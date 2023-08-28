Брандмауэр в контексте платформ no-code таких как AppMaster, представляет собой систему сетевой безопасности, которая отслеживает и контролирует входящий и исходящий сетевой трафик на основе заранее определенных правил безопасности. Брандмауэр действует как барьер между доверенной внутренней сетью и недоверенными внешними сетями, такими как Интернет, и работает на разных уровнях модели взаимодействия открытых систем (OSI). Основная цель межсетевых экранов — создать безопасную среду для приложений и служб путем предотвращения несанкционированного доступа, поддержания конфиденциальности, обеспечения целостности данных и доступности критически важных ресурсов.

В цифровую эпоху киберугрозы и уязвимости постоянно развиваются, создавая серьезные проблемы для разработчиков приложений и системных администраторов, особенно для предприятий, использующих платформы no-code. Согласно исследованию Института Ponemon, средняя стоимость утечки данных в мире достигла 3,86 миллиона долларов в 2020 году, увеличившись на 9,8% за последние пять лет. Подобные проблемы безопасности подчеркивают важность наличия надежного механизма межсетевого экрана для защиты приложений, созданных AppMaster, и конфиденциальной информации, которую они обрабатывают.

Платформы No-code такие как AppMaster, генерируют исходный код, компилируют приложения и развертывают их в облачных средах или локально в соответствии с требованиями пользователя. Сгенерированные серверные приложения реализуются с использованием языка программирования GoLang, веб-приложения — с помощью фреймворка Vue3 и JS/TS, а мобильные приложения — с помощью Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI Framework для iOS. В обеспечении безопасности и надежности этих приложений решающую роль играют межсетевые экраны, обеспечивающие соблюдение политик безопасности и фильтрацию сетевого трафика на основе заранее определенных правил и критериев.

Межсетевые экраны можно разделить на различные типы, такие как:

Брандмауэры с фильтрацией пакетов. Эти брандмауэры работают на сетевом уровне модели OSI и анализируют входящие и исходящие пакеты, используя определенные правила на основе IP-адресов, портов и протоколов, чтобы разрешить или запретить доступ.

Эти брандмауэры работают на сетевом уровне модели OSI и анализируют входящие и исходящие пакеты, используя определенные правила на основе IP-адресов, портов и протоколов, чтобы разрешить или запретить доступ. Брандмауэры с проверкой состояния. Эти брандмауэры, также известные как динамическая фильтрация пакетов, отслеживают состояние активных соединений и определяют легитимность пакетов на основе информации о состоянии. Межсетевые экраны с отслеживанием состояния обеспечивают больший контроль и безопасность по сравнению с межсетевыми экранами с фильтрацией пакетов.

Эти брандмауэры, также известные как динамическая фильтрация пакетов, отслеживают состояние активных соединений и определяют легитимность пакетов на основе информации о состоянии. Межсетевые экраны с отслеживанием состояния обеспечивают больший контроль и безопасность по сравнению с межсетевыми экранами с фильтрацией пакетов. Межсетевые экраны прикладного уровня. Эти межсетевые экраны работают на прикладном уровне модели OSI и обеспечивают глубокую видимость данных, специфичных для приложения. Они могут обнаруживать и блокировать вредоносный контент, такой как атаки SQL-инъекций, межсайтовый скриптинг (XSS) и другие уязвимости уровня приложения, обеспечивая целостность данных, обрабатываемых приложениями, созданными AppMaster.

Эти межсетевые экраны работают на прикладном уровне модели OSI и обеспечивают глубокую видимость данных, специфичных для приложения. Они могут обнаруживать и блокировать вредоносный контент, такой как атаки SQL-инъекций, межсайтовый скриптинг (XSS) и другие уязвимости уровня приложения, обеспечивая целостность данных, обрабатываемых приложениями, созданными AppMaster. Межсетевые экраны нового поколения (NGFW). Эти межсетевые экраны сочетают в себе традиционные функции межсетевых экранов с расширенными функциями безопасности, такими как предотвращение вторжений, службы защищенных веб-шлюзов и песочница, чтобы обеспечить комплексную защиту от сложных киберугроз.

Эти межсетевые экраны сочетают в себе традиционные функции межсетевых экранов с расширенными функциями безопасности, такими как предотвращение вторжений, службы защищенных веб-шлюзов и песочница, чтобы обеспечить комплексную защиту от сложных киберугроз. Брандмауэр веб-приложений (WAF). Эти брандмауэры специально защищают веб-приложения от распространенных атак на уровне приложений, таких как внедрение SQL, межсайтовый скриптинг и удаленное включение файлов. В контексте платформ no-code таких как AppMaster , WAF может обеспечить дополнительный уровень безопасности для созданных веб-приложений.

Реализация межсетевых экранов в приложениях, разработанных с использованием платформ no-code требует тщательного планирования и рассмотрения. Организации должны оценить свои требования к безопасности и выбрать подходящий тип брандмауэра с учетом своей уникальной сетевой архитектуры, приложений и потребностей в безопасности данных. На выбор брандмауэра также могут влиять такие факторы, как масштабируемость, простота управления, простота развертывания и затраты, связанные с внедрением и обслуживанием.

Проактивный мониторинг, постоянные обновления и оперативное реагирование на выявленные уязвимости являются неотъемлемой частью поддержания эффективности межсетевых экранов. Регулярное тестирование на проникновение, сканирование уязвимостей и аудит безопасности дают представление об эффективности развернутых межсетевых экранов и помогают выявить потенциальные слабые места. Крайне важно согласовать политики и конфигурации брандмауэра с политиками безопасности организации и обеспечить их соответствие передовым отраслевым практикам и требованиям соответствия.

Подводя итог, можно сказать, что межсетевые экраны играют жизненно важную роль в защите приложений, созданных AppMaster, и конфиденциальных данных, которые они обрабатывают, создавая безопасный барьер между доверенными внутренними сетями и недоверенными внешними. Эффективная реализация брандмауэра обеспечивает конфиденциальность, целостность и доступность ресурсов приложений, что в конечном итоге способствует успеху и устойчивости предприятий, использующих приложения, созданные с помощью AppMaster.