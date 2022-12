Programiści lubią kodować. Tworzenie oprogramowania polega na pisaniu kodów, ponieważ złożone kody pomagają programistom tworzyć proste oprogramowanie o dużej użyteczności. I nie ma w tym nic złego, ponieważ jest to kluczowa część ich pracy. Małe projekty mogą być zakończone przez bezpośredni skok na kodowanie i ignorowanie jakiegokolwiek wcześniejszego planowania i projektowania oprogramowania. Jednak duże projekty i złożone zadania wymagają znacznie więcej niż tylko kodowania. Więcej dyscypliny i struktury jest potrzebne, gdy zaangażowany jest więcej niż jeden programista. Zasadniczo, wymagane jest projektowanie oprogramowania.

Czym jest projektowanie oprogramowania

Zanim przejdziemy do korzyści płynących z dobrego projektu oprogramowania, zrozummy, czym jest projektowanie oprogramowania.

Projektowanie oprogramowania odnosi się do przygotowania, planowania i układu kodu oprogramowania. Oznacza to rozpoczęcie kodowania z zorganizowanymi krokami i planami, zamiast gwałtownego startu. Jego definicja jest prosta, ale projektowanie oprogramowania wymaga trochę dodatkowego wysiłku. Jednak później zdasz sobie sprawę z jego wartości.

Projektowanie umożliwia osiągnięcie najwyższego poziomu abstrakcji, co pozwala lepiej zrozumieć i spełnić cele. Dzięki projektowaniu unika się powielania i zwiększa możliwość ponownego wykorzystania. Jest to również najskuteczniejsza metoda łagodzenia ryzyka, którego nie jesteś świadomy.

Ponadto, projektowanie oprogramowania umożliwia zarówno właścicielom oprogramowania, jak i programistom zrozumienie, jak aplikacja będzie działać oprócz określenia, jak będzie wyglądać. W rezultacie, projekt oprogramowania musi łączyć wydajność, informacje i wygodę, tak aby nawet dziecko mogło korzystać z aplikacji bez konieczności uczenia się, jak z niej korzystać. To jest to, co definiuje przyjazny dla użytkownika projekt.

Korzyści z dobrego projektu oprogramowania dla Twojej aplikacji

Projektowanie oprogramowania jest dzielenie i organizowanie rozwoju oprogramowania na różne kroki. I pomaga programiście znać jego dalsze kroki i jak cały kod jest połączony. Dlatego projektowanie oprogramowania jest jednym z najbardziej kluczowych kroków w rozwoju Twojej aplikacji.

Oto kilka powodów, dla których warto spróbować projektowania oprogramowania.

Szczegółowe planowanie

Kiedy klient dostarcza deweloperowi wymagania, ten myśli o rozwiązaniu problemu. Projektowanie oprogramowania zmusza programistę do szczegółowego planowania przed napisaniem kodu. Najpierw myśli on o implementacji kodu i jego praktyczności.

W szczegółowym planowaniu rozważany jest projekt początkowy i pierwotny, wraz z przyszłymi ulepszeniami. Ponadto, deweloper analizuje wydajność, utrzymanie i niezawodność aplikacji. Również daje deweloperom zajrzeć w przyszłość oprogramowania. Dlatego trzeba być ostrożnym i odpowiednio planować.

Zaplanuj projekt przed kodowaniem Rozwiązuj problemy wcześniej, aby uniknąć problemów później Znajdź sposoby na wdrożenie kodu i bądź kreatywny Wyjaśnij i zrozum aplikację oprogramowania

Projektowanie oprogramowania jest ważne zarówno dla dewelopera, jak i dla klienta. Poprzez proces, deweloper rozumie rzeczywiste wymagania aplikacji i docelowych odbiorców. Szacowany koszt i wykonalność są realizowane w dużym stopniu.

Przyszłe plany klienta i jak oprogramowanie będzie przekształcać z czasem są brane pod uwagę. Podczas projektowania aplikacji, deweloper stale otrzymuje informacje zwrotne od klienta. Projektowanie oprogramowania służy do przekonania i uzyskania zgody na wdrożenie projektu. Zapewnia również produkcję doskonałego produktu.

