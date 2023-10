Nel contesto degli elementi dell'interfaccia utente (UI), un "breadcrumb" (noto anche come percorso breadcrumb o navigazione breadcrumb) è un metodo di navigazione secondario che aiuta gli utenti a capire dove si trovano all'interno di un sito Web, di un'applicazione Web o delle informazioni di un'applicazione mobile gerarchia e fornisce un mezzo semplice ed efficiente per tornare ai livelli o alle sezioni precedenti. I breadcrumb sono particolarmente importanti nei siti Web complessi o nelle applicazioni con una struttura gerarchica profonda, poiché aiutano ad alleviare il disorientamento dell'utente e a migliorare l'esperienza complessiva dell'utente.

Il pangrattato prende il nome dalla famosa fiaba di Hansel e Gretel, in cui i personaggi utilizzavano una scia di pangrattato per tracciare il loro percorso attraverso il bosco. Allo stesso modo, nel mondo digitale, la navigazione breadcrumb consente agli utenti di tornare sui propri passi, offrendo un mezzo di navigazione più comodo e diretto rispetto a fare affidamento esclusivamente sul menu principale o sul pulsante Indietro del browser.

Il concetto di utilizzo dei breadcrumb come parte del web design può essere fatto risalire agli anni '90, quando i progettisti iniziarono a dare priorità all'esperienza dell'utente e all'architettura dell'informazione per rendere siti Web e applicazioni complessi più facili da usare. I breadcrumb rimangono un elemento popolare dell'interfaccia utente perché rendono la navigazione intuitiva, riducono il numero di clic necessari per raggiungere una destinazione e rendono più semplice per gli utenti comprendere le interrelazioni tra le diverse sezioni e pagine all'interno di un sito Web o di un'applicazione.

I breadcrumb generalmente appaiono come un elenco orizzontale di collegamenti che rappresentano il percorso dell'utente dalla home page (o root) alla posizione corrente. I breadcrumb vengono solitamente posizionati vicino alla parte superiore della pagina, sotto l'intestazione della pagina principale e sopra l'area del contenuto. I collegamenti nel percorso breadcrumb sono spesso separati da un delimitatore visivo, ad esempio una barra, una parentesi angolare o una freccia.

Esistono principalmente tre tipi di navigazione breadcrumb:

Basato sulla posizione: questi breadcrumb mostrano la posizione corrente dell'utente all'interno del sito o della gerarchia dell'applicazione e mostrano la relazione tra le diverse sezioni e sottosezioni. I breadcrumb basati sulla posizione sono comunemente utilizzati nei siti Web con una struttura gerarchica ben definita, come siti di e-commerce, blog e piattaforme educative. Basato sugli attributi: i breadcrumb basati sugli attributi mostrano agli utenti i vari attributi o categorie correlati del contenuto che stanno visualizzando, offrendo un modo alternativo per navigare ed esplorare i contenuti correlati. Questo tipo di breadcrumb viene spesso utilizzato nei siti Web o nelle app di e-commerce, dove gli utenti possono filtrare prodotti o risultati di ricerca in base ad attributi come dimensione, colore o marca. Basati sul percorso: invece di mostrare una rigida struttura gerarchica, i breadcrumb basati sul percorso mostrano il percorso di navigazione effettivo dell'utente, ovvero la sequenza di pagine o sezioni che l'utente ha visitato per raggiungere la posizione corrente. I breadcrumb basati sul percorso possono aiutare gli utenti a ripercorrere i propri passi e tornare a punti specifici nella cronologia di navigazione. Tuttavia, possono essere meno prevedibili e meno comunemente utilizzati rispetto ai breadcrumb basati sulla posizione e sugli attributi.

Sulla piattaforma no-code AppMaster, la progettazione e l'implementazione dei breadcrumb è spesso un processo semplice grazie al potente editor dell'interfaccia utente drag-and-drop della piattaforma. Ciò consente anche agli utenti non tecnici di creare e mantenere applicazioni web e mobili complesse, reattive e altamente funzionali con il minimo sforzo. L'automazione intelligente della piattaforma consente inoltre agli sviluppatori di generare applicazioni per varie piattaforme, tra cui backend, web e dispositivi mobili, da un unico set di progetti in modo efficiente.

In conclusione, i breadcrumb sono un elemento vitale dell'interfaccia utente che aiuta gli utenti a navigare e comprendere facilmente siti Web e applicazioni complessi. Offrono un modo semplice e intuitivo di visualizzare e attraversare la struttura gerarchica o il percorso di navigazione e sono un'aggiunta essenziale a qualsiasi interfaccia utente ben progettata. Quando si utilizza una piattaforma come AppMaster, l'implementazione dei breadcrumb e di altri elementi cruciali dell'interfaccia utente diventa più accessibile, consentendo sia agli sviluppatori che agli utenti non tecnici di creare applicazioni efficaci e facili da usare in modo rapido ed economicamente vantaggioso.