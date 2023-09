Nel contesto dei database relazionali, il controllo della concorrenza si riferisce alla gestione e al coordinamento delle operazioni eseguite contemporaneamente su un sistema di database per mantenere la coerenza e l'integrità dei dati e prevenire anomalie dei dati. Questo è un aspetto fondamentale del funzionamento efficiente di un sistema di database quando più utenti e applicazioni richiedono l'accesso alle stesse risorse del database. I meccanismi di controllo della concorrenza garantiscono che le transazioni vengano eseguite in modo conforme alle proprietà ACID (Atomicità, Coerenza, Isolamento e Durabilità), fornendo un ambiente stabile e coerente per le operazioni del database.

Una delle sfide principali nel controllo della concorrenza è raggiungere un equilibrio tra le prestazioni del sistema di database e la correttezza dei dati. In assenza di un efficace controllo della concorrenza, possono sorgere conflitti dovuti a problemi quali aggiornamenti persi, letture sporche, letture irripetibili e letture fantasma, che possono compromettere l'integrità dei dati e portare a risultati errati. Questi problemi sono collettivamente noti come anomalie di concorrenza e si verificano quando due o più transazioni vengono eseguite simultaneamente senza un'adeguata gestione del loro accesso ai dati condivisi.

Per gestire queste sfide sono state sviluppate varie tecniche di controllo della concorrenza, alcune delle più importanti sono:

Blocco : il blocco è un approccio ampiamente utilizzato per gestire l'accesso simultaneo alle risorse del database. In questo metodo, vengono applicati dei blocchi sugli elementi di dati, limitando l'accesso a tali elementi da parte di altre transazioni finché il blocco non viene rilasciato. Il blocco può essere implementato in vari modi, dai blocchi tuple ai blocchi tabella, o anche protocolli di blocco multigranularità più sofisticati. Il protocollo di blocco a due fasi (2PL) è una tecnica comunemente adottata che fornisce la serializzabilità dei conflitti, garantendo la coerenza del database.

: il blocco è un approccio ampiamente utilizzato per gestire l'accesso simultaneo alle risorse del database. In questo metodo, vengono applicati dei blocchi sugli elementi di dati, limitando l'accesso a tali elementi da parte di altre transazioni finché il blocco non viene rilasciato. Il blocco può essere implementato in vari modi, dai blocchi tuple ai blocchi tabella, o anche protocolli di blocco multigranularità più sofisticati. Il protocollo di blocco a due fasi (2PL) è una tecnica comunemente adottata che fornisce la serializzabilità dei conflitti, garantendo la coerenza del database. Protocolli basati su timestamp : questi protocolli assegnano un timestamp univoco a ciascuna transazione e li utilizzano per ordinare operazioni transazionali. In base ai timestamp, il protocollo determina se una transazione deve essere autorizzata a procedere o se deve essere interrotta e riavviata. Il vantaggio principale dell'utilizzo di protocolli basati su timestamp è che non richiedono il blocco, riducendo così i conflitti e i deadlock tipicamente associati agli schemi basati su blocco.

: questi protocolli assegnano un timestamp univoco a ciascuna transazione e li utilizzano per ordinare operazioni transazionali. In base ai timestamp, il protocollo determina se una transazione deve essere autorizzata a procedere o se deve essere interrotta e riavviata. Il vantaggio principale dell'utilizzo di protocolli basati su timestamp è che non richiedono il blocco, riducendo così i conflitti e i deadlock tipicamente associati agli schemi basati su blocco. Controllo ottimistico della concorrenza : i metodi di controllo ottimistico della concorrenza (OCC) consentono alle transazioni di procedere senza acquisire blocchi, presupponendo che i conflitti siano rari. Invece, il sistema verifica la presenza di conflitti nella fase di commit e, se ne viene rilevato uno, lo risolve interrompendo e riavviando una delle transazioni in conflitto. Evitando l'uso dei blocchi, OCC può contribuire a migliorare le prestazioni del sistema, in particolare nelle situazioni in cui i conflitti non sono frequenti.

: i metodi di controllo ottimistico della concorrenza (OCC) consentono alle transazioni di procedere senza acquisire blocchi, presupponendo che i conflitti siano rari. Invece, il sistema verifica la presenza di conflitti nella fase di commit e, se ne viene rilevato uno, lo risolve interrompendo e riavviando una delle transazioni in conflitto. Evitando l'uso dei blocchi, OCC può contribuire a migliorare le prestazioni del sistema, in particolare nelle situazioni in cui i conflitti non sono frequenti. Controllo della concorrenza multiversione : le tecniche di controllo della concorrenza multiversione (MVCC) mantengono più versioni di elementi di dati e consentono alle transazioni di leggere e scrivere su versioni diverse degli stessi dati. Questo approccio evita i conflitti garantendo che le transazioni non interferiscano con il lavoro degli altri. MVCC è particolarmente adatto ad ambienti altamente concorrenti, dove può aiutare a ridurre al minimo la necessità di blocchi o produrre strategie di gestione dei blocchi più efficienti.

La scelta del meccanismo di controllo della concorrenza appropriato per un determinato sistema di database dipende da vari fattori, come la natura dell'applicazione, il carico di lavoro previsto e le caratteristiche prestazionali desiderate. Il metodo giusto dovrebbe bilanciare i requisiti di coerenza e correttezza dei dati con la necessità di mantenere elevate prestazioni e reattività del sistema con carichi di lavoro simultanei.

