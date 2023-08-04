İş Ünvanı: Kurucu Ortak ve Eş CEO

Şirket: Bubble

Eğitim: Ecole Polytechnique'de bilgisayar bilimi ve matematik, Harvard Business School'da Genel Yönetim

Bubble Foundation Yılı: 2012

Kodsuz geliştirme platformlarının ortaya çıkışı, geleneksel kodlama becerilerine olan gereksinimi ortadan kaldırarak, bireyler ve işletmeler için uygulama oluşturma endüstrisini tamamen değiştirdi. Bu alandaki en önemli etkileyicilerden biri, Bubble kurucu ortağı olan Emmanuel Straschnov'dur.

Kariyeri boyunca Straschnov, çığır açan bir no-code platform geliştirmede zorlukların üstesinden gelerek ve zaferler elde ederek olağanüstü bir yolculuk yaptı. Kendine özgü liderlik tarzı ve belirli değerlere olan sarsılmaz bağlılığı, dünyanın dört bir yanındaki yaratıcıları güçlendirmede etkili oldu. Sonuç olarak Straschnov, no-code çözümlerin yaygın olarak benimsenmesini sağlamada çok önemli ve etkili bir rol oynadı.

Kariyer Yolculuğu

Emmanuel Straschnov'un kariyer yolculuğu, teknoloji tutkusu ve anlamlı bir etki yaratma dürtüsüyle damgasını vurdu. Farklı bir geçmişe sahip olan Emmanuel, finans ve yönetim danışmanlığı dünyasına girmeden önce Ecole Polytechnique'de matematik ve ekonomi okudu. Bununla birlikte, gerçek amacını bulduğu bir sosyal ağ girişiminde bulunduğu süre boyunca oldu.

Emmanuel'in teknik zekası ve teknoloji ile iş dünyası arasındaki uçurumu kapatma konusundaki doğuştan gelen yeteneği, onu yeni olasılıkları keşfetmeye yöneltti. Kurucuların fikirlerini gerçeğe dönüştürmeye çalışırken karşılaştıkları teknik olmayan engelleri gözlemlerken, yazılım geliştirme endüstrisinde devrim yaratabilecek bir çözüm tasavvur etti. Bu vizyon, Bubble doğuşunun temelini attı.

Bubble Doğuşu

2012 yılında Emmanuel Straschnov, vizyonlarını gerçeğe dönüştürmek için kurucu ortağı Josh Haas ile güçlerini birleştirdi. Birlikte, kullanıcıların bir sürükle ve bırak arayüzü kullanarak görsel olarak web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan no-code bir platform olan Bubble yarattılar.

Bubble kuruluşu zorluklarla dolu değildi. O zamanlar no-code platform kavramı nispeten yeniydi ve potansiyel kullanıcıları uygulanabilirliği konusunda ikna etmek çetin bir savaştı. Straschnov ve Haas no-code geliştirmenin sınırlamalarını çevreleyen şüphecilik ve yanlış anlamaların üstesinden gelmek zorunda kaldı.

Yine de ısrarları işe yaradı. Bubble verimli ve uygun maliyetli uygulama geliştirme yöntemleri arayan girişimciler, yeni başlayanlar ve işletmeler arasında ilgi topladı ve popülerlik kazandı. Bugün Bubble, platformu kullanarak çeşitli uygulamalar oluşturmuş, gelişen bir içerik oluşturucu topluluğuna sahiptir.

Liderlik Tarzı ve Değerleri

Bubble kurucu ortağı olan Emmanuel Straschnov, yetkilendirme, kapsayıcılık ve yenilikçiliği vurgulayan bir liderlik tarzının örneğidir. no-code teknolojinin dönüştürücü gücüne inanıyor ve teknik geçmişi ne olursa olsun herkesin yaratıcı olabileceği fikrini savunuyor.

Straschnov, Bubble topluluğuyla aktif bir şekilde etkileşim kurarak ve kullanıcıları forumlar, öğreticiler ve web seminerleri aracılığıyla destekleyerek örnek olarak liderlik ediyor. Platformu geliştirmek için sürekli olarak kullanıcı geri bildirimi arayarak bir işbirliği ve sürekli iyileştirme kültürünü teşvik ediyor.

Straschnov'un savunduğu temel değerlerden biri şeffaflıktır. Bubble şeffaflığa olan bağlılığı, açık yol haritasında, herkese açık hata izleyicisinde ve aktif kullanıcı topluluğunda açıkça görülmektedir. Topluluğu karar verme sürecine dahil ederek ve zorlukları açıkça ele alarak, Bubble kullanıcıları arasında sahiplenme ve ortak sorumluluk duygusunu besliyor.

