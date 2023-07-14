فهم لغات تطوير الويب

لغات تطوير الويب هي لغات البرمجة والتقنيات المستخدمة لإنشاء مواقع الويب وتطبيقات الويب والمكونات من جانب الخادم. إنها تشكل أساس تطوير الويب وتحدد كيفية تجربة المستخدمين وتفاعلهم مع محتوى الويب. هناك جانبان أساسيان لتطوير الويب:

تطوير الواجهة الأمامية : يتضمن تصميم وتنفيذ العناصر المرئية التي يراها المستخدمون ويتفاعلون معها في تطبيق ويب. يستخدم مطورو الواجهة الأمامية مزيجًا من HTML و CSS و JavaScript لإنشاء واجهة مستخدم جذابة ومرئية.

: يتضمن تصميم وتنفيذ العناصر المرئية التي يراها المستخدمون ويتفاعلون معها في تطبيق ويب. يستخدم مطورو الواجهة الأمامية مزيجًا من HTML و CSS و JavaScript لإنشاء واجهة مستخدم جذابة ومرئية. التطوير الخلفي : يتعامل مع مكونات جانب الخادم ومعالجة البيانات ومعالجة تخزين البيانات ومعالجتها واسترجاعها. هذا يضمن أن تطبيق الويب يعمل بسلاسة ويمكنه التوسع بشكل صحيح حسب الحاجة. تتضمن اللغات الخلفية الشائعة Python و PHP و Ruby و Java و C #.

يعد فهم هذه اللغات وتطبيقاتها في تطوير الواجهة الأمامية والخلفية أمرًا بالغ الأهمية لاختيار لغة تطوير الويب المناسبة لمشروعك.

عوامل يجب مراعاتها عند اختيار لغة تطوير الويب

لاختيار لغة تطوير الويب المناسبة لمشروعك ، ضع في اعتبارك العوامل التالية:

متطلبات المشروع : الخطوة الأولى في اختيار اللغة المناسبة هي تقييم احتياجات مشروعك. حدد الوظائف المطلوبة والتعقيد والنطاق المطلوب لتطبيق الويب الخاص بك. سيساعدك هذا في اختيار لغة تلبي متطلباتك المحددة.

: الخطوة الأولى في اختيار اللغة المناسبة هي تقييم احتياجات مشروعك. حدد الوظائف المطلوبة والتعقيد والنطاق المطلوب لتطبيق الويب الخاص بك. سيساعدك هذا في اختيار لغة تلبي متطلباتك المحددة. سهولة الاستخدام : ضع في اعتبارك مدى سهولة تعلم واستخدام لغة معينة. بالنسبة للمشاريع ذات الموعد النهائي القصير أو الميزانية المحدودة ، قد يكون من الحكمة اختيار لغة يسهل تعلمها والعمل بها نسبيًا.

: ضع في اعتبارك مدى سهولة تعلم واستخدام لغة معينة. بالنسبة للمشاريع ذات الموعد النهائي القصير أو الميزانية المحدودة ، قد يكون من الحكمة اختيار لغة يسهل تعلمها والعمل بها نسبيًا. قابلية التوسع : إذا كنت تتوقع أن ينمو تطبيق الويب الخاص بك أو يتعامل مع أعباء العمل المتزايدة في المستقبل ، فمن الضروري اختيار لغة يمكن أن تدعم هذا النمو. تسمح اللغات القابلة للتطوير باستخدام الموارد بكفاءة ويمكنها التعامل مع كميات كبيرة من حركة المرور دون التأثير على الأداء.

: إذا كنت تتوقع أن ينمو تطبيق الويب الخاص بك أو يتعامل مع أعباء العمل المتزايدة في المستقبل ، فمن الضروري اختيار لغة يمكن أن تدعم هذا النمو. تسمح اللغات القابلة للتطوير باستخدام الموارد بكفاءة ويمكنها التعامل مع كميات كبيرة من حركة المرور دون التأثير على الأداء. الأداء : يعد أداء تطبيق الويب الخاص بك عاملاً مهمًا. اختر لغة توفر سرعات تنفيذ ممتازة ، وتعالج المهام المعقدة بكفاءة ، وتوفر تجربة مستخدم سريعة الاستجابة.

