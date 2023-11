Tutto quello che devi sapere sulla sicurezza nelle app CRUD

Comprensione delle app CRUD e dei problemi di sicurezza

Le applicazioni CRUD eseguono quattro operazioni fondamentali sui dati sottostanti: creazione, lettura, aggiornamento ed eliminazione. Queste operazioni sono essenziali durante l'archiviazione, la gestione e il recupero dei dati in database o altri sistemi di archiviazione. Sebbene le applicazioni CRUD forniscano agli utenti un modo interattivo di manipolare i dati, meccanismi di sicurezza adeguati sono fondamentali per garantire l'integrità, la riservatezza e la disponibilità delle informazioni archiviate.

Quando si sviluppano applicazioni CRUD sorgono diversi problemi di sicurezza, come l'autenticazione dell'utente, il controllo degli accessi, la convalida dei dati e la protezione dalle comuni minacce basate sul Web. Per mitigare queste preoccupazioni, gli sviluppatori dovrebbero seguire le migliori pratiche, utilizzare strumenti e tecnologie appropriati e valutare continuamente il livello di sicurezza delle loro applicazioni. Questo articolo illustra gli aspetti essenziali della sicurezza nelle applicazioni CRUD, concentrandosi sull'autenticazione e l'autorizzazione dell'utente, sulla convalida e la sanificazione dei dati e su cosa puoi fare per proteggere la tua applicazione da potenziali attacchi.

Protezione dell'autenticazione e dell'autorizzazione dell'utente

L'autenticazione e l'autorizzazione sono i due pilastri principali per garantire che solo gli utenti legittimi accedano ai dati dell'applicazione CRUD. Implementando un forte sistema di autenticazione e autorizzazione, puoi verificare l'identità degli utenti e impedire l'accesso non autorizzato alle risorse protette.

Autenticazione utente

L'autenticazione utente verifica l'identità di un utente che tenta di eseguire azioni all'interno dell'applicazione. Garantire un processo di autenticazione utente sicuro implica:

Politiche password efficaci: implementa requisiti per le password come lunghezza minima, una combinazione di lettere maiuscole e minuscole, numeri e caratteri speciali. Incoraggia gli utenti a utilizzare password univoche e non incluse nel dizionario per ridurre al minimo il rischio di furto di credenziali.

implementa requisiti per le password come lunghezza minima, una combinazione di lettere maiuscole e minuscole, numeri e caratteri speciali. Incoraggia gli utenti a utilizzare password univoche e non incluse nel dizionario per ridurre al minimo il rischio di furto di credenziali. Autenticazione a più fattori (MFA): utilizza l'MFA per aggiungere un ulteriore livello di sicurezza al processo di autenticazione. Ciò in genere comporta la combinazione di qualcosa che l'utente conosce (ad esempio, una password) con qualcosa che l'utente possiede (ad esempio, uno smartphone) o qualcosa che l'utente è (ad esempio, un'impronta digitale).

utilizza l'MFA per aggiungere un ulteriore livello di sicurezza al processo di autenticazione. Ciò in genere comporta la combinazione di qualcosa che l'utente conosce (ad esempio, una password) con qualcosa che l'utente possiede (ad esempio, uno smartphone) o qualcosa che l'utente è (ad esempio, un'impronta digitale). Archiviazione delle password con hashing e salting: non archiviare le password come testo normale. Utilizza invece algoritmi di hashing sicuri come bcrypt o Argon2 e un salt univoco e casuale per archiviare rappresentazioni con hash delle password degli utenti.

non archiviare le password come testo normale. Utilizza invece algoritmi di hashing sicuri come bcrypt o Argon2 e un salt univoco e casuale per archiviare rappresentazioni con hash delle password degli utenti. Implementare policy di blocco degli account: per prevenire attacchi di forza bruta, bloccare gli account utente dopo diversi tentativi di accesso non riusciti e richiedere un intervento manuale o un processo di reimpostazione della password per sbloccarli.

Autorizzazione dell'utente

L'autorizzazione dell'utente determina quali azioni gli utenti autenticati possono eseguire all'interno dell'applicazione CRUD. Per implementare l'autorizzazione corretta nella tua applicazione, segui queste best practice:

Controllo dell'accesso basato sui ruoli (RBAC) o Controllo degli accessi basato sugli attributi (ABAC): utilizzare i modelli RBAC o ABAC per definire i ruoli utente e le relative autorizzazioni. Ciò consente un approccio più gestibile e granulare alla concessione e alla revoca dell'accesso alle risorse dell'applicazione.

utilizzare i modelli RBAC o ABAC per definire i ruoli utente e le relative autorizzazioni. Ciò consente un approccio più gestibile e granulare alla concessione e alla revoca dell'accesso alle risorse dell'applicazione. Principio del privilegio minimo (POLP): concedere agli utenti le autorizzazioni minime necessarie per eseguire le proprie attività. Ciò rende la tua applicazione CRUD più resistente all'esposizione accidentale dei dati e limita il potenziale danno degli account utente compromessi.

