Alles, was Sie über die Sicherheit in CRUD-Apps wissen müssen

CRUD-Apps und Sicherheitsbedenken verstehen

CRUD- Anwendungen führen vier grundlegende Vorgänge für zugrunde liegende Daten aus: Erstellen, Lesen, Aktualisieren und Löschen. Diese Vorgänge sind beim Speichern, Verwalten und Abrufen von Daten in Datenbanken oder anderen Speichersystemen unerlässlich. Während CRUD-Anwendungen Benutzern eine interaktive Möglichkeit bieten, Daten zu manipulieren, sind angemessene Sicherheitsmechanismen von entscheidender Bedeutung, um die Integrität, Vertraulichkeit und Verfügbarkeit der gespeicherten Informationen sicherzustellen.

Bei der Entwicklung von CRUD-Anwendungen treten mehrere Sicherheitsbedenken auf, z. B. Benutzerauthentifizierung, Zugriffskontrolle, Datenvalidierung und Schutz vor häufigen webbasierten Bedrohungen. Um diese Bedenken auszuräumen, sollten Entwickler Best Practices befolgen, geeignete Tools und Technologien verwenden und den Sicherheitsstatus ihrer Anwendungen kontinuierlich bewerten. In diesem Artikel werden wesentliche Sicherheitsaspekte in CRUD-Anwendungen erörtert, wobei der Schwerpunkt auf Benutzerauthentifizierung und -autorisierung, Datenvalidierung und -bereinigung liegt und was Sie tun können, um Ihre Anwendung vor potenziellen Angriffen zu schützen.

Sichern der Benutzerauthentifizierung und -autorisierung

Authentifizierung und Autorisierung sind die beiden Hauptpfeiler, um sicherzustellen, dass nur legitime Benutzer auf die Daten Ihrer CRUD-Anwendung zugreifen. Durch die Implementierung eines starken Authentifizierungs- und Autorisierungssystems können Sie die Identität der Benutzer überprüfen und unbefugten Zugriff auf geschützte Ressourcen verhindern.

Benutzerauthentifizierung

Durch die Benutzerauthentifizierung wird die Identität eines Benutzers überprüft, der versucht, Aktionen innerhalb Ihrer Anwendung auszuführen. Die Gewährleistung eines sicheren Benutzerauthentifizierungsprozesses umfasst Folgendes:

Richtlinien für sichere Passwörter: Implementieren Sie Passwortanforderungen wie Mindestlänge, eine Mischung aus Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen. Ermutigen Sie Benutzer, eindeutige Passwörter zu verwenden, die nicht aus dem Wörterbuch stammen, um das Risiko eines Anmeldedatendiebstahls zu minimieren.

Implementieren Sie Passwortanforderungen wie Mindestlänge, eine Mischung aus Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen. Ermutigen Sie Benutzer, eindeutige Passwörter zu verwenden, die nicht aus dem Wörterbuch stammen, um das Risiko eines Anmeldedatendiebstahls zu minimieren. Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA): Verwenden Sie MFA, um dem Authentifizierungsprozess eine zusätzliche Sicherheitsebene hinzuzufügen. Dabei geht es typischerweise darum, etwas, das der Benutzer weiß (z. B. ein Passwort), mit etwas zu kombinieren, das der Benutzer besitzt (z. B. ein Smartphone) oder mit etwas, das der Benutzer ist (z. B. ein Fingerabdruck).

Verwenden Sie MFA, um dem Authentifizierungsprozess eine zusätzliche Sicherheitsebene hinzuzufügen. Dabei geht es typischerweise darum, etwas, das der Benutzer weiß (z. B. ein Passwort), mit etwas zu kombinieren, das der Benutzer besitzt (z. B. ein Smartphone) oder mit etwas, das der Benutzer ist (z. B. ein Fingerabdruck). Passwortspeicherung mit Hashing und Salting: Speichern Sie Passwörter nicht im Klartext. Verwenden Sie stattdessen sichere Hashing-Algorithmen wie bcrypt oder Argon2 und einen eindeutigen und zufälligen Salt, um gehashte Darstellungen von Benutzerkennwörtern zu speichern.

