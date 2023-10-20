CRUD Uygulamalarında Güvenlik Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

CRUD Uygulamalarını ve Güvenlik Sorunlarını Anlamak

CRUD uygulamaları temel veriler üzerinde dört temel işlemi gerçekleştirir: Oluşturma, Okuma, Güncelleme ve Silme. Bu işlemler, veritabanlarında veya diğer depolama sistemlerinde verileri saklarken, yönetirken ve alırken çok önemlidir. CRUD uygulamaları, kullanıcıların verileri işlemesi için etkileşimli bir yol sağlarken, saklanan bilgilerin bütünlüğünü, gizliliğini ve kullanılabilirliğini sağlamak için yeterli güvenlik mekanizmaları çok önemlidir.

CRUD uygulamaları geliştirilirken kullanıcı kimlik doğrulaması, erişim kontrolü, veri doğrulama ve yaygın web tabanlı tehditlere karşı koruma gibi çeşitli güvenlik endişeleri ortaya çıkar. Bu endişeleri azaltmak için geliştiriciler en iyi uygulamaları takip etmeli, uygun araçları ve teknolojileri kullanmalı ve uygulamalarının güvenlik durumunu sürekli olarak değerlendirmelidir. Bu makalede CRUD uygulamalarındaki temel güvenlik hususları anlatılmakta, kullanıcı kimlik doğrulaması ve yetkilendirmesi, veri doğrulaması ve temizliği ile uygulamanızı olası saldırılara karşı korumak için neler yapabileceğinize odaklanılmaktadır.

Kullanıcı Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirmesinin Güvenliğini Sağlama

Kimlik doğrulama ve yetkilendirme, CRUD uygulamanızın verilerine yalnızca yasal kullanıcıların erişmesini sağlamanın iki temel unsurudur. Güçlü bir kimlik doğrulama ve yetkilendirme sistemi uygulayarak kullanıcıların kimliklerini doğrulayabilir ve korunan kaynaklara yetkisiz erişimi önleyebilirsiniz.

Kullanıcı doğrulama

Kullanıcı kimlik doğrulaması, uygulamanız içinde eylemler gerçekleştirmeye çalışan bir kullanıcının kimliğini doğrular. Güvenli bir kullanıcı kimlik doğrulama sürecinin sağlanması şunları içerir:

Güçlü şifre politikaları: Minimum uzunluk, büyük ve küçük harflerin karışımı, sayılar ve özel karakterler gibi şifre gerekliliklerini uygulayın. Kimlik bilgileri hırsızlığı riskini en aza indirmek için kullanıcıları benzersiz, sözlük dışı şifreler kullanmaya teşvik edin.

Minimum uzunluk, büyük ve küçük harflerin karışımı, sayılar ve özel karakterler gibi şifre gerekliliklerini uygulayın. Kimlik bilgileri hırsızlığı riskini en aza indirmek için kullanıcıları benzersiz, sözlük dışı şifreler kullanmaya teşvik edin. Çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA): Kimlik doğrulama sürecine ekstra bir güvenlik katmanı eklemek için MFA'yı kullanın. Bu genellikle kullanıcının bildiği bir şeyi (örneğin bir şifre) kullanıcının sahip olduğu bir şeyle (örneğin bir akıllı telefon) veya kullanıcının olduğu bir şeyle (örneğin bir parmak izi) birleştirmeyi içerir.

Kimlik doğrulama sürecine ekstra bir güvenlik katmanı eklemek için MFA'yı kullanın. Bu genellikle kullanıcının bildiği bir şeyi (örneğin bir şifre) kullanıcının sahip olduğu bir şeyle (örneğin bir akıllı telefon) veya kullanıcının olduğu bir şeyle (örneğin bir parmak izi) birleştirmeyi içerir. Karma ve tuzlama ile parola saklama: Parolaları düz metin olarak saklamayın. Bunun yerine, bcrypt veya Argon2 gibi güvenli karma algoritmaları ve kullanıcı parolalarının karma hale getirilmiş temsillerini depolamak için benzersiz ve rastgele bir tuz kullanın.

