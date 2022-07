Entwickler programmieren gerne. Bei der Softwareentwicklung dreht sich alles um das Schreiben von Codes, da komplexe Codes Entwicklern helfen, einfache Software mit großem Nutzen zu entwickeln. Und daran ist nichts auszusetzen, da es ein entscheidender Teil ihrer Arbeit ist. Kleine Projekte können abgeschlossen werden, indem man direkt mit dem Programmieren fortfährt und jegliche vorherige Planung und Softwaredesign ignoriert. Große Projekte und komplexe Aufgaben erfordern jedoch viel mehr als nur das Programmieren. Mehr Disziplin und Struktur sind erforderlich, wenn mehr als ein Entwickler involviert ist. Grundsätzlich ist Softwaredesign erforderlich.

Was ist Softwaredesign

Bevor wir uns den Vorteilen eines guten Softwaredesigns zuwenden, wollen wir verstehen, was Softwaredesign ist.

Softwaredesign bezieht sich auf die Vorbereitung, Planung und das Layout des Softwarecodes. Es bedeutet, mit organisierten Schritten und Plänen mit dem Codieren zu beginnen, anstatt abrupt zu beginnen. Seine Definition ist einfach, aber das Entwerfen von Software erfordert einige zusätzliche Anstrengungen. Sie werden jedoch später seinen Wert erkennen.

Design ermöglicht es Ihnen, die höchste Abstraktionsebene zu erreichen, wodurch Sie Ziele besser verstehen und erreichen können. Doppelungen werden vermieden und die Wiederverwendbarkeit durch Design erhöht. Es ist auch die effektivste Methode zur Minderung von Risiken, die Sie nicht kennen.

Darüber hinaus ermöglicht das Softwaredesign sowohl Softwarebesitzern als auch Programmierern zu verstehen, wie die Softwareanwendung funktioniert, und außerdem zu bestimmen, wie sie aussehen wird. Infolgedessen muss ein Softwaredesign Leistung, Informationen und Komfort so kombinieren, dass selbst ein Kind die App verwenden kann, ohne lernen zu müssen, wie man sie benutzt. Das ist es, was ein benutzerfreundliches Design ausmacht.

Die Vorteile eines guten Softwaredesigns für Ihre App

Softwaredesign unterteilt und organisiert die Softwareentwicklung in verschiedene Schritte. Und es hilft einem Programmierer, seine weiteren Schritte zu kennen und zu wissen, wie der gesamte Code zusammenhängt. Daher ist das Softwaredesign einer der wichtigsten Schritte bei der Entwicklung Ihrer App.

Hier sind einige Gründe, warum Sie Softwaredesign ausprobieren sollten.

Detaillierte Planung

Wenn der Kunde Anforderungen an einen Entwickler liefert, denkt der Entwickler über die Lösung des Problems nach. Das Softwaredesign zwingt einen Entwickler zu einer detaillierten Planung, bevor er den Code schreibt. Er denkt zunächst über die Umsetzung des Kodex und seine Praktikabilität nach.

In der Detailplanung werden das initiale und primäre Design sowie zukünftige Erweiterungen berücksichtigt. Darüber hinaus analysiert der Entwickler die Leistung, Wartung und Zuverlässigkeit der Softwareanwendung. Außerdem gibt es Entwicklern einen kleinen Einblick in die Zukunft der Software. Daher müssen Sie vorsichtig sein und entsprechend planen.

Planen Sie das Projekt vor dem Codieren Lösen Sie Probleme im Voraus, um spätere Probleme zu vermeiden Finden Sie Möglichkeiten, den Code zu implementieren, und seien Sie kreativ Erklären und verstehen Sie die Softwareanwendung

Softwaredesign ist sowohl für den Entwickler als auch für den Kunden wichtig. Durch den Prozess versteht der Entwickler die tatsächlichen Anforderungen und die Zielgruppe der Softwareanwendung. Die geschätzten Kosten und Machbarkeit werden zu einem großen Teil realisiert.

Die Zukunftspläne des Kunden und wie sich die Software im Laufe der Zeit verändern wird, werden berücksichtigt. Beim Entwerfen einer Softwareanwendung erhält der Entwickler ständig Feedback vom Kunden. Softwaredesign wird verwendet, um zu überzeugen und die Genehmigung für die Umsetzung des Designs zu erhalten. Es gewährleistet auch die Herstellung eines perfekten Produkts.

