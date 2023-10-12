В контексте элементов пользовательского интерфейса (UI) «хлебная крошка» (также называемая навигационной цепочкой или навигационной цепочкой) — это вторичный метод навигации, который помогает пользователям понять, где они находятся на веб-сайте, в веб-приложении или в информации мобильного приложения. иерархии и предоставляет простые и эффективные средства возврата к предыдущим уровням или разделам. Хлебные крошки особенно важны на сложных веб-сайтах или в приложениях с глубокой иерархической структурой, поскольку они помогают уменьшить дезориентацию пользователя и улучшить общее впечатление пользователя.

Хлебные крошки получили свое название от популярной сказки о Гензеле и Гретель, где персонажи использовали следы из хлебных крошек, чтобы проследить свой путь обратно через лес. Точно так же в цифровом мире навигационная цепочка позволяет пользователям отслеживать свои шаги, предлагая более удобные и простые средства навигации, чем полагаться исключительно на главное меню или кнопку «Назад» браузера.

Идея использования хлебных крошек как части веб-дизайна восходит к 1990-м годам, когда дизайнеры начали уделять приоритетное внимание пользовательскому опыту и информационной архитектуре, чтобы сделать сложные веб-сайты и приложения более удобными для пользователя. Хлебные крошки остаются популярным элементом пользовательского интерфейса, поскольку они делают навигацию интуитивно понятной, уменьшают количество кликов, необходимых для достижения пункта назначения, и облегчают пользователям понимание взаимосвязей между различными разделами и страницами веб-сайта или приложения.

Хлебные крошки обычно представляют собой горизонтальный список ссылок, которые представляют путь пользователя от домашней страницы (или корневого раздела) до текущего местоположения. Хлебные крошки обычно размещаются в верхней части страницы, под заголовком главной страницы и над областью содержимого. Ссылки в навигационной цепочке часто разделяются визуальным разделителем, например косой чертой, угловой скобкой или шевроном.

В основном существует три типа навигационной навигации:

На основе местоположения: эти хлебные крошки отображают текущую позицию пользователя в иерархии сайта или приложения и показывают взаимосвязь между различными разделами и подразделами. Хлебные крошки на основе местоположения обычно используются на веб-сайтах с четко определенной иерархической структурой, таких как сайты электронной коммерции, блоги и образовательные платформы. На основе атрибутов: хлебные крошки на основе атрибутов показывают пользователям различные связанные атрибуты или категории просматриваемого ими контента, предлагая альтернативный способ навигации и изучения связанного контента. Этот тип навигационной цепочки часто используется на веб-сайтах или в приложениях электронной коммерции, где пользователи могут фильтровать продукты или результаты поиска по таким атрибутам, как размер, цвет или бренд. На основе пути: вместо отображения строгой иерархической структуры хлебные крошки на основе пути отображают фактический путь навигации пользователя, т. е. последовательность страниц или разделов, которые пользователь посетил, чтобы добраться до своего текущего местоположения. Хлебные крошки на основе пути могут помочь пользователям отслеживать свои шаги и возвращаться к определенным точкам в истории навигации. Однако они могут быть менее предсказуемыми и менее часто используемыми по сравнению с хлебными крошками на основе местоположения и атрибутов.

На платформе AppMaster no-code разработка и внедрение хлебных крошек часто является простым процессом благодаря мощному редактору drag-and-drop. Это позволяет даже нетехническим пользователям создавать и поддерживать сложные, быстро реагирующие и высокофункциональные веб- и мобильные приложения с минимальными усилиями. Интеллектуальная автоматизация платформы также позволяет разработчикам эффективно создавать приложения для различных платформ, включая серверную часть, Интернет и мобильные устройства, на основе единого набора чертежей.

В заключение отметим, что хлебные крошки — это жизненно важный элемент пользовательского интерфейса, который помогает пользователям легко перемещаться и понимать сложные веб-сайты и приложения. Они предлагают простой, интуитивно понятный способ отображения и перемещения по иерархической структуре или пути навигации и являются важным дополнением к любому хорошо продуманному пользовательскому интерфейсу. При использовании такой платформы, как AppMaster, реализация хлебных крошек и других важных элементов пользовательского интерфейса становится более доступной, что позволяет разработчикам и нетехническим пользователям создавать эффективные, удобные для пользователя приложения быстро и с минимальными затратами.