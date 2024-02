Os aplicativos nativos da nuvem referem-se aos aplicativos de software projetados, desenvolvidos e implantados explicitamente para arquiteturas de computação em nuvem. Estas aplicações são construídas aproveitando todas as vantagens dos ecossistemas de nuvem, adotando suas características e utilizando a elasticidade, escalabilidade e resiliência fornecidas pelas plataformas de nuvem. Os aplicativos nativos da nuvem enfatizam uma mudança na abordagem tradicional de desenvolvimento de software monolítico para o desenvolvimento de aplicativos usando microsserviços, conteinerização, integração e entrega contínuas (CI/CD) e DevOps.

No contexto de plataformas no-code como AppMaster, os aplicativos nativos da nuvem se concentram principalmente em fornecer ferramentas acessíveis e convenientes que capacitam até mesmo usuários não técnicos a criar aplicativos robustos e escaláveis. Um dos benefícios significativos dos aplicativos nativos da nuvem criados usando plataformas no-code é a capacidade de iterar rapidamente, melhorar o desempenho e se adaptar aos requisitos em evolução das empresas modernas.

AppMaster é um excelente exemplo de uma poderosa plataforma no-code projetada para criar aplicativos back-end, web e móveis nativos da nuvem com facilidade. A plataforma facilita o desenvolvimento e a implantação de aplicativos nativos da nuvem por meio da criação visual de modelos de dados, da definição de lógica de negócios, da criação e personalização de interfaces de usuário e da geração e implantação automática de código-fonte. Essa abordagem permite que as empresas aproveitem todo o potencial das tecnologias nativas da nuvem, ao mesmo tempo que simplificam o processo de desenvolvimento e reduzem significativamente os custos.

À medida que os aplicativos nativos da nuvem ganham maior adoção, espera-se que o tamanho do mercado global cresça de US$ 3,95 bilhões em 2020 para US$ 22,7 bilhões até 2026, a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 34,9% durante o período de previsão, de acordo com um estudo. relatório recente da MarketsandMarkets Research. Esse crescimento ilustra a crescente demanda e a importância dos aplicativos nativos da nuvem no cenário digital atual.

Uma das principais razões para a crescente popularidade dos aplicativos nativos da nuvem é sua capacidade de fornecer escalabilidade, resiliência e agilidade incomparáveis. Esses aplicativos podem evoluir naturalmente junto com a infraestrutura em nuvem, permitindo que as empresas lidem com diversas cargas de trabalho e demandas dos usuários sem intervenção manual significativa. Devido à sua arquitetura de microsserviços, os aplicativos nativos da nuvem são altamente modulares, facilitando a implementação de alterações e atualizações sem interromper todo o sistema.

Além disso, os aplicativos nativos da nuvem desenvolvidos usando plataformas no-code como AppMaster permitem que as organizações alcancem um tempo de lançamento no mercado mais rápido e aumentem sua agilidade geral. A capacidade da plataforma de gerar aplicativos do zero reduz o débito técnico, enquanto o ambiente de desenvolvimento rápido de aplicativos (RAD) permite a integração perfeita de novos recursos e funções. A cultura DevOps predominante no desenvolvimento de aplicativos nativos da nuvem promove ainda mais a colaboração e a comunicação entre desenvolvedores e operações, resultando em um processo de entrega de software eficiente e unificado.

Outro aspecto crucial dos aplicativos nativos da nuvem são suas características de segurança inerentes. A plataforma no-code do AppMaster, por exemplo, garante que os aplicativos gerados estejam alinhados com as práticas de segurança padrão do setor e aderem às estruturas e tecnologias mais recentes. A estratégia de conteinerização dos aplicativos garante um ambiente seguro para aplicativos implantados, enquanto os pipelines de integração contínua e entrega contínua (CI/CD) validam a postura de segurança do aplicativo durante todo o ciclo de vida de desenvolvimento.

Além disso, as empresas que utilizam aplicativos nativos da nuvem desenvolvidos usando plataformas no-code como o AppMaster podem aproveitar dados e análises em tempo real. Esses insights permitem que os tomadores de decisão tomem medidas informadas e impulsionem a melhoria contínua, tanto no desempenho do aplicativo quanto no alcance dos objetivos de negócios.

Por último, os aplicativos nativos da nuvem desenvolvidos com ferramentas no-code capacitam os usuários com sua baixa barreira de entrada e alta adaptabilidade. Os usuários sem formação técnica podem rapidamente se familiarizar com a plataforma, criando e implantando aplicativos para atender às suas necessidades comerciais exclusivas. Esta democratização do desenvolvimento de software promove a inovação e fornece soluções personalizadas para empresas que podem não ter recursos para investir em processos tradicionais de desenvolvimento de software.

Concluindo, os aplicativos nativos da nuvem tornaram-se uma parte indispensável do desenvolvimento de software moderno, e plataformas no-code como AppMaster desempenham um papel fundamental em tornar esses aplicativos acessíveis a uma base de usuários mais ampla. Ao fornecer uma solução simplificada, segura e resiliente para o desenvolvimento e implementação de aplicações, as plataformas no-code estão a capacitar os utilizadores e as empresas a aproveitar o poder das tecnologias nativas da nuvem e a impulsionar a inovação na era digital.