Parolaları düz metin olarak saklamayın. Bunun yerine, bcrypt veya Argon2 gibi güvenli karma algoritmaları ve kullanıcı parolalarının karma hale getirilmiş temsillerini depolamak için benzersiz ve rastgele bir tuz kullanın. Hesap kilitleme politikalarını uygulayın: Kaba kuvvet saldırılarını önlemek için, birkaç başarısız oturum açma denemesinden sonra kullanıcı hesaplarını kilitleyin ve bunların kilidini açmak için manuel müdahale veya parola sıfırlama işlemi gerektirir.

Kullanıcı Yetkilendirmesi

Kullanıcı yetkilendirmesi, kimliği doğrulanmış kullanıcıların CRUD uygulamanızda hangi eylemleri gerçekleştirebileceğini belirler. Uygulamanızda doğru yetkilendirmeyi uygulamak için aşağıdaki en iyi uygulamaları izleyin:

Rol Tabanlı Erişim Kontrolü (RBAC) veya Öznitelik Tabanlı Erişim Kontrolü (ABAC): Kullanıcı rollerini ve bunlara karşılık gelen izinleri tanımlamak için RBAC veya ABAC modellerini kullanın. Bu, uygulamanızın kaynaklarına erişim izni verme ve erişimi iptal etme konusunda daha yönetilebilir ve ayrıntılı bir yaklaşıma olanak tanır.

Kullanıcı rollerini ve bunlara karşılık gelen izinleri tanımlamak için RBAC veya ABAC modellerini kullanın. Bu, uygulamanızın kaynaklarına erişim izni verme ve erişimi iptal etme konusunda daha yönetilebilir ve ayrıntılı bir yaklaşıma olanak tanır. En Az Ayrıcalık İlkesi (POLP): Kullanıcılara görevlerini yerine getirmeleri için gereken minimum izinleri verin. Bu, CRUD uygulamanızın kazara veri açığa çıkmasına karşı daha dayanıklı olmasını sağlar ve güvenliği ihlal edilmiş kullanıcı hesaplarının olası zararını sınırlar.

Giriş Alanları için Veri Doğrulama ve Temizleme

Bir CRUD uygulamasındaki birincil güvenlik kaygılarından biri, kullanıcı girişinin doğrulanması ve temizlenmesidir. Saldırganlar, SQL enjeksiyonu ve siteler arası komut dosyası oluşturma (XSS) gibi kötü amaçlı etkinlikleri gerçekleştirmek için yeterli düzeyde doğrulanmamış giriş alanlarından yararlanabilir. Bu nedenle, CRUD uygulamanızın güvenliğini sağlamak için kullanıcı girişinin doğru şekilde işlenmesi çok önemlidir.

Veri doğrulama

Veri doğrulama, girdi verilerinin belirli kriterleri karşılayıp karşılamadığını ve belirli kalıplara veya kurallara uygun olup olmadığını kontrol eder. Bazı yaygın veri doğrulama teknikleri şunları içerir:

İstemci tarafı doğrulama: Formları göndermeden önce kullanıcı girişini doğrulamak için JavaScript veya benzer istemci tarafı teknolojilerini kullanın. Bu yöntem hızlı kullanıcı geri bildirimi sağlasa da, bir saldırganın istemci tarafı doğrulamayı atlayabilmesi nedeniyle güvenliği sağlamak için yeterli değildir.

Formları göndermeden önce kullanıcı girişini doğrulamak için JavaScript veya benzer istemci tarafı teknolojilerini kullanın. Bu yöntem hızlı kullanıcı geri bildirimi sağlasa da, bir saldırganın istemci tarafı doğrulamayı atlayabilmesi nedeniyle güvenliği sağlamak için yeterli değildir. Sunucu tarafı doğrulama: Giriş verilerinin beklenen formatla eşleştiğinden ve belirli iş kurallarını karşıladığından emin olmak için sunucu tarafında doğrulama gerçekleştirin. Sunucu tarafı doğrulama, kullanıcı girdisini güvence altına almanın daha güvenilir bir yöntemidir ve her zaman veri doğrulama stratejinizin bir parçası olmalıdır.

Veri Temizleme

Veri temizleme, potansiyel olarak zararlı kod veya karakterlerin kullanıcı girişinden kaldırılması veya çıkarılmasıdır. HTML kodlaması veya URL kodlaması, XSS veya yol geçişi gibi belirli saldırıları önleyebilecek kaçış mekanizmalarına örnektir. Veri temizleme işlemini gerçekleştirmek için:

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Mevcut kitaplıkları ve çerçeveleri kullanın: OWASP'nin Java Encoder'ı veya Microsoft'un AntiXSS kitaplığı gibi yerleşik giriş temizleme özellikleri sunan kitaplıklardan ve çerçevelerden yararlanın.

