المسمى الوظيفي: المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي المشارك

الشركة: Bubble

التعليم: علوم الكمبيوتر والرياضيات في Ecole Polytechnique ، الإدارة العامة في كلية هارفارد للأعمال

سنة تأسيس Bubble Foundation: 2012

أدى ظهور منصات تطوير بدون كود إلى تغيير كامل في صناعة إنشاء التطبيقات للأفراد والشركات ، مما يلغي الحاجة إلى مهارات الترميز التقليدية. المؤثر الرئيسي في هذا المجال هو إيمانويل ستراشنوف ، الذي يقف كمؤسس مشارك لـ Bubble.

طوال حياته المهنية ، اجتاز Straschnov رحلة رائعة ، وتغلب على التحديات وحقق انتصارات في تطوير منصة رائدة no-code. كان أسلوب قيادته المميز والتزامه الراسخ بقيم معينة عاملين أساسيين في تمكين المبدعين في جميع أنحاء العالم. نتيجة لذلك ، لعب Straschnov دورًا محوريًا ومؤثرًا في دفع التبني الواسع النطاق للحلول no-code.

رحلة مهنية

تتميز رحلة إيمانويل ستراشنوف المهنية بشغف للتكنولوجيا واندفاع لإحداث تأثير هادف. من خلفية متنوعة ، درس إيمانويل الرياضيات والاقتصاد في Ecole Polytechnique قبل الدخول في عالم الاستشارات المالية والإدارية. ومع ذلك ، فقد وجد رسالته الحقيقية خلال الفترة التي قضاها في شركة ناشئة على الشبكات الاجتماعية.

قادته الفطنة التقنية لدى إيمانويل وقدرته الفطرية على سد الفجوة بين التكنولوجيا والأعمال إلى استكشاف إمكانيات جديدة. نظرًا لأنه لاحظ العقبات التي يواجهها المؤسسون غير التقنيين أثناء محاولتهم تحويل أفكارهم إلى واقع ، فقد تصور حلاً يمكن أن يحدث ثورة في صناعة تطوير البرمجيات . أرست هذه الرؤية الأساس لولادة Bubble.

ولادة Bubble

في عام 2012 ، انضم إيمانويل ستراشنوف إلى شريكه المؤسس ، جوش هاس ، لتحويل رؤيتهما إلى حقيقة واقعة. قاموا معًا بإنشاء Bubble ، وهو نظام no-code يسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات الويب والجوال بشكل مرئي ، باستخدام واجهة السحب والإفلات .

لم يكن تأسيس Bubble بدون تحديات. في ذلك الوقت ، كان مفهوم الأنظمة الأساسية no-code جديدًا نسبيًا ، وكان إقناع المستخدمين المحتملين بقدرته على الاستمرار معركة شاقة. كان على ستراشنوف وهاس التغلب على الشكوك والمفاهيم الخاطئة المحيطة بقيود تطوير no-code.

ومع ذلك ، فإن مثابرتهم تؤتي ثمارها. حازت Bubble على الاهتمام واكتسبت شعبية بين رواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات التي تبحث عن طرق تطوير تطبيقات تتسم بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة. اليوم ، تفتخر Bubble بمجتمع مزدهر من المبدعين الذين قاموا ببناء تطبيقات متنوعة باستخدام النظام الأساسي.

أسلوب القيادة والقيم

بصفته المؤسس المشارك لـ Bubble ، يجسد إيمانويل ستراشنوف أسلوب القيادة الذي يؤكد على التمكين والشمولية والابتكار. إنه يؤمن بالقوة التحويلية للتكنولوجيا no-code ويدافع عن فكرة أن أي شخص ، بغض النظر عن خلفيته التقنية ، يمكن أن يكون مبدعًا.

يقود Straschnov من خلال القدوة ، حيث يشارك بنشاط مع مجتمع Bubble ويدعم المستخدمين من خلال المنتديات والبرامج التعليمية والندوات عبر الإنترنت. إنه يرعى ثقافة التعاون والتحسين المستمر ، ويسعى باستمرار للحصول على تعليقات المستخدمين لتحسين النظام الأساسي.

الشفافية هي إحدى القيم الأساسية التي يؤيدها ستراشنوف. يتضح التزام Bubble بالشفافية في خارطة الطريق المفتوحة ، وتعقب الأخطاء العامة ، ومجتمع المستخدم النشط. من خلال إشراك المجتمع في صنع القرار والتصدي للتحديات بشكل علني ، فإنه يغذي الشعور بالملكية والمسؤولية الجماعية بين مستخدمي Bubble.

