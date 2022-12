Gli utenti affermano che la loro routine quotidiana per ottenere la produttività inizia alle 6:00 del mattino con l'app Elenco delle cose da fare. Mentre ci si veste e si fa la doccia, si offre una colazione sana e si parte. Una volta terminata la doccia, si desidera leggere le notizie sul giornale. Avere un elenco di cose da fare nelle app vi indirizza verso aspettative elevate per il resto della giornata e vi motiva a essere produttivi con il vostro elenco di cose da fare.

Passiamo al mezzogiorno della giornata, cioè alle 14.00. Ora vi sentite affrettati nel lavoro e riuscite a malapena a ritagliarvi un po' di tempo per la pausa pranzo e per gestire l'applicazione dell'elenco delle cose da fare. A quell'ora sentite stress e stanchezza che si accumulano nel vostro corpo. Si ha anche la sensazione di dover eseguire ripetutamente un'attività nell'app Elenco delle cose da fare perché non si è riusciti a concentrarsi su di essa fin dall'inizio e si perde produttività. A questo punto, vorreste avere un pulsante di reset, per poter sistemare tutto prima che vada male, solo se poteste avere una strategia per svolgere i vostri compiti.

Analizziamo ora la questione e cerchiamo di capire che cosa è andato storto nell'app per gli utenti. Supponiamo che abbiate l'abitudine di creare app di elenchi di cose da fare una sera prima, il che vi fa pensare che gli utenti siano al corrente del vostro sviluppo personalizzato. Tuttavia, vi sentite stressati quando continuate ad aggiungere cose al vostro elenco. Quando si arriva alla fine della giornata, si scopre che non esiste un elenco da seguire. Avere un elenco così lungo vi ha fatto credere che stavate sbagliando a fare una lista di cose da fare. L'errore più grande è stato quello di inserire in una lista di cose da fare compiti impossibili da portare a termine in un solo giorno, il che ha portato a un calo della produttività!

7 consigli su come creare un'app per gli elenchi di cose da fare

Un'app per elenchi di cose da fare si riferisce a una serie di sviluppi personalizzati che dovreste completare in un solo giorno o in un periodo di tempo specifico. L'elenco può essere suddiviso in qualsiasi periodo di tempo, da una porzione di giornata a una settimana o più. Lo scopo di queste app per gli elenchi di cose da fare è quello di rendervi produttivi e di aiutare gli utenti a non procrastinare. Le app google tasks hanno molte funzioni per aiutare gli utenti a non procrastinare, ma come si può essere coerenti?

Se volete creare un elenco di cose da fare con un software di produttività, dovrete seguire uno dei due formati previsti dall'app. Questi formati sono suggeriti da App google tasks. Potete scegliere l'opzione in cui mettete in cima lo sviluppo delle priorità, oppure l'altra opzione è quella di assegnare alla vostra lista di cose da fare l'insieme del tempo. Se mantenete gli ordini allineati rispetto al tempo, sarete in grado di gestirli bene e di impostare i rispettivi promemoria.

In uno scenario ideale, gli utenti preferiscono mettere gli elementi prioritari in cima e tenere gli sviluppi meno importanti in fondo. Un elenco di cose da fare fornisce una mappa che indica le attività importanti e le scadenze da completare in un determinato periodo. Con le app per gli elenchi di cose da fare sarà più facile tenere traccia dei compiti da svolgere e realizzarli con maggiore comodità. Questo porta alla creazione di un software di produttività efficace insieme alle sue caratteristiche principali.

Se voi utenti avete assegnato i vostri valori e obiettivi con dedizione, allora le app per elenchi potrebbero essere un salvavita. Potete sempre prendere spunto dalle app google tasks per creare un elenco app google. A volte potreste pensare che un'app sia la chiave per gestire le vostre attività. Invece, non siete nemmeno in grado di concentrarvi su uno sviluppo deciso con motivazione. Ciò è dovuto al fatto che le app per gli elenchi di cose da fare sono troppo lunghe, deboli o talvolta confuse. In questi casi, si scopre che il problema non è l'elenco, ma il modo in cui lo si pianifica.