: يعد أداء تطبيق الويب الخاص بك عاملاً مهمًا. اختر لغة توفر سرعات تنفيذ ممتازة ، وتعالج المهام المعقدة بكفاءة ، وتوفر تجربة مستخدم سريعة الاستجابة. دعم المجتمع : ابحث عن اللغات مع مجتمع مزدهر من المطورين والموارد الشاملة والمكتبات. يمكن أن تجعل هذه العوامل عملية التطوير الخاصة بك أكثر سلاسة ، حيث سيكون لديك إمكانية الوصول إلى مواد الدعم والحلول المعدة مسبقًا ، مما يقلل من الوقت والموارد المطلوبة لمشروعك.

: ابحث عن اللغات مع مجتمع مزدهر من المطورين والموارد الشاملة والمكتبات. يمكن أن تجعل هذه العوامل عملية التطوير الخاصة بك أكثر سلاسة ، حيث سيكون لديك إمكانية الوصول إلى مواد الدعم والحلول المعدة مسبقًا ، مما يقلل من الوقت والموارد المطلوبة لمشروعك. توافق النظام الأساسي : قم بتقييم ما إذا كانت اللغة المختارة متوافقة مع الأنظمة الأساسية المقصودة ، مثل الويب أو الهاتف المحمول أو سطح المكتب. بالإضافة إلى ذلك ، تحقق مما إذا كانت لغة البرمجة تعمل بشكل جيد مع خوادم الويب وقواعد البيانات الشائعة.

من خلال النظر في هذه العوامل ، يمكنك اتخاذ قرار مستنير عند اختيار لغة تطوير الويب المناسبة لمشروعك.

لغات تطوير الويب الشعبية

لمساعدتك في اتخاذ قرار مستنير ، دعنا نفحص بعض لغات تطوير الويب الشائعة:

HTML : لغة ترميز النص التشعبي (HTML) هي العمود الفقري لأي موقع ويب. يوفر بنية أساسية لصفحات الويب ، وتحديد عناصر مثل العناوين والفقرات والروابط والوسائط ، من بين أمور أخرى. يعد HTML أمرًا ضروريًا لأي مشروع تطوير ويب وعادة ما يكون نقطة البداية عند تعلم تطوير الويب.

: لغة ترميز النص التشعبي (HTML) هي العمود الفقري لأي موقع ويب. يوفر بنية أساسية لصفحات الويب ، وتحديد عناصر مثل العناوين والفقرات والروابط والوسائط ، من بين أمور أخرى. يعد HTML أمرًا ضروريًا لأي مشروع تطوير ويب وعادة ما يكون نقطة البداية عند تعلم تطوير الويب. CSS : تستخدم أوراق الأنماط المتتالية (CSS) للتحكم في عرض عناصر HTML ، مثل الألوان والخطوط والتخطيط. يتيح CSS للمطورين إنشاء مواقع ويب جذابة بصريًا ويضمن الاتساق عبر مختلف الأجهزة وأحجام الشاشات. مثل HTML ، CSS هي تقنية أساسية في تطوير الويب.

: تستخدم أوراق الأنماط المتتالية (CSS) للتحكم في عرض عناصر HTML ، مثل الألوان والخطوط والتخطيط. يتيح CSS للمطورين إنشاء مواقع ويب جذابة بصريًا ويضمن الاتساق عبر مختلف الأجهزة وأحجام الشاشات. مثل HTML ، CSS هي تقنية أساسية في تطوير الويب. JavaScript : JavaScript هي لغة برمجة الانتقال لتطوير الويب الأمامي. يسمح للمطورين بإضافة محتوى تفاعلي وديناميكي إلى مواقع الويب ، مما يجعل تجربة التصفح أكثر جاذبية. تُستخدم JavaScript أيضًا في التطوير الخلفي من خلال تقنيات مثل Node.js ، مما يجعلها لغة متعددة الاستخدامات في النظام البيئي لتطوير الويب.