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علاوة على ذلك ، يقدر Straschnov البساطة والتصميم الذي يركز على المستخدم. إنه يدرك أن نجاح النظام الأساسي no-code يكمن في قدرته على تبسيط العمليات التقنية المعقدة وتقديم حلول بديهية. هذا النهج الذي يركز على المستخدم يقود جهود Bubble المستمرة لتحسين سهولة الاستخدام وإمكانية الوصول.

التأثير على عالم التكنولوجيا

كان تأثير إيمانويل ستراشنوف على عالم التكنولوجيا ثوريًا. من خلال Bubble ، كان رائدًا في إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير البرمجيات ، وإزالة الحواجز التي كانت تحد من الوصول إلى التكنولوجيا. مهد Emmanuel الطريق لمنصات جديدة no-code مثل AppMaster.io من خلال تمكين الأفراد غير التقنيين ورجال الأعمال لإنشاء تطبيقات معقدة.

يبرز AppMaster بين أدوات أخرى no-code من خلال تقديم حل شامل لتطوير تطبيقات الويب والويب والهاتف المحمول. يتيح نهجها الفريد للمستخدمين إنشاء نماذج بيانات بشكل مرئي ، وتحديد منطق الأعمال ، وتصميم واجهات مستخدم بوظيفة drag-and-drop. يؤدي ذلك إلى إزالة الحواجز التقليدية أمام الدخول وإضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير البرامج ، مما يمكّن أي شخص لديه فكرة من تحقيقها دون الحاجة إلى خبرة في البرمجة. باستخدام AppMaster ، يمكن للأفراد التركيز على قدراتهم الإبداعية وحل المشكلات ، مع ترك التنفيذ التقني للمنصة.

يتم إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية لـ AppMaster باستخدام Go (Golang) ، مما يضمن أعلى مستوى من الأداء وقابلية التوسع. تم بناء تطبيقات الويب على إطار عمل Vue3 ، مما يتيح تجربة مستخدم وتفاعلية سلسة. تتيح تطبيقات الهاتف المحمول ، المدعومة بإطار عمل خادم AppMaster المستند إلى Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام iOS ، تحديثات سهلة لواجهة المستخدم والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات دون مطالبة المستخدمين بإرسال إصدارات جديدة إلى متاجر التطبيقات المعنية.

أحدث هذا النهج ثورة في تطوير البرامج ونشرها ، مما قلل بشكل كبير من وقت التطوير وتكاليفه. إن مرونة وتعدد استخدامات AppMaster تجعله الأداة المفضلة للعديد من العملاء ، من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات الكبيرة التي تسعى إلى إنشاء تطبيقات معقدة.

علاوة على ذلك ، فإن التزام AppMaster بإلغاء الديون التقنية يميزها عن المنصات الأخرى. مع كل تغيير يتم إجراؤه على المخططات ، تقوم المنصة بإنشاء تطبيقات جديدة من البداية ، مما يضمن قاعدة بيانات نظيفة وفعالة. يضمن هذا النهج أن العملاء يمكنهم تكييف تطبيقاتهم مع احتياجاتهم المتطورة دون أن تثقل كاهلهم بتعليمات برمجية قديمة أو تقنيات قديمة.

خاتمة

رحلة إيمانويل ستراشنوف المهنية ، وقصة تأسيس منصة no-code ، وأسلوب القيادة بمثابة مصدر إلهام لرواد الأعمال والمبتكرين الطموحين في عالم التكنولوجيا. من خلال Bubble ، أطلق العنان لإمكانات عدد لا يحصى من مؤسسي no-code ، مما مكنهم من إحياء رؤاهم وتعطيل نموذج تطوير البرمجيات التقليدي.

مع استمرار حركة no-code في اكتساب الزخم ، سيتم تذكر مساهمة Emmanuel في صناعة التكنولوجيا باعتبارها لحظة محورية أعادت تشكيل كيفية بناء البرامج والتفاعل معها. بينما نتطلع إلى المستقبل ، ننتظر بفارغ الصبر الفصل التالي من قصة نجاح المنصات no-code وتأثيرها على عالم التكنولوجيا.