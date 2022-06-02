يقول المستخدمون أن روتينهم اليومي لتحقيق الإنتاجية يبدأ في الساعة 6:00 صباحًا في تطبيق قائمة المهام. أثناء ارتداء ملابسك والاستحمام ، قدِّم سابقًا وجبة فطور صحية وانطلق في الطريق. بمجرد الانتهاء من الاستحمام ، قد ترغب في قراءة الأخبار في الجريدة. يوجهك وجود قائمة مهام بالتطبيقات نحو توقعات عالية لبقية اليوم ويحفزك على أن تكون منتجًا بقائمة مهامك.

الانتقال إلى ظهر يومك ، وهو 2 ظهرًا. أنت الآن تشعر بالاندفاع في عملك ، وبالكاد تحصل على فرصة لقضاء بعض الوقت في استراحة الغداء والحفاظ على تطبيق قائمة المهام. في هذا الوقت تقريبًا ، تشعر بالضغط والتعب يملأ جسمك. تشعر أيضًا أنه يتعين عليك أداء مهمة بشكل متكرر في تطبيق قائمة المهام لأنك لم تكن قادرًا على التركيز عليها في المقام الأول وفقدان الإنتاجية. في هذه المرحلة ، تتمنى أن يكون لديك زر إعادة تعيين ، حتى تتمكن من إصلاح كل شيء قبل أن يحدث خطأ ، فقط إذا كان لديك استراتيجية لأداء مهامك.





الآن دعنا ننظر في الأمر ونكتشف الخطأ الذي حدث في التطبيق للمستخدمين؟ لنفترض أن لديك عادة إنشاء تطبيقات قائمة المهام في الليلة السابقة ، مما يدفعك إلى التفكير في أن المستخدمين كانوا على رأس التطوير المخصص الخاص بك. ومع ذلك ، فقد شعرت بالتوتر عندما واصلت إضافة أشياء إلى قائمتك. بحلول الوقت الذي تصل فيه إلى نهاية اليوم ، تجد أنه لا توجد قائمة لتتبعها. جعلك وجود قائمة طويلة جدًا تعتقد أنك تخطئ في ارتكاب قائمة مهام. كان أكبر خطأ ارتكبته هو وضع المهام في قائمة المهام التي كان من المستحيل إنجازها في يوم واحد ، مما أدى إلى انخفاض الإنتاجية!

7 نصائح حول كيفية إنشاء تطبيق قائمة المهام



يشير تطبيق قائمة المهام إلى سلسلة من التطويرات المخصصة التي يجب عليك إكمالها في يوم واحد أو فترة زمنية محددة. يمكن تقسيم قائمتك إلى أي فترة زمنية ، من جزء من يوم إلى أسبوع أو حتى أكثر. الغرض من تطبيقات قائمة المهام هذه هو جعلك منتجًا ومساعدة المستخدمين على تجنب المماطلة. تحتوي مهام تطبيق google على العديد من الميزات لقوائم المهام لمساعدتك في التسويف ، ولكن كيف يمكنك أن تكون متسقًا؟

إذا كنت ترغب في إنشاء قائمة مهام ببرنامج إنتاجي ، فسيتعين عليك اتباع أي من التنسيقين الموجودين في التطبيق. يتم اقتراح هذه التنسيقات بواسطة مهام Google App. يمكنك إما الانتقال إلى الخيار الذي تضع فيه أولوية التطوير في المقدمة ، أو الخيار الآخر لك لتعيين تطبيق قائمة المهام مع مجموعة الوقت. إذا حافظت على مواءمة طلباتك فيما يتعلق بالوقت ، فستتمكن من إدارتها جيدًا وتعيين التذكيرات ذات الصلة.

في سيناريو الحالة المثالية ، سيفضل المستخدمون وضع العناصر ذات الأولوية في الأعلى مع الحفاظ على التطوير الأقل أهمية في الأسفل. تزودك قائمة المهام بخريطة توضح المهام والمواعيد النهائية المهمة التي تحتاج إلى إكمالها في فترة معينة. ستجد أنه من الأسهل تتبع مهامك وتحقيقها بمزيد من الراحة إذا حصلت على تطبيقات قائمة المهام. يؤدي إلى عادات إنشاء برامج إنتاجية فعالة إلى جانب الميزات الأساسية.