: JavaScript هي لغة برمجة الانتقال لتطوير الويب الأمامي. يسمح للمطورين بإضافة محتوى تفاعلي وديناميكي إلى مواقع الويب ، مما يجعل تجربة التصفح أكثر جاذبية. تُستخدم JavaScript أيضًا في التطوير الخلفي من خلال تقنيات مثل Node.js ، مما يجعلها لغة متعددة الاستخدامات في النظام البيئي لتطوير الويب. PHP : PHP هي لغة برمجة نصية شائعة من جانب الخادم معروفة ببساطتها وسهولة استخدامها. إنها تشغل جزءًا كبيرًا من الويب ، بما في ذلك الأنظمة الأساسية الكبيرة. يتم دعم PHP على نطاق واسع بواسطة خوادم الويب ، مما يجعلها خيارًا عمليًا لتطبيقات الويب بجميع المقاييس.

: PHP هي لغة برمجة نصية شائعة من جانب الخادم معروفة ببساطتها وسهولة استخدامها. إنها تشغل جزءًا كبيرًا من الويب ، بما في ذلك الأنظمة الأساسية الكبيرة. يتم دعم PHP على نطاق واسع بواسطة خوادم الويب ، مما يجعلها خيارًا عمليًا لتطبيقات الويب بجميع المقاييس. Python : Python هي لغة برمجة متعددة الاستخدامات وعالية المستوى تركز على سهولة القراءة والبساطة. لقد اكتسب شعبية هائلة في تطوير الويب بفضل أطر عمل مثل Django و Flask ، والتي تسهل التطوير السريع لتطبيقات الويب المعقدة.

: Python هي لغة برمجة متعددة الاستخدامات وعالية المستوى تركز على سهولة القراءة والبساطة. لقد اكتسب شعبية هائلة في تطوير الويب بفضل أطر عمل مثل Django و Flask ، والتي تسهل التطوير السريع لتطبيقات الويب المعقدة. روبي : روبي هي لغة برمجة موجهة للكائنات تؤكد على البساطة والإنتاجية. تشتهر بإطار تطوير الويب الشهير Ruby on Rails. تعتبر Ruby خيارًا شائعًا للشركات الناشئة والمؤسسات على حدٍ سواء ، وذلك بفضل تركيبها النظيف واللغة التعبيرية وقدرات التطوير السريع.

: روبي هي لغة برمجة موجهة للكائنات تؤكد على البساطة والإنتاجية. تشتهر بإطار تطوير الويب الشهير Ruby on Rails. تعتبر Ruby خيارًا شائعًا للشركات الناشئة والمؤسسات على حدٍ سواء ، وذلك بفضل تركيبها النظيف واللغة التعبيرية وقدرات التطوير السريع. Java : Java هي لغة برمجة مستقلة عن النظام الأساسي وموجهة للكائنات معروفة بأدائها وتوافقها وتعدد استخداماتها. يتم استخدامه على نطاق واسع من قبل المؤسسات لتطوير تطبيقات الويب واسعة النطاق وهو معروف بمنصة Java Enterprise Edition (Java EE) القوية.

: Java هي لغة برمجة مستقلة عن النظام الأساسي وموجهة للكائنات معروفة بأدائها وتوافقها وتعدد استخداماتها. يتم استخدامه على نطاق واسع من قبل المؤسسات لتطوير تطبيقات الويب واسعة النطاق وهو معروف بمنصة Java Enterprise Edition (Java EE) القوية. C # : C # (C Sharp) هي لغة برمجة حديثة وقوية طورتها شركة Microsoft. إنها لغة متعددة الاستخدامات ، قادرة على إنشاء تطبيقات ويب وألعاب معقدة وغير ذلك الكثير.

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من خلال فهم ميزات وإمكانيات لغات تطوير الويب الشائعة هذه ، ستكون في وضع أفضل لتحديد اللغة المناسبة لمشروعك. ضع في اعتبارك نقاط القوة والضعف لكل لغة ومدى ملاءمتها لمتطلباتك الخاصة من أجل إنشاء تطبيق ويب ناجح يلبي احتياجات عملك.

حالات استخدام لغة تطوير الويب

عند اختيار لغة تطوير الويب المناسبة لمشروعك ، يمكن أن يكون فهم حالات استخدام اللغات المختلفة مفيدًا. هنا ، نحدد التطبيقات والمزايا النموذجية لبعض لغات تطوير الويب الشائعة.