Verstehen Sie die Anforderungen, um perfekte Ergebnisse zu erzielen

Übersehen Sie nicht den Preisfaktor, sonst tritt der Kunde zurück

Entwickeln Sie das Softwareprojekt unter Berücksichtigung seiner Zukunftspläne

Modularität hilft viel Zeit

Modularität bedeutet, dass Sie Ihr großes Softwareprojekt in Teile oder Teile aufteilen, die als Module bezeichnet werden. Das bedeutet, anstatt blindlings auf das Dach zu springen, die Stufen zu benutzen und die Spitze zu erreichen. Modularity vereinfacht also Ihre Arbeit. Arbeiten Sie an einem Modul/Teil nach dem anderen, schließen Sie es ab und fahren Sie mit dem nächsten fort.

Modularität spielt jedoch eine wichtigere Rolle, wenn es um Kunden und Revisionen geht. Softwareprojekte werden seit Jahren und Jahrzehnten mit regelmäßigen Updates und Verbesserungen eingesetzt. Ihre Kunden werden wahrscheinlich in Zukunft Änderungen benötigen. Sie können schnell Änderungen und Verbesserungen vornehmen und die einzelnen Module neu strukturieren. Die gesamte Software wird nicht gestört.

Nutzen Sie also die Modularität, um Software einfach und hochfunktional zu machen. Deshalb braucht Ihre App Softwaredesign.

Entwickeln Sie nicht das Softwareprojekt als Ganzes Teile und vereinfache es Weisen Sie verschiedenen Modulen bestimmte Funktionen zu Nehmen Sie einfach Änderungen vor und aktualisieren Sie die Softwareanwendung

Softwaredesign macht Ihre Software leicht verständlich

Softwaredesign ist eine Blaupause Ihres App-Entwicklungsprozesses. Es hat alles, was ein Programmierer wissen muss, um die App weiter zu entwickeln oder zu verbessern. Wenn der App-Entwicklungsprozess an einen anderen Entwickler übergeben wird, weiß er, wie er ohne Verwirrung vorgeht, indem er das Softwaredesign liest.

Betrachten Sie Softwaredesign als Blaupause

Es sollte alles enthalten, was mit der Anwendung zu tun hat

Bieten Sie Lösungen für jedes mögliche Problem an

Wer auch immer das Software-Design/die Blaupause hat, wird wissen, wie man es umgeht

Daher ist das Softwaredesign für Ihre App von entscheidender Bedeutung, um sie benutzerfreundlich und verständlich zu machen.

Einfache Wartung

Softwareanwendungen müssen regelmäßig gewartet werden. Es müssen Fehler beseitigt, Aktualisierungen vorgenommen und umstrukturiert werden. Manchmal müssen nur bestimmte Dinge in der Softwareanwendung geändert werden. Das gesamte Softwareprojekt kann nicht für kleinere Fehler und wichtige Updates riskiert werden. Beim Softwaredesign hat jede Aufgabe ein separates Modul, und der Entwickler kann die Softwareanwendung verbessern, indem er nur das betreffende Modul anpasst.

Separate Module für unterschiedliche Funktionen Beseitigen Sie Fehler mit bestimmten Änderungen Strukturieren und restrukturieren Sie die Module einfach

Zeigen Sie die Leistung der Software an

Die Leistung einer Software kann durch Softwaredesign analysiert werden. Ein gutes Softwaredesign zeigt, wie die Softwareanwendung funktioniert, wenn sie ausgeführt wird. Der Ablauf der Funktionalität ist sichtbar und zeigt, wie sich verschiedene Funktionen auf die Leistung der App auswirken.

Ein Programmierer kann Probleme identifizieren und die Leistung der App durch Softwaredesign verbessern. Daher ist das Softwaredesign in jedem Schritt der Softwareentwicklung von entscheidender Bedeutung.

Diese Transparenz hilft auch neuen Entwicklern, bestehende Softwareanwendungen bequem zu übernehmen. Sie müssen nicht von vorne beginnen oder Pfeile im Dunkeln schießen.

