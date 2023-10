Pão ralado

No contexto dos elementos da interface do usuário (IU), uma "trilha de navegação" (também conhecida como trilha de navegação ou navegação de navegação) é um método de navegação secundário que ajuda os usuários a entender onde estão em um site, aplicativo da web ou informações de aplicativos móveis hierarquia e fornece um meio fácil e eficiente de navegar de volta aos níveis ou seções anteriores. A localização atual é especialmente importante em sites ou aplicativos complexos com uma estrutura hierárquica profunda, pois ajudam a aliviar a desorientação do usuário e a melhorar a experiência geral do usuário.

O nome da farinha de rosca vem do conto popular de João e Maria, onde os personagens usavam uma trilha de farinha de rosca para traçar seu caminho de volta pela floresta. Da mesma forma, no mundo digital, a navegação estrutural permite que os usuários refaçam seus passos, oferecendo um meio de navegação mais confortável e direto do que depender apenas do menu principal ou do botão Voltar do navegador.

O conceito de usar breadcrumbs como parte do web design remonta à década de 1990, quando os designers começaram a priorizar a experiência do usuário e a arquitetura da informação para tornar sites e aplicativos complexos mais fáceis de usar. A localização atual continua sendo um elemento de interface de usuário popular porque torna a navegação intuitiva, reduz o número de cliques necessários para chegar a um destino e torna mais fácil para os usuários entenderem as inter-relações entre diferentes seções e páginas dentro de um site ou aplicativo.

A localização atual geralmente aparece como uma lista horizontal de links que representam a jornada do usuário desde a página inicial (ou raiz) até sua localização atual. A localização atual geralmente é colocada próximo ao topo da página, abaixo do cabeçalho da página principal e acima da área de conteúdo. Os links na trilha de navegação geralmente são separados por um delimitador visual, como uma barra, colchete angular ou divisa.

Existem basicamente três tipos de navegação estrutural:

Baseado em localização: essas trilhas exibem a posição atual do usuário na hierarquia do site ou do aplicativo e mostram o relacionamento entre diferentes seções e subseções. A localização atual baseada em localização é comumente usada em sites com uma estrutura hierárquica bem definida, como sites de comércio eletrônico, blogs e plataformas educacionais. Baseado em atributos: a localização atual baseada em atributos mostra aos usuários os vários atributos ou categorias relacionadas do conteúdo que estão visualizando, oferecendo uma maneira alternativa de navegar e explorar o conteúdo relacionado. Esse tipo de localização atual é frequentemente usado em sites ou aplicativos de comércio eletrônico, onde os usuários podem filtrar produtos ou resultados de pesquisa por atributos como tamanho, cor ou marca. Baseado em caminho: em vez de mostrar uma estrutura hierárquica estrita, a localização atual baseada em caminho exibe o caminho de navegação real do usuário, ou seja, a sequência de páginas ou seções que o usuário visitou para chegar à sua localização atual. A localização atual baseada em caminho pode ajudar os usuários a refazer seus passos e voltar a pontos específicos em seu histórico de navegação. No entanto, eles podem ser menos previsíveis e menos comumente usados ​​em comparação com trilhas de navegação baseadas em localização e em atributos.

Na plataforma no-code AppMaster, projetar e implementar breadcrumbs costuma ser um processo simples devido ao poderoso editor de interface do usuário drag-and-drop da plataforma. Isso permite que até mesmo usuários não técnicos criem e mantenham aplicativos web e móveis complexos, responsivos e altamente funcionais com o mínimo de esforço. A automação inteligente da plataforma também permite que os desenvolvedores gerem aplicativos para diversas plataformas, incluindo back-end, web e dispositivos móveis, a partir de um único conjunto de projetos de forma eficiente.

Concluindo, a localização atual é um elemento vital da interface do usuário que ajuda os usuários a navegar e compreender sites e aplicativos complexos com facilidade. Eles oferecem uma maneira direta e intuitiva de exibir e percorrer a estrutura hierárquica ou caminho de navegação e são um complemento essencial para qualquer interface de usuário bem projetada. Ao usar uma plataforma como AppMaster, a implementação de breadcrumbs e outros elementos cruciais da interface do usuário se torna mais acessível, permitindo que desenvolvedores e usuários não técnicos criem aplicativos eficazes e fáceis de usar de forma rápida e econômica.