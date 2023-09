Im Kontext relationaler Datenbanken bezieht sich Parallelitätskontrolle auf die Verwaltung und Koordination von Vorgängen, die gleichzeitig auf einem Datenbanksystem ausgeführt werden, um die Datenkonsistenz und -integrität aufrechtzuerhalten und Datenanomalien zu verhindern. Dies ist ein grundlegender Aspekt des effizienten Funktionierens eines Datenbanksystems, wenn mehrere Benutzer und Anwendungen Zugriff auf dieselben Datenbankressourcen benötigen. Mechanismen zur Parallelitätskontrolle stellen sicher, dass Transaktionen auf eine Weise ausgeführt werden, die den ACID-Eigenschaften (Atomizität, Konsistenz, Isolation und Haltbarkeit) entspricht, und stellen so eine stabile und konsistente Umgebung für Datenbankoperationen bereit.

Eine Hauptherausforderung bei der Parallelitätskontrolle besteht darin, ein Gleichgewicht zwischen der Leistung des Datenbanksystems und der Richtigkeit der Daten zu erreichen. Ohne eine wirksame Parallelitätskontrolle können Konflikte aufgrund von Problemen wie verlorenen Aktualisierungen, fehlerhaften Lesevorgängen, nicht wiederholbaren Lesevorgängen und Phantom-Lesevorgängen auftreten, die die Integrität der Daten gefährden und zu falschen Ergebnissen führen können. Diese Probleme werden zusammenfassend als Parallelitätsanomalien bezeichnet und treten auf, wenn zwei oder mehr Transaktionen gleichzeitig ausgeführt werden, ohne dass ihr Zugriff auf gemeinsam genutzte Daten ordnungsgemäß verwaltet wird.

Zur Bewältigung dieser Herausforderungen wurden verschiedene Techniken zur Parallelitätskontrolle entwickelt. Zu den bekanntesten gehören:

Sperren : Sperren ist ein weit verbreiteter Ansatz zur Verwaltung des gleichzeitigen Zugriffs auf Datenbankressourcen. Bei dieser Methode werden Datenelemente gesperrt, wodurch der Zugriff auf diese Elemente durch andere Transaktionen eingeschränkt wird, bis die Sperre aufgehoben wird. Sperren können auf verschiedene Arten implementiert werden, von Tupelsperren über Tabellensperren bis hin zu noch ausgefeilteren Sperrprotokollen mit mehreren Granularitäten. Das Two-Phase-Locking-Protokoll (2PL) ist eine häufig verwendete Technik, die Konfliktserialisierung ermöglicht und so die Konsistenz der Datenbank gewährleistet.

Zeitstempelbasierte Protokolle : Diese Protokolle weisen jeder Transaktion einen eindeutigen Zeitstempel zu und verwenden ihn zur Anordnung von Transaktionsvorgängen. Anhand der Zeitstempel bestimmt das Protokoll, ob eine Transaktion fortgesetzt werden darf oder ob sie abgebrochen und neu gestartet werden soll. Der Hauptvorteil der Verwendung zeitstempelbasierter Protokolle besteht darin, dass sie keine Sperren erfordern, wodurch die Konflikte und Deadlocks reduziert werden, die typischerweise mit sperrenbasierten Schemata verbunden sind.

Optimistische Parallelitätskontrolle : Methoden der optimistischen Parallelitätskontrolle (OCC) ermöglichen die Fortsetzung von Transaktionen ohne den Erwerb von Sperren, vorausgesetzt, dass Konflikte selten sind. Stattdessen prüft das System in der Commit-Phase, ob Konflikte vorliegen, und wenn ein Konflikt erkannt wird, löst er ihn, indem es eine der widersprüchlichen Transaktionen abbricht und neu startet. Durch die Vermeidung der Verwendung von Sperren kann OCC dazu beitragen, die Systemleistung zu verbessern, insbesondere in Situationen, in denen Konflikte selten auftreten.

Multi-Version-Parallelitätskontrolle : MVCC-Techniken (Multi-Version Concurrency Control) verwalten mehrere Versionen von Datenelementen und ermöglichen Transaktionen das Lesen und Schreiben in verschiedene Versionen derselben Daten. Dieser Ansatz vermeidet Konflikte, indem sichergestellt wird, dass Transaktionen sich nicht gegenseitig in ihrer Arbeit beeinträchtigen. MVCC eignet sich besonders gut für Umgebungen mit hoher Parallelität, wo es dazu beitragen kann, den Bedarf an Sperren zu minimieren oder effizientere Sperrverwaltungsstrategien zu entwickeln.

Die Auswahl des geeigneten Parallelitätskontrollmechanismus für ein bestimmtes Datenbanksystem hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. der Art der Anwendung, der erwarteten Arbeitslast und den gewünschten Leistungsmerkmalen. Die richtige Methode sollte die Anforderungen an Datenkonsistenz und -korrektheit mit der Notwendigkeit in Einklang bringen, eine hohe Systemleistung und Reaktionsfähigkeit bei gleichzeitigen Arbeitslasten aufrechtzuerhalten.

Bei der no-code Plattform AppMaster verstehen wir die Bedeutung einer effektiven Parallelitätskontrolle als Schlüsselaspekt beim Aufbau skalierbarer, leistungsstarker Datenbanksysteme. Unsere Plattform ermöglicht es Unternehmen, schnell robuste, skalierbare Backend-Anwendungen zu erstellen, die modernste Techniken zur Parallelitätskontrolle nutzen, um optimale Leistung, Datenkonsistenz und Integrität sicherzustellen. Dank der leistungsstarken visuellen Tools und der außergewöhnlichen Infrastruktur der Plattform können sich Entwickler auf den Entwurf und die Implementierung der erforderlichen Geschäftslogik konzentrieren, ohne sich um die Komplexität kümmern zu müssen, die mit der Verwaltung des gleichzeitigen Zugriffs auf Datenbankressourcen verbunden ist.

Darüber hinaus stellt der einzigartige Ansatz von AppMaster zur Erstellung von Anwendungen von Grund auf sicher, dass alle Änderungen am Datenbankschema und an der Logik nahtlos an die generierten Anwendungen weitergegeben werden, ohne dass technische Schulden entstehen. Dadurch können Kunden mit minimalem Aufwand neue oder aktualisierte Mechanismen zur Parallelitätskontrolle implementieren, testen und bereitstellen. Dies macht es zu einer idealen Plattform für die Entwicklung datenintensiver Anwendungen, die strenge Maßnahmen zur Parallelitätskontrolle erfordern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Parallelitätskontrolle ein geschäftskritischer Aspekt relationaler Datenbanksysteme ist, der darauf abzielt, Datenanomalien zu verhindern und die Konsistenz und Korrektheit der Daten sicherzustellen, indem der gleichzeitige Zugriff auf gemeinsam genutzte Datenbankressourcen verwaltet wird. Die Verwendung der richtigen Parallelitätskontrollmethode ist für die Erstellung skalierbarer, leistungsstarker Anwendungen von entscheidender Bedeutung. Die AppMaster no-code Plattform stellt Entwicklern die Tools und die Infrastruktur zur Verfügung, die zum Entwerfen, Implementieren und Verwalten effektiver Parallelitätskontrollmechanismen für ihre Datenbanksysteme erforderlich sind.