Convalida e sanificazione dei dati per i campi di input

Uno dei principali problemi di sicurezza in un'applicazione CRUD è la convalida e la sanificazione dell'input dell'utente. Gli aggressori possono sfruttare campi di input scarsamente convalidati per svolgere attività dannose, come SQL injection e cross-site scripting (XSS). Pertanto, gestire correttamente l'input dell'utente è essenziale per garantire la sicurezza dell'applicazione CRUD.

Convalida dei dati

La convalida dei dati controlla se i dati di input soddisfano determinati criteri e sono conformi a modelli o regole specifici. Alcune tecniche comuni di convalida dei dati includono:

Convalida lato client: utilizza JavaScript o tecnologie simili lato client per convalidare l'input dell'utente prima di inviare moduli. Anche se questo metodo fornisce un rapido feedback agli utenti, non è sufficiente a garantire la sicurezza, poiché un utente malintenzionato può ignorare la convalida lato client.

utilizza JavaScript o tecnologie simili lato client per convalidare l'input dell'utente prima di inviare moduli. Anche se questo metodo fornisce un rapido feedback agli utenti, non è sufficiente a garantire la sicurezza, poiché un utente malintenzionato può ignorare la convalida lato client. Convalida lato server: esegui la convalida lato server per garantire che i dati di input corrispondano al formato previsto e soddisfino eventuali regole aziendali specifiche. La convalida lato server è un metodo più affidabile per proteggere l'input dell'utente e dovrebbe sempre far parte della strategia di convalida dei dati.

Sanificazione dei dati

La sanificazione dei dati consiste nella rimozione o nell'elusione di codici o caratteri potenzialmente dannosi dall'input dell'utente. La codifica HTML o la codifica URL sono esempi di meccanismi di escape che possono prevenire attacchi specifici, come XSS o path traversal. Per eseguire la sanificazione dei dati:

Utilizza librerie e framework disponibili: sfrutta librerie e framework che offrono funzionalità di ottimizzazione dell'input integrate, come Java Encoder di OWASP o la libreria AntiXSS di Microsoft.

sfrutta librerie e framework che offrono funzionalità di ottimizzazione dell'input integrate, come Java Encoder di OWASP o la libreria AntiXSS di Microsoft. Sanifica il contenuto HTML: se la tua applicazione CRUD consente agli utenti di inviare contenuto HTML, utilizza un approccio di whitelist per consentire solo tag e attributi sicuri. Assicurati di disinfettare sia le fasi di input che quelle di output dell'elaborazione dei dati, poiché gli aggressori possono sfruttare le vulnerabilità archiviate e riflesse.

Implementando misure di convalida e sanificazione dei dati, puoi proteggere la tua applicazione CRUD dalle comuni minacce alla sicurezza e migliorare significativamente il livello di sicurezza del tuo software.

Mantenere una connessione sicura al database

Quando si sviluppano applicazioni CRUD, è fondamentale mantenere una connessione sicura con il database per proteggere i dati sensibili da accessi o manipolazioni non autorizzati. Una connessione sicura al database può aiutare a mitigare attacchi come SQL injection, che è una vulnerabilità comune nelle applicazioni CRUD.

Ecco alcune best practice per mantenere una connessione sicura al database:

Criterio di accesso con privilegi minimi : concede le autorizzazioni minime richieste all'account utente del database. Limitare l'accesso aiuta a ridurre i potenziali danni in caso di violazione della sicurezza. Se, ad esempio, un'applicazione deve solo leggere i dati, non concederle autorizzazioni di scrittura o eliminazione. Crittografia dei dati : utilizza la crittografia Secure Sockets Layer (SSL) o Transport Layer Security (TLS) per proteggere i dati sia in transito che a riposo. La crittografia dei dati impedisce l'intercettazione e la manomissione delle informazioni sensibili. Query con parametri o istruzioni preparate : previeni gli attacchi SQL injection utilizzando query con parametri o istruzioni preparate invece della concatenazione di stringhe per creare comandi SQL. Le query parametrizzate separano i dati dai comandi, rendendo difficile agli aggressori l'inserimento di codice dannoso. Monitoraggio e controllo : monitora regolarmente i registri del database ed esegui controlli per rilevare attività sospette, tentativi di accesso non autorizzati o violazioni dei dati. Utilizza strumenti di monitoraggio, imposta avvisi e rivedi periodicamente i registri per tenere sotto controllo la sicurezza del tuo database. Aggiornamenti del software del database : mantieni aggiornato il software del database con le patch e gli aggiornamenti di sicurezza più recenti. I fornitori di database rilasciano spesso aggiornamenti per risolvere le vulnerabilità e migliorare la sicurezza. Controlla regolarmente le note sulla versione del tuo software per rimanere informato sugli aggiornamenti importanti.

