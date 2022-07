El desarrollo de software, que en su día fue aclamado como el camino innovador del futuro, se considera ahora una necesidad básica que impulsa todas las industrias. La dependencia de la humanidad de los ordenadores para resolver problemas y ejecutar funciones de programación ha aumentado constantemente desde el inicio de los ordenadores en su forma más básica.

Una breve historia del desarrollo de software



Desde el principio, los ordenadores y el correspondiente desarrollo de software han experimentado un enorme avance tecnológico a lo largo del tiempo. Estas innovaciones afectan a la forma en que hacemos negocios y vivimos nuestra vida cotidiana. También afectan a la forma en que los ordenadores procesan y difunden la información. Sin embargo, estos avances tecnológicos no serían posibles sin su predecesor: ¡el cerebro humano!

El cerebro humano, también conocido como uno de los primeros ordenadores, ha sido durante mucho tiempo capaz de analizar, deducir y llegar a soluciones lógicas a problemas complejos. De hecho, el cerebro humano en su forma biológica es el ejemplo más puro de la potencia de los superordenadores. Más aún, resulta asombroso que el ser humano aún no haya aprovechado todo su potencial para realizar permutaciones y razonamientos complicados.

Los ordenadores físicos imitan el funcionamiento, la capacidad y los procesos de información del cerebro humano. La CPU o unidad central de procesamiento es el "cerebro" de todos los ordenadores y es esencial para programar o codificar aplicaciones informáticas.

La programación de los ordenadores ha avanzado tanto hoy en día que ya no tenemos que depender de la costosa experiencia de los desarrolladores de software certificados. Los métodos tradicionales de programación de ordenadores han dependido durante mucho tiempo de los desarrolladores que escribían complejos códigos basados en texto. Estos desarrolladores de aplicaciones de software solían tener la máxima prioridad en el presupuesto de las empresas. Su experiencia se consideraba tan importante como los costosos ordenadores y otros activos tecnológicos de la empresa. Hoy en día, el desarrollo de software moderno ha experimentado el auge de los codificadores o desarrolladores ciudadanos. Esto significa que ya no se necesitan conocimientos profundos de informática y programación de software, gracias al desarrollo sin código/con poco código.

¿Por qué el código bajo sin código es el futuro?



Teniendo en cuenta la rápida proliferación de empresas de desarrollo de software, está claro que las aplicaciones de bajo código sin código son el camino del futuro. El panorama digital se ha acelerado, lo que ha provocado una mayor demanda de desarrollo de software sin código/de bajo código. El desarrollo de software de bajo código y sin código utiliza plataformas de desarrollo visual para soluciones de programación móvil para empresas.

Estas plataformas de programación se basan en gran medida en funciones visuales de arrastrar y soltar y en plantillas ya preparadas para el desarrollo de software. El desarrollo sin código/con bajo código se ha simplificado gracias a las plataformas visuales.

Estas plataformas de desarrollo sin código/con poco código minimizan la cantidad de programación necesaria para crear una aplicación móvil. Con las plantillas de desarrollo de aplicaciones visuales, las empresas pueden crear aplicaciones sin tener que recurrir a un desarrollador de software. Debido a que el desarrollo sin código/con bajo código utiliza una plataforma visual, los desarrolladores ciudadanos requieren habilidades de codificación muy básicas. Las plataformas visuales para el desarrollo de software reducen la dependencia de las empresas de los desarrolladores para crear aplicaciones móviles.

Esto devuelve el "poder" para el desarrollo de aplicaciones directamente a las manos de los no codificadores. Como resultado del aumento de la demanda empresarial de desarrollo visual, se ha producido el correspondiente aumento de la necesidad de empresas de desarrollo de software. Estas empresas ofrecen una gama de plataformas de desarrollo visual sin código/con poco código para las empresas.

Sus desarrolladores son parte integral de la programación que optimiza estas plataformas de desarrollo sin código/con bajo código en primer lugar. Estas empresas de desarrollo sin código/con bajo código se encuentran entre las startups tecnológicas más populares de los últimos tiempos. Su rápido ascenso ha hecho que muchas más empresas confíen en las plataformas y aplicaciones de desarrollo de software sin código/con bajo código. Estos desarrollos sin código/con bajo código que utilizan plataformas visuales son el camino del futuro.

¿Por qué es importante el no-código?

