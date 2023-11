Tudo o que você precisa saber sobre segurança em aplicativos CRUD

Compreendendo aplicativos CRUD e questões de segurança

Os aplicativos CRUD executam quatro operações fundamentais nos dados subjacentes: Criar, Ler, Atualizar e Excluir. Essas operações são essenciais ao armazenar, gerenciar e recuperar dados em bancos de dados ou outros sistemas de armazenamento. Embora as aplicações CRUD forneçam uma forma interativa para os usuários manipularem dados, mecanismos de segurança adequados são cruciais para garantir a integridade, confidencialidade e disponibilidade das informações armazenadas.

Várias preocupações de segurança surgem durante o desenvolvimento de aplicações CRUD, como autenticação de usuários, controle de acesso, validação de dados e proteção contra ameaças comuns baseadas na Web. Para mitigar estas preocupações, os desenvolvedores devem seguir as melhores práticas, utilizar ferramentas e tecnologias apropriadas e avaliar continuamente a postura de segurança das suas aplicações. Este artigo discute aspectos essenciais de segurança em aplicações CRUD, com foco na autenticação e autorização do usuário, validação e higienização de dados e o que você pode fazer para proteger sua aplicação contra possíveis ataques.

Protegendo a autenticação e autorização do usuário

Autenticação e autorização são os dois principais pilares para garantir que apenas usuários legítimos acessem os dados do seu aplicativo CRUD. Ao implementar um sistema forte de autenticação e autorização, você pode verificar as identidades dos usuários e impedir o acesso não autorizado a recursos protegidos.

Autenticação de usuário

A autenticação do usuário verifica a identidade de um usuário que tenta executar ações no seu aplicativo. Garantir um processo seguro de autenticação do usuário envolve:

Políticas de senha fortes: implemente requisitos de senha, como comprimento mínimo, uma combinação de letras maiúsculas e minúsculas, números e caracteres especiais. Incentive os usuários a usar senhas exclusivas e que não estejam no dicionário para minimizar o risco de roubo de credenciais.

Autenticação multifator (MFA): Use MFA para adicionar uma camada extra de segurança ao processo de autenticação. Isso normalmente envolve combinar algo que o usuário conhece (por exemplo, uma senha) com algo que o usuário possui (por exemplo, um smartphone) ou algo que o usuário é (por exemplo, uma impressão digital).

Armazenamento de senhas com hashing e salting: Não armazene senhas como texto simples. Em vez disso, use algoritmos de hash seguros como bcrypt ou Argon2 e um salt exclusivo e aleatório para armazenar representações de hash de senhas de usuários.

Implemente políticas de bloqueio de conta: para evitar ataques de força bruta, bloqueie contas de usuário após várias tentativas de login malsucedidas e exija intervenção manual ou um processo de redefinição de senha para desbloqueá-las.

Autorização do usuário

A autorização do usuário determina quais ações os usuários autenticados podem realizar no seu aplicativo CRUD. Para implementar a autorização adequada em seu aplicativo, siga estas práticas recomendadas:

Controle de acesso baseado em funções (RBAC) ou controle de acesso baseado em atributos (ABAC): use modelos RBAC ou ABAC para definir funções de usuário e suas permissões correspondentes. Isso permite uma abordagem mais gerenciável e granular para conceder e revogar acesso aos recursos do seu aplicativo.

Princípio do Menor Privilégio (POLP): Conceda aos usuários as permissões mínimas necessárias para executar suas tarefas. Isso torna seu aplicativo CRUD mais resistente à exposição acidental de dados e limita o dano potencial de contas de usuários comprometidas.

Validação e higienização de dados para campos de entrada

Uma das principais preocupações de segurança em um aplicativo CRUD é validar e higienizar a entrada do usuário. Os invasores podem explorar campos de entrada mal validados para realizar atividades maliciosas, como injeção de SQL e scripts entre sites (XSS). Portanto, lidar adequadamente com a entrada do usuário é essencial para garantir a segurança do seu aplicativo CRUD.

Data de validade

A validação de dados verifica se os dados de entrada atendem a determinados critérios e estão em conformidade com padrões ou regras específicas. Algumas técnicas comuns de validação de dados incluem:

Validação do lado do cliente: use JavaScript ou tecnologias semelhantes do lado do cliente para validar a entrada do usuário antes de enviar formulários. Embora esse método forneça feedback rápido ao usuário, não é suficiente para garantir a segurança, pois um invasor pode ignorar a validação do lado do cliente.

Validação no lado do servidor: execute a validação no lado do servidor para garantir que os dados de entrada correspondam ao formato esperado e atendam a quaisquer regras de negócios específicas. A validação do lado do servidor é um método mais confiável de proteger a entrada do usuário e deve sempre fazer parte da sua estratégia de validação de dados.