È comune che gli utenti pensino che fare un elenco di cose da fare sia un compito facile. Poiché viene fatto a giorni alterni e le persone ne parlano spesso su App google tasks. Tuttavia, le app per gli elenchi di cose da fare potrebbero rappresentare un punto di svolta nella vostra vita se continuate a sbagliare! Se anche gli utenti vogliono ottenere le funzioni principali dell'app, vi suggeriamo di seguire queste sette tecniche. L'app per gli elenchi di Google task aspira a fornirvi un perfetto elenco di cose da fare che serva da fattore motivante per voi.

Prendetevi il tempo necessario per pianificare l'elencoUno dei fattori principali nella generazione di un elenco di cose da fare difettoso, come suggerito da App google tasks, è l'ignoranza di cosa inserire nell'app. Non si vuole inserire nell'elenco ogni dettaglio della giornata. Potrebbero esserci più progetti a cui lavorare in un solo giorno per la vostra app per l'elenco delle cose da fare. L'obiettivo è quello di tenere un promemoria per la vostra produttività. A volte le persone amano tenere delle note allegate al loro sviluppo personalizzato nell'elenco delle cose da fare. Questo aiuta alcuni a farsi un'idea più precisa di come devono eseguire un obiettivo nelle app per gli elenchi di cose da fare. Ma immaginate di avere così tante informazioni in un elenco che gli utenti vengono sopraffatti e finiscono per perdere di vista il vostro software di produttività!

List App google tasks suggerisce di non avere mai fretta durante la creazione di un elenco di cose da fare. Prendetevi il tempo necessario durante la giornata. Dedicate un periodo di tempo specifico alla fase di pianificazione dell'elenco di cose da fare. Se pensate che gli utenti abbiano bisogno di un po' di tempo per se stessi prima di creare un'app per gli elenchi di cose da fare, vi suggeriamo di mettervi in una stanza separata. Suggeriamo di creare l'elenco delle cose da fare al mattino, quando la mente è fresca. Il tempo ideale da dedicare alla creazione di un elenco di cose da fare è di 15 minuti.

Scrivete compiti, non obiettivi, con scadenze

Assicuratevi sempre che la vostra app sia composta da compiti e non da obiettivi. Un piano a lungo termine è chiamato obiettivo, come spiega l'app google task. Un'app per gli elenchi di cose da fare fatta per periodi specifici non dovrebbe coprire gli obiettivi nel software di produttività. Se si desidera creare un elenco di cose da fare per un obiettivo, si consiglia di separare l'elenco delle attività da quello degli obiettivi.

Gli utenti devono capire che le attività sono un percorso verso gli obiettivi. Allo stesso tempo, gli obiettivi sono i vostri desideri finali, che non possono essere raggiunti in un determinato periodo di tempo. Supponiamo che parlare francese sia l'obiettivo degli utenti dell'app per l'elenco delle cose da fare. Imparare il francese per 15 minuti è l'obiettivo della giornata. Per i 15 minuti del compito, gli utenti possono suddividerlo in tre parti: lettura, ascolto e altre attività. L'app per l'elenco delle cose da fare dovrebbe includere lo sviluppo. Questo aiuta gli utenti a vederli come una pietra miliare. Parliamo ancora dell'esempio francese. Riuscire a descrivere il proprio piatto preferito in francese sarebbe una pietra miliare per l'utente, come suggerisce l'app. Quindi può essere definito un obiettivo.

Quando si tratta di ottenere uno sviluppo e una produttività personalizzati, gli utenti non dovrebbero avere come obiettivo ciò che deve essere fatto. Forse, gli utenti devono essere in grado di determinare quando è il momento giusto per eseguire un determinato compito come caratteristica principale. Supponiamo che si riesca a portare a termine lo sviluppo in un determinato giorno, ma non era il momento giusto per farlo. Il rispetto delle scadenze è la causa principale della creazione di un elenco di funzionalità da svolgere. Che cosa otterreste se non foste nemmeno in grado di rispettare una scadenza rigida con un software di produttività adeguato?

Mantenere gli elenchi di cose da fare brevi

Non è il caso di dedicare quattro o cinque minuti del proprio tempo a un elenco di cose da fare. Un elenco breve permette di fare una scansione rapida e di sviluppare una migliore comprensione dell'applicazione. Ma come è possibile rendere brevi le app di elenchi di cose da fare?

