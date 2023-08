Titre du poste : Co-fondateur et Co-PDG

Entreprise: Bubble

Formation : Informatique et mathématiques à l'Ecole Polytechnique, Management général à la Harvard Business School

Année de création de Bubble: 2012

L'émergence de plateformes de développement sans code a complètement transformé l'industrie de la création d'applications pour les particuliers et les entreprises, en éliminant la nécessité de compétences conventionnelles en matière de codage. Emmanuel Straschnov, cofondateur de Bubble, est l'un des principaux acteurs de ce secteur.

Tout au long de sa carrière, Straschnov a parcouru un chemin remarquable, surmontant les défis et remportant des triomphes dans le développement d'une plateforme no-code révolutionnaire. Son style de leadership distinctif et son engagement inébranlable à l'égard de certaines valeurs ont joué un rôle déterminant dans l'autonomisation des créateurs du monde entier. En conséquence, M. Straschnov a joué un rôle essentiel et influent dans l'adoption généralisée des solutions no-code.

Parcours professionnel

Le parcours professionnel d'Emmanuel Straschnov est marqué par une passion pour la technologie et une volonté d'avoir un impact significatif. Issu d'un milieu diversifié, Emmanuel a étudié les mathématiques et l'économie à l'École polytechnique avant de s'aventurer dans le monde de la finance et du conseil en gestion. Néanmoins, c'est lors de son passage dans une startup de réseaux sociaux qu'il a trouvé sa véritable vocation.

Le sens technique d'Emmanuel et sa capacité innée à combler le fossé entre la technologie et l'entreprise l'ont amené à explorer de nouvelles possibilités. En observant les obstacles rencontrés par les fondateurs non techniques lorsqu'ils tentent de concrétiser leurs idées, il a imaginé une solution qui pourrait révolutionner l'industrie du développement logiciel. Cette vision a jeté les bases de la naissance de Bubble.

La naissance de Bubble

En 2012, Emmanuel Straschnov s'est associé à son cofondateur, Josh Haas, pour transformer leur vision en réalité. Ensemble, ils ont créé Bubble, une plateforme no-code qui permet aux utilisateurs de créer des applications web et mobiles visuellement, à l'aide d'une interface de type "glisser-déposer".

La création de Bubble n'a pas été sans difficultés. À l'époque, le concept des plateformes no-code était relativement nouveau, et convaincre les utilisateurs potentiels de sa viabilité était une tâche ardue. Straschnov et Haas ont dû vaincre le scepticisme et les idées fausses concernant les limites du développement de no-code. Mais leur persévérance a porté ses fruits.

Mais leur persévérance a porté ses fruits. Bubble a attiré l'attention et gagné en popularité auprès des entrepreneurs, des startups et des entreprises à la recherche de méthodes de développement d'applications efficaces et rentables. Aujourd'hui, Bubble s'enorgueillit d'une communauté florissante de créateurs qui ont conçu diverses applications à l'aide de la plateforme.

Style de leadership et valeurs

En tant que cofondateur de Bubble, Emmanuel Straschnov incarne un style de leadership qui met l'accent sur l'autonomisation, l'inclusion et l'innovation. Il croit au pouvoir de transformation de la technologie no-code et défend l'idée que chacun, quelle que soit sa formation technique, peut être un créateur.

M. Straschnov montre l'exemple en s'engageant activement auprès de la communauté Bubble et en soutenant les utilisateurs par le biais de forums, de tutoriels et de webinaires. Il encourage une culture de collaboration et d'amélioration continue, en recherchant constamment les commentaires des utilisateurs afin d'améliorer la plateforme.

L'une des valeurs fondamentales défendues par M. Straschnov est la transparence. Bubble La feuille de route ouverte, le système public de suivi des bogues et la communauté active d'utilisateurs témoignent de l'engagement de l'entreprise en faveur de la transparence. En impliquant la communauté dans la prise de décision et en abordant ouvertement les défis, il nourrit un sentiment d'appartenance et de responsabilité collective parmi les utilisateurs de Bubble.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

En outre, M. Straschnov accorde une grande importance à la simplicité et à la conception centrée sur l'utilisateur. Il comprend que le succès d'une plateforme no-code réside dans sa capacité à simplifier des processus techniques complexes et à fournir des solutions intuitives. Cette approche centrée sur l'utilisateur motive les efforts continus de Bubble pour améliorer la convivialité et l'accessibilité.

L'impact sur le monde de la technologie

L'impact d'Emmanuel Straschnov sur le monde de la technologie est tout simplement révolutionnaire. Grâce à Bubble, il a ouvert la voie à la démocratisation du développement de logiciels, en supprimant les barrières qui limitaient autrefois l'accès à la technologie. Emmanuel a ouvert la voie à de nouvelles plateformes no-code telles qu'AppMaster.io en permettant à des individus et à des entrepreneurs non techniques de créer des applications sophistiquées.

AppMaster Emmanuel se distingue des autres outils no-code en offrant une solution complète de développement d'applications backend, web et mobiles. Son approche unique permet aux utilisateurs de créer visuellement des modèles de données, de définir la logique d'entreprise et de concevoir des interfaces utilisateur avec les fonctionnalités de drag-and-drop. Cela supprime les barrières traditionnelles à l'entrée et démocratise le développement de logiciels, permettant à toute personne ayant une idée de lui donner vie sans avoir besoin d'une expertise en codage. Avec AppMaster, les individus peuvent se concentrer sur leur créativité et leur capacité à résoudre des problèmes, tout en laissant la mise en œuvre technique à la plateforme.

AppMasterLes applications dorsales du site sont générées à l'aide de Go (Golang), ce qui garantit le plus haut niveau de performance et d'évolutivité. Les applications web sont construites sur le framework Vue3, ce qui permet une expérience utilisateur et une interactivité transparentes. Les applications mobiles, propulsées par le cadre serveur de AppMaster basé sur Kotlin et Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour iOS, permettent des mises à jour sans effort de l'interface utilisateur, de la logique et des clés API sans que les utilisateurs n'aient à soumettre de nouvelles versions aux magasins d'applications respectifs.

Cette approche a révolutionné le développement et le déploiement de logiciels, en réduisant considérablement les délais et les coûts de développement. AppMaster L'agilité et la polyvalence de en font un outil de prédilection pour de nombreux clients, qu'il s'agisse de petites entreprises ou de grandes sociétés cherchant à créer des applications complexes.

De plus, l'engagement de AppMaster à éliminer la dette technique le distingue des autres plateformes. À chaque modification apportée aux modèles, la plateforme génère de nouvelles applications à partir de zéro, ce qui garantit une base de code propre et efficace. Cette approche garantit que les clients peuvent adapter leurs applications à l'évolution de leurs besoins sans être encombrés par des codes hérités ou des technologies dépassées.

Conclusion

Le parcours professionnel d'Emmanuel Straschnov, l'histoire de la création de la plateforme no-code et son style de leadership sont une source d'inspiration pour les futurs entrepreneurs et innovateurs du monde de la technologie. Grâce à Bubble, il a libéré le potentiel d'innombrables fondateurs de no-code, leur permettant de donner vie à leurs visions et de bouleverser le paradigme traditionnel du développement de logiciels.

Alors que le mouvement no-code continue de prendre de l'ampleur, la contribution d'Emmanuel à l'industrie technologique restera dans les mémoires comme un moment charnière qui a remodelé la façon dont nous construisons et interagissons avec les logiciels. En regardant vers l'avenir, nous attendons avec impatience le prochain chapitre de l'histoire du succès des plateformes no-code et de son impact sur le monde de la technologie.