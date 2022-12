Agli sviluppatori piace scrivere codici. Lo sviluppo di software si basa sulla scrittura di codici, perché i codici complessi aiutano gli sviluppatori a realizzare software semplici e di grande utilità. E non c'è nulla di male in questo, perché è una parte fondamentale del loro lavoro. I piccoli progetti possono essere portati a termine saltando direttamente alla codifica e ignorando qualsiasi pianificazione e progettazione del software. Tuttavia, i grandi progetti e le attività complesse richiedono molto di più della semplice codifica. Quando è coinvolto più di uno sviluppatore, sono necessarie una disciplina e una struttura maggiori. In sostanza, è necessaria la progettazione del software.

Cos'è la progettazione del software

Prima di passare ai vantaggi di una buona progettazione del software, cerchiamo di capire cos'è la progettazione del software.

La progettazione del software si riferisce alla preparazione, alla pianificazione e al layout del codice software. Significa iniziare la codifica con passi e piani organizzati, invece di iniziare in modo brusco. La sua definizione è semplice, ma la progettazione di un software richiede uno sforzo supplementare. Tuttavia, in seguito ci si renderà conto del suo valore.

La progettazione consente di raggiungere il massimo livello di astrazione, permettendo di comprendere meglio e di soddisfare gli obiettivi. La progettazione evita le duplicazioni e aumenta la riusabilità. È anche il metodo più efficace per mitigare i rischi di cui non si è consapevoli.

Inoltre, la progettazione del software consente ai proprietari e ai programmatori di capire come funzionerà l'applicazione, oltre a determinare come apparirà. Di conseguenza, il design di un software deve combinare prestazioni, informazioni e praticità in modo che anche un bambino possa utilizzare l'applicazione senza dover imparare a usarla. Questo è ciò che definisce un design user-friendly.

I vantaggi di un buon design del software per la vostra applicazione

La progettazione del software consiste nel suddividere e organizzare lo sviluppo del software in varie fasi. Aiuta il programmatore a conoscere le fasi successive e il modo in cui l'intero codice è collegato. Pertanto, la progettazione del software è una delle fasi più cruciali dello sviluppo della vostra applicazione.

Ecco alcuni motivi per cui potreste voler provare la progettazione del software.

Pianificazione dettagliata

Quando il cliente consegna i requisiti allo sviluppatore, quest'ultimo pensa alla soluzione del problema. La progettazione del software obbliga lo sviluppatore a una pianificazione dettagliata prima di scrivere il codice. Egli pensa innanzitutto all'implementazione del codice e alla sua praticità.

Nella pianificazione dettagliata, vengono presi in considerazione il progetto iniziale e primario e i miglioramenti futuri. Inoltre, lo sviluppatore analizza le prestazioni, la manutenzione e l'affidabilità dell'applicazione software. Inoltre, gli sviluppatori possono dare un'occhiata al futuro del software. Pertanto, è necessario prestare attenzione e pianificare di conseguenza.

Pianificare il progetto prima della codifica Risolvere i problemi in anticipo per evitare problemi in seguito Trovare modi per implementare il codice ed essere creativi Spiegare e comprendere l'applicazione software

La progettazione del software è importante sia per lo sviluppatore che per il cliente. Attraverso il processo, lo sviluppatore comprende i requisiti effettivi dell'applicazione software e il pubblico di destinazione. Il costo stimato e la fattibilità vengono realizzati in larga misura.

Vengono presi in considerazione i piani futuri del cliente e il modo in cui il software si trasformerà nel tempo. Durante la progettazione di un'applicazione software, lo sviluppatore riceve costantemente il feedback del cliente. La progettazione del software viene utilizzata per convincere e ottenere l'approvazione per l'implementazione del progetto. Inoltre, garantisce la realizzazione di un prodotto perfetto.

Comprendere i requisiti per produrre risultati perfetti

Non trascurare il fattore prezzo, altrimenti il cliente si tirerà indietro.

Sviluppare il progetto software tenendo conto dei piani futuri.

La modularità aiuta molto

Modularità significa dividere il progetto software di grandi dimensioni in pezzi o parti chiamati moduli. Significa che invece di saltare alla cieca sul tetto, bisogna usare i gradini e raggiungere la cima. Quindi, la modularità semplifica il lavoro. Lavorate su un modulo/parte alla volta, completatelo e passate al successivo.

Tuttavia, la modularità ha un ruolo più critico quando si tratta di clienti e revisioni. I progetti software sono stati utilizzati per anni e decenni con aggiornamenti e miglioramenti regolari. I vostri clienti avranno probabilmente bisogno di modifiche in futuro. Sarete in grado di apportare modifiche e miglioramenti e di ristrutturare rapidamente i moduli specifici. L'intero software non sarà disturbato.