Assicuratevi di utilizzare parole chiave per uno sviluppo specifico. Evitate di passare in rassegna troppe informazioni sulle attività di Google. Supponiamo che la vostra app per l'elenco delle cose da fare indichi che la pietra miliare dell'utente per la giornata è ottenere una stanza pulita. Invece di scrivere "togli le cose in più dalla stanza e piega i vestiti". Nelle app per gli elenchi di cose da fare si può usare una frase semplice come "pulire la stanza alle 15". Questo vi aiuterà a salvare il vostro software di produttività. Se utilizzate questa strategia con i software di produttività, potrete dedicare più tempo all'esecuzione dei compiti piuttosto che alla comprensione o alla lettura della vostra app. Inoltre, mantenere l'applicazione breve aiuta gli utenti a capire il trucco e vi mantiene motivati a leggere applicazioni di elenchi di cose da fare più brevi.

Limitare le attività e suddividerle in sezioni più piccole

Le app per elencare le attività di google consigliano di porre un limite alle attività da svolgere nell'arco della giornata, poiché è la chiave per ottenere il successo nel seguire l'app per le cose da fare. Se trovate faticoso suddividere il vostro elenco di attività in varie parti, vi suggeriamo di porre un limite all'app per gli elenchi di cose da fare. Alcune persone preferiscono mantenere il loro elenco a sette sviluppi personalizzati, mentre altre vogliono ridurlo a tre. Dipende dalla vostra scelta di quali compiti includere nell'elenco delle cose da fare. Ricordate sempre che la programmazione dell'app è una vostra comodità e non dovete scendere a compromessi. L'aspetto principale della riduzione delle dimensioni dell'elenco è quello di concentrarsi sulle attività importanti. Il segreto per mantenere un elenco di cose da fare motivato è riuscire a portare a termine i compiti indicati nell'elenco. Se è probabile che ogni tanto vi troviate di fronte a un problema, prendete in considerazione la scelta di suddividere il vostro programma di lavoro in compiti gestibili nell'app Elenco delle cose da fare.

Se gli utenti hanno un'agenda piena di impegni con un grande progetto da realizzare in 10 giorni, potrebbe essere necessaria un'app. Non si vuole accumulare il lavoro e farlo all'ultimo giorno. Cosa fare quindi in base alle attività di App google? Creare un elenco di cose da fare appositamente nella vostra app. Sarete in grado di realizzare progetti di credito nel vostro progetto. AppMaster aiuta gli utenti a incanalare tutti i compiti che devono essere svolti dall'utente. In questo modo, potrete ridefinire le priorità e organizzarle con la vostra volontà utilizzando le app per gli elenchi di cose da fare. In questo modo, le abitudini del software di produttività vengono gestite in modo efficace.

Utilizzare liste di controllo per compiti complessi:

Supponiamo che gli utenti utilizzino app per elenchi di cose da fare, ma sembra che non riescano a portare a termine i compiti inseriti nell'app. Perché? L'app Google tasks dice che potrebbe essere a causa dell'incapacità di seguire le app di elenchi di cose da fare fornite. A volte tendiamo a inserire i compiti con parole difficili, che sembrano difficili da realizzare in un secondo momento. È una scelta che spetta esclusivamente a voi, se inserire il vostro sviluppo personalizzato in passi dettagliati o se limitarvi agli aspetti più importanti. Non ci sono restrizioni suggerite da App google tasks. In ogni caso, avere un elenco delle cose da fare per le app vi garantisce di portare a termine i vostri compiti e di tenere traccia delle carenze dell'applicazione per gli utenti. La cosa più utile da fare è creare un elenco separato per ogni grande progetto. Questo vi aiuterà a tenere una lista di controllo per ogni compito desiderato in base all'app. Senza essere confusi dall'idea di lavorare su un'altra app di elenchi di cose da fare.

Raggruppare attività simili e tenere traccia delle attività ricorrenti:

Tenere d'occhio le app degli utenti aiuta a identificare quali compiti possono essere eseguiti in una sola volta. A questo punto, google task suggerisce di raggruppare le attività nelle app di elenchi di cose da fare in base alla propria produttività. In questo modo, sarete in grado di svolgere un maggior numero di attività in un determinato periodo di tempo e di eliminare la maggior parte delle attività dall'elenco delle cose da fare.

