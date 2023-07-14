Web Geliştirme Dillerini Anlamak

Web geliştirme dilleri, web siteleri, web uygulamaları ve sunucu tarafı bileşenleri oluşturmak için kullanılan programlama dilleri ve teknolojileridir. Web geliştirmenin temelini oluştururlar ve kullanıcıların web içeriğini nasıl deneyimlediğini ve onunla nasıl etkileşim kurduğunu belirlerler. Web geliştirmenin iki temel yönü vardır:

Ön Uç Geliştirme : Kullanıcıların bir web uygulamasında gördüğü ve etkileşimde bulunduğu görsel öğelerin tasarımını ve uygulanmasını içerir. Ön uç geliştiriciler, görsel olarak çekici ve işlevsel bir kullanıcı arabirimi oluşturmak için HTML , CSS ve JavaScript'in bir kombinasyonunu kullanır.

: Kullanıcıların bir web uygulamasında gördüğü ve etkileşimde bulunduğu görsel öğelerin tasarımını ve uygulanmasını içerir. Ön uç geliştiriciler, görsel olarak çekici ve işlevsel bir kullanıcı arabirimi oluşturmak için HTML , CSS ve JavaScript'in bir kombinasyonunu kullanır. Arka Uç Geliştirme : Sunucu tarafı bileşenleri ve veri işleme, veri depolama, işleme ve alma ile ilgilenir. Bu, web uygulamasının sorunsuz çalışmasını ve gerektiği gibi düzgün şekilde ölçeklenebilmesini sağlar. Yaygın arka uç dilleri arasında Python , PHP, Ruby, Java ve C# bulunur.

Bu dilleri ve ön uç ve arka uç geliştirmedeki uygulamalarını anlamak, projeniz için doğru web geliştirme dilini seçmek için çok önemlidir.

Bir Web Geliştirme Dili Seçerken Dikkat Edilmesi Gereken Faktörler

Projeniz için doğru web geliştirme dilini seçmek için aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurun:

Proje Gereksinimleri : Uygun dili seçmenin ilk adımı, projenizin ihtiyaçlarını değerlendirmektir. Web uygulamanızın istenen işlevselliğini, karmaşıklığını ve kapsamını belirleyin. Bu, özel gereksinimlerinizi karşılayan bir dil seçmenize yardımcı olacaktır.

: Uygun dili seçmenin ilk adımı, projenizin ihtiyaçlarını değerlendirmektir. Web uygulamanızın istenen işlevselliğini, karmaşıklığını ve kapsamını belirleyin. Bu, özel gereksinimlerinizi karşılayan bir dil seçmenize yardımcı olacaktır. Kullanım Kolaylığı : Belirli bir dili öğrenmenin ve kullanmanın ne kadar kolay olduğunu düşünün. Kısa bir teslim tarihi veya sınırlı bütçesi olan projeler için, öğrenmesi ve birlikte çalışması görece kolay bir dil seçmek akıllıca olabilir.

: Belirli bir dili öğrenmenin ve kullanmanın ne kadar kolay olduğunu düşünün. Kısa bir teslim tarihi veya sınırlı bütçesi olan projeler için, öğrenmesi ve birlikte çalışması görece kolay bir dil seçmek akıllıca olabilir. Ölçeklenebilirlik : Web uygulamanızın gelecekte büyümesini veya artan iş yüklerinin üstesinden gelmesini bekliyorsanız, bu büyümeyi destekleyebilecek bir dil seçmeniz çok önemlidir. Ölçeklenebilir diller, verimli kaynak kullanımına izin verir ve performansı etkilemeden büyük miktarda trafiği işleyebilir.

: Web uygulamanızın gelecekte büyümesini veya artan iş yüklerinin üstesinden gelmesini bekliyorsanız, bu büyümeyi destekleyebilecek bir dil seçmeniz çok önemlidir. Ölçeklenebilir diller, verimli kaynak kullanımına izin verir ve performansı etkilemeden büyük miktarda trafiği işleyebilir. Performans : Web uygulamanızın performansı önemli bir faktördür. Mükemmel yürütme hızları sunan, karmaşık görevleri verimli bir şekilde işleyen ve duyarlı bir kullanıcı deneyimi sağlayan bir dil seçin.

: Web uygulamanızın performansı önemli bir faktördür. Mükemmel yürütme hızları sunan, karmaşık görevleri verimli bir şekilde işleyen ve duyarlı bir kullanıcı deneyimi sağlayan bir dil seçin. Topluluk Desteği : Büyüyen bir geliştirici topluluğu, kapsamlı kaynakları ve kitaplıkları olan dilleri arayın. Destek malzemelerine ve önceden oluşturulmuş çözümlere erişiminiz olacağından, projeniz için gereken zamanı ve kaynakları azaltacağınız için, bu faktörler geliştirme sürecinizi daha sorunsuz hale getirebilir.

