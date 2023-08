Stanowisko: Współzałożyciel i Co-CEO

Pojawienie się platform programistycznych no-code całkowicie zmieniło branżę tworzenia aplikacji dla osób prywatnych i firm, eliminując wymóg konwencjonalnych umiejętności kodowania. Kluczowym influencerem w tej dziedzinie jest Emmanuel Straschnov, który jest współzałożycielem Bubble.

W trakcie swojej kariery Straschnov odbył niezwykłą podróż, pokonując wyzwania i odnosząc triumfy w tworzeniu przełomowej platformy no-code. Jego charakterystyczny styl przywództwa i niezachwiane przywiązanie do określonych wartości odegrały kluczową rolę we wzmacnianiu pozycji twórców na całym świecie. W rezultacie Straschnov odegrał kluczową i wpływową rolę w rozpowszechnianiu rozwiązań no-code.

Przebieg kariery

Podróż zawodowa Emmanuela Straschnova jest naznaczona pasją do technologii i dążeniem do wywarcia znaczącego wpływu. Pochodzący z różnych środowisk Emmanuel studiował matematykę i ekonomię w Ecole Polytechnique, zanim wkroczył w świat finansów i doradztwa w zakresie zarządzania. Niemniej jednak, to właśnie podczas pracy w startupie sieci społecznościowej odnalazł swoje prawdziwe powołanie.

Techniczna przenikliwość Emmanuela i wrodzona zdolność do wypełniania luki między technologią a biznesem doprowadziły go do odkrywania nowych możliwości. Obserwując przeszkody, z jakimi borykają się nietechniczni założyciele, próbując przekształcić swoje pomysły w rzeczywistość, wyobraził sobie rozwiązanie, które mogłoby zrewolucjonizować branżę tworzenia oprogramowania. Wizja ta położyła podwaliny pod narodziny Bubble.

Narodziny Bubble

W 2012 roku Emmanuel Straschnov połączył siły ze swoim współzałożycielem, Joshem Haasem, aby przekształcić swoją wizję w rzeczywistość. Razem stworzyli Bubble, platformę no-code, która pozwala użytkownikom na wizualne tworzenie aplikacji internetowych i mobilnych za pomocą interfejsu " przeciągnij i upuść ".

Założenie Bubble nie obyło się bez wyzwań. W tamtym czasie koncepcja platform no-code była stosunkowo nowa, a przekonanie potencjalnych użytkowników o jej opłacalności było ciężką walką. Straschnov i Haas musieli przezwyciężyć sceptycyzm i błędne przekonania dotyczące ograniczeń rozwoju no-code.

Jednak ich wytrwałość opłaciła się. Bubble przyciągnął uwagę i zyskał popularność wśród przedsiębiorców, startupów i firm poszukujących wydajnych i opłacalnych metod tworzenia aplikacji. Dziś Bubble może pochwalić się prężnie rozwijającą się społecznością twórców, którzy stworzyli różnorodne aplikacje za pomocą platformy.

Styl przywództwa i wartości

Jako współzałożyciel Bubble, Emmanuel Straschnov jest przykładem stylu przywództwa, który kładzie nacisk na upodmiotowienie, integrację i innowacyjność. Wierzy w transformacyjną moc technologii no-code i jest zwolennikiem idei, że każdy, bez względu na wykształcenie techniczne, może być twórcą.

Straschnov daje dobry przykład, aktywnie angażując się w społeczność Bubble i wspierając użytkowników za pośrednictwem forów, samouczków i webinariów. Wspiera kulturę współpracy i ciągłego doskonalenia, nieustannie poszukując opinii użytkowników w celu ulepszenia platformy.

Jedną z podstawowych wartości wyznawanych przez Straschnova jest przejrzystość. Bubble Zobowiązanie do przejrzystości jest widoczne w otwartej mapie drogowej, publicznym module śledzenia błędów i aktywnej społeczności użytkowników. Angażując społeczność w podejmowanie decyzji i otwarcie stawiając czoła wyzwaniom, Straschnov buduje poczucie własności i zbiorowej odpowiedzialności wśród użytkowników Bubble.