Sanitização de Dados

A sanitização de dados consiste em remover ou escapar de códigos ou caracteres potencialmente prejudiciais da entrada do usuário. Codificação HTML ou codificação de URL são exemplos de mecanismos de escape que podem impedir ataques específicos, como XSS ou passagem de caminho. Para realizar a limpeza de dados:

Use bibliotecas e estruturas disponíveis: aproveite bibliotecas e estruturas que oferecem recursos integrados de saneamento de entrada, como o Java Encoder da OWASP ou a biblioteca AntiXSS da Microsoft.

Limpe o conteúdo HTML: se o seu aplicativo CRUD permitir que os usuários enviem conteúdo HTML, use uma abordagem de lista de permissões para permitir apenas tags e atributos seguros. Certifique-se de higienizar as fases de entrada e saída do processamento de dados, pois os invasores podem explorar vulnerabilidades armazenadas e refletidas.

Ao implementar medidas de validação e higienização de dados, você pode proteger seu aplicativo CRUD contra ameaças de segurança comuns e melhorar significativamente a postura de segurança do seu software.

Mantendo uma conexão segura com o banco de dados

Ao desenvolver aplicações CRUD, é crucial manter uma conexão segura com seu banco de dados para proteger dados confidenciais contra acesso ou manipulação não autorizada. Uma conexão segura com o banco de dados pode ajudar a mitigar ataques como injeção de SQL, que é uma vulnerabilidade comum em aplicativos CRUD.

Aqui estão algumas práticas recomendadas para manter uma conexão segura com o banco de dados:

Política de acesso com privilégios mínimos - Conceda as permissões mínimas necessárias à conta de usuário do banco de dados. Limitar o acesso ajuda a reduzir os danos potenciais em caso de violação de segurança. Por exemplo, se um aplicativo precisar apenas ler dados, não conceda permissões de gravação ou exclusão. Criptografia de dados - Use criptografia Secure Sockets Layer (SSL) ou Transport Layer Security (TLS) para proteger dados em trânsito e em repouso. A criptografia de dados evita espionagem e adulteração de informações confidenciais. Consultas parametrizadas ou instruções preparadas - Evite ataques de injeção de SQL usando consultas parametrizadas ou instruções preparadas em vez de concatenação de strings para criar comandos SQL. As consultas parametrizadas separam os dados dos comandos, dificultando a injeção de códigos maliciosos pelos invasores. Monitoramento e auditoria - Monitore regularmente os logs do seu banco de dados e realize auditorias para detectar atividades suspeitas, tentativas de acesso não autorizado ou violações de dados. Use ferramentas de monitoramento, configure alertas e revise os logs periodicamente para manter o controle sobre a segurança do seu banco de dados. Atualizações de software de banco de dados – Mantenha seu software de banco de dados atualizado com os patches e atualizações de segurança mais recentes. Os fornecedores de bancos de dados frequentemente lançam atualizações para solucionar vulnerabilidades e aumentar a segurança. Revise regularmente as notas de lançamento do seu software para se manter informado sobre atualizações importantes.

Lidando com ameaças comuns à segurança em aplicativos CRUD

Os aplicativos CRUD podem ser vulneráveis ​​a diversas ameaças comuns à segurança. A consciência dessas ameaças e a implementação de contramedidas apropriadas podem ajudar a proteger seu aplicativo e seus dados. Aqui estão algumas ameaças de segurança comuns e como enfrentá-las:

Injeção de SQL - A injeção de SQL ocorre quando um invasor manipula consultas SQL injetando código malicioso por meio de entradas do usuário, comprometendo potencialmente seu banco de dados. Para evitar a injeção de SQL, use consultas parametrizadas ou instruções preparadas, valide e limpe as entradas do usuário e empregue uma política de acesso com privilégios mínimos para sua conta de usuário do banco de dados. Cross-Site Scripting (XSS) - XSS é uma vulnerabilidade de segurança em que um invasor injeta scripts maliciosos do lado do cliente em páginas da Web visualizadas por outros usuários, potencialmente roubando informações confidenciais ou sequestrando sessões de usuários. Para combater o XSS, valide e higienize as entradas do usuário e nunca confie em dados de fontes não confiáveis. Além disso, utilize cabeçalhos da Política de Segurança de Conteúdo (CSP) e codifique os dados que são renderizados no lado do cliente. Falsificação de solicitação entre sites (CSRF) - CSRF é um ataque em que um usuário é induzido a executar uma ação indesejada, como excluir dados, em um aplicativo da web no qual está autenticado. Proteja seu aplicativo CRUD contra ataques CSRF usando tokens CSRF, validando solicitações de usuários e implementando o atributo de cookie SameSite. Referência direta de objeto insegura (IDOR) - Os ataques IDOR ocorrem quando um aplicativo expõe uma referência a um objeto de implementação interno, como um arquivo, diretório ou registro de banco de dados. Os invasores podem explorar essas referências para acessar dados não autorizados. Para evitar IDOR, implemente controles de acesso adequados, use referências indiretas a objetos e limite a exposição de dados internos.