: Büyüyen bir geliştirici topluluğu, kapsamlı kaynakları ve kitaplıkları olan dilleri arayın. Destek malzemelerine ve önceden oluşturulmuş çözümlere erişiminiz olacağından, projeniz için gereken zamanı ve kaynakları azaltacağınız için, bu faktörler geliştirme sürecinizi daha sorunsuz hale getirebilir. Platform Uyumluluğu : Seçilen dilin web, mobil veya masaüstü gibi amaçlanan platformlarla uyumlu olup olmadığını değerlendirin. Ek olarak, programlama dilinin popüler web sunucuları ve veritabanlarıyla iyi çalışıp çalışmadığını doğrulayın.

Bu faktörleri göz önünde bulundurarak, projeniz için doğru web geliştirme dilini seçerken bilinçli bir karar verebilirsiniz.

Popüler Web Geliştirme Dilleri

Bilinçli bir seçim yapmanıza yardımcı olmak için bazı popüler web geliştirme dillerini inceleyelim:

HTML : Köprü Metni Biçimlendirme Dili (HTML), herhangi bir web sitesinin bel kemiğidir. Diğerlerinin yanı sıra başlıklar, paragraflar, bağlantılar ve medya gibi öğeleri tanımlayan web sayfaları için temel bir yapı sağlar. HTML, herhangi bir web geliştirme projesi için çok önemlidir ve genellikle web geliştirmeyi öğrenirken başlangıç ​​noktasıdır.

: Köprü Metni Biçimlendirme Dili (HTML), herhangi bir web sitesinin bel kemiğidir. Diğerlerinin yanı sıra başlıklar, paragraflar, bağlantılar ve medya gibi öğeleri tanımlayan web sayfaları için temel bir yapı sağlar. HTML, herhangi bir web geliştirme projesi için çok önemlidir ve genellikle web geliştirmeyi öğrenirken başlangıç ​​noktasıdır. CSS : Basamaklı Stil Sayfaları (CSS), renkleri, yazı tipleri ve düzeni gibi HTML öğelerinin sunumunu kontrol etmek için kullanılır. CSS, geliştiricilerin görsel olarak çekici web siteleri oluşturmasına olanak tanır ve çeşitli cihazlarda ve ekran boyutlarında tutarlılık sağlar. HTML gibi, CSS de web geliştirmede temel bir teknolojidir.

: Basamaklı Stil Sayfaları (CSS), renkleri, yazı tipleri ve düzeni gibi HTML öğelerinin sunumunu kontrol etmek için kullanılır. CSS, geliştiricilerin görsel olarak çekici web siteleri oluşturmasına olanak tanır ve çeşitli cihazlarda ve ekran boyutlarında tutarlılık sağlar. HTML gibi, CSS de web geliştirmede temel bir teknolojidir. JavaScript : JavaScript, ön uç web geliştirme için go-to programlama dilidir. Geliştiricilerin web sitelerine etkileşim ve dinamik içerik eklemesine izin vererek tarama deneyimini daha ilgi çekici hale getirir. JavaScript, Node.js gibi teknolojiler aracılığıyla arka uç geliştirmede de kullanılır ve bu da onu web geliştirme ekosisteminde çok yönlü bir dil haline getirir.

: JavaScript, ön uç web geliştirme için go-to programlama dilidir. Geliştiricilerin web sitelerine etkileşim ve dinamik içerik eklemesine izin vererek tarama deneyimini daha ilgi çekici hale getirir. JavaScript, Node.js gibi teknolojiler aracılığıyla arka uç geliştirmede de kullanılır ve bu da onu web geliştirme ekosisteminde çok yönlü bir dil haline getirir. PHP : PHP, basitliği ve kullanım kolaylığı ile tanınan popüler bir sunucu tarafı betik dilidir. Büyük platformlar da dahil olmak üzere web'in önemli bir bölümüne güç sağlar. PHP, web sunucuları tarafından geniş çapta desteklenir ve bu da onu her ölçekteki web uygulamaları için pratik bir seçim haline getirir.

: PHP, basitliği ve kullanım kolaylığı ile tanınan popüler bir sunucu tarafı betik dilidir. Büyük platformlar da dahil olmak üzere web'in önemli bir bölümüne güç sağlar. PHP, web sunucuları tarafından geniş çapta desteklenir ve bu da onu her ölçekteki web uygulamaları için pratik bir seçim haline getirir. Python : Python, okunabilirlik ve basitliğe odaklanan çok yönlü, üst düzey bir programlama dilidir. Sofistike web uygulamalarının hızla geliştirilmesini kolaylaştıran Django ve Flask gibi çerçeveler sayesinde web geliştirmede büyük bir popülerlik kazanmıştır.

