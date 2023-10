In de context van gebruikersinterface-elementen (UI) is een 'broodkruimel' (ook wel een broodkruimelspoor of broodkruimelnavigatie genoemd) een secundaire navigatiemethode waarmee gebruikers kunnen begrijpen waar ze zich bevinden binnen een website, webapplicatie of de informatie van een mobiele applicatie. hiërarchie en biedt een gemakkelijke en efficiënte manier om terug te navigeren naar eerdere niveaus of secties. Broodkruimels zijn vooral belangrijk op complexe websites of applicaties met een diepe hiërarchische structuur, omdat ze de desoriëntatie van de gebruiker helpen verminderen en de algehele ervaring van de gebruiker verbeteren.

Broodkruimels hebben hun naam te danken aan het populaire verhaal van Hans en Grietje, waarin de personages een spoor van broodkruimels gebruikten om hun pad terug door het bos te volgen. Op dezelfde manier stelt broodkruimelnavigatie gebruikers in de digitale wereld in staat hun stappen terug te volgen, wat een comfortabelere en eenvoudigere manier van navigeren biedt dan uitsluitend vertrouwen op het hoofdmenu of de terugknop van de browser.

Het concept van het gebruik van broodkruimels als onderdeel van webdesign gaat terug tot de jaren negentig, toen ontwerpers prioriteit gingen geven aan de gebruikerservaring en informatiearchitectuur om complexe websites en applicaties gebruiksvriendelijker te maken. Broodkruimels blijven een populair UI-element omdat ze de navigatie intuïtief maken, het aantal klikken dat nodig is om een ​​bestemming te bereiken verminderen en het voor gebruikers gemakkelijker maken om de onderlinge relaties tussen verschillende secties en pagina's binnen een website of applicatie te begrijpen.

Broodkruimels verschijnen over het algemeen als een horizontale lijst met links die de reis van de gebruiker vanaf de startpagina (of root) naar de huidige locatie vertegenwoordigen. Broodkruimels worden meestal dicht bij de bovenkant van de pagina geplaatst, onder de koptekst van de hoofdpagina en boven het inhoudsgebied. De schakels in het kruimelspoor worden vaak gescheiden door een visueel scheidingsteken, zoals een schuine streep, punthaak of punthaak.

Er zijn grofweg drie soorten broodkruimelnavigatie:

Locatiegebaseerd: deze broodkruimels geven de huidige positie van de gebruiker binnen de site- of applicatiehiërarchie weer en tonen de relatie tussen verschillende secties en subsecties. Locatiegebaseerde broodkruimels worden vaak gebruikt op websites met een goed gedefinieerde hiërarchische structuur, zoals e-commercesites, blogs en educatieve platforms. Op kenmerken gebaseerd: op kenmerken gebaseerde broodkruimels tonen gebruikers de verschillende gerelateerde kenmerken of categorieën van de inhoud die ze bekijken, en bieden een alternatieve manier om door gerelateerde inhoud te navigeren en deze te verkennen. Dit type broodkruimel wordt vaak gebruikt op e-commercewebsites of -apps, waar gebruikers producten of zoekresultaten kunnen filteren op kenmerken zoals maat, kleur of merk. Padgebaseerd: In plaats van een strikte hiërarchische structuur weer te geven, geven padgebaseerde broodkruimels het daadwerkelijke navigatiepad van de gebruiker weer, dat wil zeggen de reeks pagina's of secties die de gebruiker heeft bezocht om zijn huidige locatie te bereiken. Op paden gebaseerde broodkruimels kunnen gebruikers helpen hun stappen te volgen en terug te gaan naar specifieke punten in hun navigatiegeschiedenis. Ze kunnen echter minder voorspelbaar zijn en minder vaak worden gebruikt in vergelijking met locatiegebaseerde en attribuutgebaseerde broodkruimels.

Het ontwerpen en implementeren van breadcrumbs is vaak een eenvoudig proces met moderne no-code platforms dankzij krachtige drag-and-drop UI-editors.

Kortom, broodkruimels zijn een essentieel UI-element waarmee gebruikers gemakkelijk complexe websites en applicaties kunnen navigeren en begrijpen. Ze bieden een eenvoudige, intuïtieve manier om de hiërarchische structuur of het navigatiepad weer te geven en te doorlopen en vormen een essentiële aanvulling op elke goed ontworpen gebruikersinterface.