Zrozum wymagania, aby uzyskać doskonałe wyniki

Nie pomijaj czynnika cenowego, bo klient się cofnie

Rozwijaj projekt oprogramowania mając na uwadze jego przyszłe plany

Modularność bardzo pomaga

Modularność oznacza dzielenie dużego projektu oprogramowania na kawałki lub części zwane modułami. Oznacza to, że zamiast ślepo skakać na dach, użyj stopni i dotrzyj na szczyt. Tak więc, modułowość upraszcza Twoją pracę. Pracuj nad jednym modułem/częścią na raz, ukończ go i przejdź do następnego.

Modularność ma jednak bardziej krytyczną rolę, jeśli chodzi o klientów i rewizje. Projekty oprogramowania są używane od lat i dekad z regularnymi aktualizacjami i ulepszeniami. Twoi klienci prawdopodobnie będą potrzebować zmian w przyszłości. Będziesz mógł szybko wprowadzić zmiany i ulepszenia oraz zrestrukturyzować konkretne moduły. Całe oprogramowanie nie zostanie zakłócone.

Więc wykorzystaj Modularność, aby oprogramowanie było łatwe i wysoce funkcjonalne. Dlatego właśnie Twoja aplikacja potrzebuje projektu oprogramowania.

Nie rozwijaj projektu oprogramowania jako całości Podziel i uprość go Przydziel różnym modułom konkretne funkcje Łatwo wprowadzać zmiany i aktualizować aplikację

Projektowanie oprogramowania sprawia, że Twoje oprogramowanie jest łatwe do zrozumienia

Projekt oprogramowania to schemat procesu tworzenia aplikacji. Ma wszystko, co programista musi wiedzieć, aby kontynuować tworzenie lub ulepszanie aplikacji. Jeśli proces tworzenia aplikacji zostanie przekazany innemu programiście, będzie on wiedział, jak postępować bez zamieszania, czytając projekt oprogramowania.

Traktuj projekt oprogramowania jak plan

Powinien zawierać wszystko, co związane z aplikacją

Dostarczać rozwiązań dla każdego możliwego problemu

Ktokolwiek ma projekt oprogramowania / blueprint będzie wiedział, jak pracować wokół niego

Tak więc, projekt oprogramowania jest niezbędny dla Twojej aplikacji, aby uczynić go łatwym w użyciu i zrozumieniu.

Łatwa konserwacja

Aplikacje oprogramowania wymagają regularnej konserwacji. Będą błędy do usunięcia, aktualizacje do zrobienia, i restrukturyzacji. Czasami tylko konkretne rzeczy będą wymagały zmian w aplikacji. Nie można ryzykować całego projektu oprogramowania dla drobnych błędów i niezbędnych aktualizacji. Przy projektowaniu oprogramowania każde zadanie ma oddzielny moduł, a programista będzie mógł ulepszyć aplikację, dostosowując tylko dany moduł.

Oddzielne moduły dla różnych funkcji Usuń błędy za pomocą konkretnych zmian Struktura i restrukturyzacja modułów łatwo

Wyświetlanie wydajności oprogramowania

Wydajność oprogramowania może być analizowana przez projekt oprogramowania. Dobry projekt oprogramowania wyświetla, jak aplikacja działa podczas pracy. Przepływ funkcjonalności jest widoczny i pokazuje, jak różne funkcje wpływają na wydajność aplikacji.

Programista może zidentyfikować problemy i poprawić wydajność aplikacji poprzez projekt oprogramowania. Tak więc, projektowanie oprogramowania jest kluczowe na każdym etapie tworzenia oprogramowania.

Ta przejrzystość pomaga również nowym programistom wygodnie przejąć istniejące aplikacje. Nie będą musieli zaczynać od początku ani strzelać strzałami w ciemno.

