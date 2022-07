Benutzer sagen, dass ihre tägliche Routine zur Erreichung der Produktivität um 6:00 Uhr morgens in der To-do-Listen-App beginnt. Während Sie sich anziehen und duschen, bieten Sie vorher ein gesundes Frühstück an und machen Sie sich auf den Weg. Wenn Sie mit der Dusche fertig sind, möchten Sie die Nachrichten in der Zeitung lesen. Eine To-Do-Liste mit Apps lenkt Sie auf hohe Erwartungen für den Rest des Tages und motiviert Sie, mit Ihrer To-Do-Liste produktiv zu sein.

Bewegen Sie sich zum Mittag Ihres Tages, der 14 Uhr ist. Jetzt fühlen Sie sich in Ihrer Arbeit gehetzt und haben kaum noch die Möglichkeit, sich Zeit für Ihre Mittagspause zu nehmen und die To-Do-Listen-App zu pflegen. Um diese Zeit spüren Sie Stress und Müdigkeit in Ihrem Körper. Sie haben auch das Gefühl, dass Sie eine Aufgabe in der To-Do-Listen-App wiederholt ausführen müssen, weil Sie sich von Anfang an nicht darauf konzentrieren konnten und an Produktivität verlieren. An diesem Punkt wünschten Sie sich, Sie hätten eine Reset-Taste, damit Sie alles reparieren könnten, bevor es schief geht, nur wenn Sie eine Strategie haben könnten, um Ihre Aufgaben auszuführen.





Lassen Sie uns nun der Sache nachgehen und herausfinden, was in der App für Benutzer schief gelaufen ist. Nehmen wir an, Sie haben die Angewohnheit, To-Do-Listen-Apps eine Nacht früher zu erstellen, was dazu führt, dass Sie denken, dass die Benutzer Ihre benutzerdefinierte Entwicklung im Griff haben. Sie fühlten sich jedoch gestresst, als Sie Ihrer Liste immer wieder Dinge hinzufügten. Am Ende des Tages stellen Sie fest, dass es zufällig keine Liste gibt, der Sie folgen könnten. Eine so lange Liste ließ dich glauben, dass du eine falsche To-do-Liste machst. Ihr größter Fehler war es, Aufgaben auf eine To-Do-Liste zu setzen, die nicht an einem einzigen Tag erledigt werden konnten, was zu einem Rückgang der Produktivität führte!

7 Tipps zum Erstellen einer To-Do-Listen-App



Eine To-Do-Listen-App bezieht sich auf eine Reihe von benutzerdefinierten Entwicklungen, die Sie an einem einzigen Tag oder in einem bestimmten Zeitraum abschließen sollten. Ihre Liste kann in beliebig lange Zeiträume unterteilt werden, von einem Teil eines Tages bis zu einer Woche oder sogar länger. Der Zweck dieser To-Do-Listen-Apps besteht darin, Sie produktiver zu machen und Benutzern zu helfen, ein Aufschieben zu vermeiden. App Google Tasks hat viele Funktionen und Aufgabenlisten, die Ihnen beim Aufschieben helfen, aber wie können Sie konsequent sein?

Wenn Sie eine Aufgabenliste für Produktivitätssoftware erstellen möchten, müssen Sie eines der beiden Formate in der App befolgen. Diese Formate werden von App Google Tasks vorgeschlagen. Sie können sich entweder für die Option entscheiden, bei der Sie die vorrangige Entwicklung an die Spitze stellen, oder die andere Option besteht darin, dass Sie Ihrer To-do-Listen-App die festgelegte Zeit zuweisen. Wenn Sie Ihre Bestellungen zeitlich aufeinander abstimmen, können Sie diese gut verwalten und entsprechende Erinnerungen setzen.

Im Idealfall werden die Benutzer es vorziehen, die vorrangigen Elemente oben zu platzieren, während die weniger wichtigen Entwicklungen unten bleiben. Eine To-Do-Liste bietet Ihnen eine Landkarte mit wichtigen Aufgaben und Fristen, die Sie in einem bestimmten Zeitraum erledigen müssen. Sie werden es einfacher finden, Ihre Aufgaben im Auge zu behalten und sie bequemer zu erledigen, wenn Sie sich To-Do-Listen-Apps zulegen. Es führt zu Gewohnheiten, effektive Produktivitätssoftware zusammen mit Kernfunktionen zu erstellen.