Utilizzate quindi la modularità per rendere il software facile e altamente funzionale. Ecco perché la vostra applicazione ha bisogno di una progettazione software.

Non sviluppate il progetto software nel suo complesso. Dividetelo e semplificatelo Assegnate a diversi moduli funzioni particolari Modificare e aggiornare facilmente l'applicazione software

La progettazione del software rende il vostro software facile da capire

La progettazione del software è il progetto del processo di sviluppo dell'applicazione. Contiene tutto ciò che un programmatore deve sapere per continuare a creare o migliorare l'applicazione. Se il processo di sviluppo dell'app viene affidato a un altro sviluppatore, leggendo il design del software saprà come procedere senza confusione.

Trattare il progetto del software come una bozza

Deve contenere tutto ciò che riguarda l'applicazione

Fornire soluzioni a ogni possibile problema

Chiunque abbia il progetto del software saprà come lavorarci.

La progettazione del software è quindi fondamentale per rendere la vostra applicazione facile da usare e da capire.

Manutenzione semplice

Le applicazioni software richiedono una manutenzione regolare. Ci saranno bug da eliminare, aggiornamenti da fare e ristrutturazioni. A volte solo alcuni aspetti specifici necessitano di modifiche nell'applicazione software. Non si può rischiare l'intero progetto software per bug minori e aggiornamenti essenziali. Con la progettazione del software, ogni attività ha un modulo separato e lo sviluppatore sarà in grado di migliorare l'applicazione software personalizzando solo il modulo interessato.

Moduli separati per funzioni diverse Eliminazione dei bug con modifiche specifiche Strutturare e ristrutturare facilmente i moduli

Visualizzazione delle prestazioni del software

Le prestazioni di un software possono essere analizzate attraverso la progettazione del software. Un buon design del software mostra come funziona l'applicazione in esecuzione. Il flusso di funzionalità è visibile e dimostra come le diverse funzioni influiscono sulle prestazioni dell'applicazione.

Il programmatore può identificare i problemi e migliorare le prestazioni dell'applicazione attraverso la progettazione del software. La progettazione del software è quindi fondamentale in ogni fase dello sviluppo.

Questa trasparenza aiuta anche i nuovi sviluppatori a gestire comodamente le applicazioni software esistenti. Non dovranno partire dall'inizio o lanciare frecce nel buio.

La progettazione del software è come una demo

Lo sviluppatore deve analizzare le prestazioni dell'applicazione attraverso di essa.

Le diverse funzioni possono essere studiate e poi allineate tra loro.

Cercare di migliorare il più possibile le prestazioni della demo.

Il design del software crea fiducia

Se un'applicazione software ha una progettazione e dei piani approfonditi, è autentica e credibile. Dimostra che lo sviluppatore o il proprietario ha speso tempo, fatica e denaro per svilupparla. È una fase critica dello sviluppo del software che lo rende affidabile e credibile perché fornisce un piano completo sul suo futuro.

Inoltre, un buon progetto software fornisce soluzioni per qualsiasi problema in anticipo.

Dimostra serietà e mentalità imprenditoriale Aumenta l'affidabilità e la fiducia Copre l'intero progetto e pianifica gli aggiornamenti futuri.

La progettazione del software consente di risparmiare denaro, tempo e fatica

La progettazione del software e l'efficienza dei costi sono strettamente correlate. Lo sviluppo di un'applicazione software di grandi dimensioni senza un'impostazione e una pianificazione preventiva rappresenta un rischio significativo. Se il risultato non è garantito al 100%, si tratta di un gioco d'azzardo. Cosa succede se si arriva a un punto morto senza via d'uscita? Il progetto verrà riavviato da zero? O verrà abbandonato del tutto. In entrambi i casi si tratta di uno spreco di denaro, tempo e fatica.

Invece, progettate prima il progetto software e iniziate a svilupparlo in un secondo momento. In questo modo, il rischio di fallimento si riduce di molte volte, perché si tiene conto di tutte le possibilità. Il processo di sviluppo del software diventa privo di rischi quando si dispone in anticipo di soluzioni per problemi particolari.

Consente di risparmiare tempo, fatica e denaro prima dell'inizio del progetto.

Risparmia tempo, fatica e denaro dopo l'avvio del progetto.

La progettazione del software dimostra la possibilità o l'impossibilità di un progetto.

Opportunità di creare qualcosa di nuovo

La progettazione del software consiste nel trovare una soluzione. Lo sviluppatore scopre nuove possibilità e prova nuovi progetti. Un nuovo modello può essere prodotto dopo nuove funzionalità, alcune rimozioni e aggiustamenti. Pertanto, è essenziale pianificare e sperimentare prima della codifica.