HTML و CSS وجافا سكريبت

تشكل HTML و CSS و JavaScript حجر الزاوية في تطوير الويب. يوفر HTML (Hypertext Markup Language) بنية لصفحات الويب ، بينما يتحكم CSS (أوراق الأنماط المتتالية) في التخطيط والمظهر. يتم استخدام JavaScript لجعل صفحات الويب تفاعلية ، والاستجابة لإجراءات المستخدم. هذه اللغات الثلاث ضرورية للمطورين الذين يعملون على تطوير الويب الأمامي ، وبناء واجهات مستخدم ، وصياغة تصميمات ويب سريعة الاستجابة.

بي أتش بي

PHP (Hypertext Preprocessor) هي لغة برمجة نصية من جانب الخادم تُستخدم لإنشاء صفحات ويب ديناميكية وتطبيقات ويب. PHP سهلة التعلم ، مما يجعلها خيارًا شائعًا للمبتدئين في تطوير الويب. يستخدم على نطاق واسع مع أنظمة إدارة المحتوى مثل WordPress و Drupal و Joomla. تشمل حالات استخدام PHP ما يلي:

بناء مواقع ديناميكية بمنطق من جانب الخادم

إنشاء تطبيقات الويب

تطوير منصات التجارة الإلكترونية

بناء أنظمة إدارة المحتوى

بايثون

Python هي لغة برمجة سهلة التعلم ومتعددة الاستخدامات تستخدم في مختلف المجالات ، بما في ذلك تطوير الويب. غالبًا ما تستخدم بايثون في:

بناء تطبيقات الويب بمنطق الخلفية المعقدة

تطوير واجهات برمجة التطبيقات لتطبيقات الجوال والويب

إنشاء نماذج التعلم الآلي لاستخدامها في تطبيقات الويب

تطوير أدوات تحليل وتصور البيانات على شبكة الإنترنت

روبي

Ruby هي لغة برمجة ديناميكية وموجهة للكائنات معروفة ببنائها النظيف والأنيق. يسهل Ruby on Rails ، وهو إطار عمل ويب شائع ، التطوير باستخدام النموذج المعماري Model-View-Controller (MVC). تشمل حالات استخدام روبي النموذجية ما يلي:

بناء تطبيقات الويب مع التركيز على منطق النهاية الخلفية

تطوير واجهات برمجة التطبيقات لتطبيقات الجوال والويب

إنشاء أنظمة إدارة المحتوى ومنصات التجارة الإلكترونية

تطوير مواقع التواصل الاجتماعي

جافا

Java هي لغة برمجة مستخدمة على نطاق واسع مع التركيز على بناء تطبيقات قابلة للتطوير. مع أطر الويب القوية مثل Spring و JavaServer Faces ، تُستخدم Java بشكل شائع لبناء تطبيقات على مستوى المؤسسات. تشمل حالات استخدام Java في تطوير الويب ما يلي:

تطوير تطبيقات الويب الخاصة بالمؤسسات على نطاق واسع

بناء الخدمات المصغرة وواجهات برمجة التطبيقات

إنشاء منصات تجارة إلكترونية آمنة وقابلة للتطوير

تنفيذ تطبيقات الويب في الوقت الفعلي مثل تطبيقات الدردشة ومنصات الألعاب عبر الإنترنت

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سي #

C # (تُنطق "C-sharp") هي لغة برمجة متعددة الاستخدامات وموجهة للكائنات تم تطويرها بواسطة Microsoft. يتم استخدام C # جنبًا إلى جنب مع .NET Framework لإنشاء تطبيقات الويب وواجهات برمجة التطبيقات والخدمات. يعد C # مثاليًا لـ:

بناء تطبيقات الويب باستخدام .NET Core أو ASP.NET

تطوير واجهات برمجة التطبيقات لتطبيقات الويب والجوال

إنشاء تطبيقات وخدمات خادم Windows

بناء تطبيقات عبر الأنظمة الأساسية باستخدام Xamarin

دور الأنظمة الأساسية No-Code والمنخفضة التعليمات البرمجية

ظهرت الأنظمة الأساسية No-code low-code كمبدلات للألعاب في عالم تطوير الويب. باستخدام هذه الأنظمة الأساسية ، يمكن للشركات إنشاء تطبيقات بسرعة دون الحاجة إلى خبرة برمجية واسعة. تقدم هذه المنصات العديد من المزايا منها:

التطوير السريع: تتيح الأنظمة الأساسية No-code low-code التطوير السريع لتطبيقات الويب من خلال توفير مكونات وقوالب وعمليات تكامل مُعدة مسبقًا.