Softwaredesign ist wie eine Demo

Ein Entwickler sollte die Leistung der Anwendung damit analysieren

Unterschiedliche Funktionen können untersucht und aufeinander abgestimmt werden

Versuchen Sie, die Leistung in der Demo so weit wie möglich zu verbessern

Softwaredesign schafft Vertrauen

Wenn eine Softwareanwendung umfangreich konzipiert und geplant ist, ist sie authentisch und glaubwürdig. Es zeigt, dass der Entwickler oder Besitzer seine Zeit, Mühe und sein Geld investiert hat, um es zu entwickeln. Es ist ein entscheidender Schritt in der Softwareentwicklung, der es vertrauenswürdig und glaubwürdig macht, da es einen vollständigen Plan für seine Zukunft bietet.

Darüber hinaus bietet ein gutes Softwaredesign Lösungen für jedes Problem im Voraus.

Es zeigt Ernsthaftigkeit und Geschäftssinn Erhöht Zuverlässigkeit und Vertrauen Es deckt das gesamte Projekt ab und plant zukünftige Updates

Softwaredesign spart Geld, Zeit und Mühe

Softwaredesign und Kosteneffizienz sind eng miteinander verbunden. Die Entwicklung einer riesigen Softwareanwendung ohne vorheriges Layout und Planung ist ein erhebliches Risiko. Ist das Ergebnis nicht zu 100% sicher, handelt es sich um ein Glücksspiel. Was ist, wenn Sie in eine Sackgasse geraten, aus der es keinen Ausweg gibt? Wird das Projekt von Grund auf neu gestartet? Oder überhaupt verlassen werden. Es ist in beiden Fällen eine Verschwendung von Geld, Zeit und Mühe.

Entwerfen Sie stattdessen zuerst das Softwareprojekt und beginnen Sie später mit der Entwicklung. Auf diese Weise wird das Ausfallrisiko um ein Vielfaches reduziert, da alle Möglichkeiten berücksichtigt werden. Der Softwareentwicklungsprozess wird risikofrei, wenn Sie Lösungen für bestimmte Probleme im Voraus haben.

Es kostet Zeit, Mühe und Geld, bevor das Projekt beginnt

Es spart Zeit, Aufwand und Geld nach dem Projektstart

Softwaredesign beweist die Möglichkeit oder Unmöglichkeit eines Projekts

Gelegenheit, etwas Neues zu schaffen

Beim Softwaredesign geht es darum, eine Lösung zu finden. Der Entwickler entdeckt neue Möglichkeiten und probiert neue Designs aus. Ein neuartiges Modell kann nach neuen Merkmalen, einigen Entfernungen und Anpassungen hergestellt werden. Daher ist es wichtig, vor dem Codieren zu planen und zu experimentieren.

Softwaredesign ist ein kreativer Prozess Ein Entwickler muss denken und umdenken Module strukturieren und umstrukturieren Es bietet die Möglichkeit, etwas Neues und Exklusives zu schaffen

Softwaredesign fördert Einzigartigkeit

Durch kritische Softwareprüfung werden einzigartige Funktionen entwickelt. Die unterschiedlichen Probleme auf unterschiedliche Weise zu lösen und in die Anwendung zu integrieren, fördert die Einzigartigkeit. Es macht auch Software anpassungsfähig, die schnell neue Wege gehen kann, um mit Schwierigkeiten umzugehen.

Es ist jedoch eine Tatsache, dass Softwaredesign Zeit und Mühe kostet. Menschen mit Visionen und langfristigen Plänen kennen den Nutzen guter Software.

Es ist eine Gelegenheit, kreativ zu sein und etwas Einzigartiges zu schaffen. Softwaredesign ist aufwändig, aber es lohnt sich

Flexibilität

„Change“ ist die einzige Konstante in Softwareanwendungen. Sie benötigen ständige Änderungen, Aktualisierungen und Verbesserungen. Daher sollte eine Softwareanwendung flexibel sein. Und Flexibilität kann durch das Design der Software erreicht werden. Wenn es mehrere Module gibt und jedes Modul eine bestimmte Funktion hat, ist es einfach, Features und Funktionen hinzuzufügen oder etwas zu entfernen.