Las plataformas sin código/de bajo código han evolucionado hasta convertirse en una herramienta de desarrollo de aplicaciones de software cada vez más importante para las empresas. Estas plataformas de desarrollo sin código y de bajo código han dado a las empresas más flexibilidad para crear sus propias aplicaciones móviles para los usuarios. Al reducir la dependencia de los desarrolladores de software expertos, las empresas pueden responder rápidamente a las nuevas tendencias empresariales del mercado. Las plataformas de desarrollo de aplicaciones visuales sin código/de bajo código también facilitan que los no desarrolladores puedan satisfacer las necesidades de sus usuarios con más agilidad y rapidez.

También ayudan a agilizar los flujos de trabajo que normalmente requieren la experiencia en programación de un equipo de desarrolladores de software. Las plataformas de desarrollo de aplicaciones de productividad, como FreshDesk, cuentan con funciones de automatización mejoradas que permiten a las empresas hacer un mejor seguimiento de los flujos de trabajo de asistencia al cliente y de los empleados.

Otras plataformas de desarrollo de aplicaciones, como AppMaster, utilizan el desarrollo sin código y con poco código, lo que ayuda a las empresas a generar sus aplicaciones móviles y web de forma más eficiente. Esto ayuda a los gerentes de empresas con pocos conocimientos técnicos a crear aplicaciones y ofrecer soluciones empresariales a su clientela a un ritmo más rápido.

En el mundo del desarrollo de aplicaciones de software, la velocidad a la que las empresas son capaces de responder a las tendencias del mercado puede hacerlas ganar o perder. Las plataformas de desarrollo visual sin código/con poco código son importantes para ayudar a las empresas a responder más rápidamente a estas necesidades.

Gracias a sus sencillas funciones de desarrollo visual, las plataformas sin código/de bajo código reducen la necesidad de un complejo software de codificación o de desarrolladores de software. Las plataformas de desarrollo sin código/de bajo código también reducen los costes operativos de las empresas porque hay menos necesidad de contratar desarrolladores de software para crear la programación desde cero.

¿Cuáles son los beneficios asociados a la adopción de una plataforma de desarrollo sin código?



Existen muchas ventajas para las empresas que deciden adoptar una plataforma de desarrollo sin código para crear aplicaciones móviles.

Resolución eficiente de problemas

Los empleados de una empresa pueden tener diferentes niveles de competencias y habilidades para resolver problemas. El no-código/bajo-código hace posible que estas personas tengan más autonomía en la resolución de problemas dentro de sus departamentos. Esto se debe a que la propia naturaleza del desarrollo sin código y con código reducido descentraliza el proceso de resolución de problemas.

Ofrece un mayor control a los solucionadores de problemas que pueden no tener la formación formal de un desarrollador de software tradicional. Como resultado, las plataformas de desarrollo de aplicaciones sin código y de bajo código facilitan una resolución de problemas más eficiente y la colaboración entre equipos.

Identifica a los solucionadores de problemas

Las plataformas sin código y de bajo código permiten a los equipos de gestión identificar a los solucionadores de problemas dentro de la organización. Dentro de la empresa, los directivos que pueden identificar a los solucionadores de problemas aumentan su reserva de recursos humanos disponibles. Como resultado, las organizaciones tienen una mayor base de conocimientos dentro de la organización para la resolución de problemas.

Esto hace que sea mucho más fácil encargar a los solucionadores de problemas residentes que desarrollen u organicen flujos de trabajo y procesos utilizando plataformas de aplicaciones empresariales. Los solucionadores de problemas eficaces sin código también pueden beneficiarse de mayores oportunidades para promover el talento desde dentro. Las plataformas de desarrollo sin código y de bajo código reducen la necesidad de subcontratar desarrolladores de software externos para la resolución de problemas.

Despliegue más rápido



El no-code low-code contribuye a la capacidad de resolución de problemas de las empresas mediante el despliegue rápido de aplicaciones. Este despliegue rápido facilita a los desarrolladores de software ciudadanos dentro de la empresa la creación de soluciones para sus clientes con mayor rapidez. Las plataformas de desarrollo de software sin código y de bajo código permiten que las aplicaciones móviles se lancen al mercado a un ritmo más rápido.

Esto reduce el tiempo que, de otro modo, se habría dedicado a buscar el equipo adecuado de desarrolladores de software. El despliegue más rápido de las aplicaciones empresariales creadas con plataformas de desarrollo de aplicaciones visuales permite a las empresas adaptarse rápidamente a los cambios del mercado. Su flexibilidad y la rapidez con la que se despliegan sus aplicaciones pueden suponer una mayor ventaja sobre su competencia y mayores beneficios.