Wenn Sie als Nutzer Ihre Werte und Ziele mit Hingabe festgelegt haben, dann könnten Listen-Apps ein Lebensretter sein. Sie können jederzeit Ideen aus App-Google-Aufgaben übernehmen, um eine App-Google-Liste zu erstellen. Manchmal denken Sie vielleicht, dass eine App der Schlüssel zur Verwaltung Ihrer Aufgaben ist. Auf der anderen Seite sind Sie nicht einmal in der Lage, sich motiviert auf eine bestimmte Entwicklung zu konzentrieren. Dies liegt daran, dass To-Do-Listen-Apps zu lang, schwach oder manchmal verwirrend sind. In solchen Fällen werden Sie feststellen, dass das Problem nicht bei der Liste liegt, sondern bei der Planung.

Es ist üblich, dass Benutzer denken, dass das Erstellen einer To-Do-Liste eine einfache Aufgabe ist. Da es jeden zweiten Tag gemacht wird und die Leute oft in App Google Tasks darüber sprechen. Die To-Do-Listen-Apps könnten jedoch ein Wendepunkt in Ihrem Leben sein, wenn Sie es weiterhin falsch machen! Wenn Benutzer auch die Kernfunktionen der App erreichen möchten, empfehlen wir Ihnen, diese sieben Techniken zu befolgen. List App Google Tasks hat den Anspruch, Ihnen eine perfekte To-Do-Liste zu liefern, die als Motivationsfaktor für Sie dient.

Nehmen Sie sich Zeit, um die Liste zu planen Einer der Hauptfaktoren bei der Erstellung einer fehlerhaften To-Do-Listen-App, wie von Google App-Aufgaben vorgeschlagen, ist, nicht zu wissen, was in die App eingefügt werden soll. Sie wollen nicht jedes Detail des Tages auf die Liste setzen. Möglicherweise gibt es mehrere Projekte, an denen Sie an einem einzigen Tag für Ihre Aufgabenlisten-App arbeiten können. Ihr Ziel ist es, sie für Ihre Produktivität daran zu erinnern. Manchmal möchten die Leute Notizen zu ihrer benutzerdefinierten Entwicklung auf der To-Do-Liste haben. Dies hilft einigen dabei, eine bessere Vorstellung davon zu bekommen, wie sie ein Ziel in den To-Do-Listen-Apps erreichen sollen. Aber stellen Sie sich vor, Sie hätten so viele Informationen auf einer Liste, dass die Benutzer überfordert sind und am Ende den Überblick über Ihre Produktivitätssoftware verlieren!

List App Google Tasks schlägt vor, dass Sie beim Erstellen Ihrer To-do-Listen-Apps niemals eilen. Nehmen Sie sich tagsüber eine Auszeit. Dedizierter bestimmter Zeitraum für die Planungsphase der To-Do-Liste. Wenn Sie der Meinung sind, dass Benutzer etwas Zeit für sich haben müssen, bevor sie eine To-Do-Listen-App erstellen, empfehlen wir Ihnen, sich in einen separaten Raum zu begeben. Wir empfehlen Ihnen, Ihre Funktionen-To-do-Liste morgens zu erstellen, wenn Sie frisch sind. Die ideale Zeit für die Erstellung von To-Do-Listen-Apps beträgt 15 Minuten.

Schreiben Sie Aufgaben, keine Ziele, mit Fristen

Stellen Sie immer sicher, dass Ihre App aus Aufgaben und nicht aus Zielen besteht. Ein langfristiger Plan wird als Ziel bezeichnet, wie in der Google-Aufgabenliste der App erläutert. Eine für bestimmte Zeiträume erstellte To-Do-Listen-App soll nicht die Ziele einer Produktivitätssoftware abdecken. Wenn Sie Aufgabenlisten-Apps für ein Ziel erstellen möchten, empfehlen wir Ihnen, Ihre Aufgabenliste und Ihre Zielliste zu trennen.