إذا تم تعيين قيمك وأهدافك كمستخدمين بتفانٍ ، فيمكن أن تكون قائمة التطبيقات المنقذ. يمكنك دائمًا أخذ أفكار من تطبيقات google لإنشاء قائمة تطبيقات google. في بعض الأحيان قد تعتقد أن التطبيق هو مفتاح لإدارة مهامك. من ناحية أخرى ، لا يمكنك حتى التركيز على أي تطوير مقرر بدافع. هذا يرجع إلى سبب كون تطبيقات قائمة المهام طويلة جدًا أو ضعيفة أو مربكة في بعض الأحيان. في مثل هذه الحالات ، ستجد أن المشكلة ليست في القائمة ولكن في كيفية التخطيط لها.

من الشائع أن يعتقد المستخدمون أن إنشاء قائمة مهام مهمة سهلة. نظرًا لأنه يتم إجراؤه كل يوم وغالبًا ما يتحدث الناس عنه في مهام Google App. ومع ذلك ، يمكن أن تكون تطبيقات قائمة المهام بمثابة نقطة تحول في حياتك إذا واصلت القيام بذلك بشكل خاطئ! إذا أراد المستخدمون أيضًا تحقيق الميزات الأساسية للتطبيق ، فنحن نقترح عليك اتباع هذه الأساليب السبع. قائمة تطبيقات Google تطمح مهام Google إلى تزويدك بقائمة مهام مثالية تعمل كعامل محفز لك.

خذ وقتك في التخطيط للقائمة: أحد العوامل الرئيسية في إنشاء تطبيق قائمة مهام معيب ، كما هو مقترح من تطبيق مهام google ، هو عدم إدراك ما يجب وضعه في التطبيق. لا تريد وضع كل تفاصيل اليوم في القائمة. قد يكون هناك العديد من المشاريع التي يمكنك العمل عليها في يوم واحد لتطبيق قائمة المهام. هدفك هو الاحتفاظ بتذكير لهم بشأن إنتاجيتك. في بعض الأحيان ، يحب الأشخاص الاحتفاظ بالملاحظات المرتبطة بتطورهم المخصص في قائمة المهام. يساعد هذا البعض في الحصول على فكرة أفضل عن الكيفية التي من المفترض أن يقوموا بها بأداء هدف في تطبيقات قائمة المهام. لكن تخيل وجود الكثير من المعلومات في القائمة التي تغمر المستخدمين وينتهي بهم الأمر بفقدان مسار برامج الإنتاجية الخاصة بك!

تشير مهام Google لتطبيق List إلى أنك لا تتعجل أبدًا أثناء إنشاء تطبيقات قائمة المهام. خذ وقتك في اليوم. فترة زمنية محددة مخصصة لمرحلة التخطيط لقائمة المهام. إذا كنت تعتقد أن المستخدمين بحاجة إلى قضاء بعض الوقت مع أنفسهم قبل إنشاء تطبيق قائمة المهام ، فنحن نقترح عليك التواجد في غرفة منفصلة. نقترح عليك عمل قائمة بالميزات الخاصة بك في الصباح عندما يكون عقلك منتعشًا. الوقت المثالي لتخصيصه لإنشاء تطبيقات قائمة المهام هو 15 دقيقة.

اكتب المهام وليس الأهداف مع المواعيد النهائية

تأكد دائمًا من أن تطبيقك يتكون من مهام وليس أهداف. تسمى الخطة طويلة المدى بالهدف ، كما هو موضح في قائمة مهام google للتطبيق. ليس من المفترض أن يغطي وجود تطبيق قائمة مهام تم إنشاؤه لفترات محددة أهدافًا في برامج الإنتاجية. إذا كنت ترغب في إنشاء تطبيقات قائمة المهام لهدف ما ، فنحن نقترح عليك فصل قائمة المهام وقائمة الأهداف.