Desarrollo de software autónomo



Las empresas pueden desarrollar, probar, recibir comentarios de los usuarios e implementar actualizaciones de desarrollo de software en sus aplicaciones. Este proceso se agiliza significativamente con el talento interno, lo que da a las empresas un mayor control sobre el proceso. La mayor autonomía de su proceso de desarrollo de software permite a las empresas renunciar al coste adicional de contratar desarrolladores de software. Al reducir la necesidad de desarrolladores de software externos, las organizaciones tienen una mayor implicación en los procesos técnicos y creativos de su negocio.

¿Cómo funciona Low-Code No-Code?



Los no desarrolladores deben entender sus diferencias para proporcionar las mejores soluciones de software para su negocio. Las plataformas de desarrollo de software de bajo código y sin código no son una solución "mágica" para sus problemas de codificación. Tampoco son una solución "única" para las necesidades de programación de los desarrolladores ciudadanos. En realidad, estas herramientas de desarrollo visual reducen significativamente la necesidad de escribir código. También reducen la dependencia de los desarrolladores que no codifican de los complejos lenguajes de programación para crear aplicaciones móviles y web.

Sin embargo, para entender cuál es la mejor manera de implementar el desarrollo sin código de baja codificación, es necesario tener algunos conocimientos sobre su funcionamiento. Aunque son muy similares, los principios de desarrollo de software de código común y sin código no son exactamente los mismos. Muchos desarrolladores encuentran que las plataformas de desarrollo de bajo código y sin código funcionan complementándose la una a la otra en lugar de por sí solas. Para las plataformas de desarrollo de bajo código se requieren algunos conocimientos de codificación básica. Sin embargo, las aplicaciones de desarrollo sin código no requieren ningún conocimiento de programación.

Las empresas pueden simplemente utilizar las funciones de arrastrar y soltar de las plantillas visuales sin código para crear aplicaciones empresariales. Las herramientas de desarrollo sin código y de bajo código ayudan a los desarrolladores ciudadanos a reducir su dependencia de los desarrolladores de software expertos. Gracias a estas ventajas, las empresas pueden generar y lanzar nuevas aplicaciones móviles en menos tiempo. El desarrollo de bajo código sin código aumenta la velocidad a la que una organización puede implementar mejoras tecnológicas. Con pocos conocimientos técnicos, permite a las empresas crear aplicaciones móviles a un coste reducido.

De hecho, en el primer caso se necesitan desarrolladores de software para crear estas aplicaciones de desarrollo de software visual. Sin embargo, las plataformas de desarrollo sin código y de bajo código proporcionan un entorno ágil para el desarrollo móvil. Estas herramientas de desarrollo de aplicaciones visuales ayudan a las empresas a pivotar rápidamente para satisfacer sus necesidades.

Limitaciones de No Code Low Code

Aunque las herramientas de desarrollo de aplicaciones sin código y de bajo código pueden resolver muchos problemas para las empresas, tienen algunas limitaciones. Como resultado, la comodidad de utilizar aplicaciones visuales sin código/de bajo código puede crear una ligera desventaja.

Disrupción



Las plataformas de desarrollo sin código pueden crear problemas de seguridad del software para la empresa. Debido a la relativa simplicidad de una solución sin código o de bajo código, los empleados malintencionados pueden manipular los procesos en el back-end de estas aplicaciones. Los desarrolladores de software denominan a estos individuos "informáticos en la sombra" y pueden crear problemas a la empresa. La interrupción de las aplicaciones de desarrollo de software empresarial puede alterar significativamente el flujo de trabajo de los empleados.

Esta interrupción también provoca problemas en los procesos de los clientes e interrumpe las funciones de las aplicaciones establecidas por los usuarios finales. En algunos casos, estos empleados no tenían realmente malas intenciones, sino que simplemente eran descuidados o curiosos. Sin embargo, el comportamiento de los "informáticos en la sombra" puede seguir afectando negativamente a las herramientas de aplicación de la empresa y crear problemas para sus resultados.