Benutzer sollten verstehen, dass Aufgaben ein Weg zu Ihren Zielen sind. Gleichzeitig sind Ziele Ihre höchsten Wünsche, die im gegebenen Zeitverlauf nicht zu erreichen sind. Nehmen wir an, Französisch zu sprechen ist das Ziel der Benutzer in der To-Do-Listen-App. Während Sie 15 Minuten lang Französisch lernen, ist das Ihre Entwicklung für den Tag. Die 15 Minuten der Aufgabe können Benutzer in drei Teile aufteilen: Lesen, Hören und andere Aktivitäten. Die To-Do-Listen-App sollte Entwicklung beinhalten. Es hilft Benutzern, sie als Meilenstein zu betrachten. Sprechen wir noch einmal über das französische Beispiel. Dein Lieblingsgericht auf Französisch beschreiben zu können, wäre ein Meilenstein für dich, wie die App suggeriert. Daher kann es als Ziel bezeichnet werden.





Wenn es darum geht, benutzerdefinierte Entwicklung und Produktivität zu erreichen, sollten Benutzer nicht darauf abzielen, was getan werden muss. Vielleicht müssen Benutzer in der Lage sein zu bestimmen, wann der richtige Zeitpunkt ist, um eine bestimmte Aufgabe als Kernfunktion auszuführen. Nehmen wir an, Sie haben Ihre Entwicklung an einem bestimmten Tag abgeschlossen, aber es war nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Das Einhalten von Fristen ist Ihre Hauptursache für das Erstellen einer To-Do-Liste für Funktionen. Was würden Sie erreichen, wenn Sie mit einer geeigneten Produktivitätssoftware nicht einmal eine harte Frist einhalten könnten?

Halten Sie To-Do-Listen kurz



Sie möchten nicht vier bis fünf Minuten Ihrer Zeit damit verbringen, sich eine Aufgabenliste mit Kernfunktionen anzusehen. Eine kurze Liste führt zu schnellen Scans und einem besseren Verständnis durch die App. Aber wie ist es möglich, To-Do-Listen-Apps kurz zu halten?

Stellen Sie sicher, dass Sie Schlüsselwörter für eine bestimmte Entwicklung verwenden. Vermeiden Sie es, zu viele Informationen zu Google-Aufgaben durchzugehen. Angenommen, Ihre To-do-Listen-App sagt, dass der Meilenstein des Benutzers für den Tag darin besteht, einen sauberen Raum für sich selbst zu bekommen. Anstatt zu schreiben: „Nehmen Sie zusätzliche Sachen aus dem Zimmer und falten Sie die Kleidung zusammen.“ Sie können in den To-Do-Listen-Apps einen so einfachen Satz wie „Räumen Sie Ihr Zimmer um 15 Uhr auf“ verwenden. Es wird Ihnen helfen, Ihre Produktivitätssoftware zu speichern. Wenn Sie diese Strategie mit Produktivitätssoftware anwenden, können Sie mehr Zeit für die Ausführung von Aufgaben aufwenden, anstatt Ihre App zu verstehen oder zu lesen. Darüber hinaus hilft es Benutzern, den Trick zu verstehen, wenn Sie Ihre App kurz halten, und hält Sie motiviert, kürzere To-do-Listen-Apps zu lesen.

Begrenzen Sie Aufgaben und unterteilen Sie sie in kleinere Abschnitte



List App Google Tasks rät Ihnen, Ihre Aufgaben innerhalb eines Tages zu begrenzen, da dies der Schlüssel zum Erfolg beim Befolgen der To-do-App ist. Wenn Sie es ermüdend finden, Ihre Aufgabenliste in verschiedene Teile zu unterteilen, empfehlen wir Ihnen, der To-Do-Listen-App ein Limit zu setzen. Einige Leute ziehen es vor, ihre Liste bei sieben benutzerdefinierten Entwicklungen zu belassen, während andere sie bei drei am niedrigsten halten möchten. Es hängt von Ihrer Wahl ab, welche Aufgaben Benutzer in Ihre Aufgabenliste aufnehmen. Denken Sie immer daran, dass das Programmieren der App Ihr Komfort ist und Sie dabei keine Kompromisse eingehen müssen. Der Hauptaspekt der Verringerung der Größe der Liste besteht darin, sich auf wichtige Aufgaben zu konzentrieren. Der Schlüssel zum Führen einer To-Do-Liste mit Motivation liegt darin, die in der Liste genannten Aufgaben erfüllen zu können. Wenn Sie wahrscheinlich ab und zu auf ein Problem stoßen, sollten Sie in Betracht ziehen, Ihren Arbeitsplan in der To-do-Listen-App in überschaubare Aufgaben zu unterteilen.

