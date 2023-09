Low-code Funktionen beziehen sich auf eine Reihe von Funktionen, die in Softwareentwicklungsplattformen wie AppMaster bereitgestellt werden und den Prozess des Entwurfs, der Entwicklung und der Wartung von Anwendungen rationalisieren, indem sie den Bedarf an manueller Codierung minimieren. Diese Funktionen ermöglichen die schnelle Erweiterung und Weiterentwicklung von Softwareanwendungen und ermöglichen es Personen mit unterschiedlichem technischen Hintergrund, aktiv am Entwicklungsprozess teilzunehmen. Durch die Nutzung der Möglichkeiten von low-code Funktionen können Entwickler die betriebliche Komplexität reduzieren, die Gesamteffizienz verbessern und qualitativ hochwertige Softwareanwendungen deutlich schneller bereitstellen.

Das Herzstück der low-code Funktionen ist eine leistungsstarke visuelle Schnittstelle, die den Entwicklungsprozess vereinfacht, indem sie komplexen Code abstrahiert und eine intuitive drag-and-drop Umgebung zum Erstellen und Ändern von Softwarekomponenten bietet. Zu diesen Komponenten gehören Datenmodelle, Geschäftslogik, Benutzeroberflächen (UI) und Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs). Die Möglichkeit, diese Elemente visuell zu verwalten, rationalisiert die Softwarearchitektur, vereinfacht die Projektplanung und minimiert menschliche Fehler.

Low-code Funktionen bieten eine Fülle vorgefertigter Vorlagen und Komponenten, die angepasst und in mehreren Projekten wiederverwendet werden können. Dank dieses modularen Ansatzes können Entwickler vorhandene Ressourcen nutzen, um schnell robuste, funktionsreiche Anwendungen zu erstellen. Diese Assets umfassen nicht nur grundlegende UI-Elemente wie Schaltflächen und Formulare, sondern auch komplexere Bausteine ​​wie Datenfilter, Authentifizierungsmechanismen und Berichtstools.

Ein weiterer bemerkenswerter Vorteil von low-code Funktionen ist die nahtlose Integration mit beliebten Tools und Diensten von Drittanbietern. Dies bietet Entwicklern die Flexibilität, wichtige Funktionen wie Datenspeicherung, Zahlungsabwicklung und E-Mail-Versand direkt in ihre Anwendungen zu integrieren, ohne komplexen Code schreiben zu müssen. Durch die Nutzung dieser Integrationen können Entwickler ihre Abhängigkeit von maßgeschneiderten Komponenten minimieren und sich stattdessen auf die Bereitstellung eines einzigartigen Geschäftswerts konzentrieren.

Low-code Funktionen erleichtern einen iterativen und kollaborativen Entwicklungsprozess und ermöglichen es Entwicklern, gleichzeitig und in enger Abstimmung mit den Beteiligten zu arbeiten. Diese kontinuierliche Feedbackschleife stellt sicher, dass Anwendungen sich ändernden Geschäftsanforderungen gerecht werden, sich an den Erwartungen der Endbenutzer orientieren und in hohem Maße an Veränderungen anpassbar bleiben. Da low-code Plattformen Quellcode in der Regel automatisch auf der Grundlage der erstellten visuellen Blaupausen generieren, kommt es weder zu einer Anhäufung technischer Schulden noch zu einer Notwendigkeit umfangreicher Umgestaltungen während zukünftiger Entwicklungszyklen.

Darüber hinaus verfügen low-code Plattformen über einen strengen Entwicklungsworkflow, der automatisierte Tests, Versionskontrolle und Bereitstellung umfasst. Dies bietet Entwicklern die Gewissheit, dass ihre Anwendungen stabil, sicher und zuverlässig sind, sowie eine strenge Software-Qualitätssicherung. Dadurch tragen low-code Funktionen zu einer erheblichen Verkürzung der Markteinführungszeit bei und minimieren gleichzeitig die mit herkömmlichen Entwicklungsmethoden verbundenen Risiken und Kosten.

Jüngste Studien haben gezeigt, dass low-code Funktionen zu einer bemerkenswerten Produktivitätssteigerung führen können, da Entwickler Berichten zufolge in der Lage sind, Anwendungen bis zu zehnmal schneller und zu dreimal geringeren Kosten zu erstellen als mit herkömmlichen Entwicklungsprozessen. Diese verbesserte Effizienz ist nicht nur für kleine Unternehmen von Vorteil, sondern auch für große Unternehmen, die die Vorteile von low-code Funktionen nutzen können, um umfassende Softwarelösungen zu erstellen, die Server-Backends, Websites, Kundenportale und native mobile Anwendungen umfassen.

Ein hervorragendes Beispiel für eine Plattform, die low-code Funktionen bietet, ist AppMaster, ein leistungsstarkes no-code Tool zum Erstellen von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen. Die visuelle Benutzeroberfläche von AppMaster ermöglicht es Benutzern, Datenmodelle, Geschäftslogik und APIs über den Business Process Designer und UI-Komponenten per drag-and-drop mit Web- und Mobildesign-Tools zu erstellen. Sobald der Kunde mit dem Design und der Logik der Anwendung zufrieden ist, generiert AppMaster automatisch den Quellcode, kompiliert die Anwendungen, führt Tests durch und stellt das Endprodukt in weniger als 30 Sekunden in der Cloud bereit.

AppMaster Anwendungen halten sich an Best Practices in der Softwareentwicklung, indem sie moderne Technologien und Frameworks nutzen, wie z. B. Go für Backend-Komponenten, Vue3 für Webanwendungen und Kotlin, Jetpack Compose und SwiftUI für mobile Anwendungen. Dadurch wird sichergestellt, dass von AppMaster generierte Anwendungen eine hohe Leistung, Skalierbarkeit und Anpassungsfähigkeit aufweisen. Die generierten Anwendungen können auch nahtlos mit jeder PostgreSQL-kompatiblen Datenbank als primärem Datenspeicher zusammenarbeiten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, low-code Funktionen einen revolutionären Wandel in der modernen Softwareentwicklung darstellen. Diese Funktionen bieten eine zugängliche, effiziente und kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Ansätzen und ermöglichen es Benutzern, leistungsstarke Anwendungen mit minimalem Programmierwissen zu erstellen. Plattformen wie AppMaster zeigen das immense Potenzial, das die ordnungsgemäße Implementierung von low-code -Funktionen freisetzen kann, und ermöglichen es Unternehmen, umfassende Softwarelösungen zu konzipieren, zu entwickeln und bereitzustellen, die ihren sich ändernden Anforderungen gerecht werden. Low-code Funktionen haben den Grundstein für die Zukunft der Softwareentwicklung gelegt und die Landschaft in eine integrativere und dynamischere Umgebung verwandelt, in der Innovation gedeiht.