职位名称联合创始人兼联合首席执行官

公司名称Bubble

教育背景综合理工学院计算机科学和数学，哈佛商学院综合管理

Bubble 成立年份：2012 年

无代码开发平台的出现彻底改变了个人和企业的应用程序开发行业，消除了对传统编码技能的要求。Bubble 的联合创始人 Emmanuel Straschnov 是这一领域的重要影响者。

在他的职业生涯中，Straschnov 经历了一段非凡的旅程，在开发具有开创性的no-code 平台的过程中克服了各种挑战并取得了胜利。他与众不同的领导风格和对特定价值观的坚定承诺，在增强全球创作者的能力方面发挥了重要作用。因此，Straschnov 在推动no-code 解决方案的广泛应用方面发挥了关键性的影响作用。

职业生涯

Emmanuel Straschnov 的职业生涯充满了对技术的热情和产生有意义影响的动力。Emmanuel 的背景多元化，在进入金融和管理咨询行业之前，他曾在巴黎综合理工学院学习数学和经济学。然而，在一家社交网络初创公司工作期间，他找到了自己真正的使命。

埃马纽埃尔的技术敏锐度和在技术与商业之间架起桥梁的与生俱来的能力，使他开始探索新的可能性。当他观察到非技术创始人在试图将自己的想法变为现实时所遇到的障碍时，他设想了一种可以彻底改变软件开发行业的解决方案。这一设想为Bubble 的诞生奠定了基础。

的诞生Bubble

2012 年，Emmanuel Straschnov 与他的联合创始人 Josh Haas 携手合作，将他们的愿景变为现实。他们共同创建了Bubble ，这是一个no-code 平台，允许用户使用拖放界面以可视化方式创建网络和移动应用程序。

Bubble 的创立并非没有挑战。当时，no-code 平台的概念相对较新，说服潜在用户相信其可行性是一场艰苦的战斗。Straschnov 和 Haas 不得不克服怀疑和对no-code 开发局限性的误解。

尽管如此，他们的坚持还是得到了回报。Bubble 在寻求高效、低成本应用程序开发方法的企业家、初创公司和企业中获得了关注和青睐。如今，Bubble 已拥有一个蓬勃发展的社区，众多创建者利用该平台创建了各种应用程序。

领导风格和价值观

作为Bubble 的联合创始人，Emmanuel Straschnov 的领导风格强调授权、包容和创新。他坚信no-code 技术的变革力量，并倡导无论技术背景如何，任何人都可以成为创造者的理念。

Straschnov 以身作则，积极与Bubble 社区互动，通过论坛、教程和网络研讨会为用户提供支持。他培养了一种合作和持续改进的文化，不断寻求用户反馈以改进平台。

透明是 Straschnov 坚持的核心价值观之一。Bubble该公司的公开路线图、公共错误跟踪器和活跃的用户社区都体现了对透明度的承诺。通过让社区参与决策和公开应对挑战，他培养了Bubble 用户的主人翁意识和集体责任感。

此外，Straschnov 还重视简洁性和以用户为中心的设计。他深知，no-code 平台的成功在于它能够简化复杂的技术流程并提供直观的解决方案。这种以用户为中心的方法促使Bubble 不断努力提高可用性和可访问性。

对科技界的影响

Emmanuel Straschnov 对科技界的影响堪称革命性的。通过Bubble ，他开创了软件开发民主化的先河，拆除了曾经限制技术使用的障碍。Emmanuel 为新的no-code 平台（如AppMaster.io）铺平了道路，使非技术个人和企业家有能力创建复杂的应用程序。

AppMaster 在众多 工具中，Emmanuel 通过提供全面的后台、网络和移动应用程序开发解决方案脱颖而出。其独特的方法允许用户可视化地创建数据模型、定义业务逻辑和设计具有 功能的用户界面。这消除了传统的准入门槛，实现了软件开发的民主化，使任何有想法的人都能将其变为现实，而无需专业的编码知识。有了 ，个人可以专注于自己的创造力和解决问题的能力，而将技术实现留给平台。no-code drag-and-drop AppMaster

AppMaster该平台的后台应用程序使用Go（Golang）生成，可确保最高级别的性能和可扩展性。网络应用程序基于Vue3框架构建，实现了无缝的用户体验和交互性。移动应用程序由AppMaster 的服务器驱动框架提供支持，该框架基于Kotlin和Jetpack Compose （Android 适用）和SwiftUI （iOS 适用），可轻松更新用户界面、逻辑和 API 密钥，而无需用户向各自的应用程序商店提交新版本。

这种方法彻底改变了软件开发和部署，大大减少了开发时间和成本。AppMaster消除 "的灵活性和多功能性使其成为许多客户（从小型企业到寻求创建复杂应用程序的大型企业）最喜爱的工具。

此外，AppMaster 对消除技术债务的承诺使其有别于其他平台。对蓝图的每一次修改，该平台都会从头开始生成新的应用程序，确保代码库的简洁和高效。这种方法确保客户可以根据不断变化的需求调整应用程序，而不会受到遗留代码或过时技术的影响。

结论

Emmanuel Straschnov 的职业历程、no-code 平台的创建故事和领导风格对科技界有抱负的创业者和创新者都是一种激励。通过Bubble ，他释放了无数no-code 创始人的潜能，使他们能够实现自己的愿景，并颠覆了传统的软件开发模式。

随着no-code 运动的不断发展，埃马纽埃尔对科技行业的贡献将作为重塑我们构建软件和与软件交互方式的关键时刻而被铭记。展望未来，我们热切地期待着no-code 平台成功故事的下一个篇章及其对技术世界的影响。