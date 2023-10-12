在用户界面 (UI) 元素的上下文中，“面包屑”（也称为面包屑路径或面包屑导航）是一种辅助导航方法，可帮助用户了解他们在网站、Web 应用程序或移动应用程序信息中的位置层次结构，并提供了一种简单有效的方法来导航回先前的级别或部分。面包屑在具有深层层次结构的复杂网站或应用程序中尤其重要，因为它们有助于减轻用户迷失方向并增强用户的整体体验。

面包屑的名字来源于流行的故事《汉塞尔和格蕾特》，故事中的角色使用面包屑的痕迹来追踪他们穿过树林的路径。同样，在数字世界中，面包屑导航允许用户追溯他们的步骤，提供比仅仅依赖主菜单或浏览器后退按钮更舒适、更直接的导航方式。

使用面包屑作为网页设计一部分的概念可以追溯到 20 世纪 90 年代，当时设计师开始优先考虑用户体验和信息架构，以使复杂的网站和应用程序更加用户友好。面包屑仍然是一种流行的 UI 元素，因为它们使导航直观，减少到达目的地所需的点击次数，并使用户更容易理解网站或应用程序中不同部分和页面之间的相互关系。

面包屑通常显示为链接的水平列表，代表用户从主页（或根）到当前位置的旅程。面包屑通常放置在靠近页面顶部、主页标题下方和内容区域上方的位置。面包屑路径中的链接通常由视觉分隔符分隔，例如正斜杠、尖括号或 V 形。

面包屑导航主要分为三种类型：

基于位置：这些面包屑显示用户在站点或应用程序层次结构中的当前位置，并显示不同部分和子部分之间的关​​系。基于位置的面包屑通常用于具有明确定义的层次结构的网站，例如电子商务网站、博客和教育平台。 基于属性：基于属性的面包屑向用户显示他们正在查看的内容的各种相关属性或类别，提供另一种导航和探索相关内容的方式。这种类型的面包屑通常用于电子商务网站或应用程序，用户可以按尺寸、颜色或品牌等属性过滤产品或搜索结果。 基于路径：基于路径的面包屑不显示严格的层次结构，而是显示用户的实际导航路径，即用户为到达当前位置而访问的页面或部分的顺序。基于路径的面包屑可以帮助用户回溯他们的步骤并返回到导航历史记录中的特定点。然而，与基于位置和基于属性的面包屑相比，它们的可预测性较差且不太常用。

在AppMaster no-code平台上，由于该平台具有强大的drag-and-drop UI编辑器，设计和实现面包屑通常是一个简单的过程。这甚至允许非技术用户以最小的努力创建和维护复杂、响应灵敏且功能强大的 Web 和移动应用程序。该平台的智能自动化还使开发人员能够从一组蓝图高效地生成适用于各种平台（包括后端、Web 和移动）的应用程序。

总之，面包屑是一个重要的 UI 元素，可以帮助用户轻松导航和理解复杂的网站和应用程序。它们提供了一种简单、直观的方式来显示和遍历层次结构或导航路径，并且是任何精心设计的用户界面的重要补充。使用AppMaster这样的平台时，可以更轻松地实现面包屑和其他关键 UI 元素，从而使开发人员和非技术用户能够快速且经济高效地创建有效、用户友好的应用程序。