OWASP'nin Java Encoder'ı veya Microsoft'un AntiXSS kitaplığı gibi yerleşik giriş temizleme özellikleri sunan kitaplıklardan ve çerçevelerden yararlanın. HTML içeriğini sterilize edin: CRUD uygulamanız kullanıcıların HTML içeriği göndermesine izin veriyorsa, yalnızca güvenli etiketlere ve niteliklere izin vermek için beyaz listeye alma yaklaşımını kullanın. Saldırganlar depolanan ve yansıtılan güvenlik açıklarından yararlanabileceğinden, veri işlemenin hem giriş hem de çıkış aşamalarını temizlediğinizden emin olun.

Veri doğrulama ve temizleme önlemlerini uygulayarak CRUD uygulamanızı yaygın güvenlik tehditlerinden koruyabilir ve yazılımınızın güvenlik duruşunu önemli ölçüde iyileştirebilirsiniz.

Güvenli Veritabanı Bağlantısını Sürdürme

CRUD uygulamaları geliştirirken, hassas verileri yetkisiz erişime veya manipülasyona karşı korumak için veritabanınızla güvenli bir bağlantıyı sürdürmek çok önemlidir. Güvenli bir veritabanı bağlantısı, CRUD uygulamalarında yaygın bir güvenlik açığı olan SQL enjeksiyonu gibi saldırıların azaltılmasına yardımcı olabilir.

Güvenli bir veritabanı bağlantısını sürdürmek için en iyi uygulamalardan bazıları şunlardır:

En Az Ayrıcalıklı Erişim Politikası - Veritabanı kullanıcı hesabına gereken minimum izinleri verin. Erişimin sınırlandırılması, bir güvenlik ihlali durumunda olası hasarın azaltılmasına yardımcı olur. Örneğin, bir uygulamanın yalnızca veri okuması gerekiyorsa, ona yazma veya silme izinleri vermeyin. Veri Şifreleme - Hem aktarım halindeki hem de beklemedeki verileri güvence altına almak için Güvenli Yuva Katmanı (SSL) veya Aktarım Katmanı Güvenliği (TLS) şifrelemesini kullanın. Verilerin şifrelenmesi, hassas bilgilerin gizlice dinlenmesini ve kurcalanmasını önler. Parametreli Sorgular veya Hazırlanmış İfadeler - SQL komutları oluşturmak için dize birleştirme yerine parametreli sorgular veya hazırlanmış ifadeler kullanarak SQL enjeksiyon saldırılarını önleyin. Parametreli sorgular, verileri komutlardan ayırarak saldırganların kötü amaçlı kod yerleştirmesini zorlaştırır. İzleme ve Denetleme - Şüpheli etkinlikleri, yetkisiz erişim girişimlerini veya veri ihlallerini tespit etmek için veritabanı günlüklerinizi düzenli olarak izleyin ve denetimler gerçekleştirin. Veritabanı güvenliğinizi takip etmek için izleme araçlarını kullanın, uyarılar ayarlayın ve günlükleri düzenli aralıklarla inceleyin. Veritabanı Yazılımı Güncellemeleri - Veritabanı yazılımınızı en son güvenlik yamaları ve güncellemeleriyle güncel tutun. Veritabanı satıcıları, güvenlik açıklarını gidermek ve güvenliği artırmak için sık sık güncellemeler yayınlar. Önemli güncellemelerden haberdar olmak için yazılımınızın sürüm notlarını düzenli olarak inceleyin.

CRUD Uygulamalarındaki Yaygın Güvenlik Tehditlerini Ele Alma

CRUD uygulamaları birçok yaygın güvenlik tehdidine karşı savunmasız olabilir. Bu tehditlere ilişkin farkındalık ve uygun karşı önlemlerin uygulanması, uygulamanızın ve verilerinizin korunmasına yardımcı olabilir. İşte bazı yaygın güvenlik tehditleri ve bunların nasıl ele alınacağı:

SQL Enjeksiyonu - SQL enjeksiyonu, bir saldırganın kullanıcı girişleri aracılığıyla kötü amaçlı kod enjekte ederek SQL sorgularını manipüle etmesi ve potansiyel olarak veritabanınızı tehlikeye atması durumunda meydana gelir. SQL enjeksiyonunu önlemek için parametreli sorgular veya hazırlanmış ifadeler kullanın, kullanıcı girişlerini doğrulayın ve temizleyin ve veritabanı kullanıcı hesabınız için en az ayrıcalıklı erişim ilkesini kullanın. Siteler Arası Komut Dosyası Çalıştırma (XSS) - XSS, bir saldırganın diğer kullanıcılar tarafından görüntülenen web sayfalarına kötü amaçlı istemci tarafı komut dosyaları enjekte ettiği, potansiyel olarak hassas bilgileri çaldığı veya kullanıcı oturumlarını ele geçirdiği bir güvenlik açığıdır. XSS ile mücadele etmek için kullanıcı girişlerini doğrulayın ve sterilize edin ve güvenilmeyen kaynaklardan gelen verilere asla güvenmeyin. Ayrıca İçerik Güvenliği Politikası (CSP) başlıklarını kullanın ve istemci tarafında oluşturulan verileri kodlayın. Siteler Arası İstek Sahteciliği (CSRF) - CSRF, bir kullanıcının kimlik doğrulamasının yapıldığı bir web uygulamasında verileri silmek gibi istenmeyen bir eylem gerçekleştirmesi için kandırıldığı bir saldırıdır. CSRF belirteçlerini kullanarak, kullanıcı isteklerini doğrulayarak ve SameSite çerez özelliğini uygulayarak CRUD uygulamanızı CSRF saldırılarına karşı koruyun. Güvenli Olmayan Doğrudan Nesne Referansı (IDOR) - IDOR saldırıları, bir uygulama dosya, dizin veya veritabanı kaydı gibi dahili bir uygulama nesnesine referansı açığa çıkardığında meydana gelir. Saldırganlar, yetkisiz verilere erişmek için bu referanslardan yararlanabilir. IDOR'u önlemek için uygun erişim kontrollerini uygulayın, dolaylı nesne referansları kullanın ve dahili verilerin açığa çıkmasını sınırlayın.

CRUD Uygulama Geliştirme için En İyi Güvenlik Uygulamaları

Güvenli ve güvenilir CRUD uygulamaları geliştirmek için en iyi güvenlik uygulamalarını takip etmek önemlidir. Bu uygulamalar potansiyel güvenlik tehditlerini azaltmaya ve uygulamanızın güvenliğini sağlamaya yardımcı olur. CRUD uygulaması geliştirmeye yönelik bazı temel güvenlik en iyi uygulamaları şunlardır:

En Az Ayrıcalık İlkesi - Erişim hakları ve izinleri verirken her zaman en az ayrıcalık ilkesini izleyin. Kullanıcı ve sistem ayrıcalıklarını görevleri tamamlamak için gereken minimum düzeyde sınırlayarak güvenlik ihlalinin olası etkisini azaltın. Güvenli Kodlama Standartları - CRUD uygulamanızı geliştirirken OWASP veya CERT gibi güvenli kodlama standartlarına ve yönergelerine uyun. Yerleşik standartlara uymak, yaygın güvenlik tuzaklarından kaçınmanıza ve geliştirme çabalarını kolaylaştırmanıza yardımcı olabilir. Güvenlik Testi - Güvenlik açıklarını ve riskleri belirlemek için CRUD uygulamanızı düzenli olarak test edin. Potansiyel sorunları ortaya çıkarmak için sızma testi, statik ve dinamik kod analizi ve güvenlik açığı tarama tekniklerini kullanın. Web Uygulaması Güvenlik Duvarı - CRUD uygulamanızı SQL enjeksiyonu, XSS ve CSRF gibi yaygın saldırılardan korumak için bir web uygulaması güvenlik duvarı (WAF) kullanın. WAF, kötü amaçlı trafiği tespit edip engelleyerek uygulamanızın ve verilerinizin korunmasına yardımcı olabilir. Yazılım Bileşenlerini Yamalayın ve Güncelleyin - Veritabanınız, web sunucunuz ve kullanımdaki kitaplıklar veya çerçeveler dahil olmak üzere tüm yazılım bileşenlerini düzenli olarak yamalayın ve güncelleyin. Güncel kalmak, uygulamanızın yeni keşfedilen güvenlik açıklarına karşı korunmasını sağlar.