Speichern Sie Passwörter nicht im Klartext. Verwenden Sie stattdessen sichere Hashing-Algorithmen wie bcrypt oder Argon2 und einen eindeutigen und zufälligen Salt, um gehashte Darstellungen von Benutzerkennwörtern zu speichern. Implementieren Sie Richtlinien zur Kontosperrung: Um Brute-Force-Angriffe zu verhindern, sperren Sie Benutzerkonten nach mehreren fehlgeschlagenen Anmeldeversuchen und erfordern einen manuellen Eingriff oder einen Prozess zum Zurücksetzen des Passworts, um sie zu entsperren.

Benutzerautorisierung

Die Benutzerautorisierung bestimmt, welche Aktionen authentifizierte Benutzer innerhalb Ihrer CRUD-Anwendung ausführen können. Befolgen Sie die folgenden Best Practices, um die ordnungsgemäße Autorisierung in Ihrer Anwendung zu implementieren:

Rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC) oder attributbasierte Zugriffskontrolle (ABAC): Verwenden Sie RBAC- oder ABAC-Modelle, um Benutzerrollen und die entsprechenden Berechtigungen zu definieren. Dies ermöglicht einen besser verwaltbaren und detaillierteren Ansatz zum Gewähren und Entziehen des Zugriffs auf die Ressourcen Ihrer Anwendung.

Verwenden Sie RBAC- oder ABAC-Modelle, um Benutzerrollen und die entsprechenden Berechtigungen zu definieren. Dies ermöglicht einen besser verwaltbaren und detaillierteren Ansatz zum Gewähren und Entziehen des Zugriffs auf die Ressourcen Ihrer Anwendung. Prinzip der geringsten Rechte (POLP): Gewähren Sie Benutzern die für die Ausführung ihrer Aufgaben erforderlichen Mindestberechtigungen. Dies macht Ihre CRUD-Anwendung widerstandsfähiger gegen unbeabsichtigte Offenlegung von Daten und begrenzt den möglichen Schaden durch kompromittierte Benutzerkonten.

Eines der wichtigsten Sicherheitsprobleme bei einer CRUD-Anwendung ist die Validierung und Bereinigung von Benutzereingaben. Angreifer können schlecht validierte Eingabefelder ausnutzen, um bösartige Aktivitäten wie SQL- Injection und Cross-Site-Scripting (XSS) durchzuführen. Daher ist der ordnungsgemäße Umgang mit Benutzereingaben von entscheidender Bedeutung, um die Sicherheit Ihrer CRUD-Anwendung zu gewährleisten.

Bei der Datenvalidierung wird geprüft, ob die Eingabedaten bestimmte Kriterien erfüllen und bestimmten Mustern oder Regeln entsprechen. Zu den gängigen Datenvalidierungstechniken gehören:

Clientseitige Validierung: Verwenden Sie JavaScript oder ähnliche clientseitige Technologien, um Benutzereingaben vor dem Absenden von Formularen zu validieren. Obwohl diese Methode ein schnelles Benutzer-Feedback liefert, reicht sie nicht aus, um die Sicherheit zu gewährleisten, da ein Angreifer die clientseitige Validierung umgehen kann.

Verwenden Sie JavaScript oder ähnliche clientseitige Technologien, um Benutzereingaben vor dem Absenden von Formularen zu validieren. Obwohl diese Methode ein schnelles Benutzer-Feedback liefert, reicht sie nicht aus, um die Sicherheit zu gewährleisten, da ein Angreifer die clientseitige Validierung umgehen kann. Serverseitige Validierung: Führen Sie eine serverseitige Validierung durch, um sicherzustellen, dass die Eingabedaten dem erwarteten Format entsprechen und alle spezifischen Geschäftsregeln erfüllen. Die serverseitige Validierung ist eine zuverlässigere Methode zur Sicherung von Benutzereingaben und sollte immer Teil Ihrer Datenvalidierungsstrategie sein.