يجب أن يفهم المستخدمون أن المهام هي طريق إلى أهدافك. في الوقت نفسه ، الأهداف هي رغباتك النهائية ، والتي لا يمكن تحقيقها في مسار زمني معين. لنفترض أن التحدث بالفرنسية هو هدف المستخدمين في تطبيق قائمة المهام. بينما تعلم الفرنسية لمدة 15 دقيقة هو تطورك لهذا اليوم. لمدة 15 دقيقة من المهمة ، يمكن للمستخدمين تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء القراءة والاستماع وأنشطة أخرى. يجب أن يتضمن تطبيق قائمة المهام التطوير. يساعد المستخدمين على رؤيتها على أنها علامة فارقة. دعنا نتحدث عن المثال الفرنسي مرة أخرى. أن تكون قادرًا على وصف طبقك المفضل باللغة الفرنسية سيكون علامة فارقة بالنسبة لك ، كما يوحي التطبيق. ومن ثم يمكن أن يطلق عليه هدف.





عندما يتعلق الأمر بتحقيق التطوير والإنتاجية المخصصة ، يجب على المستخدمين ألا يستهدفوا ما يجب القيام به. ربما يحتاج المستخدمون إلى أن يكونوا قادرين على تحديد الوقت المناسب لأداء مهمة معينة باعتبارها ميزاتهم الأساسية. لنفترض أنك أنجزت التطوير في يوم معين ، ولكن لم يكن هذا هو الوقت المناسب لإنجازه. المواعيد النهائية للاجتماعات هي السبب الجذري لإنشاء قائمة مهام للميزات. ما الفائدة التي ستحققها إذا لم تكن قادرًا حتى على الوفاء بموعد نهائي صارم باستخدام برامج إنتاجية مناسبة؟

احتفظ بقوائم المهام الموجزة



لا تريد قضاء أربع إلى خمس دقائق من وقتك في البحث في قائمة المهام الأساسية للميزات. يؤدي وجود قائمة مختصرة إلى إجراء عمليات مسح سريعة والقدرة على تطوير فهم أفضل من خلال التطبيق. ولكن كيف يمكن جعل تطبيقات قائمة المهام موجزة؟

تأكد من استخدام الكلمات الرئيسية لتطوير معين. تجنب الاطلاع على الكثير من المعلومات حول مهام google. افترض أن تطبيق قائمة المهام الخاص بك يقول إن المعلم الرئيسي للمستخدم في اليوم هو الحصول على غرفة نظيفة لنفسك. بدلاً من الكتابة ، "خذ الأشياء الزائدة من الغرفة وقم بطي الملابس". يمكنك استخدام عبارة بسيطة مثل "تنظيف غرفتك الساعة 3 مساءً" في تطبيقات قائمة المهام. سوف يساعدك على حفظ برامج الإنتاجية الخاصة بك. إذا استخدمت هذه الإستراتيجية مع برنامج إنتاجي ، فستتمكن من تخصيص المزيد من الوقت لأداء المهام بدلاً من فهم أو قراءة تطبيقك. علاوة على ذلك ، فإن الاحتفاظ بموجز التطبيق الخاص بك يساعد المستخدمين على فهم الحيلة ويبقيك متحمسًا لقراءة تطبيقات قائمة المهام الأقصر.

ضع حدًا للمهام وقم بتقسيمها إلى أقسام أصغر



تنصحك مهام تطبيق Google List App بتعيين حد لمهامك في غضون يوم واحد حيث إنه المفتاح لتحقيق النجاح في متابعة تطبيق المهام. إذا وجدت أنه من المتعب تقسيم قائمة المهام إلى أجزاء مختلفة ، فنحن نقترح عليك تعيين حد لتطبيق قائمة المهام. يفضل بعض الأشخاص الاحتفاظ بقائمتهم عند سبعة تطويرات مخصصة ، بينما يريد البعض الآخر الاحتفاظ بها في أدنى مستوى إلى ثلاثة. يعتمد ذلك على اختيارك للمهام التي يدرجها المستخدمون في قائمة المهام الخاصة بك. تذكر دائمًا أن برمجة التطبيق هي راحتك ولا داعي للتنازل عن ذلك. يتمثل الجانب الرئيسي لتقليل حجم القائمة في التركيز على المهام المهمة. المفتاح للحفاظ على قائمة المهام مع الدافع هو أن تكون قادرًا على تحقيق المهام المذكورة في القائمة. إذا كنت من المحتمل أن تواجه مشكلة بين الحين والآخر ، ففكر في اختيار تقسيم جدول عملك إلى مهام يمكن إدارتها في تطبيق قائمة المهام.