Affrontare le minacce comuni alla sicurezza nelle applicazioni CRUD

Le applicazioni CRUD possono essere vulnerabili a diverse minacce alla sicurezza comuni. La consapevolezza di queste minacce e l'implementazione di contromisure adeguate possono aiutare a proteggere l'applicazione e i relativi dati. Ecco alcune minacce comuni alla sicurezza e come affrontarle:

SQL Injection : l'SQL injection si verifica quando un utente malintenzionato manipola le query SQL iniettando codice dannoso tramite gli input dell'utente, compromettendo potenzialmente il database. Per impedire l'iniezione SQL, utilizzare query con parametri o istruzioni preparate, convalidare e disinfettare gli input dell'utente e impiegare una policy di accesso con privilegi minimi per l'account utente del database. Cross-Site Scripting (XSS) : XSS è una vulnerabilità della sicurezza in cui un utente malintenzionato inserisce script dannosi lato client nelle pagine Web visualizzate da altri utenti, potenzialmente rubando informazioni sensibili o dirottando le sessioni utente. Per combattere XSS, convalida e disinfetta gli input degli utenti e non fidarti mai dei dati provenienti da fonti non attendibili. Inoltre, utilizza intestazioni CSP (Content Security Policy) e codifica i dati di cui viene eseguito il rendering sul lato client. Cross-Site Request Forgery (CSRF) : CSRF è un attacco in cui un utente viene indotto con l'inganno a eseguire un'azione indesiderata, come l'eliminazione di dati, su un'applicazione Web in cui è autenticato. Proteggi la tua app CRUD dagli attacchi CSRF utilizzando token CSRF, convalidando le richieste degli utenti e implementando l'attributo cookie SameSite. IDOR (Insecure Direct Object Reference) : gli attacchi IDOR si verificano quando un'applicazione espone un riferimento a un oggetto di implementazione interno, ad esempio un file, una directory o un record di database. Gli aggressori possono sfruttare questi riferimenti per accedere a dati non autorizzati. Per prevenire IDOR, implementare controlli di accesso adeguati, utilizzare riferimenti a oggetti indiretti e limitare l'esposizione dei dati interni.

Best practice sulla sicurezza per lo sviluppo di app CRUD

Seguire le migliori pratiche di sicurezza è essenziale per sviluppare applicazioni CRUD sicure e affidabili. Queste pratiche aiutano a mitigare potenziali minacce alla sicurezza e a garantire la sicurezza della tua applicazione. Ecco alcune best practice chiave per la sicurezza per lo sviluppo di app CRUD:

Principio del privilegio minimo : seguire sempre il principio del privilegio minimo quando si concedono diritti di accesso e autorizzazioni. Limita i privilegi dell'utente e del sistema al minimo indispensabile per completare le attività, riducendo il possibile impatto di una violazione della sicurezza. Standard di codifica sicura : quando sviluppi la tua applicazione CRUD, rispetta gli standard e le linee guida di codifica sicura, come OWASP o CERT. Il rispetto degli standard stabiliti può aiutare a evitare le trappole di sicurezza comuni e a semplificare gli sforzi di sviluppo. Test di sicurezza : testa regolarmente la tua applicazione CRUD per identificare vulnerabilità e rischi. Utilizza test di penetrazione, analisi del codice statico e dinamico e tecniche di scansione delle vulnerabilità per scoprire potenziali problemi. Web Application Firewall : utilizza un Web Application Firewall (WAF) per proteggere la tua applicazione CRUD da attacchi comuni come SQL injection, XSS e CSRF. Un WAF può rilevare e bloccare il traffico dannoso, contribuendo a salvaguardare l'applicazione e i dati. Applicare patch e aggiornare componenti software : applicare patch e aggiornare regolarmente tutti i componenti software, inclusi database, server Web ed eventuali librerie o framework in uso. Rimanere aggiornati garantisce che la tua applicazione rimanga protetta dalle vulnerabilità appena scoperte.

Oltre a queste best practice, valuta la possibilità di sfruttare piattaforme no-code come AppMaster per creare applicazioni CRUD sicure. La piattaforma AppMaster affronta automaticamente molti aspetti della sicurezza, come l'autenticazione e l'autorizzazione degli utenti e la convalida dei dati, garantendo che le tue applicazioni CRUD siano realizzate utilizzando le migliori pratiche e riducendo al minimo i rischi per la sicurezza.

