İçerik haritası

Kullanıcı Arayüzü (UI) Öğeleri bağlamında, "Eklenti haritası" (aynı zamanda içerik haritası yolu veya içerik haritası navigasyonu olarak da anılır), kullanıcıların bir web sitesi, web uygulaması veya mobil uygulama bilgileri içerisinde nerede olduklarını anlamalarına yardımcı olan ikincil bir gezinme yöntemidir. hiyerarşi sağlar ve önceki seviyelere veya bölümlere geri dönmek için kolay ve etkili bir yol sağlar. İçerik haritaları, karmaşık web sitelerinde veya derin hiyerarşik yapıya sahip uygulamalarda özellikle önemlidir çünkü kullanıcının yönelim bozukluğunu hafifletmeye ve kullanıcının genel deneyimini geliştirmeye yardımcı olur.

Ekmek kırıntıları adını, karakterlerin ormana doğru yollarını bulmak için ekmek kırıntılarından bir iz kullandığı popüler Hansel ve Gretel hikayesinden almıştır. Benzer şekilde, dijital dünyada kırıntı navigasyonu, kullanıcıların adımlarını tekrar izlemelerine olanak tanıyarak, yalnızca ana menüye veya tarayıcının geri düğmesine güvenmekten daha rahat ve anlaşılır bir navigasyon aracı sunar.

Web tasarımının bir parçası olarak kırıntıları kullanma kavramının kökeni, tasarımcıların karmaşık web sitelerini ve uygulamaları daha kullanıcı dostu hale getirmek için kullanıcı deneyimine ve bilgi mimarisine öncelik vermeye başladığı 1990'lı yıllara kadar uzanabilir. İçerik haritaları popüler bir kullanıcı arayüzü öğesi olmaya devam ediyor çünkü gezinmeyi sezgisel hale getiriyor, bir hedefe ulaşmak için gereken tıklama sayısını azaltıyor ve kullanıcıların bir web sitesi veya uygulama içindeki farklı bölümler ve sayfalar arasındaki ilişkileri anlamasını kolaylaştırıyor.

İçerik haritaları genellikle kullanıcının ana sayfadan (veya kökten) mevcut konumuna olan yolculuğunu temsil eden yatay bir bağlantı listesi olarak görünür. İçerik kırıntıları genellikle sayfanın üst kısmına yakın bir yere, ana sayfa başlığının altına ve içerik alanının üstüne yerleştirilir. İçerik kırıntısı yolundaki bağlantılar genellikle eğik çizgi, açılı ayraç veya köşeli ayraç gibi görsel bir sınırlayıcıyla ayrılır.

Temel olarak üç tür içerik haritası navigasyonu vardır:

Konum tabanlı: Bu kırıntılar, kullanıcının site veya uygulama hiyerarşisi içindeki mevcut konumunu görüntüler ve farklı bölümler ve alt bölümler arasındaki ilişkiyi gösterir. Konum tabanlı kırıntılar, e-ticaret siteleri, bloglar ve eğitim platformları gibi iyi tanımlanmış hiyerarşik yapıya sahip web sitelerinde yaygın olarak kullanılır. Özellik tabanlı: Özellik tabanlı içerik kırıntıları, kullanıcılara görüntüledikleri içeriğin çeşitli ilgili özelliklerini veya kategorilerini göstererek, ilgili içerikte gezinmek ve bunları keşfetmek için alternatif bir yol sunar. Bu kırıntı türü genellikle e-ticaret web sitelerinde veya uygulamalarında kullanılır; burada kullanıcılar ürünleri veya arama sonuçlarını boyut, renk veya marka gibi özelliklere göre filtreleyebilir. Yol tabanlı: Yol tabanlı içerik kırıntıları, katı bir hiyerarşik yapı göstermek yerine kullanıcının gerçek gezinme yolunu, yani kullanıcının mevcut konumuna ulaşmak için ziyaret ettiği sayfa veya bölümlerin sırasını görüntüler. Yol tabanlı içerik kırıntıları, kullanıcıların adımlarını tekrar izlemelerine ve gezinme geçmişlerindeki belirli noktalara geri dönmelerine yardımcı olabilir. Ancak konum tabanlı ve öznitelik tabanlı içerik haritalarına kıyasla daha az öngörülebilir olabilirler ve daha az yaygın olarak kullanılabilirler.

AppMaster no-code platformunda, içerik kırıntılarını tasarlamak ve uygulamak, platformun güçlü drag-and-drop kullanıcı arayüzü düzenleyicisi nedeniyle genellikle basit bir işlemdir. Bu, teknik bilgisi olmayan kullanıcıların bile minimum çabayla karmaşık, duyarlı ve son derece işlevsel web ve mobil uygulamalar oluşturmasına ve sürdürmesine olanak tanır. Platformun akıllı otomasyonu aynı zamanda geliştiricilerin arka uç, web ve mobil dahil olmak üzere çeşitli platformlar için tek bir plan setinden verimli bir şekilde uygulamalar oluşturmasına olanak tanır.

Sonuç olarak, içerik kırıntıları, kullanıcıların karmaşık web sitelerinde ve uygulamalarda kolaylıkla gezinmesine ve bunları anlamasına yardımcı olan hayati bir kullanıcı arayüzü öğesidir. Hiyerarşik yapıyı veya gezinme yolunu görüntülemenin ve geçiş yapmanın basit, sezgisel bir yolunu sunarlar ve iyi tasarlanmış herhangi bir kullanıcı arayüzüne önemli bir eklentidirler. AppMaster gibi bir platform kullanıldığında, kırıntıların ve diğer önemli kullanıcı arayüzü öğelerinin uygulanması daha erişilebilir hale getirilerek geliştiricilerin ve teknik olmayan kullanıcıların etkili, kullanıcı dostu uygulamaları hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde oluşturmasına olanak sağlanır.