AppMaster adopta un enfoque totalmente diferente. Genera aplicaciones, las compila y las ejecuta. Gracias a ello, el código permanece inalterado; es decir, las aplicaciones compiladas no pueden modificarse durante su funcionamiento a menos que haya pasado el proceso de publicación de una nueva versión. Esto garantiza que la aplicación no cambie durante el funcionamiento y que los scripts no cambien. Todo esto proporciona un alto nivel de seguridad.

Desarrolladores de aplicaciones externos



Todos estamos de acuerdo en que las plataformas de aplicaciones de bajo código y sin código proporcionan a las empresas un gran grado de autonomía. Sin embargo, también es evidente que los desarrolladores de aplicaciones habrían realizado la programación informática inicial. Estos desarrolladores de software habrían creado el software de codificación inicial y la programación de la plataforma de aplicación visual y estarían en posesión de su codificación original. Esto puede crear problemas cuando la empresa desee personalizar su aplicación.

Los desarrolladores de software pueden crear aplicaciones con características que están "bloqueadas". Este software se crea de forma que los usuarios no puedan editar o actualizar la aplicación sin su consentimiento. Dado que los desarrolladores externos crearon el software de la aplicación, las empresas también estarían a su merced cuando deseen ampliar su pila tecnológica.

Estos desarrolladores pueden cobrar tarifas exorbitantes por el acceso a funciones de desarrollo de software "premium". Las empresas también pueden verse limitadas por los acuerdos de licencia de los desarrolladores de aplicaciones y la política de los proveedores. Estas lagunas legales pueden crear problemas a las empresas que desean ampliar su tecnología o personalizar las aplicaciones.

A diferencia de las soluciones descritas anteriormente, AppMaster genera el código fuente de cada aplicación y puede proporcionar al cliente binarios de aplicaciones compilados y conjuntos de códigos fuente listos para cada plataforma. AppMaster se desarrolla de forma dinámica; se añaden nuevos lenguajes, lo que significa que cuando aparecen nuevos generadores, el cliente puede crear una aplicación en cualquier otra pila tecnológica o lenguaje de programación sin cambiar las aplicaciones del cliente.

¿Es bueno el desarrollo sin código?



A pesar de sus limitaciones, son muchas las ventajas de utilizar soluciones sin código en su empresa. Entre las distintas ventajas de las soluciones sin código se encuentra la facilidad de uso de sus plantillas de software sin código basadas en elementos visuales. Las soluciones sin código ayudan a las empresas a desarrollar aplicaciones sin conocimientos técnicos y no requieren que los desarrolladores programen el software.

Más barato



Las plataformas de desarrollo sin código, de bajo código, son más baratas de implementar que contratar los servicios de desarrolladores de software de pila completa. Estas soluciones sin código ofrecen a las empresas una alternativa más barata que el uso de desarrolladores de software, la programación tradicional o los complejos lenguajes de codificación. Las soluciones sin código son perfectas para las pequeñas y medianas empresas porque utilizan menos dinero y recursos tecnológicos. En lugar de un equipo dedicado de desarrolladores de software, las plataformas de software sin código ofrecen una solución más rentable para crear aplicaciones empresariales.

Más seguro



Los proyectos que son demasiado delicados para ser subcontratados pueden ahora ser gestionados internamente. Una empresa puede estar trabajando en una aplicación de alto riesgo para la que la competencia es alta. Utilizando una solución sin código, pueden controlar cuántas personas están al tanto del desarrollo del software de la aplicación. Como resultado, pueden mantener la información sobre el proyecto tan privada y confidencial como sea posible. Esto contrasta con los proyectos que tienen grandes equipos de desarrolladores de software trabajando en una tarea en un momento dado.

Mayor control



Con los proyectos de desarrollo de software a gran escala, es casi inevitable que se produzcan filtraciones no autorizadas de detalles de alto secreto sobre una próxima aplicación móvil. Las plataformas sin código ofrecen a los empresarios una mayor tranquilidad. Esto se debe a que pueden desarrollar su software y supervisar la creación de la aplicación directamente.

Las plataformas sin código reducen la necesidad de contratar desarrolladores externos, lo que da a las empresas más poder sobre su proceso de desarrollo de software. Un mayor control sobre el proceso de desarrollo de software permite a las empresas mantener un mayor control sobre los detalles de sus proyectos. Esto también ayuda a mantener su información confidencial a salvo de la competencia.

