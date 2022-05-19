المطورين يحبون البرمجة. يتعلق تطوير البرامج بكتابة الرموز لأن الأكواد المعقدة تساعد المطورين على تطوير برامج بسيطة ذات فائدة كبيرة. ولا حرج في ذلك لأنه جزء مهم من عملهم. يمكن إتمام المشاريع الصغيرة من خلال القفز مباشرة إلى الترميز وتجاهل أي تخطيط مسبق وتصميم برامج. ومع ذلك ، تتطلب المشاريع الكبيرة والمهام المعقدة أكثر بكثير من مجرد الترميز. هناك حاجة إلى مزيد من الانضباط والهيكل عند مشاركة أكثر من مطور واحد. في الأساس ، تصميم البرنامج مطلوب.

ما هو تصميم البرمجيات

قبل الانتقال إلى فوائد التصميم الجيد للبرنامج ، دعنا نفهم ماهية تصميم البرنامج.

يشير تصميم البرنامج إلى إعداد كود البرنامج وتخطيطه وتخطيطه. هذا يعني البدء في الترميز بخطوات وخطط منظمة بدلاً من البدء المفاجئ. تعريفه بسيط ، لكن تصميم البرنامج يتطلب بعض الجهد الإضافي. ومع ذلك ، سوف تدرك قيمتها بعد ذلك.

يمكّنك التصميم من تحقيق أعلى مستوى من التجريد ، مما يسمح لك بفهم أفضل وتحقيق الأهداف. يتم تجنب الازدواجية ، ويتم زيادة قابلية إعادة الاستخدام من خلال التصميم. إنها أيضًا الطريقة الأكثر فاعلية لتقليل المخاطر التي لا تعرفها.

علاوة على ذلك ، يمكّن تصميم البرامج مالكي البرامج والمبرمجين من فهم كيفية أداء تطبيق البرنامج بالإضافة إلى تحديد كيفية ظهوره. نتيجة لذلك ، يجب أن يخلط تصميم البرنامج بين الأداء والمعلومات والراحة بحيث يمكن حتى للطفل استخدام التطبيق دون الحاجة إلى تعلم كيفية استخدامه. هذا هو ما يحدد التصميم سهل الاستخدام.

مزايا التصميم الجيد للبرنامج لتطبيقك

يقسم تصميم البرامج تطوير البرمجيات وتنظيمها إلى خطوات مختلفة. ويساعد المبرمج في معرفة خطواته الإضافية وكيفية توصيل الكود بالكامل. لذلك ، يعد تصميم البرنامج أحد أهم الخطوات في تطوير تطبيقك.

فيما يلي بعض الأسباب التي قد تجعلك ترغب في تجربة تصميم البرنامج.

التخطيط التفصيلي

عندما يقدم العميل المتطلبات إلى مطور ، يفكر المطور في حل المشكلة. يُلزم تصميم البرامج المطور بالتخطيط التفصيلي قبل كتابة الكود. يفكر أولاً في تنفيذ المدونة وعمليتها.

في التخطيط التفصيلي ، يتم النظر في التصميم الأولي والأساسي ، إلى جانب التحسينات المستقبلية. علاوة على ذلك ، يقوم المطور بتحليل أداء تطبيق البرنامج وصيانته وموثوقيته. كما أنه يمنح المطورين نظرة خاطفة على مستقبل البرنامج. لذلك ، عليك توخي الحذر والتخطيط وفقًا لذلك.

خطط للمشروع قبل الترميز حل المشاكل مسبقًا لتجنب المشاكل لاحقًا ابحث عن طرق لتنفيذ الكود وكن مبدعًا شرح وفهم تطبيق البرنامج

تصميم البرمجيات مهم لكل من المطور والعميل. من خلال هذه العملية ، يفهم المطور المتطلبات الفعلية لتطبيق البرنامج والجمهور المستهدف. يتم تحقيق التكلفة المقدرة والجدوى إلى حد كبير.

يتم النظر في الخطط المستقبلية للعميل وكيف سيتحول البرنامج بمرور الوقت. أثناء تصميم تطبيق برمجي ، يتلقى المطور باستمرار تعليقات من العميل. يستخدم تصميم البرمجيات للإقناع والحصول على الموافقة على تنفيذ التصميم. إنه يضمن أيضًا إنتاج منتج مثالي.