Melhores práticas de segurança para desenvolvimento de aplicativos CRUD

Seguir as melhores práticas de segurança é essencial para desenvolver aplicações CRUD seguras e confiáveis. Essas práticas ajudam a mitigar possíveis ameaças à segurança e a garantir a segurança do seu aplicativo. Aqui estão algumas práticas recomendadas de segurança para o desenvolvimento de aplicativos CRUD:

Princípio do menor privilégio - Siga sempre o princípio do menor privilégio ao conceder direitos de acesso e permissões. Limite os privilégios do usuário e do sistema ao mínimo necessário para concluir tarefas, reduzindo o possível impacto de uma violação de segurança. Padrões de codificação segura – Ao desenvolver seu aplicativo CRUD, siga os padrões e diretrizes de codificação segura, como OWASP ou CERT. Seguir os padrões estabelecidos pode ajudar a evitar armadilhas comuns de segurança e agilizar os esforços de desenvolvimento. Teste de segurança – Teste regularmente seu aplicativo CRUD para identificar vulnerabilidades e riscos. Use testes de penetração, análise de código estática e dinâmica e técnicas de verificação de vulnerabilidades para descobrir possíveis problemas. Firewall de aplicativos da Web – Empregue um firewall de aplicativos da Web (WAF) para proteger seu aplicativo CRUD contra ataques comuns, como injeção de SQL, XSS e CSRF. Um WAF pode detectar e bloquear tráfego malicioso, ajudando a proteger seus aplicativos e dados. Corrija e atualize componentes de software - corrija e atualize regularmente todos os componentes de software, incluindo seu banco de dados, servidor web e quaisquer bibliotecas ou estruturas em uso. Manter-se atualizado garante que seu aplicativo permaneça protegido contra vulnerabilidades recém-descobertas.

Além dessas práticas recomendadas, considere aproveitar plataformas no-code como AppMaster, para criar aplicativos CRUD seguros. A plataforma AppMaster aborda automaticamente muitos aspectos de segurança, como autenticação e autorização de usuário e validação de dados, garantindo que seus aplicativos CRUD sejam construídos usando as melhores práticas e minimizando os riscos de segurança.

Aplicativos CRUD seguros com AppMaster

A implementação das melhores práticas de segurança em aplicações CRUD pode ser complexa e demorada, especialmente se você não for um desenvolvedor experiente. Felizmente, plataformas sem código como o AppMaster podem ajudá-lo a criar aplicativos CRUD altamente seguros sem escrever uma única linha de código. A plataforma de desenvolvimento no-code do AppMaster foi projetada para facilitar a jornada de desenvolvimento de seu aplicativo e, ao mesmo tempo, garantir que a segurança esteja incorporada em todo o seu aplicativo.

Veja como AppMaster pode ajudar a proteger seus aplicativos CRUD:

Tratamento automático de autenticação e autorização: AppMaster lida com a autenticação do usuário por meio de mecanismos seguros e integra-se perfeitamente com provedores de identidade populares para login único (SSO) e autenticação multifator (MFA). O controle de acesso baseado em função (RBAC) pode ser implementado sem esforço, proporcionando controle granular sobre quem pode acessar recursos específicos em seu aplicativo. Validação e limpeza de dados avançadas: AppMaster garante validação e limpeza consistentes em todos os componentes do seu aplicativo, oferecendo campos de entrada reutilizáveis ​​e modelagem visual de dados. Isso ajuda você a rejeitar entradas de dados inválidas e a proteger seu aplicativo contra vulnerabilidades de segurança. API REST e segurança WebSocket: AppMaster gera automaticamente APIs REST seguras e endpoints WebSocket usando padrões de segurança e práticas recomendadas bem conhecidos do setor. Isso garante que a transmissão de dados entre seu aplicativo e outros serviços seja segura, minimiza riscos e evita acesso não autorizado. Aplicativos escaláveis ​​e seguros: Os aplicativos gerados pelo AppMaster são altamente escaláveis ​​e usam tecnologias modernas como Go(golang) para backend, Vue3 para aplicativos web e Kotlin ou SwiftUI para aplicativos móveis. A plataforma utiliza conexões seguras de banco de dados e utiliza práticas recomendadas para segurança de aplicativos que eliminam ameaças comuns à segurança desde o design. Atualizações automáticas e patches de segurança: Com AppMaster , você não precisa se preocupar em executar software vulnerável e desatualizado. Ele regenera seus aplicativos do zero, eliminando qualquer dívida técnica e aplicando patches de segurança essenciais sempre que você modifica os projetos subjacentes. Isso garante que seus aplicativos permaneçam atualizados e seguros.

AppMaster capacita empresas e desenvolvedores a criar vários aplicativos com um ambiente de desenvolvimento fácil de usar e no-code. Ao cuidar dos aspectos de segurança mais complexos e essenciais em aplicações CRUD, AppMaster permite que você se concentre no fornecimento de aplicações ricas, funcionais e altamente seguras em menos tempo e com custos mais baixos. Quer você seja uma pequena empresa, uma startup em crescimento ou uma empresa estabelecida, a plataforma AppMaster oferece ferramentas poderosas no-code que tornam o desenvolvimento seguro de aplicativos CRUD uma experiência agradável e produtiva.