Essere a proprio agio nel rivedere l'elenco delle cose da fare

Cosa succede se si pianifica per tempo lo sviluppo di un'applicazione, ma non si ha mai il tempo di lavorarci su? List app google dice che avere un piano B funziona a meraviglia in queste situazioni, se si ha sufficiente produttività. Avere un piano alternativo per questi scenari è la chiave per ottenere lo sviluppo attraverso un elenco di funzionalità da fare. La strategia migliore è quella di rivedere i propri impegni in base al cambiamento degli scenari nelle app di elenchi di cose da fare. Se non riuscite a rivedere il vostro elenco di cose da fare, vi accorgerete che si allunga sempre di più. Alla fine, vi ritroverete con compiti accumulati e senza alcuna motivazione per portarli a termine.

Contare sul tempo per le transizioni

Supponiamo che vogliate raggiungere un buon livello di produttività. Quando inserite l'applicazione, mantenete sempre uno spazio tra i compiti assegnati. Questo spazio lo chiamiamo spazio di transizione nell'elenco delle funzioni da svolgere. Se riuscite a creare uno spazio tra le vostre attività principali, vi accorgerete che il vostro elenco di cose da fare sembra essere flessibile e realistico, come si dice nell'app List google tasks.

Nell'app non è possibile impostare un limite al numero di attività che si intende inserire nell'elenco delle cose da fare. Tuttavia, in un determinato scenario, le persone tendono a mantenere un numero di attività compreso tra 5 e 10. Non si vuole che il numero di attività da inserire nell'elenco sia troppo alto. Non si vuole essere stanchi alla fine della giornata. Tra questi dieci compiti, assicuratevi che alcuni siano più veloci da svolgere, mentre altri richiedano sufficiente attenzione. Mantenere un perfetto equilibrio tra compiti importanti e meno importanti è la chiave dell'elenco perfetto per gli utenti. Non si vuole inserire 12 compiti in un elenco e finire per non fare nulla di produttivo. Non volete nemmeno sovraccaricarvi lavorando a quattro grandi progetti in un solo giorno? Ora potete creare elenchi di cose da fare con facilità grazie ad AppMaster. La produttività e la facilità di creazione di elenchi sono diventate più facili e tracciabili per le persone. Non solo potete rendere portatile il vostro elenco, ma potete anche ottenere varie ricompense per il completamento di obiettivi più significativi nell'app per gli elenchi di cose da fare.

Come si crea un'app per gli elenchi di cose da fare?

Avere un elenco di cose da fare significa che il vostro elenco ha i seguenti elementi, come definito da google tasks:

Pianificazione adeguata

Flessibilità per eventuali ritardi

Descrizioni dettagliate dei compiti

Compiti facilmente realizzabili nell'app

Fare in modo che l'app Elenco delle cose da fare sia composta da obiettivi e traguardi chiari.

Se desiderate realizzare i vostri compiti senza essere sopraffatti, questo è l'approccio migliore. La sopraffazione porta alla procrastinazione nella maggior parte delle persone, come si è visto su google tasks. Quindi, in nessun caso si vuole essere pressati dall'idea di sviluppo e di elenchi.

Come si crea un'applicazione per gli elenchi di cose da fare?

Il motivo per cui si crea un elenco non è quello di mantenersi motivati, ma anche di essere organizzati. È qui che si crea una differenza sostanziale tra un buon e un cattivo elenco di cose da fare. Esistono molti programmi che aiutano a progettare le app per gli elenchi, come AppMaster. Gli elementi comunemente presenti in qualsiasi programma di elenchi di cose da fare sono:

Attività importanti che devono essere completate

L'app per gli elenchi di cose da fare suggerisce elementi acquistabili

Diversi obiettivi di sviluppo nell'app

Mantenimento di un registro dei risultati ottenuti

Considerazioni finali:

Un elenco di cose da fare si riferisce a un elenco di cose da fare entro un giorno. Non ci sono criteri per mantenere qualsiasi elenco. Può trattarsi di elenchi di base come cucinare, leggere o di compiti importanti come un progetto da gestire. Tuttavia, il solo fatto che siate riusciti a creare una lista di cose da fare non vi rende efficaci o produttivi nella vostra vita. A volte le persone tendono a essere sopraffatte dalla quantità di lavoro che hanno nella loro app di elenchi di cose da fare. Per questo motivo, dovete essere sicuri che la vostra lista di cose da fare non finisca per essere il vostro rompicapo motivazionale. Se mai ce ne fosse bisogno, fatevi aiutare dall'app google tasks!