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Bu en iyi uygulamalara ek olarak, güvenli CRUD uygulamaları oluşturmak için AppMaster gibi no-code platformlardan yararlanmayı düşünün. AppMaster platformu, kullanıcı kimlik doğrulaması, yetkilendirme ve veri doğrulama gibi birçok güvenlik hususunu otomatik olarak ele alarak CRUD uygulamalarınızın en iyi uygulamalar kullanılarak oluşturulmasını ve güvenlik risklerinin en aza indirilmesini sağlar.

CRUD Uygulamalarını AppMaster ile Güvenli Hale Getirin

CRUD uygulamalarında en iyi güvenlik uygulamalarını uygulamak, özellikle deneyimli bir geliştirici değilseniz, karmaşık ve zaman alıcı olabilir. Neyse ki, AppMaster gibi kodsuz platformlar, tek bir satır kod yazmanıza gerek kalmadan son derece güvenli CRUD uygulamaları oluşturmanıza yardımcı olabilir. AppMaster no-code geliştirme platformu, güvenliğin uygulamanızın tamamına yerleştirilmesini sağlarken uygulama geliştirme yolculuğunuzu kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.

AppMaster CRUD uygulamalarınızın güvenliğini sağlamanıza nasıl yardımcı olabileceği aşağıda açıklanmıştır:

Kimlik doğrulama ve yetkilendirmenin otomatik olarak işlenmesi: AppMaster kullanıcı kimlik doğrulamasını güvenli mekanizmalar aracılığıyla gerçekleştirir ve Tek Oturum Açma (SSO) ve çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) için popüler kimlik sağlayıcılarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşir. Rol tabanlı erişim kontrolü (RBAC) zahmetsizce uygulanabilir ve uygulamanızdaki belirli kaynaklara kimlerin erişebileceği konusunda ayrıntılı kontrol sağlar. Gelişmiş veri doğrulama ve temizleme: AppMaster yeniden kullanılabilir giriş alanları ve görsel veri modelleme sunarak uygulamanızın bileşenleri genelinde tutarlı doğrulama ve temizleme sağlar. Bu, geçersiz veri girişlerini reddetmenize ve uygulamanızı güvenlik açıklarına karşı korumanıza yardımcı olur. REST API ve WebSocket güvenliği: AppMaster iyi bilinen endüstri güvenlik standartlarını ve en iyi uygulamaları kullanarak otomatik olarak güvenli REST API'leri ve WebSocket endpoints oluşturur. Bu, uygulamanız ile diğer hizmetler arasındaki veri aktarımının güvenli olmasını sağlar, riskleri en aza indirir ve yetkisiz erişimi önler. Ölçeklenebilir ve güvenli uygulamalar: AppMaster tarafından oluşturulan uygulamalar oldukça ölçeklenebilirdir ve arka uç için Go(golang), web uygulamaları için Vue3 ve mobil uygulamalar için Kotlin veya SwiftUI gibi modern teknolojileri kullanır. Platform, güvenli veritabanı bağlantılarından yararlanır ve uygulama güvenliği için yaygın güvenlik tehditlerini tasarım gereği ortadan kaldıran en iyi uygulamaları kullanır. Otomatik güncellemeler ve güvenlik yamaları: AppMaster ile güncelliğini yitirmiş, savunmasız yazılımları çalıştırma konusunda endişelenmenize gerek yok. Uygulamalarınızı sıfırdan yeniden oluşturarak her türlü teknik borcu ortadan kaldırır ve temel planları değiştirdiğinizde temel güvenlik yamalarını uygular. Bu, uygulamalarınızın güncel ve güvenli kalmasını sağlar.

AppMaster işletmelere ve geliştiricilere, kullanımı kolay, no-code bir geliştirme ortamıyla çeşitli uygulamalar oluşturma olanağı sağlar. AppMaster, CRUD uygulamalarında en karmaşık ve temel güvenlik hususlarını dikkate alarak zengin, işlevsel ve yüksek güvenlikli uygulamaları daha kısa sürede ve daha düşük maliyetlerle sunmaya odaklanmanızı sağlar. İster küçük bir işletme, ister büyüyen bir startup veya yerleşik bir kuruluş olun, AppMaster platformu, güvenli CRUD uygulama geliştirmeyi keyifli ve üretken bir deneyim haline getiren güçlü no-code araçlar sunar.

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