افهم متطلبات الحصول على نتائج مثالية

لا تغفل عن عامل السعر وإلا سيتراجع العميل

تطوير مشروع البرمجيات مع مراعاة خططه المستقبلية

نمطية يساعد وقت كبير

النمطية تعني تقسيم مشروعك البرمجي الكبير إلى أجزاء أو أجزاء تسمى الوحدات النمطية. هذا يعني أنه بدلاً من القفز على السطح بشكل أعمى ، استخدم الدرجات وقم بالوصول إلى القمة. لذا ، فإن Modularity يبسط عملك. اعمل على وحدة / جزء واحد في كل مرة ، أكملها وانتقل إلى المرحلة التالية.

ومع ذلك ، فإن النمطية لها دور أكثر أهمية عندما يتعلق الأمر بالعملاء والمراجعات. تم استخدام مشاريع البرامج لسنوات وعقود مع تحديثات وتحسينات منتظمة. من المحتمل أن يحتاج عملاؤك إلى تغييرات في المستقبل. ستكون قادرًا على إجراء تغييرات وتحسينات وإعادة هيكلة الوحدات المحددة بسرعة. لن يتم إزعاج البرنامج بأكمله.

لذلك ، استخدم Modularity لجعل البرنامج سهلاً وعمليًا للغاية. لهذا السبب يحتاج تطبيقك إلى تصميم برمجي.

لا تقم بتطوير مشروع البرنامج ككل قسّمها وبسّطها تعيين وحدات مختلفة بوظائف معينة قم بإجراء التغييرات بسهولة وتحديث تطبيق البرنامج

يجعل تصميم البرامج برنامجك سهل الفهم

تصميم البرنامج هو مخطط لعملية تطوير التطبيق الخاص بك. إنه يحتوي على كل ما يحتاج المبرمج إلى معرفته لمواصلة صنع التطبيق أو تحسينه. إذا تم تسليم عملية تطوير التطبيق إلى مطور آخر ، فسوف يعرف كيفية المتابعة دون أي ارتباك من خلال قراءة تصميم البرنامج.

تعامل مع تصميم البرامج كمخطط

يجب أن يحتوي على كل ما يتعلق بالتطبيق

تقديم حلول لكل مشكلة محتملة

كل من لديه تصميم البرنامج / مخططه سيعرف كيفية التعامل معه

لذلك ، يعد تصميم البرامج أمرًا حيويًا لتطبيقك في تسهيل استخدامه وفهمه.

سهولة الصيانة

تطبيقات البرمجيات تحتاج إلى صيانة دورية. ستكون هناك أخطاء يجب إزالتها وتحديثات يجب إجراؤها وإعادة الهيكلة. في بعض الأحيان ، ستحتاج أشياء محددة فقط إلى تغييرات في تطبيق البرنامج. لا يمكن المخاطرة بمشروع البرنامج بأكمله بسبب الأخطاء الطفيفة والتحديثات الأساسية. مع تصميم البرنامج ، تحتوي كل مهمة على وحدة منفصلة ، وسيكون المطور قادرًا على تحسين تطبيق البرنامج من خلال تخصيص الوحدة المعنية فقط.

وحدات منفصلة لوظائف مختلفة إزالة الخلل مع تغييرات معينة هيكل وإعادة هيكلة الوحدات بسهولة

عرض أداء البرنامج

يمكن تحليل أداء البرنامج من خلال تصميم البرنامج. يعرض التصميم الجيد للبرنامج كيف يعمل التطبيق عند التشغيل. يكون تدفق الوظائف مرئيًا ويوضح كيفية تأثير الوظائف المختلفة على أداء التطبيق.

يمكن للمبرمج تحديد المشكلات وتحسين أداء التطبيق من خلال تصميم البرنامج. لذلك ، يعد تصميم البرامج أمرًا بالغ الأهمية في كل خطوة من خطوات تطوير البرامج.

تساعد هذه الشفافية أيضًا المطورين الجدد على تولي تطبيقات البرامج الحالية بسهولة. لن يضطروا إلى البدء من البداية أو إطلاق الأسهم في الظلام.

