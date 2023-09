W kontekście relacyjnych baz danych kontrola współbieżności odnosi się do zarządzania i koordynacji operacji wykonywanych jednocześnie w systemie bazy danych w celu utrzymania spójności i integralności danych oraz zapobiegania anomaliom danych. Jest to podstawowy aspekt wydajnego funkcjonowania systemu bazodanowego, gdy wielu użytkowników i aplikacji wymaga dostępu do tych samych zasobów bazy danych. Mechanizmy kontroli współbieżności zapewniają, że transakcje są wykonywane w sposób zgodny z właściwościami ACID (atomowość, spójność, izolacja i trwałość), zapewniając stabilne i spójne środowisko dla operacji na bazie danych.

Podstawowym wyzwaniem w kontroli współbieżności jest osiągnięcie równowagi pomiędzy wydajnością systemu bazodanowego a poprawnością danych. W przypadku braku skutecznej kontroli współbieżności mogą pojawić się konflikty spowodowane problemami takimi jak utracone aktualizacje, błędne odczyty, odczyty niepowtarzalne i odczyty fantomowe, które mogą zagrozić integralności danych i prowadzić do nieprawidłowych wyników. Problemy te, zwane łącznie anomaliami współbieżności, pojawiają się, gdy dwie lub więcej transakcji jest realizowanych jednocześnie bez odpowiedniego zarządzania ich dostępem do współdzielonych danych.

Aby sprostać tym wyzwaniom, opracowano różne techniki kontroli współbieżności, a niektóre z najważniejszych to:

Blokowanie : Blokowanie jest szeroko stosowanym podejściem do zarządzania współbieżnym dostępem do zasobów bazy danych. W tej metodzie na elementy danych nakładane są blokady, ograniczające dostęp do tych elementów innym transakcjom do czasu zwolnienia blokady. Blokowanie można wdrożyć na różne sposoby, od blokad krotek po blokady tabel lub nawet bardziej wyrafinowane protokoły blokowania o wielu poziomach szczegółowości. Protokół blokowania dwufazowego (2PL) jest powszechnie przyjętą techniką, która zapewnia możliwość serializacji konfliktów, zapewniając spójność bazy danych.

: Blokowanie jest szeroko stosowanym podejściem do zarządzania współbieżnym dostępem do zasobów bazy danych. W tej metodzie na elementy danych nakładane są blokady, ograniczające dostęp do tych elementów innym transakcjom do czasu zwolnienia blokady. Blokowanie można wdrożyć na różne sposoby, od blokad krotek po blokady tabel lub nawet bardziej wyrafinowane protokoły blokowania o wielu poziomach szczegółowości. Protokół blokowania dwufazowego (2PL) jest powszechnie przyjętą techniką, która zapewnia możliwość serializacji konfliktów, zapewniając spójność bazy danych. Protokoły oparte na znacznikach czasu : protokoły te przypisują unikalny znacznik czasu każdej transakcji i wykorzystują je do porządkowania operacji transakcyjnych. Na podstawie znaczników czasu protokół określa, czy transakcja powinna być kontynuowana, czy też powinna zostać przerwana i wznowiona. Główną zaletą stosowania protokołów opartych na znacznikach czasu jest to, że nie wymagają one blokowania, co zmniejsza rywalizację i zakleszczenia zwykle związane ze schematami opartymi na blokadach.

: protokoły te przypisują unikalny znacznik czasu każdej transakcji i wykorzystują je do porządkowania operacji transakcyjnych. Na podstawie znaczników czasu protokół określa, czy transakcja powinna być kontynuowana, czy też powinna zostać przerwana i wznowiona. Główną zaletą stosowania protokołów opartych na znacznikach czasu jest to, że nie wymagają one blokowania, co zmniejsza rywalizację i zakleszczenia zwykle związane ze schematami opartymi na blokadach. Optymistyczna kontrola współbieżności : Optymistyczne metody kontroli współbieżności (OCC) umożliwiają kontynuowanie transakcji bez uzyskiwania blokad, przy założeniu, że konflikty są rzadkie. Zamiast tego system sprawdza konflikty na etapie zatwierdzania i, jeśli taki zostanie wykryty, rozwiązuje go poprzez przerwanie i ponowne uruchomienie jednej z transakcji powodujących konflikt. Unikając stosowania blokad, OCC może pomóc poprawić wydajność systemu, szczególnie w sytuacjach, w których konflikty są rzadkie.

: Optymistyczne metody kontroli współbieżności (OCC) umożliwiają kontynuowanie transakcji bez uzyskiwania blokad, przy założeniu, że konflikty są rzadkie. Zamiast tego system sprawdza konflikty na etapie zatwierdzania i, jeśli taki zostanie wykryty, rozwiązuje go poprzez przerwanie i ponowne uruchomienie jednej z transakcji powodujących konflikt. Unikając stosowania blokad, OCC może pomóc poprawić wydajność systemu, szczególnie w sytuacjach, w których konflikty są rzadkie. Kontrola współbieżności wielu wersji : techniki kontroli współbieżności wielu wersji (MVCC) utrzymują wiele wersji elementów danych i umożliwiają transakcjom odczyt i zapis w różnych wersjach tych samych danych. Takie podejście pozwala uniknąć konfliktów, zapewniając, że transakcje nie kolidują ze sobą w pracy. MVCC szczególnie dobrze nadaje się do środowisk o dużej współbieżności, gdzie może pomóc zminimalizować potrzebę blokowania lub zapewnić bardziej wydajne strategie zarządzania blokadami.

Wybór odpowiedniego mechanizmu kontroli współbieżności dla danego systemu bazodanowego zależy od różnych czynników, takich jak charakter aplikacji, oczekiwane obciążenie pracą i pożądana charakterystyka wydajnościowa. Właściwa metoda powinna równoważyć wymagania dotyczące spójności i poprawności danych z koniecznością utrzymania wysokiej wydajności i responsywności systemu przy jednoczesnym obciążeniu.

Podsumowując, kontrola współbieżności to krytyczny aspekt systemów relacyjnych baz danych, którego celem jest zapobieganie anomaliom danych oraz zapewnianie spójności i poprawności danych poprzez zarządzanie równoczesnym dostępem do współdzielonych zasobów baz danych. Przyjęcie właściwej metody kontroli współbieżności jest niezbędne do tworzenia skalowalnych aplikacji o wysokiej wydajności