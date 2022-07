Os desenvolvedores gostam de codificar. O desenvolvimento de software tem tudo a ver com escrever códigos porque códigos complexos ajudam os desenvolvedores a desenvolver software simples com grande utilidade. E não há nada de errado com isso, pois é uma parte crucial de seu trabalho. Pequenos projetos podem ser concluídos saltando diretamente para a codificação e ignorando qualquer planejamento prévio e design de software. No entanto, grandes projetos e tarefas complexas exigem muito mais do que apenas codificação. Mais disciplina e estrutura são necessárias quando mais de um desenvolvedor está envolvido. Basicamente, o design de software é necessário.

O que é projeto de software

Antes de passar para os benefícios de um bom design de software, vamos entender o que é design de software.

O design de software refere-se à preparação, planejamento e layout do código de software. Significa começar a codificar com etapas e planos organizados, em vez de começar abruptamente. Sua definição é simples, mas projetar software exige um esforço extra. No entanto, você vai perceber o seu valor depois.

O design permite que você alcance o mais alto nível de abstração, permitindo que você compreenda melhor e satisfaça os objetivos. A duplicação é evitada e a reutilização é aumentada por meio do design. É também o método mais eficaz para mitigar riscos que você desconhece.

Além disso, o design de software permite que tanto os proprietários de software quanto os programadores entendam como o aplicativo de software funcionará, além de determinar como ele aparecerá. Como resultado, um design de software deve combinar desempenho, informação e conveniência de tal forma que até uma criança possa usar o aplicativo sem ter que aprender a usá-lo. Isso é o que define um design amigável.

Os benefícios de um bom design de software para seu aplicativo

O design de software está dividindo e organizando o desenvolvimento de software em várias etapas. E ajuda um programador a conhecer seus passos adicionais e como todo o código está conectado. Portanto, o design de software é uma das etapas mais cruciais no desenvolvimento de seu aplicativo.

Aqui estão algumas razões pelas quais você pode querer experimentar o design de software.

Planejamento detalhado

Quando o cliente entrega requisitos a um desenvolvedor, o desenvolvedor pensa na solução para o problema. O design de software obriga o desenvolvedor a planejar detalhadamente antes de escrever o código. Ele primeiro pensa sobre a implementação do código e sua praticidade.

No planejamento detalhado, são considerados o projeto inicial e primário, juntamente com melhorias futuras. Além disso, o desenvolvedor analisa o desempenho, a manutenção e a confiabilidade do aplicativo de software. Além disso, oferece aos desenvolvedores uma prévia do futuro do software. Portanto, você precisa ter cuidado e planejar adequadamente.

Planeje o projeto antes de codificar Resolva os problemas com antecedência para evitar problemas mais tarde Encontre maneiras de implementar o código e seja criativo Explicar e entender o aplicativo de software

O design de software é importante tanto para o desenvolvedor quanto para o cliente. Por meio do processo, o desenvolvedor entende os requisitos reais do aplicativo de software e o público-alvo. O custo estimado e a viabilidade são realizados em grande medida.

São considerados os planos futuros do cliente e como o software se transformará com o tempo. Ao projetar um aplicativo de software, o desenvolvedor recebe constantemente feedback do cliente. O design de software é usado para convencer e obter aprovação para a implementação do design. Também garante a produção de um produto perfeito.

Entenda os requisitos para produzir resultados perfeitos

Não negligencie o fator preço, ou o cliente recuará

Desenvolver o projeto de software tendo em vista seus planos futuros

A modularidade ajuda muito

Modularidade significa dividir seu grande projeto de software em partes ou partes chamadas módulos. Isso significa que, em vez de pular cegamente no telhado, use os degraus e chegue ao topo. Assim, a Modularidade simplifica o seu trabalho. Trabalhe em um módulo/parte de cada vez, complete-o e passe para o próximo.

No entanto, a Modularidade tem um papel mais crítico quando se trata de clientes e revisões. Projetos de software são usados há anos e décadas com atualizações e melhorias regulares. Seus clientes provavelmente precisarão de mudanças no futuro. Você poderá fazer alterações e melhorias e reestruturar os módulos específicos rapidamente. Todo o software não será perturbado.