Ventajas de utilizar el desarrollo sin código



Tiempo de entrega más rápido



Las empresas confían en las plataformas de software que soportan soluciones tecnológicas ágiles. Esto se debe a que el mercado digital es rápido y competitivo. Las empresas que esperan seguir siendo competitivas deben adaptarse a las demandas y necesidades cambiantes del mercado en el que operan. En consecuencia, la innovación tecnológica y el desarrollo de software ya no son una opción, sino una necesidad.

Ventaja competitiva



En un esfuerzo por seguir el ritmo de sus competidores, las empresas deben ser capaces de crear y lanzar sus aplicaciones móviles a un ritmo más rápido que sus competidores. El desarrollo sin código lo hace posible, ya que las empresas pueden crear aplicaciones listas para el mercado en menos tiempo que el desarrollo tradicional. Estas plataformas de aplicaciones visuales sin código ayudan a los no codificadores a crear y lanzar aplicaciones móviles que pueden rivalizar con la tecnología de sus competidores. Y lo que es más importante, pueden responder más rápidamente a las crecientes demandas de los usuarios finales y adelantarse a las tendencias del mercado.

Fácil de usar



Las plataformas de desarrollo sin código son relativamente fáciles de usar. Esto permite a los desarrolladores ciudadanos con conocimientos básicos de codificación utilizar estas herramientas de desarrollo de software y aplicaciones. Esta sencillez reduce la necesidad de contratar a desarrolladores de software externos y, para los que no saben codificar, reduce su ansiedad por el desarrollo tecnológico. Las plataformas sin código ayudan a las empresas a redirigir sus energías de las operaciones tecnológicas de back-end a la gestión real de su empresa.

En comparación con otras opciones, el desarrollo sin código se sitúa como una de las alternativas más viables, rápidas y baratas para crear aplicaciones empresariales. En consecuencia, podemos decir que las soluciones sin código no sólo han llegado para quedarse, sino que son el camino del futuro.

El futuro del desarrollo de software



No es una hazaña barata que hayamos podido beneficiarnos de los modernos avances en las soluciones tecnológicas de software de hoy en día. Sin duda, esto ha evolucionado constantemente y sigue siendo una fuente de innovación tecnológica a medida que avanzamos hacia el futuro. Las empresas se han beneficiado y seguirán beneficiándose de estos avances tecnológicos. Estos avances han tenido un impacto significativo en la elección de la pila tecnológica utilizada en las plataformas de desarrollo de aplicaciones.

También influyen en los costes de desarrollo de software de las empresas y en los gastos generales. Además, el método de desarrollo de software elegido afecta a la flexibilidad y competitividad de la empresa. Esto suele estar determinado por la velocidad con la que es capaz de lanzar al mercado sus aplicaciones sin código y de bajo código.

Obviamente, estas soluciones de desarrollo sin código/con bajo código han llegado para quedarse. Estos métodos de desarrollo de software ágiles y receptivos son el camino del futuro digital. El desarrollo sin código/de bajo código automatiza los procesos, tiene una curva de aprendizaje más baja y es más barato, más rápido y más eficiente que los métodos de programación tradicionales.

También ahorran tiempo, dinero y energía, que son recursos valiosos en una empresa. Estas soluciones de desarrollo de software son escalables y se pueden personalizar para adaptarse a las necesidades de su empresa, independientemente de su tamaño. Para elegir las mejores soluciones de software para su empresa, tiene sentido explorar las ventajas de utilizar herramientas de desarrollo de bajo código.

Conclusión

En comparación con el enfoque más tradicional y costoso del desarrollo de software, estas herramientas están a años luz del futuro. No code/ low code proporciona a las empresas de hoy en día alternativas viables para mejorar su oferta de aplicaciones móviles a sus clientes. También proporcionan a las empresas una alternativa viable para agilizar sus operaciones y desarrollar soluciones de software de una manera más barata, más rápida y más eficiente.

La plataforma de desarrollo de aplicaciones de AppMaster puede proporcionar alternativas fiables de software sin código para su empresa. Nuestra plataforma es fiable, rentable y con conocimientos en el desarrollo de aplicaciones sin código. Cualquiera que sea la necesidad de su negocio, AppMaster puede manejarla tal cual, soluciones integradas de desarrollo de software sin código para su negocio.

La plataforma de AppMaster puede facilitarle la construcción de un software completo con back-end, front-end, y aplicaciones móviles nativas avanzadas proporcionadas. Estaremos encantados de programar una consulta con usted para explorar las características de nuestra plataforma y los planes de precios.