Wenn Benutzer mit einem großen Projekt beschäftigt sind, das in 10 Tagen fällig ist, ist möglicherweise eine App erforderlich. Sie möchten die Arbeit nicht aufhäufen und am letzten Tag erledigen. Was machst du also laut App Google Tasks? Erstellen Sie eigens in Ihrer App eine To-do-Liste dafür. Sie werden in Ihrem Projekt Kreditprojekte erreichen können. AppMaster hilft Benutzern, alle Aufgaben zu kanalisieren, die von Ihnen zu erledigen sind. Daher können Sie sie mithilfe von To-Do-Listen-Apps neu priorisieren und nach Belieben anordnen. Dies führt dazu, dass die Gewohnheiten der Produktivitätssoftware effektiv verwaltet werden.

Verwenden Sie Checklisten für komplexe Aufgaben:



Nehmen wir an, Benutzer erstellen Apps mit engen To-do-Listen, aber sie scheinen immer noch nicht in der Lage zu sein, Aufgabeneingaben in der App zu erreichen. Warum ist das so? Google-Aufgaben für Listen-Apps sagen, dass dies möglicherweise daran liegt, dass Sie den Ihnen bereitgestellten To-Do-Listen-Apps nicht folgen können. Manchmal neigen wir dazu, die Aufgabe mit schwierigen Worten zu stellen, die in späteren Zeiten schwer zu erreichen klingen. Ob Sie Ihre individuelle Entwicklung in detaillierte Schritte gliedern oder nur die wesentlichen Aspekte festhalten, ist ganz Ihnen überlassen. Es gibt keine Einschränkungen, die von App Google Tasks vorgeschlagen werden. In jedem Fall stellt eine To-Do-Liste mit Apps sicher, dass Sie Ihre Aufgaben erledigen und den Überblick behalten, wo Benutzer in der App fehlen. Das Nützlichste, was Sie tun werden, ist, für jedes große Projekt eine separate Liste zu erstellen. Dies hilft Ihnen, eine Checkliste für jede gewünschte Aufgabe gemäß der App zu führen. Ohne sich von der Idee verwirren zu lassen, an einer anderen der To-Do-Listen-Apps zu arbeiten.

Stapeln Sie ähnliche Aufgaben und verfolgen Sie die wiederkehrenden Aufgaben:

Behalten Sie die Apps der Benutzer genau im Auge; Es hilft Ihnen zu erkennen, welche Aufgaben auf einmal erledigt werden können. An dieser Stelle schlagen Google-Aufgaben vor, dass Sie Ihre Aufgaben in Abhängigkeit von Ihrer Produktivität in den Aufgabenlisten-Apps stapeln. Daher können Sie in einer bestimmten Zeit mehr Aufgaben erledigen und die meisten Aufgaben von Ihrer To-Do-Liste für Funktionen streichen.

Fühlen Sie sich wohl beim Überarbeiten Ihrer To-Do-Liste



Was ist, wenn Sie Ihre kundenspezifische Entwicklung rechtzeitig planen, aber nie die Zeit finden, in der App daran zu arbeiten? Listen-App Google sagt, dass ein Plan B in solchen Situationen wie ein Zauber funktioniert, wenn Sie genug Produktivität haben. Ein alternativer Plan für solche Szenarien ist der Schlüssel zum Erreichen der Entwicklung durch eine To-do-Liste für Funktionen. Die beste Strategie besteht darin, Ihre To-Do-Liste in Bezug auf die sich ändernden Szenarien in den To-Do-Listen-Apps zu überarbeiten. Wenn Sie Ihre To-Do-Liste nicht überarbeiten können, werden Sie feststellen, dass sie immer länger wird. Irgendwann haben Sie am Ende aufgehäufte Aufgaben ohne Motivation, die Entwicklung abzuschließen.