Änderungen können auch in Softwareanwendungen vorgenommen werden, die ohne Softwaredesign entwickelt werden. Allerdings müsste der Entwickler die gesamte Softwareanwendung neu strukturieren, was sich auf jede Funktionalität der App auswirken würde. Daher macht Softwaredesign eine Softwareanwendung flexibler und leichter zu verbessern.

Jetzt, da Sie sich der Bedeutung des Softwaredesigns bewusst sind, möchten Sie vielleicht wissen, wie man gute Software entwirft. Lassen Sie uns zunächst die Arten des Softwaredesigns besprechen.

Arten von Softwaredesign

Konzeptionelles oder architektonisches Design

Wie der Name schon sagt, handelt es sich um ein konzeptionelles Design. In dieser Ebene des Softwaredesigns bereitet der Entwickler ein theoretisches Design vor. Konzeptionelles Design erklärt theoretisch die verschiedenen Module, ihre Funktionen und ihre Verbindung mit der Oberfläche der Softwareanwendung.

Auf dieser Ebene des Softwaredesigns sind keine technischen Dinge involviert. Es geht darum, die Software auf nicht-technische Weise durch Flussdiagramme, Diagramme und Mockups darzustellen.

Design auf hohem Niveau

Auf dieser Ebene geht es darum, die theoretischen Konzepte in verschiedene Einheiten umzuwandeln und ihre Interkonnektivität sicherzustellen. Der Entwickler oder Designer analysiert und verbindet die verschiedenen Entitäten, um die erforderlichen Ergebnisse zu erzielen. Es ist ein Schritt weiter, als den Plan nur theoretisch zu Papier zu bringen.

Technisches oder detailliertes Design

Auf dieser Ebene des Softwaredesigns dreht sich alles um die technischen Dinge und die Umsetzung des konzeptionellen Designs. Auf dieser Ebene löst der Designer Probleme wie die Umsetzung von Ideen. Und wie die Module, die Schnittstelle und die Datenbank aufeinander abgestimmt sind.

Der Programmierer versucht, auf dieser Ebene Sinn zu machen und Ideen in die Realität umzusetzen. Wenn es ein Problem gibt, wird es gelöst, bevor Sie fortfahren, um Energie, Zeit und Geld zu sparen, da es schwierig wird, wenn sich der Entwickler in der Entwicklungsphase befindet.

Das Entwerfen von Software ist wichtig, und es ist noch wichtiger, sie richtig zu gestalten. Lassen Sie uns den richtigen Prozess des Softwaredesigns besprechen.

Gibt es einen richtigen Weg, Software zu entwerfen?

Obwohl jeder Designer eine andere Herangehensweise an Designsoftware hat, gibt es einige gemeinsame Schritte in jedem Designprojekt. Stellen Sie sicher, dass diese Schritte Ihre Ziele erreichen und ein praktisches Design haben.

Kennen Sie die Anforderungen

Es ist entscheidend, die Anforderungen des Kunden zu verstehen. Alle Anforderungen müssen kategorisiert werden, um sie in das Design zu integrieren, da es auf die Bedürfnisse und Zufriedenheit des Kunden ankommt.

Pflegen Sie eine hervorragende Kommunikation

Kleine Software kann individuell gehandhabt werden, aber große Projekte brauchen ein Team. Ein einzelner Coder, Programmierer oder Entwickler kann sie nicht alleine entwickeln. Es braucht also ein Team. Und das Wichtigste, das Sie im Auge behalten sollten, ist die hervorragende Kommunikation zwischen den Mitgliedern.

Es sollte keine Verzögerung bei Aktualisierungen und Informationen geben, und jeder sollte sich an einen bestimmten Abschnitt des Prozesses halten. Hervorragende Kommunikation zwischen den Teammitgliedern führt zu einem besseren Arbeitsumfeld und unübertroffenen Ergebnissen.

Daher sollte dieser Schritt beim Entwerfen von Software nicht vermieden werden.

Weitere zu berücksichtigende Punkte

Ein Entwickler sollte sich darüber im Klaren sein, wie die Anwendung funktionieren wird. Wie sich verschiedene Systeme koordinieren und miteinander interagieren. Es soll Performance Booster geben, um die Software effizienter zu machen. Allerdings sollten Sie den Preisfaktor nicht außer Acht lassen. Es ist notwendig, es innerhalb der begrenzten Ressourcen zu versuchen und zu entwickeln.