تصميم البرامج يشبه العرض التوضيحي

يجب على المطور تحليل أداء التطبيق من خلاله

يمكن دراسة الوظائف المختلفة ومن ثم مواءمتها مع بعضها البعض

حاول تحسين الأداء قدر الإمكان في العرض التوضيحي

تصميم البرمجيات يبني الثقة

إذا كان لتطبيق البرنامج تصميمًا وخططًا شاملين ، فهو موثوق به وذو مصداقية. يظهر أن المطور أو المالك قد أنفق وقته وجهده وأمواله لتطويره. إنها خطوة مهمة لتطوير البرمجيات تجعلها موثوقة وذات مصداقية لأنها توفر خطة كاملة حول مستقبلها.

علاوة على ذلك ، يوفر التصميم الجيد للبرنامج حلولًا لأي مشكلة مسبقًا.

يظهر الجدية والعقل التجاري يزيد الموثوقية والثقة يغطي المشروع بأكمله وخطط للتحديثات المستقبلية

تصميم البرمجيات يوفر المال والوقت والجهد

يرتبط تصميم البرامج وفعالية التكلفة ارتباطًا وثيقًا. يعد تطوير تطبيق برمجي ضخم دون تخطيط وتخطيط مسبق مخاطرة كبيرة. إذا لم يتم ضمان النتيجة بنسبة 100٪ ، فهذه لعبة حظ. ماذا لو وصلت إلى طريق مسدود دون مخرج؟ هل سيتم إعادة تشغيل المشروع من الصفر؟ أو التخلي عنها على الإطلاق. إنه إهدار للمال والوقت والجهد في كلتا الحالتين.

بدلاً من ذلك ، صمم مشروع البرنامج أولاً وابدأ في تطويره لاحقًا. بهذه الطريقة ، يتم تقليل مخاطر الفشل متعدد الجوانب حيث يتم أخذ كل الاحتمالات في الاعتبار. تصبح عملية تطوير البرامج خالية من المخاطر عندما يكون لديك حلول لمشاكل معينة مقدمًا.

يستهلك الوقت والجهد والمال قبل أن يبدأ المشروع

يوفر الوقت والجهد والمال بعد بدء المشروع

يثبت تصميم البرمجيات إمكانية أو استحالة المشروع

فرصة لخلق شيء جديد

تصميم البرمجيات هو كل شيء عن إيجاد حل. يكتشف المطور إمكانيات جديدة ويحاول تصميمات جديدة. قد يتم إنتاج نموذج جديد بعد ميزات جديدة وبعض عمليات الإزالة والتعديلات. لذلك ، من الضروري التخطيط والتجربة قبل الترميز.

تصميم البرمجيات هو عملية إبداعية المطور يجب أن يفكر ويعيد التفكير الوحدات النمطية الهيكلية وإعادة الهيكلة يوفر الفرصة لخلق شيء جديد وحصري

تصميم البرمجيات يعزز التفرد

من خلال الفحص الدقيق للبرامج ، يتم تطوير ميزات فريدة. إن حل المشكلات المختلفة بطرق مختلفة ودمجها في التطبيق يعزز التفرد. كما أنه يجعل البرامج قابلة للتكيف يمكنها أن تتبنى بسرعة طرقًا جديدة للتعامل مع الصعوبات.

ومع ذلك ، فمن الحقائق أن تصميم البرامج يستغرق وقتًا وجهدًا. يعرف الأشخاص ذوو الرؤية والخطة طويلة المدى فائدة البرامج الجيدة.

إنها فرصة للإبداع وإنشاء شيء فريد. يتطلب تصميم البرامج جهدًا ، لكنه يستحق ذلك

المرونة

"التغيير" هو الثابت الوحيد في تطبيقات البرمجيات. يحتاجون إلى تغييرات وتحديثات وتحسينات مستمرة. لذلك ، يجب أن يكون التطبيق البرمجي مرنًا. ويمكن تحقيق المرونة من خلال تصميم البرنامج. عندما تكون هناك وحدات متعددة ، وكل وحدة لها وظيفة محددة ، فمن السهل إضافة ميزات ووظائف أو إزالة شيء ما.

