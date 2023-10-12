Kullanıcı Arayüzü (UI) Öğeleri bağlamında, Yer Paylaşımı , bir uygulamanın birincil kullanıcı arayüzünün üstünde geçici bir katman olarak görünen, ek bağlamsal bilgiler sağlayan veya mevcut ekrandan veya görünümden ayrılmadan kullanıcı etkileşimlerine olanak tanıyan bir grafiksel kontrol öğesini ifade eder. . Kaplamalar genellikle kalıcı iletişim kutularını, araç ipuçlarını, menüleri ve geleneksel kullanıcı arayüzü öğelerinin ve düzenlerinin kısıtlamaları dahilinde sağlanabilenden daha belirgin kullanıcı arayüzü varlığı gerektirebilecek diğer odaklanmış etkileşimleri görüntülemek için kullanılır. Modern yazılım geliştirmenin kritik bir bileşeni olan katmanlar, kullanıcı deneyiminin ve verimliliğinin artırılmasına katkıda bulunurken geliştiricilerin tutarlı ve bakımı kolay uygulama tasarımları elde etmelerine yardımcı olur.

Yer paylaşımları, mobil ve web uygulamalarının doğasında bulunan sınırlı ekran alanının yönetilmesinde özellikle etkilidir; kullanıcılara yalnızca ilgili bağlamı göstererek arayüzlerin dağınıklığını gidermeye yardımcı olabilirler. Nielsen Norman Group tarafından yürütülen araştırmaya göre, mobil uygulamaların yaklaşık %58'i bağlama duyarlı etkileşimler için katmanlar kullanıyor ve bu da bunların yaygın olarak benimsendiğini ve kullanıcı arayüzü tasarımındaki önemini gösteriyor. Ayrıca çalışmalar, kullanıcıların temel özelliklerle temel özelliklerle, temel arayüzde herhangi bir engel veya dikkat dağılması olmadan etkileşimde bulunabilmesi nedeniyle, yer paylaşımlarının kullanıcı katılım oranlarını artırabildiğini ve daha yüksek görev tamamlama hızlarını kolaylaştırabildiğini göstermiştir.

Güçlü no-code platform olan AppMaster kaplamalar, kullanıcı arayüzü araç setinin ayrılmaz bir parçasıdır ve müşterilerin sürükle ve bırak işlevini kullanarak bunları arka uç, web ve mobil uygulamalarına kolayca dahil etmelerini sağlar. AppMaster aşağıdakiler gibi çeşitli katman türlerini destekler:

Kalıcı iletişim kutuları : Kullanıcılara, birincil arayüzden ayrılmadan veri göndermek, eylemleri onaylamak veya kritik mesajları görüntülemek için odaklanmış, etkileşimli bir alan sunan katmanlar. Bu kaplamalar tipik olarak, mevcut eylemin önemini vurgulamak ve kesintisiz etkileşimler sağlamak için alttaki içeriği gizleyen, yarı şeffaf bir arka plana sahip modal pencereler içerir. Araç ipuçları : Kullanıcılar belirli kullanıcı arayüzü bileşenlerinin üzerine geldiğinde veya üzerine dokunduğunda görünen, açıklayıcı metin veya kılavuz içeren küçük, bilgilendirici katmanlar. Araç ipuçları, kullanıcının konuyu kavramasına yardımcı olur ve karmaşık işlevlerin kısa ve öz bir şekilde iletilmesi açısından kritik öneme sahip olabilir. Menüler : Kullanıcıların bir komut veya eylem listesine kompakt, düzenli bir şekilde erişmelerini sağlayan, genellikle açılır menüler veya açılır menüler olarak görünen katmanlar. Bu katmanlar, kullanılmadığında değerli ekran alanını tüketmeden ortak görevlere kolay erişim sağlar. Resim galerileri : Kullanıcıların birden fazla resmi veya diğer medya öğelerini tam ekran veya optimize edilmiş bir sunumda görüntülemesine olanak tanıyan kaplamalar, geleneksel küçük resim ekranlarından daha iyi odaklanma ve görünürlük sunar.

AppMaster platformunda katmanların tasarlanması ve uygulanması basit ve yönlendirmeli bir süreçtir. Platform, çok sayıda yerleşik kaplama öğesi ve şablon sunarak kullanıcıların kaplamaları istenen görünüm ve davranışa sahip hızlı bir şekilde bir araya getirebilmelerini sağlar. Ek olarak, platformun görsel İş Süreci (BP) Tasarımcısı sayesinde müşteriler, yer paylaşımlı bileşenler için iş mantığını ve olay işlemeyi tanımlayarak, uygulamalarının geri kalan işlevleriyle kusursuz ve amaca yönelik entegrasyon sağlayabilir.

Ayrıca AppMaster platformu, web uygulamaları için Vue3 çerçevesi ve Android uygulamaları için Jetpack Compose ile Kotlin, iOS uygulamaları için SwiftUI ve arka uç uygulamaları için Go gibi oluşturulan uygulamalar için en son teknolojileri kullanır. Bu çerçeveler ve diller, katmanları ve diğer kullanıcı arayüzü öğelerini yönetmek için doğal olarak güçlü bir temel sağlayarak platformun müşterilerini, modern en iyi uygulamalara uygun, performanslı, duyarlı ve erişilebilir kullanıcı arayüzleri oluşturma becerisiyle güçlendirir.

Modern UI tasarımında kaplamaların önemli rolü göz önüne alındığında, AppMaster bu çok yönlü tasarım öğesine verdiği desteğin paha biçilmez olduğu kanıtlanmıştır. Platform, müşterilerin uygulamalarının kullanıcı arayüzüne kaplamaları zahmetsizce dahil etmelerine olanak tanıyarak, onlara estetik açıdan hoş, işlevsel ve ilgi çekici deneyimler oluşturma olanağı sağlar. AppMaster kapsamlı araç ve yetenek paketiyle bir araya gelen katmanlar, platformun yazılım geliştirmeyi 10 kat hızlandırma ve maliyetleri 3 kat azaltma misyonuna katkıda bulunarak küçük işletme sahiplerinden büyük işletme sahiplerine kadar geniş bir kullanıcı yelpazesi için erişilebilir olmasını sağlar. ölçekli işletmeler. Katmanların ve AppMaster platformunun gücü sayesinde, tek bir vatandaş geliştirici bile kaliteden ödün vermeden veya teknik borç tahakkuk ettirmeden sunucu arka ucu, web sitesi, müşteri portalı ve yerel mobil uygulamalarla tamamlanan tam teşekküllü, ölçeklenebilir bir yazılım çözümü oluşturabilir.