La progettazione del software è un processo creativo Uno sviluppatore deve pensare e ripensare strutturare e ristrutturare i moduli Offre l'opportunità di creare qualcosa di nuovo ed esclusivo.

Il design del software promuove l'unicità

Attraverso un esame critico del software, vengono sviluppate caratteristiche uniche. Risolvere i diversi problemi in vari modi e integrarli nell'applicazione promuove l'unicità. Inoltre, rende il software adattabile, in grado di adottare rapidamente nuovi modi per affrontare le difficoltà.

Tuttavia, è un dato di fatto che la progettazione di un software richiede tempo e impegno. Chi ha una visione e un piano a lungo termine conosce i vantaggi di un buon software.

È un'opportunità per essere creativi e creare qualcosa di unico. La progettazione del software richiede impegno, ma ne vale la pena.

Flessibilità

Il "cambiamento" è l'unica costante delle applicazioni software. Esse necessitano di continue modifiche, aggiornamenti e miglioramenti. Pertanto, un'applicazione software deve essere flessibile. La flessibilità può essere ottenuta attraverso la progettazione del software. Quando ci sono più moduli e ogni modulo ha una funzione specifica, è facile aggiungere caratteristiche e funzioni o rimuovere qualcosa.

È possibile apportare modifiche anche alle applicazioni software sviluppate senza progettazione. Tuttavia, lo sviluppatore dovrebbe ristrutturare l'intera applicazione software, con ripercussioni su ogni funzionalità dell'applicazione. Pertanto, la progettazione del software rende un'applicazione più flessibile e facile da migliorare.

Ora che siete consapevoli dell'importanza della progettazione del software, potreste voler sapere come progettare un buon software. Per prima cosa, esaminiamo i tipi di progettazione del software.

Tipi di progettazione software

Progettazione concettuale o architettonica

Come suggerisce il nome, si tratta di una progettazione concettuale. In questo livello di progettazione del software, lo sviluppatore prepara un progetto teorico. La progettazione concettuale spiega teoricamente i diversi moduli, le loro funzioni e il loro collegamento con l'interfaccia dell'applicazione software.

In questo livello di progettazione del software non sono coinvolti aspetti tecnici. Si tratta di rappresentare il software in modo non tecnico attraverso diagrammi di flusso, schemi e simulazioni.

Progettazione di alto livello

Questo livello prevede la trasformazione dei concetti teorici in varie entità e la garanzia della loro interconnessione. Lo sviluppatore o il progettista analizza e collega le diverse entità per ottenere i risultati desiderati. È un passo avanti rispetto alla semplice messa su carta del piano teorico.

Progettazione tecnica o dettagliata

Questo livello di progettazione del software riguarda gli aspetti tecnici e l'implementazione del progetto concettuale. A questo livello, il progettista risolve problemi come l'implementazione delle idee. E come si coordinano i moduli, l'interfaccia e il database.

A questo livello il programmatore cerca di dare un senso alle idee e di trasformarle in realtà. Se c'è qualche problema, lo si risolve prima di andare avanti per risparmiare energia, tempo e denaro, perché sarà difficile una volta che lo sviluppatore sarà nella fase di sviluppo.

Progettare un software è importante, e progettarlo nel modo giusto lo è ancora di più. Discutiamo il processo corretto di progettazione del software.

Esiste un modo corretto di progettare il software?

Sebbene ogni designer abbia un approccio diverso alla progettazione del software, ci sono alcuni passaggi comuni a ogni progetto di design. Seguite questi passaggi per raggiungere i vostri obiettivi e realizzare un progetto pratico.

Conoscere i requisiti

Comprendere le richieste del cliente è fondamentale. Tutti i requisiti devono essere classificati per essere integrati nel progetto, perché tutto dipende dalle esigenze e dalla soddisfazione del cliente.

Mantenere una comunicazione eccellente

I piccoli software possono essere gestiti individualmente, ma i grandi progetti richiedono un team. Un singolo coder, programmatore o sviluppatore non può svilupparli da solo. Quindi, è necessario un team. La cosa più importante da tenere a mente è un'eccellente comunicazione tra i membri.

Non devono esserci ritardi negli aggiornamenti e nelle informazioni e tutti devono attenersi a una particolare sezione del processo. Una comunicazione eccellente tra i membri del team porta a un ambiente di lavoro migliore e a risultati ineguagliabili.

Pertanto, questa fase non dovrebbe essere evitata durante la progettazione di un software.

Altri elementi essenziali da considerare

Lo sviluppatore deve avere le idee chiare su come funzionerà l'applicazione. Come i diversi sistemi si coordineranno e interagiranno tra loro. Dovrebbero essere previsti dei potenziatori di prestazioni per rendere il software più efficiente. Tuttavia, non bisogna ignorare il fattore prezzo. È necessario cercare di sviluppare l'applicazione con risorse limitate.