قد يتطلب جعل المستخدمين ينشغلون بجدولة مشروع كبير بسبب 10 أيام تطبيقًا. أنت لا تريد تكديس العمل والقيام به في اليوم الأخير. إذن ماذا تفعل وفقًا لمهام تطبيق google؟ قم بعمل قائمة مهام خاصة بها في تطبيقك. ستتمكن من تحقيق مشاريع ائتمانية في مشروعك. يساعد AppMaster المستخدمين على توجيه جميع المهام التي يتعين عليك القيام بها. ومن ثم ، ستتمكن من إعادة ترتيب الأولويات وترتيبها حسب رغبتك باستخدام تطبيقات قائمة المهام. يؤدي إلى إدارة عادات برامج الإنتاجية بشكل فعال.

استخدم قوائم المراجعة للمهام المعقدة:



لنفترض أن المستخدمين يصنعون تطبيقات قائمة مهام ضيقة ، لكن يبدو أنهم ما زالوا غير قادرين على تحقيق إدخال المهام في التطبيق. لماذا هذا؟ تشير مهام Google لتطبيق القائمة إلى أنه قد يكون ذلك بسبب عدم قدرتك على متابعة تطبيقات قائمة المهام المقدمة لك. نميل أحيانًا إلى وضع المهمة بكلمات صعبة ، والتي يبدو من الصعب تحقيقها في أوقات لاحقة. إنه خيارك تمامًا ما إذا كنت تضع التطوير المخصص في خطوات تفصيلية أو مجرد ترك الجوانب المهمة. لا توجد قيود مقترحة من قبل تطبيقات جوجل المهام. على أي حال ، فإن وجود قائمة مهام بالتطبيقات يضمن لك إنجاز مهامك وتتبع الأماكن التي يفتقر إليها المستخدمون في التطبيق. الشيء الأكثر فائدة الذي ستفعله هو عمل قائمة منفصلة لكل مشروع كبير. يساعدك هذا في الاحتفاظ بقائمة تحقق لكل مهمة مطلوبة وفقًا للتطبيق. دون الخلط بينك وبين فكرة العمل على تطبيق آخر من تطبيقات قائمة المهام.

مهام متشابهة مجمعة وتتبع المهام المتكررة:

ترقب عن كثب تطبيقات المستخدمين ؛ يساعدك على تحديد المهام التي يمكن أداؤها دفعة واحدة. في هذه المرحلة ، تقترح مهام google تجميع مهامك في تطبيقات قائمة المهام اعتمادًا على إنتاجيتك. ومن ثم ، ستكون قادرًا على إنجاز المزيد من المهام في وقت معين والتحقق من غالبية المهام من قائمة مهام الميزات الخاصة بك.

كن مرتاحًا لمراجعة قائمة المهام الخاصة بك



ماذا لو كنت تخطط لتطويرك المخصص في الوقت المحدد ولكنك لم تحصل على الوقت للعمل عليها في التطبيق؟ يقول تطبيق List google أن وجود خطة B يعمل مثل السحر في مثل هذه المواقف إذا كان لديك إنتاجية كافية. إن وجود خطة بديلة لمثل هذه السيناريوهات هو المفتاح لتحقيق التنمية من خلال قائمة ميزات المهام. أفضل إستراتيجية هي مراجعة مهامك فيما يتعلق بالسيناريوهات المتغيرة في تطبيقات قائمة المهام. إذا كنت غير قادر على مراجعة قائمة المهام الخاصة بك ، فستجد أنها تزداد وقتًا. في النهاية ، ستنتهي بمهام متراكمة بدون دافع لإنهاء التطوير.

الاعتماد على الوقت للتحولات



افترض أنك تريد تحقيق مستوى جيد من الإنتاجية. احتفظ دائمًا بمسافة بين المهام المخصصة لك عند وضع التطبيق. نسمي هذه الغرفة الفضائية للانتقال في قائمة الميزات والمهام. لا أحد يريد أن يكون يومًا مليئًا بالمهام ولا يحصل على دقيقة لأنفسهم. إذا كنت قادرًا على توفير مساحة في ميزاتك الأساسية ، فستجد أن قائمة مهامك تبدو مرنة وواقعية حيث تجد أشخاصًا يدعون أنها موجودة في قائمة مهام google لتطبيق القائمة.