يمكن إجراء التغييرات في تطبيقات البرامج التي تم تطويرها بدون تصميم البرامج أيضًا. ومع ذلك ، سيتعين على المطور إعادة هيكلة تطبيق البرنامج بالكامل ، مما سيؤثر على كل وظيفة من وظائف التطبيق. لذلك ، يجعل تصميم البرنامج التطبيق البرمجي أكثر مرونة وأسهل في التحسين.

الآن بعد أن أصبحت على دراية بأهمية تصميم البرامج ، قد ترغب في معرفة كيفية تصميم برامج جيدة. أولاً ، دعنا نناقش أنواع تصميم البرامج.

أنواع تصميم البرمجيات

التصميم المفاهيمي أو المعماري

كما يوحي الاسم ، إنه تصميم مفاهيمي. في هذا المستوى من تصميم البرامج ، يعد المطور تصميمًا نظريًا. يشرح التصميم المفاهيمي نظريًا الوحدات المختلفة ووظائفها واتصالها بواجهة تطبيق البرنامج.

لا توجد عناصر تقنية متضمنة في هذا المستوى من تصميم البرامج. يتعلق الأمر كله بتمثيل البرنامج بطريقة غير تقنية من خلال مخططات التدفق والمخططات والنماذج بالأحجام الطبيعية.

تصميم عالي المستوى

يتضمن هذا المستوى تحويل المفاهيم النظرية إلى كيانات مختلفة وضمان ترابطها. يقوم المطور أو المصمم بتحليل الكيانات المختلفة وربطها للحصول على النتائج المطلوبة. إنها خطوة أبعد من مجرد وضع الخطة نظريًا على الورق.

التصميم الفني أو التفصيلي

يتعلق هذا المستوى من تصميم البرنامج بالأشياء الفنية وتنفيذ التصميم المفاهيمي. في هذا المستوى ، يحل المصمم مشاكل مثل تنفيذ الأفكار. وكيف تنسق الوحدات والواجهة وقاعدة البيانات.

يحاول المبرمج أن يكون منطقيًا ويحول الأفكار إلى حقيقة على هذا المستوى. إذا كان هناك أي مشكلة ، يتم حلها قبل المضي قدمًا لتوفير الطاقة والوقت والمال لأنه سيكون صعبًا بمجرد أن يكون المطور في مرحلة التطوير.

يعد تصميم البرامج أمرًا مهمًا ، كما أن تصميمها بالطريقة الصحيحة يعد أمرًا أكثر أهمية. دعونا نناقش العملية الصحيحة لتصميم البرنامج.

هل هناك طريقة صحيحة لتصميم البرامج؟

على الرغم من أن كل مصمم لديه نهج مختلف لتصميم البرامج ، إلا أن هناك بعض الخطوات الشائعة في كل مشروع تصميم. تأكد من هذه الخطوات لتحقيق أهدافك وتصميم عملي.

تعرف على المتطلبات

فهم مطالب العميل أمر بالغ الأهمية. يجب تصنيف جميع المتطلبات لتدمج في التصميم لأن الأمر كله يتعلق باحتياجات العميل ورضاه.

حافظ على التواصل الممتاز

يمكن التعامل مع البرامج الصغيرة بشكل فردي ، لكن المشاريع الكبيرة تتطلب فريقًا. لا يمكن لمبرمج أو مبرمج أو مطور واحد تطويرها بمفرده. لذلك ، هناك حاجة إلى فريق. والأهم هو التواصل الممتاز بين الأعضاء.

يجب ألا يكون هناك تأخير في التحديثات والمعلومات ، ويجب على الجميع الالتزام بقسم معين من العملية. يؤدي التواصل الممتاز بين أعضاء الفريق إلى بيئة عمل أفضل ونتائج لا مثيل لها.

لذلك ، لا ينبغي تجنب هذه الخطوة أثناء تصميم البرنامج.

أساسيات أخرى للنظر فيها

يجب أن يكون المطور واعيا بشأن كيفية عمل التطبيق. كيف ستنسق الأنظمة المختلفة وتتفاعل مع بعضها البعض. يجب أن يكون هناك معززات للأداء لجعل البرنامج أكثر كفاءة. ومع ذلك ، يجب ألا تتجاهل عامل السعر. من الضروري محاولة تطويره ضمن الموارد المحدودة.