Ponadto Straschnov ceni prostotę i projektowanie zorientowane na użytkownika. Rozumie, że sukces platformy no-code leży w jej zdolności do upraszczania złożonych procesów technicznych i dostarczania intuicyjnych rozwiązań. To zorientowane na użytkownika podejście napędza ciągłe wysiłki Bubble w celu poprawy użyteczności i dostępności.

Wpływ na świat technologii

Wpływ Emmanuela Straschnova na świat technologii był rewolucyjny. Dzięki Bubble był pionierem demokratyzacji rozwoju oprogramowania, znosząc bariery, które kiedyś ograniczały dostęp do technologii. Emmanuel utorował drogę dla nowych platform no-code, takich jak AppMaster.io, umożliwiając osobom nietechnicznym i przedsiębiorcom tworzenie zaawansowanych aplikacji.

AppMaster Emmanuel wyróżnia się spośród innych narzędzi no-code, oferując kompleksowe rozwiązanie do tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych. Unikalne podejście pozwala użytkownikom na wizualne tworzenie modeli danych, definiowanie logiki biznesowej i projektowanie interfejsów użytkownika z funkcjonalnością drag-and-drop. Usuwa to tradycyjne bariery wejścia i demokratyzuje tworzenie oprogramowania, umożliwiając każdemu, kto ma pomysł, wprowadzenie go w życie bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy w zakresie kodowania. Dzięki AppMaster użytkownicy mogą skupić się na swojej kreatywności i umiejętności rozwiązywania problemów, pozostawiając implementację techniczną platformie.

AppMasterAplikacje backendowe są generowane przy użyciu języka Go (Golang), zapewniając najwyższy poziom wydajności i skalowalności. Aplikacje internetowe są zbudowane na frameworku Vue3, co pozwala na płynne doświadczenie użytkownika i interaktywność. Aplikacje mobilne, obsługiwane przez serwerowy framework AppMaster oparty na Kotlin i Jetpack Compose dla Androida oraz SwiftUI dla iOS, umożliwiają łatwe aktualizacje interfejsu użytkownika, logiki i kluczy API bez konieczności przesyłania nowych wersji do odpowiednich sklepów z aplikacjami.

Takie podejście zrewolucjonizowało tworzenie i wdrażanie oprogramowania, znacznie skracając czas i koszty rozwoju. AppMaster Elastyczność i wszechstronność sprawiają, że jest to ulubione narzędzie wielu klientów, od małych firm po duże przedsiębiorstwa, które chcą tworzyć złożone aplikacje.

Co więcej, zaangażowanie AppMaster w eliminację długu technicznego odróżnia ją od innych platform. Przy każdej zmianie wprowadzonej do planów, platforma generuje nowe aplikacje od zera, zapewniając czystą i wydajną bazę kodu. Takie podejście gwarantuje, że klienci mogą dostosowywać swoje aplikacje do zmieniających się potrzeb bez obciążania ich starszym kodem lub przestarzałymi technologiami.

Podsumowanie

Droga zawodowa Emmanuela Straschnova, historia założenia platformy no-code i styl przywództwa stanowią inspirację dla aspirujących przedsiębiorców i innowatorów w świecie technologii. Dzięki Bubble uwolnił potencjał niezliczonych założycieli no-code, umożliwiając im realizację ich wizji i zakłócając tradycyjny paradygmat tworzenia oprogramowania.

Ponieważ ruch no-code nadal nabiera rozpędu, wkład Emmanuela w branżę technologiczną zostanie zapamiętany jako kluczowy moment, który zmienił sposób, w jaki tworzymy oprogramowanie i wchodzimy z nim w interakcję. Patrząc w przyszłość, z niecierpliwością czekamy na kolejny rozdział historii sukcesu platform no-code i ich wpływu na świat technologii.