Portanto, utilize a Modularidade para tornar o software fácil e altamente funcional. É por isso que seu aplicativo precisa de design de software.

Não desenvolva o projeto de software como um todo Divida e simplifique Atribua diferentes módulos com funções específicas Faça alterações e atualize facilmente o aplicativo de software

O design de software torna seu software fácil de entender

O design de software é um modelo do seu processo de desenvolvimento de aplicativos. Tem tudo o que um programador precisa saber para continuar fazendo ou melhorando o app. Se o processo de desenvolvimento do aplicativo for entregue a outro desenvolvedor, ele saberá como proceder sem nenhuma confusão lendo o design do software.

Trate o design de software como um modelo

Deve ter tudo relacionado ao aplicativo

Fornecer soluções para todos os problemas possíveis

Quem tiver o design/plano de software saberá como contorná-lo

Portanto, o design de software é vital para o seu aplicativo para torná-lo fácil de usar e entender.

Manutenção fácil

Os aplicativos de software precisam de manutenção regular. Haverá bugs a serem removidos, atualizações a serem feitas e reestruturação. Às vezes, apenas coisas específicas precisarão de alterações no aplicativo de software. Todo o projeto de software não pode ser arriscado por pequenos bugs e atualizações essenciais. Com o design de software, cada tarefa tem um módulo separado, e o desenvolvedor poderá melhorar o aplicativo de software apenas personalizando o módulo em questão.

Módulos separados para funções diferentes Remova bugs com alterações específicas Estruture e reestruture os módulos facilmente

Exibir o desempenho do software

O desempenho de um software pode ser analisado através do projeto de software. Um bom design de software mostra como o aplicativo de software funciona durante a execução. O fluxo de funcionalidade é visível e demonstra como diferentes funções afetam o desempenho do aplicativo.

Um programador pode identificar problemas e melhorar o desempenho do aplicativo por meio do design de software. Portanto, o design de software é crucial em todas as etapas do desenvolvimento de software.

Essa transparência também ajuda os novos desenvolvedores a assumir convenientemente os aplicativos de software existentes. Eles não terão que começar do início ou atirar flechas no escuro.

O design de software é como uma demonstração

Um desenvolvedor deve analisar o desempenho do aplicativo por meio dele

Diferentes funções podem ser estudadas e depois alinhadas umas com as outras

Tente melhorar o desempenho o máximo possível na demonstração

Design de software cria confiança

Se um aplicativo de software tem um design e planos extensos, é autêntico e confiável. Isso mostra que o desenvolvedor ou proprietário gastou seu tempo, esforço e dinheiro para desenvolvê-lo. É uma etapa crítica de desenvolvimento de software que o torna confiável e confiável porque fornece um plano completo sobre seu futuro.

Além disso, um bom design de software fornece soluções para qualquer problema de antemão.

Mostra seriedade e uma mente de negócios Aumenta a confiabilidade e a confiança Abrange todo o projeto e planos para futuras atualizações

O design de software economiza dinheiro, tempo e esforço

O design de software e a eficiência de custos estão intimamente relacionados. Desenvolver um grande aplicativo de software sem layout e planejamento prévios é um risco significativo. Se o resultado não for 100% garantido, é um jogo de azar. E se você chegar a um beco sem saída sem saída? O projeto será reiniciado do zero? Ou ser abandonado em tudo. É um desperdício de dinheiro, tempo e esforço em ambos os casos.

Em vez disso, desenhe o projeto de software primeiro e comece a desenvolvê-lo mais tarde. Dessa forma, o risco de falha é reduzido várias vezes, pois todas as possibilidades são consideradas. O processo de desenvolvimento de software fica livre de riscos quando você tem soluções para problemas específicos antecipadamente.

Consome tempo, esforço e dinheiro antes que o projeto comece

Economiza tempo, esforço e dinheiro após o início do projeto

O design de software comprova a possibilidade ou impossibilidade de um projeto

Oportunidade de criar algo novo

O design de software tem tudo a ver com encontrar uma solução. O desenvolvedor descobre novas possibilidades e experimenta novos designs. Um novo modelo pode ser produzido após novos recursos, algumas remoções e ajustes. Portanto, é essencial planejar e experimentar antes de codificar.