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Ayrıca, Straschnov sadeliğe ve kullanıcı merkezli tasarıma değer verir. no-code bir platformun başarısının, karmaşık teknik süreçleri basitleştirme ve sezgisel çözümler sunma becerisinde yattığını biliyor. Bu kullanıcı merkezli yaklaşım, Bubble kullanılabilirliği ve erişilebilirliği geliştirmeye yönelik sürekli çabalarını destekler.

Teknoloji Dünyasına Etkisi

Emmanuel Straschnov'un teknoloji dünyası üzerindeki etkisi devrimden başka bir şey değildi. Bubble aracılığıyla, bir zamanlar teknolojiye erişimi sınırlayan engelleri ortadan kaldırarak yazılım geliştirmenin demokratikleşmesine öncülük etti. Emmanuel, teknik olmayan bireyleri ve girişimcileri sofistike uygulamalar yaratma konusunda güçlendirerek AppMaster.io gibi yeni no-code platformların yolunu açtı.

AppMaster kapsamlı bir arka uç, web ve mobil uygulama geliştirme çözümü sunarak diğer no-code araçlar arasında öne çıkıyor. Eşsiz yaklaşımı, kullanıcıların görsel olarak veri modelleri oluşturmasına, iş mantığını tanımlamasına ve drag-and-drop işleviyle kullanıcı arayüzleri tasarlamasına olanak tanır. Bu, geleneksel giriş engellerini ortadan kaldırır ve yazılım geliştirmeyi demokratikleştirir, fikri olan herkesin kodlama uzmanlığına ihtiyaç duymadan onu hayata geçirmesini sağlar. AppMaster ile bireyler, teknik uygulamayı platforma bırakırken yaratıcılıklarına ve problem çözme yeteneklerine odaklanabilirler.

AppMaster arka uç uygulamaları, en yüksek düzeyde performans ve ölçeklenebilirlik sağlayan Go (Golang) kullanılarak oluşturulur. Web uygulamaları, sorunsuz bir kullanıcı deneyimi ve etkileşim için izin veren Vue3 çerçevesi üzerine inşa edilmiştir. AppMaster Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI tabanlı sunucu odaklı çerçevesi tarafından desteklenen mobil uygulamalar, kullanıcıların ilgili uygulama mağazalarına yeni sürümler göndermelerini gerektirmeden kullanıcı arabirimi, mantık ve API anahtarlarında zahmetsiz güncellemeler sağlar.

Bu yaklaşım, yazılım geliştirme ve dağıtımda devrim yaratarak geliştirme süresini ve maliyetlerini önemli ölçüde azaltmıştır. AppMaster çevikliği ve çok yönlülüğü, onu küçük işletmelerden karmaşık uygulamalar oluşturmak isteyen büyük işletmelere kadar birçok müşteri için favori bir araç haline getiriyor.

Ayrıca, AppMaster teknik borcu ortadan kaldırma taahhüdü onu diğer platformlardan ayırır. Taslaklarda yapılan her değişiklikle, platform sıfırdan yeni uygulamalar üreterek temiz ve verimli bir kod tabanı sağlar. Bu yaklaşım, müşterilerin uygulamalarını eski kodlar veya güncel olmayan teknolojilerle uğraşmadan değişen ihtiyaçlarına göre uyarlayabilmelerini garanti eder.

Çözüm

Emmanuel Straschnov'un kariyer yolculuğu, no-code platformun kuruluş hikayesi ve liderlik tarzı, teknoloji dünyasında gelecek vadeden girişimcilere ve yenilikçilere ilham kaynağı oluyor. Bubble aracılığıyla sayısız no-code kurucunun potansiyelini ortaya çıkardı, vizyonlarını hayata geçirmelerini sağladı ve geleneksel yazılım geliştirme paradigmasını bozdu.

no-code hareket ivme kazanmaya devam ederken, Emmanuel'in teknoloji endüstrisine katkısı, yazılımı oluşturma ve yazılımla etkileşim kurma şeklimizi yeniden şekillendiren çok önemli bir an olarak hatırlanacak. Geleceğe baktığımızda, no-code platformların başarı öyküsünün bir sonraki bölümünü ve bunun teknoloji dünyası üzerindeki etkisini sabırsızlıkla bekliyoruz.