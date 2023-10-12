في سياق عناصر واجهة المستخدم (UI)، يعد "مسار التنقل" (يُشار إليه أيضًا باسم مسار التنقل أو التنقل التفصيلي) طريقة تنقل ثانوية تساعد المستخدمين على فهم مكان وجودهم داخل معلومات موقع الويب أو تطبيق الويب أو تطبيق الهاتف المحمول التسلسل الهرمي ويوفر وسيلة سهلة وفعالة للانتقال مرة أخرى إلى المستويات أو الأقسام السابقة. تعد مسارات التنقل مهمة بشكل خاص في مواقع الويب أو التطبيقات المعقدة ذات البنية الهرمية العميقة، لأنها تساعد في تخفيف ارتباك المستخدم وتحسين تجربته بشكل عام.

حصلت Breadcrumbs على اسمها من حكاية هانسيل وجريتل الشهيرة، حيث استخدمت الشخصيات أثرًا من فتات الخبز لتتبع طريقهم عبر الغابة. وبالمثل، في العالم الرقمي، يسمح التنقل التفصيلي للمستخدمين بتتبع خطواتهم، مما يوفر وسيلة تنقل أكثر راحة ومباشرة من الاعتماد فقط على القائمة الأساسية أو زر الرجوع للمتصفح.

يمكن إرجاع مفهوم استخدام مسارات التنقل كجزء من تصميم الويب إلى التسعينيات عندما بدأ المصممون في إعطاء الأولوية لتجربة المستخدم وهندسة المعلومات لجعل مواقع الويب والتطبيقات المعقدة أكثر سهولة في الاستخدام. تظل مسارات التنقل عنصرًا شائعًا في واجهة المستخدم لأنها تجعل التنقل أمرًا بديهيًا، وتقلل من عدد النقرات اللازمة للوصول إلى الوجهة، وتسهل على المستخدمين فهم العلاقات المتبادلة بين الأقسام والصفحات المختلفة داخل موقع الويب أو التطبيق.

تظهر مسارات التنقل عمومًا كقائمة أفقية من الروابط التي تمثل رحلة المستخدم من الصفحة الرئيسية (أو الجذر) إلى موقعه الحالي. عادةً ما يتم وضع مسارات التنقل بالقرب من أعلى الصفحة، أسفل رأس الصفحة الرئيسية وفوق منطقة المحتوى. غالبًا ما يتم فصل الروابط الموجودة في مسار التنقل بمحدد مرئي، مثل شرطة مائلة للأمام أو قوس زاوية أو رتبة رتبة عسكرية.

هناك في المقام الأول ثلاثة أنواع من التنقل التفصيلي:

يعتمد على الموقع: تعرض مسارات التنقل هذه الموقع الحالي للمستخدم داخل الموقع أو التسلسل الهرمي للتطبيق وتظهر العلاقة بين الأقسام والأقسام الفرعية المختلفة. تُستخدم مسارات التنقل المستندة إلى الموقع بشكل شائع في مواقع الويب ذات البنية الهرمية المحددة جيدًا، مثل مواقع التجارة الإلكترونية والمدونات والمنصات التعليمية. المستند إلى السمات: تُظهر مسارات التنقل المستندة إلى السمات للمستخدمين السمات أو الفئات المختلفة ذات الصلة بالمحتوى الذي يشاهدونه، مما يوفر طريقة بديلة للتنقل واستكشاف المحتوى ذي الصلة. يُستخدم هذا النوع من مسارات التنقل غالبًا في مواقع التجارة الإلكترونية أو التطبيقات، حيث يمكن للمستخدمين تصفية المنتجات أو نتائج البحث حسب سمات مثل الحجم أو اللون أو العلامة التجارية. يعتمد على المسار: بدلاً من إظهار بنية هرمية صارمة، تعرض مسارات التنقل المستندة إلى المسار مسار التنقل الفعلي للمستخدم، أي تسلسل الصفحات أو الأقسام التي زارها المستخدم للوصول إلى موقعه الحالي. يمكن أن تساعد مسارات التنقل المستندة إلى المسار المستخدمين على تتبع خطواتهم والعودة إلى نقاط محددة في سجل التنقل الخاص بهم. ومع ذلك، يمكن أن تكون أقل قابلية للتنبؤ بها وأقل استخدامًا مقارنةً بمسارات التنقل المستندة إلى الموقع والسمات.

على منصة AppMaster no-code ، غالبًا ما يكون تصميم وتنفيذ مسارات التنقل عملية بسيطة نظرًا لمحرر واجهة المستخدم القوي drag-and-drop في النظام الأساسي. يتيح ذلك للمستخدمين غير التقنيين إنشاء وصيانة تطبيقات الويب والهواتف المحمولة المعقدة والمستجيبة والفعالة للغاية بأقل جهد. تتيح الأتمتة الذكية للمنصة أيضًا للمطورين إمكانية إنشاء تطبيقات لمنصات مختلفة، بما في ذلك الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، من مجموعة واحدة من المخططات بكفاءة.

في الختام، تعد مسارات التنقل عنصرًا حيويًا في واجهة المستخدم التي تساعد المستخدمين على التنقل وفهم مواقع الويب والتطبيقات المعقدة بسهولة. إنها توفر طريقة واضحة وبديهية لعرض وعبور البنية الهرمية أو مسار التنقل، وهي إضافة أساسية لأي واجهة مستخدم جيدة التصميم. عند استخدام نظام أساسي مثل AppMaster ، يصبح تنفيذ مسارات التنقل وعناصر واجهة المستخدم المهمة الأخرى أكثر سهولة، مما يمكّن المطورين والمستخدمين غير التقنيين على حدٍ سواء من إنشاء تطبيقات فعالة وسهلة الاستخدام بسرعة وفعالية من حيث التكلفة.