: Python, okunabilirlik ve basitliğe odaklanan çok yönlü, üst düzey bir programlama dilidir. Sofistike web uygulamalarının hızla geliştirilmesini kolaylaştıran Django ve Flask gibi çerçeveler sayesinde web geliştirmede büyük bir popülerlik kazanmıştır. Ruby : Ruby, basitliği ve üretkenliği vurgulayan nesne yönelimli bir programlama dilidir. Popüler web geliştirme çerçevesi Ruby on Rails ile tanınır. Ruby, temiz sözdizimi, etkileyici dili ve hızlı geliştirme yetenekleri sayesinde hem yeni başlayanlar hem de işletmeler için popüler bir seçimdir.

: Ruby, basitliği ve üretkenliği vurgulayan nesne yönelimli bir programlama dilidir. Popüler web geliştirme çerçevesi Ruby on Rails ile tanınır. Ruby, temiz sözdizimi, etkileyici dili ve hızlı geliştirme yetenekleri sayesinde hem yeni başlayanlar hem de işletmeler için popüler bir seçimdir. Java : Java, performansı, uyumluluğu ve çok yönlülüğü ile tanınan, platformdan bağımsız, nesne yönelimli bir programlama dilidir. Kuruluşlar tarafından büyük ölçekli web uygulamaları geliştirmek için yaygın olarak kullanılır ve güçlü Java Enterprise Edition (Java EE) platformuyla tanınır.

: Java, performansı, uyumluluğu ve çok yönlülüğü ile tanınan, platformdan bağımsız, nesne yönelimli bir programlama dilidir. Kuruluşlar tarafından büyük ölçekli web uygulamaları geliştirmek için yaygın olarak kullanılır ve güçlü Java Enterprise Edition (Java EE) platformuyla tanınır. C# : C# (C Sharp), Microsoft tarafından geliştirilen güçlü, modern bir programlama dilidir. Karmaşık web uygulamaları, oyunlar ve daha fazlasını oluşturabilen çok yönlü bir dildir.

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Bu popüler web geliştirme dillerinin özelliklerini ve yeteneklerini anlayarak, projeniz için doğru olanı seçmek için daha iyi bir konumda olacaksınız. İş gereksinimlerinizi karşılayan başarılı bir web uygulaması oluşturmak için her dilin güçlü ve zayıf yönlerini ve özel gereksinimlerinize uygunluğunu göz önünde bulundurun.

Web Geliştirme Dili Kullanım Örnekleri

Projeniz için doğru web geliştirme dilini seçerken, çeşitli dillerin kullanım durumlarını anlamak yardımcı olabilir. Burada, bazı popüler web geliştirme dillerinin tipik uygulamalarını ve avantajlarını özetliyoruz.

HTML, CSS ve JavaScript

HTML, CSS ve JavaScript, web geliştirmenin temel taşını oluşturur. HTML (Köprü Metni İşaretleme Dili) web sayfalarının yapısını sağlarken, CSS (Basamaklı Stil Sayfaları) düzeni ve görünümü kontrol eder. JavaScript, web sayfalarını kullanıcı eylemlerine yanıt vererek etkileşimli hale getirmek için kullanılır. Bu üç dil, ön uç web geliştirme, kullanıcı arayüzleri oluşturma ve duyarlı web tasarımları hazırlama üzerinde çalışan geliştiriciler için gereklidir.

PHP

PHP (Hypertext Preprocessor), dinamik web sayfaları ve web uygulamaları oluşturmak için kullanılan sunucu taraflı bir betik dilidir. PHP'nin öğrenmesi kolaydır, bu da onu web geliştirmeye yeni başlayanlar için popüler bir seçim haline getirir. WordPress , Drupal ve Joomla gibi içerik yönetim sistemlerinde yaygın olarak kullanılır. PHP için kullanım durumları şunları içerir:

Sunucu tarafı mantığıyla dinamik web siteleri oluşturma

Web uygulamaları oluşturma

E-ticaret platformları geliştirmek

İçerik yönetim sistemleri oluşturma

Piton

Python, web geliştirme de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda kullanılan, öğrenmesi kolay, çok yönlü bir programlama dilidir. Python genellikle şunlar için kullanılır:

Karmaşık arka uç mantığıyla web uygulamaları oluşturma

Mobil ve web uygulamaları için API geliştirme

Web uygulamalarında kullanılmak üzere makine öğrenimi modelleri oluşturma

Web tabanlı veri analizi ve görselleştirme araçlarının geliştirilmesi

Yakut

Ruby, temiz ve zarif söz dizimi ile tanınan dinamik, nesne yönelimli bir programlama dilidir. Popüler bir web çerçevesi olan Ruby on Rails, Model-View-Controller (MVC) mimari modelini kullanarak geliştirmeyi kolaylaştırır. Tipik Ruby kullanım durumları şunları içerir:

Arka uç mantığına odaklanarak web uygulamaları oluşturma

Mobil ve web uygulamaları için API geliştirme

İçerik yönetim sistemleri ve e-ticaret platformları oluşturmak

Sosyal ağ siteleri geliştirmek

java

Java, ölçeklenebilir uygulamalar oluşturmaya odaklanan, yaygın olarak kullanılan, nesne yönelimli bir programlama dilidir. Spring ve JavaServer Faces gibi güçlü web çerçeveleriyle Java, kurumsal ölçekte uygulamalar oluşturmak için yaygın olarak kullanılır. Web geliştirmede Java için kullanım durumları şunları içerir:

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Büyük ölçekli, kurumsal web uygulamaları geliştirme

Mikro hizmetler ve API'ler oluşturma

Güvenli ve ölçeklenebilir e-ticaret platformları oluşturmak

Sohbet uygulamaları ve çevrimiçi oyun platformları gibi gerçek zamanlı web uygulamalarının uygulanması

C#

C# ("C-sharp" olarak telaffuz edilir), Microsoft tarafından geliştirilen çok yönlü, nesne yönelimli bir programlama dilidir. C#, web uygulamaları, API'ler ve hizmetler oluşturmak için .NET Framework ile birlikte kullanılır. C# şunlar için idealdir:

.NET Core veya ASP.NET kullanarak web uygulamaları oluşturma

Web ve mobil uygulamalar için API geliştirme

Windows sunucu uygulamaları ve hizmetleri oluşturma

Xamarin ile platformlar arası uygulamalar oluşturma

No-Code ve Az Kodlu Platformların Rolü

No-code ve low-code platformlar, web geliştirme dünyasında oyunun kurallarını değiştiren unsurlar olarak ortaya çıktı. İşletmeler, bu platformlarla kapsamlı programlama uzmanlığına ihtiyaç duymadan uygulamaları hızla oluşturabilir. Bu platformlar aşağıdakiler dahil birçok avantaj sunar:

Hızlı geliştirme: No-code ve low-code platformlar, önceden oluşturulmuş bileşenler, şablonlar ve entegrasyonlar sağlayarak web uygulamalarının hızlı bir şekilde geliştirilmesini sağlar.

ve platformlar, önceden oluşturulmuş bileşenler, şablonlar ve entegrasyonlar sağlayarak web uygulamalarının hızlı bir şekilde geliştirilmesini sağlar. Uygun maliyetli: İşletmeler no-code ve low-code platformlarla, pahalı geliştiricilere olan ihtiyacı en aza indirerek ve bakım maliyetlerini azaltarak geliştirme maliyetlerinden tasarruf edebilir.

İşletmeler ve platformlarla, pahalı geliştiricilere olan ihtiyacı en aza indirerek ve bakım maliyetlerini azaltarak geliştirme maliyetlerinden tasarruf edebilir. Kullanım kolaylığı: No-code ve low-code platformlar, teknik altyapısı çok az olan veya hiç olmayan kullanıcılar için tasarlanmıştır ve görsel tasarımcılar ve önceden oluşturulmuş bileşenler kullanarak uygulamalar oluşturmalarına olanak tanır.

ve platformlar, teknik altyapısı çok az olan veya hiç olmayan kullanıcılar için tasarlanmıştır ve görsel tasarımcılar ve önceden oluşturulmuş bileşenler kullanarak uygulamalar oluşturmalarına olanak tanır. Azaltılmış teknik borç: no-code ve low-code platformlar, gereksinimler değiştirildiğinde uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturduğundan, ortaya çıkan uygulamalar teknik borçtan muaftır.

ve platformlar, gereksinimler değiştirildiğinde uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturduğundan, ortaya çıkan uygulamalar teknik borçtan muaftır. Ölçeklenebilirlik: Birçok no-code ve low-code platform, artan kullanıcı taleplerini karşılayabilen ve farklı proje boyutlarına ve karmaşıklıklarına uyum sağlayabilen ölçeklenebilir çözümler sunar.

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AppMaster.io , arka uç, web ve mobil uygulamalar için geliştirme sürecini kolaylaştırmak için tasarlanmış güçlü bir kodsuz platformdur. AppMaster.io ile herhangi bir kod yazmadan veri modelleri , iş mantığı, kullanıcı arabirimleri ve REST API endpoints oluşturmanıza olanak tanıyan görsel bir tasarımcı kullanarak uygulamalar oluşturabilirsiniz.

Web uygulaması geliştirme için AppMaster.io kullanmanın avantajlarından bazıları şunlardır:

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