Projektowanie oprogramowania jest jak demo

Deweloper powinien przeanalizować działanie aplikacji za jego pośrednictwem

Różne funkcje mogą być badane, a następnie dopasowane do siebie

Staraj się poprawić wydajność tak bardzo jak to możliwe w demo

Projekt oprogramowania buduje zaufanie

Jeśli aplikacja ma rozbudowany projekt i plany, jest autentyczna i wiarygodna. To pokazuje, że deweloper lub właściciel poświęcił swój czas, wysiłek i pieniądze, aby go rozwijać. Jest to krytyczny krok w rozwoju oprogramowania, które sprawia, że zaufany i wiarygodny, ponieważ zapewnia kompletny plan fledge o jego przyszłości.

Ponadto, dobry projekt oprogramowania zapewnia rozwiązania dla każdego problemu z wyprzedzeniem.

To pokazuje powagę i umysł biznesowy Zwiększa niezawodność i zaufanie Obejmuje cały projekt i planuje przyszłe aktualizacje

Projektowanie oprogramowania oszczędza pieniądze, czas i wysiłek

Projektowanie oprogramowania i efektywność kosztowa są ze sobą ściśle powiązane. Opracowanie ogromnej aplikacji bez wcześniejszego rozplanowania i zaplanowania jest znacznym ryzykiem. Jeśli wynik nie jest w 100% pewny, to jest to gra losowa. Co jeśli dojdziesz do ślepego zaułka bez wyjścia? Czy projekt zostanie rozpoczęty od nowa? Albo w ogóle zostanie porzucony. W obu przypadkach jest to strata pieniędzy, czasu i wysiłku.

Zamiast tego, najpierw zaprojektuj projekt oprogramowania, a później zacznij go rozwijać. W ten sposób ryzyko niepowodzenia jest wielokrotnie zmniejszone, ponieważ każda możliwość jest brana pod uwagę. Proces tworzenia oprogramowania staje się wolny od ryzyka, gdy masz rozwiązania dla poszczególnych problemów z wyprzedzeniem.

Zużywa czas, wysiłek i pieniądze przed rozpoczęciem projektu

Oszczędza czas, wysiłek i pieniądze po rozpoczęciu projektu

Projektowanie oprogramowania dowodzi możliwości lub niemożliwości realizacji projektu

Szansa na stworzenie czegoś nowego

Projektowanie oprogramowania polega na znalezieniu rozwiązania. Programista odkrywa nowe możliwości i próbuje nowych projektów. Nowy model może powstać po wprowadzeniu nowych funkcji, niektórych usunięć i dostosowań. Dlatego ważne jest, aby planować i eksperymentować przed kodowaniem.

Projektowanie oprogramowania to proces twórczy Programista musi myśleć i myśleć na nowo Strukturować i restrukturyzować moduły Daje możliwość stworzenia czegoś nowego i ekskluzywnego

Projektowanie oprogramowania promuje unikalność

Poprzez krytyczną analizę oprogramowania, unikalne funkcje są rozwijane. Rozwiązywanie różnych problemów na różne sposoby i integrowanie ich w aplikacji promuje unikalność. Sprawia również, że oprogramowanie jest adaptowalne, które może szybko przyjąć nowe sposoby radzenia sobie z trudnościami.

Faktem jest jednak, że projektowanie oprogramowania wymaga czasu i wysiłku. Ludzie z wizją i długoterminowym planem znają korzyści płynące z dobrego oprogramowania.

Jest to okazja do bycia kreatywnym i stworzenia czegoś unikalnego. Projektowanie oprogramowania wymaga wysiłku, ale jest tego warte.

Elastyczność

"Zmiana" jest jedyną stałą w aplikacjach programowych. Potrzebują one ciągłych zmian, aktualizacji i ulepszeń. Dlatego aplikacja programowa powinna być elastyczna. A elastyczność można osiągnąć poprzez projektowanie oprogramowania. Kiedy istnieje wiele modułów, a każdy moduł ma określoną funkcję, łatwo jest dodać cechy i funkcje lub coś usunąć.