Rechnen Sie mit der Zeit für Übergänge



Angenommen, Sie möchten ein gutes Produktivitätsniveau erreichen. Halten Sie beim Einfügen der App immer einen Abstand zwischen Ihren zugewiesenen Aufgaben. Wir nennen diesen Raum Raum für den Übergang in der Funktionen-To-do-Liste. Niemand möchte, dass ein Tag voller Aufgaben ist und keine Minute für sich selbst bleibt. Wenn Sie in der Lage sind, Platz in Ihren Kernfunktionen zu schaffen, werden Sie feststellen, dass Ihre Aufgabenliste flexibel und realistisch zu sein scheint, da Sie Leute finden, die behaupten, dass sie in den Google-Aufgaben der Listen-App enthalten sind.

Priorisieren Sie Ihre Aufgaben durch effektive Wartungs-Apps:



Wir können die Anzahl der Aufgaben, die Sie auf Ihre To-do-Liste setzen möchten, in der App nicht begrenzen. In jedem gegebenen Szenario neigen die Leute jedoch im Idealfall dazu, es bei 5 bis 10 Aufgaben zu halten. Sie wollen am Ende des Tages nicht müde sein. Es kann Sie von Ihren Produktivitätskriterien abweichen. Stellen Sie von diesen zehn Aufgaben sicher, dass einige schneller zu erledigen sind, während andere genügend Aufmerksamkeit erfordern. Ein perfektes Gleichgewicht zwischen wichtigen und weniger wichtigen Aufgaben zu halten, ist der Schlüssel zur perfekten Liste der Benutzer. Sie möchten nicht 12 Aufgaben auf eine Liste setzen und am Ende nichts Produktives tun. Sie wollen sich auch nicht damit überfordern, an einem Tag an vier großen Projekten zu arbeiten? Jetzt können Sie mit dem AppMaster ganz einfach Aufgabenlisten erstellen. Das Erreichen von Produktivität und das einfache Erstellen von Listen ist für die Menschen einfacher und nachvollziehbar geworden. Sie können Ihre Liste nicht nur portabel machen, sondern auch verschiedene Belohnungen für das Erreichen wichtigerer Ziele in der To-Do-Listen-App erhalten.





Wie erstelle ich eine To-Do-Listen-App?



Eine Entwicklung in der To-Do-Liste bedeutet, dass Ihre Liste die folgenden Elemente enthält, wie von Google Tasks definiert:

Richtige Planung

Flexibilität bei eventuellen Verzögerungen

Detaillierte Aufgabenbeschreibungen

Leicht erreichbare Aufgaben in der App

Machen Sie die To-do-Listen-App, die sich aus Zielen zusammensetzt, klar.

Wenn Sie Ihre Aufgaben ohne Überforderung bewältigen möchten, ist dies die beste Vorgehensweise. Überforderung führt bei den meisten Menschen zu Aufschub, wie man bei Google-Aufgaben findet. Lassen Sie sich also auf keinen Fall von Entwicklung und Listen unter Druck setzen.

Wie erstelle ich meine eigene Aufgabenliste-App?



Der Grund für Sie, eine Liste zu erstellen, besteht nicht darin, sich zu motivieren, sondern auch, um organisiert zu sein. Hier schaffen Sie einen großen Unterschied zwischen einer guten und einer schlechten To-do-Liste. Es gibt viele Programme, die Ihnen beim Entwerfen von Listen-Apps helfen, z. B. AppMaster. Die häufig vorkommenden Elemente eines To-Do-Listen-Programms sind:

Wichtige Pflichten, die erledigt werden müssen

Die To-Do-Listen-App schlägt käufliche Artikel vor

Unterschiedliche Entwicklungsziele in der App

Führen eines Leistungsverzeichnisses

Abschließende Gedanken:



Eine To-Do-Liste ist eine Liste von Dingen, die Sie innerhalb eines Tages erledigen müssen. Es gibt keine Kriterien, um eine Liste zu führen. Das können grundlegende Listen wie Kochen, Lesen oder größere Aufgaben wie ein Projekt sein, das Sie verwalten müssen. Der bloße Grund, warum Sie es geschafft haben, eine To-Do-Liste zu erstellen, macht Sie jedoch nicht effektiv oder produktiv in Ihrem Leben. Manchmal neigen Menschen dazu, von der Menge an Arbeit, die sie in ihrer To-do-Listen-App haben, überwältigt zu werden. Daher möchten Sie sicher sein, dass Ihre To-Do-Liste nicht zu Ihrer Motivationsblase wird. Nehmen Sie bei Bedarf Hilfe von den Google-Aufgaben der Listen-App!