حدد أولويات مهامك من خلال تطبيقات الصيانة الفعالة:



لا يمكننا وضع حد في التطبيق لعدد المهام التي تخطط لوضعها في قائمة المهام الخاصة بك. ومع ذلك ، في أي سيناريو ، من الناحية المثالية ، يميل الناس إلى الاحتفاظ بها من 5 إلى 10 مهام. أنت لا تريد أن تتعب نفسك في نهاية اليوم. يمكن أن يحيدك عن معايير الإنتاجية الخاصة بك. من بين هذه المهام العشر ، تأكد من أن بعضها أسرع في الأداء بينما يتطلب البعض الآخر الاهتمام الكافي. يعد الحفاظ على توازن مثالي بين المهام المهمة والمهام الأقل أهمية هو المفتاح لقائمة المستخدمين المثالية. لا تريد وضع 12 مهمة في قائمة وينتهي بك الأمر بعدم القيام بأي شيء مثمر. ولا تريد أن ترهق نفسك بالعمل في أربعة مشاريع كبيرة في يوم واحد؟ يمكنك الآن إنشاء قوائم مهام بسهولة باستخدام AppMaster. أصبح تحقيق الإنتاجية وسهولة إعداد القوائم أسهل ويمكن تتبعه على الأشخاص. لا يمكنك جعل قائمتك محمولة فحسب ، بل يمكنك أيضًا تحقيق العديد من المكافآت لإكمال أهداف أكثر أهمية في تطبيق قائمة المهام.





كيف يمكنني إنشاء تطبيق قائمة مهام؟



وجود تطوير في قائمة المهام يعني أن قائمتك تحتوي على العناصر التالية على النحو المحدد في مهام google:

التخطيط السليم

المرونة لأي تأخير

وصف تفصيلي للمهمة

مهام يمكن تحقيقها بسهولة في التطبيق

جعل تطبيق قائمة المهام المكونة من الأهداف والغايات واضحة.

إذا كنت ترغب في تحقيق مهامك دون إرهاق ، فهذه هي أفضل طريقة. يؤدي الإغراق في المماطلة إلى التسويف لدى معظم الأشخاص ، كما هو موجود في مهام Google. ومن ثم ، فأنت لا تريد بأي حال من الأحوال أن تتعرض للضغط من فكرة التطوير والقوائم.

كيف يمكنني إنشاء تطبيق قائمة المهام الخاصة بي؟



سبب قيامك بإنشاء قائمة ليس أن تحافظ على حافزك ولكن أيضًا أن تكون منظمًا. هذا هو المكان الذي تنشئ فيه فرقًا كبيرًا بين قائمة المهام الجيدة والسيئة. تم تصميم الكثير من البرامج لمساعدتك في تصميم قائمة التطبيقات ، مثل AppMaster. العناصر الشائعة في أي برنامج قائمة مهام هي:

واجبات مهمة يجب انجازها

يقترح تطبيق قائمة المهام العناصر القابلة للشراء

أهداف تطوير مختلفة في التطبيق

الاحتفاظ بسجل الإنجازات

افكار اخيرة:



تشير المهام إلى قائمة الأشياء التي تحتاج إلى إنجازها في غضون يوم واحد. لا توجد معايير للاحتفاظ بأي قائمة. يمكن أن تكون قوائم أساسية مثل الطهي أو القراءة أو المهام الرئيسية مثل مشروع عليك إدارته. ومع ذلك ، فإن مجرد السبب وراء قيامك بإنشاء قائمة مهام لا يجعلك فعالًا أو منتجًا في حياتك. في بعض الأحيان ، ينتهي الأمر بالناس إلى الشعور بالإرهاق من حجم العمل الذي يقومون به في تطبيق قائمة المهام الخاصة بهم. ومن ثم ، فأنت تريد أن تتأكد من أن قائمة المهام الخاصة بك لا ينتهي بها الأمر إلى أن تكون مصدر فقاعات تحفيزية. إذا لزم الأمر ، احصل على المساعدة من قائمة مهام google للتطبيق!







