В контексте реляционных баз данных управление параллелизмом относится к управлению и координации операций, выполняемых одновременно в системе базы данных, для поддержания согласованности, целостности и предотвращения аномалий данных. Это фундаментальный аспект эффективного функционирования системы баз данных, когда множеству пользователей и приложений требуется доступ к одним и тем же ресурсам базы данных. Механизмы управления параллелизмом гарантируют, что транзакции выполняются в соответствии со свойствами ACID (атомарность, согласованность, изоляция и долговечность), обеспечивая стабильную и согласованную среду для операций с базой данных.

Основной задачей управления параллелизмом является достижение баланса между производительностью системы базы данных и правильностью данных. При отсутствии эффективного управления параллелизмом могут возникать конфликты из-за таких проблем, как потеря обновлений, некорректное чтение, неповторимое чтение и фантомное чтение, которые могут поставить под угрозу целостность данных и привести к неверным результатам. Эти проблемы известны под общим названием «аномалии параллелизма» и возникают, когда две или более транзакций выполняются одновременно без надлежащего управления их доступом к общим данным.

Для решения этих проблем были разработаны различные методы управления параллелизмом, наиболее известными из которых являются:

Блокировка . Блокировка — это широко используемый подход к управлению одновременным доступом к ресурсам базы данных. В этом методе элементы данных блокируются, ограничивая доступ к этим элементам для других транзакций до тех пор, пока блокировка не будет снята. Блокировка может быть реализована различными способами: от блокировок кортежей до блокировок таблиц или даже более сложных протоколов многоуровневой блокировки. Протокол двухфазной блокировки (2PL) — это широко распространенный метод, который обеспечивает сериализуемость конфликтов и обеспечивает согласованность базы данных.

. Блокировка — это широко используемый подход к управлению одновременным доступом к ресурсам базы данных. В этом методе элементы данных блокируются, ограничивая доступ к этим элементам для других транзакций до тех пор, пока блокировка не будет снята. Блокировка может быть реализована различными способами: от блокировок кортежей до блокировок таблиц или даже более сложных протоколов многоуровневой блокировки. Протокол двухфазной блокировки (2PL) — это широко распространенный метод, который обеспечивает сериализуемость конфликтов и обеспечивает согласованность базы данных. Протоколы на основе временных меток . Эти протоколы присваивают каждой транзакции уникальную временную метку и используют ее для упорядочивания транзакционных операций. На основе временных меток протокол определяет, следует ли разрешить транзакцию или ее следует прервать и перезапустить. Основное преимущество использования протоколов на основе временных меток заключается в том, что они не требуют блокировки, тем самым уменьшая конфликты и взаимоблокировки, обычно связанные со схемами на основе блокировки.

. Эти протоколы присваивают каждой транзакции уникальную временную метку и используют ее для упорядочивания транзакционных операций. На основе временных меток протокол определяет, следует ли разрешить транзакцию или ее следует прервать и перезапустить. Основное преимущество использования протоколов на основе временных меток заключается в том, что они не требуют блокировки, тем самым уменьшая конфликты и взаимоблокировки, обычно связанные со схемами на основе блокировки. Оптимистический контроль параллелизма . Методы оптимистического управления параллелизмом (OCC) позволяют проводить транзакции без установки блокировок, предполагая, что конфликты редки. Вместо этого система проверяет наличие конфликтов на этапе фиксации и, если они обнаружены, разрешает их, прерывая и перезапуская одну из конфликтующих транзакций. Избегая использования блокировок, OCC может помочь улучшить производительность системы, особенно в ситуациях, когда конфликты случаются нечасто.

. Методы оптимистического управления параллелизмом (OCC) позволяют проводить транзакции без установки блокировок, предполагая, что конфликты редки. Вместо этого система проверяет наличие конфликтов на этапе фиксации и, если они обнаружены, разрешает их, прерывая и перезапуская одну из конфликтующих транзакций. Избегая использования блокировок, OCC может помочь улучшить производительность системы, особенно в ситуациях, когда конфликты случаются нечасто. Многоверсионное управление параллелизмом . Методы многоверсионного управления параллелизмом (MVCC) поддерживают несколько версий элементов данных и позволяют транзакциям считывать и записывать разные версии одних и тех же данных. Этот подход позволяет избежать конфликтов, гарантируя, что транзакции не мешают работе друг друга. MVCC особенно хорошо подходит для сред с высокой степенью параллелизма, где он может помочь свести к минимуму необходимость блокировки или обеспечить более эффективные стратегии управления блокировками.

Выбор подходящего механизма управления параллелизмом для конкретной системы баз данных зависит от различных факторов, таких как характер приложения, ожидаемая рабочая нагрузка и желаемые характеристики производительности. Правильный метод должен сбалансировать требования к согласованности и правильности данных с необходимостью поддерживать высокую производительность системы и ее быстроту реагирования при одновременных рабочих нагрузках.

В платформе AppMaster no-code мы понимаем важность эффективного управления параллелизмом как ключевого аспекта создания масштабируемых, высокопроизводительных систем баз данных. Наша платформа позволяет предприятиям быстро создавать надежные, масштабируемые серверные приложения, в которых используются самые современные методы управления параллелизмом для обеспечения оптимальной производительности, согласованности и целостности данных. Благодаря мощным визуальным инструментам платформы и исключительной инфраструктуре разработчики могут сосредоточиться на разработке и реализации необходимой бизнес-логики, не беспокоясь о сложностях, связанных с управлением одновременным доступом к ресурсам базы данных.

Более того, уникальный подход AppMaster к созданию приложений с нуля гарантирует, что любые изменения в схеме и логике базы данных будут беспрепятственно распространяться на созданные приложения без возникновения технического долга. Это позволяет клиентам с минимальными усилиями внедрять, тестировать и развертывать новые или обновленные механизмы управления параллелизмом, что делает его идеальной платформой для разработки приложений с интенсивным использованием данных, требующих строгих мер управления параллелизмом.

Подводя итог, можно сказать, что управление параллелизмом — это критически важный аспект систем реляционных баз данных, целью которого является предотвращение аномалий данных и обеспечение согласованности и правильности данных путем управления одновременным доступом к общим ресурсам базы данных. Принятие правильного метода управления параллелизмом имеет важное значение для создания масштабируемых, высокопроизводительных приложений, а платформа AppMaster no-code предоставляет разработчикам инструменты и инфраструктуру, необходимые для проектирования, внедрения и поддержки эффективных механизмов управления параллелизмом для их систем баз данных.