Zmiany mogą być dokonywane w aplikacjach programowych, które są tworzone bez projektowania oprogramowania też. Jednak deweloper musiałby zrestrukturyzować całą aplikację, co wpłynęłoby na każdą funkcjonalność aplikacji. Dlatego projektowanie oprogramowania sprawia, że aplikacja jest bardziej elastyczna i łatwiejsza do ulepszenia.

Teraz, gdy jesteś świadomy znaczenia projektowania oprogramowania, możesz chcieć wiedzieć, jak zaprojektować dobre oprogramowanie. Po pierwsze, omówmy rodzaje projektowania oprogramowania.

Rodzaje projektowania oprogramowania

Conceptual lub Architectural Design

Jak sama nazwa wskazuje, jest to projekt koncepcyjny. Na tym poziomie projektowania oprogramowania programista przygotowuje projekt teoretyczny. Projekt koncepcyjny teoretycznie wyjaśnia różne moduły, ich funkcje i ich połączenie z interfejsem aplikacji.

Na tym poziomie projektowania oprogramowania nie są zaangażowane żadne rzeczy techniczne. Chodzi o przedstawienie oprogramowania w sposób nietechniczny za pomocą diagramów przepływu, wykresów i makiet.

High-Level Design

Ten poziom obejmuje przekształcenie teoretycznych koncepcji w różne jednostki i zapewnienie ich wzajemnych powiązań. Programista lub projektant analizuje i łączy różne podmioty, aby uzyskać wymagane wyniki. Jest to krok dalej niż tylko teoretyczne przelanie planu na papier.

Projekt techniczny lub szczegółowy

Ten poziom projektowania oprogramowania jest o technicznych rzeczy i realizacji projektu koncepcyjnego. Na tym poziomie projektant rozwiązuje problemy, takie jak wdrażanie pomysłów. I jak moduły, interfejs i baza danych są skoordynowane.

Programista próbuje na tym poziomie nadać sens i zamienić pomysły w rzeczywistość. Jeśli jest jakiś problem, jest on rozwiązywany przed przejściem do przodu, aby zaoszczędzić energię, czas i pieniądze, ponieważ będzie to trudne, gdy programista jest na etapie rozwoju.

Projektowanie oprogramowania jest ważne, a projektowanie go we właściwy sposób jest jeszcze bardziej istotne. Omówmy prawidłowy proces projektowania oprogramowania.

Czy istnieje właściwy sposób projektowania oprogramowania?

Chociaż każdy projektant ma inne podejście do projektowania oprogramowania, istnieją pewne wspólne kroki w każdym projekcie projektowym. Zadbaj o te kroki, aby osiągnąć swoje cele i praktyczny projekt.

Poznaj wymagania

Zrozumienie wymagań klienta jest kluczowe. Wszystkie wymagania muszą być skategoryzowane, aby zintegrować się z projektem, ponieważ wszystko sprowadza się do potrzeb i satysfakcji klienta.

Utrzymuj doskonałą komunikację

Małe oprogramowanie może być obsługiwane indywidualnie, ale duże projekty wymagają zespołu. Pojedynczy koder, programista lub deweloper nie może rozwijać ich samodzielnie. Potrzebny jest więc zespół. A najważniejszą rzeczą, o której należy pamiętać, jest doskonała komunikacja między członkami.

Nie powinno być opóźnień w aktualizacjach i informacjach, a każdy powinien trzymać się konkretnej sekcji procesu. Doskonała komunikacja między członkami zespołu prowadzi do lepszego środowiska pracy i niezrównanych wyników.

Dlatego ten krok nie powinien być unikany podczas projektowania oprogramowania.

Inne istotne elementy do rozważenia

Programista powinien mieć jasny umysł na temat tego, jak aplikacja będzie działać. Jak różne systemy będą koordynować i współdziałać ze sobą. Nie powinno być boostery wydajności, aby oprogramowanie bardziej wydajne. Jednak nie należy ignorować czynnika cenowego. Konieczne jest, aby spróbować i rozwijać go w ramach ograniczonych zasobów.