تتيح الأنظمة الأساسية التطوير السريع لتطبيقات الويب من خلال توفير مكونات وقوالب وعمليات تكامل مُعدة مسبقًا. فعالة من حيث التكلفة: مع الأنظمة الأساسية no-code ومنصات low-code ، يمكن للشركات توفير تكاليف التطوير عن طريق تقليل الحاجة إلى مطورين باهظي التكلفة وتقليل تكاليف الصيانة.

مع الأنظمة الأساسية ومنصات ، يمكن للشركات توفير تكاليف التطوير عن طريق تقليل الحاجة إلى مطورين باهظي التكلفة وتقليل تكاليف الصيانة. سهولة الاستخدام: تم تصميم الأنظمة الأساسية No-code والمنصات low-code للمستخدمين الذين لديهم خلفية تقنية قليلة أو معدومة ، مما يمكنهم من إنشاء تطبيقات باستخدام المصممين المرئيين والمكونات مسبقة الصنع.

تم تصميم الأنظمة الأساسية والمنصات للمستخدمين الذين لديهم خلفية تقنية قليلة أو معدومة ، مما يمكنهم من إنشاء تطبيقات باستخدام المصممين المرئيين والمكونات مسبقة الصنع. الديون التقنية المخفضة: نظرًا لأن المنصات no-code ومنصات low-code تعيد إنشاء التطبيقات من نقطة الصفر كلما تم تعديل المتطلبات ، فإن التطبيقات الناتجة تكون خالية من الديون التقنية.

نظرًا لأن المنصات ومنصات تعيد إنشاء التطبيقات من نقطة الصفر كلما تم تعديل المتطلبات ، فإن التطبيقات الناتجة تكون خالية من الديون التقنية. قابلية التوسع: تقدم العديد من الأنظمة الأساسية التي no-code low-code حلولًا قابلة للتطوير يمكنها تلبية طلبات المستخدمين المتزايدة والتكيف مع أحجام وتعقيدات المشروع المختلفة.

استخدام AppMaster .io لبناء تطبيقات الويب

AppMaster.io عبارة عن نظام أساسي قوي لا يحتوي على تعليمات برمجية مصمم لتبسيط عملية التطوير للخلفية وتطبيقات الويب والهاتف المحمول. باستخدام AppMaster.io ، يمكنك إنشاء تطبيقات باستخدام مصمم مرئي يسمح لك بإنشاء نماذج البيانات ومنطق الأعمال وواجهات المستخدم ونقاط endpoints REST API دون كتابة أي تعليمات برمجية.

تتضمن بعض مزايا استخدام AppMaster.io لتطوير تطبيقات الويب ما يلي:

التطوير السريع: يمكّنك AppMaster .io من إنشاء تطبيقات ويب أسرع 10 مرات و 3 مرات أكثر فعالية من حيث التكلفة مقارنة بأساليب التطوير التقليدية. القضاء على الديون التقنية: باستخدام AppMaster .io ، يتم إعادة إنشاء التطبيقات من نقطة الصفر متى تم تغيير المتطلبات ، مما يضمن بقاء تطبيقاتك خالية من الديون التقنية. مجموعة التطبيقات الكاملة: يتيح لك AppMaster .io إنشاء حل برمجي شامل كامل مع خلفية الخادم ، وموقع الويب ، وبوابة العملاء ، وتطبيقات الهاتف المحمول الأصلية ، كل ذلك في نظام أساسي واحد. قابلية التوسع: ينشئ AppMaster .io تطبيقات خلفية عديمة الحالة باستخدام Go (golang) ، مما يتيح قابلية تطوير عالية للمؤسسات وحالات الاستخدام عالية التحميل. خطط الاشتراك: يقدم AppMaster .io ست خطط اشتراك تلبي الاحتياجات المختلفة ، من التعلم والاستكشاف إلى المشاريع على مستوى المؤسسة. يضمن هيكل التسعير المرن هذا أن AppMaster .io يمكنه استيعاب أحجام وتعقيدات مختلفة للمشروع.

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