O design de software é um processo criativo Um desenvolvedor tem que pensar e repensar Módulos de estrutura e reestruturação Oferece a oportunidade de criar algo novo e exclusivo

Design de software promove exclusividade

Através do escrutínio crítico do software, são desenvolvidos recursos exclusivos. Resolver os diferentes problemas de várias maneiras e integrá-los ao aplicativo promove a singularidade. Também torna o software adaptável que pode adotar rapidamente novas formas de lidar com as dificuldades.

No entanto, é um fato que o design de software leva tempo e esforço. Pessoas com visão e plano de longo prazo conhecem os benefícios de um bom software.

É uma oportunidade de ser criativo e criar algo único. O design de software exige esforço, mas vale a pena

Flexibilidade

"Alterar" é a única constante em aplicativos de software. Eles precisam de mudanças, atualizações e melhorias constantes. Portanto, um aplicativo de software deve ser flexível. E a flexibilidade pode ser alcançada através do design do software. Quando há vários módulos, e cada módulo tem uma função específica, é fácil adicionar recursos e funções ou remover algo.

Mudanças podem ser feitas em aplicativos de software que são desenvolvidos sem design de software também. No entanto, o desenvolvedor teria que reestruturar todo o aplicativo de software, o que afetaria cada funcionalidade do aplicativo. Portanto, o design de software torna um aplicativo de software mais flexível e fácil de melhorar.

Agora que você está ciente da importância do design de software, talvez queira saber como projetar um bom software. Primeiro, vamos discutir os tipos de design de software.

Tipos de design de software

Projeto Conceitual ou Arquitetônico

Como o nome sugere, é um projeto conceitual. Neste nível de projeto de software, o desenvolvedor elabora um projeto teórico. O projeto conceitual explica teoricamente os diferentes módulos, suas funções e sua conexão com a interface do aplicativo de software.

Nenhum material técnico está envolvido neste nível de design de software. Trata-se de representar o software de forma não técnica por meio de diagramas de fluxo, gráficos e maquetes.

Design de alto nível

Este nível envolve transformar os conceitos teóricos em várias entidades e garantir sua interconectividade. O desenvolvedor ou designer analisa e conecta as diferentes entidades para obter os resultados necessários. É um passo além de apenas colocar teoricamente o plano no papel.

Projeto Técnico ou Detalhado

Este nível de projeto de software é sobre o material técnico e implementação do projeto conceitual. Nesse nível, o designer resolve problemas como a implementação de ideias. E como os módulos, a interface e o banco de dados se coordenam.

O programador tenta fazer sentido e transformar ideias em realidade neste nível. Se houver algum problema, ele é resolvido antes de avançar para economizar energia, tempo e dinheiro, pois será difícil uma vez que o desenvolvedor esteja no estágio de desenvolvimento.

Projetar software é importante, e projetá-lo da maneira certa é ainda mais essencial. Vamos discutir o processo correto de design de software.

Existe uma maneira certa de projetar software?

Embora cada designer tenha uma abordagem diferente para o software de design, existem algumas etapas comuns em cada projeto de design. Garanta essas etapas para atingir seus objetivos e um design prático.

Conheça os Requisitos

Entender as demandas do cliente é fundamental. Todos os requisitos precisam ser categorizados para serem integrados ao projeto, pois tudo se resume às necessidades e satisfação do cliente.

Mantenha uma excelente comunicação

Pequenos softwares podem ser tratados individualmente, mas grandes projetos exigem uma equipe. Um único codificador, programador ou desenvolvedor não pode desenvolvê-los sozinho. Então, uma equipe é necessária. E o mais importante a ter em mente é a excelente comunicação entre os membros.

Não deve haver atraso nas atualizações e informações, e todos devem se ater a uma seção específica do processo. Excelente comunicação entre os membros da equipe leva a um melhor ambiente de trabalho e resultados inigualáveis.

Portanto, esta etapa não deve ser evitada ao projetar o software.

Outros fundamentos a considerar

Um desenvolvedor deve ter a mente clara sobre como o aplicativo funcionará. Como diferentes sistemas irão coordenar e interagir uns com os outros. Deve haver impulsionadores de desempenho para tornar o software mais eficiente. No entanto, você não deve ignorar o fator preço. É necessário tentar desenvolvê-lo dentro dos recursos limitados.