Bei der Datenbereinigung wird potenziell schädlicher Code oder Zeichen aus Benutzereingaben entfernt oder maskiert. HTML-Codierung oder URL-Codierung sind Beispiele für Escape-Mechanismen, die bestimmte Angriffe wie XSS oder Path Traversal verhindern können. So führen Sie eine Datenbereinigung durch:

Verwenden Sie verfügbare Bibliotheken und Frameworks: Nutzen Sie Bibliotheken und Frameworks, die integrierte Funktionen zur Eingabebereinigung bieten, wie z. B. den Java Encoder von OWASP oder die AntiXSS-Bibliothek von Microsoft.

Nutzen Sie Bibliotheken und Frameworks, die integrierte Funktionen zur Eingabebereinigung bieten, wie z. B. den Java Encoder von OWASP oder die AntiXSS-Bibliothek von Microsoft. HTML-Inhalte bereinigen: Wenn Ihre CRUD-Anwendung es Benutzern ermöglicht, HTML-Inhalte einzureichen, verwenden Sie einen Whitelisting-Ansatz, um nur sichere Tags und Attribute zuzulassen. Stellen Sie sicher, dass sowohl die Eingabe- als auch die Ausgabephase der Datenverarbeitung bereinigt werden, da Angreifer gespeicherte und reflektierte Schwachstellen ausnutzen können.

Durch die Implementierung von Datenvalidierungs- und -bereinigungsmaßnahmen können Sie Ihre CRUD-Anwendung vor häufigen Sicherheitsbedrohungen schützen und den Sicherheitsstatus Ihrer Software erheblich verbessern.

Bei der Entwicklung von CRUD-Anwendungen ist es von entscheidender Bedeutung, eine sichere Verbindung mit Ihrer Datenbank aufrechtzuerhalten, um sensible Daten vor unbefugtem Zugriff oder Manipulation zu schützen. Eine sichere Datenbankverbindung kann dazu beitragen, Angriffe wie SQL-Injection abzuwehren, eine häufige Schwachstelle in CRUD-Anwendungen.

Hier sind einige Best Practices für die Aufrechterhaltung einer sicheren Datenbankverbindung:

Zugriffsrichtlinie mit den geringsten Rechten – Gewähren Sie dem Datenbankbenutzerkonto die minimal erforderlichen Berechtigungen. Die Beschränkung des Zugriffs trägt dazu bei, den potenziellen Schaden im Falle einer Sicherheitsverletzung zu reduzieren. Wenn eine Anwendung beispielsweise nur Daten lesen muss, erteilen Sie ihr keine Schreib- oder Löschberechtigungen. Datenverschlüsselung – Verwenden Sie die Verschlüsselung Secure Sockets Layer (SSL) oder Transport Layer Security (TLS), um Daten sowohl bei der Übertragung als auch im Ruhezustand zu sichern. Durch die Verschlüsselung von Daten wird das Abhören und Manipulieren sensibler Informationen verhindert. Parametrisierte Abfragen oder vorbereitete Anweisungen – Verhindern Sie SQL-Injection-Angriffe, indem Sie zum Erstellen von SQL-Befehlen parametrisierte Abfragen oder vorbereitete Anweisungen anstelle der Zeichenfolgenverkettung verwenden. Parametrisierte Abfragen trennen Daten von Befehlen, was es Angreifern erschwert, Schadcode einzuschleusen. Überwachung und Prüfung – Überwachen Sie regelmäßig Ihre Datenbankprotokolle und führen Sie Prüfungen durch, um verdächtige Aktivitäten, unbefugte Zugriffsversuche oder Datenschutzverletzungen zu erkennen. Verwenden Sie Überwachungstools, richten Sie Warnungen ein und überprüfen Sie Protokolle regelmäßig, um die Sicherheit Ihrer Datenbank im Auge zu behalten. Datenbanksoftware-Updates – Halten Sie Ihre Datenbanksoftware mit den neuesten Sicherheitspatches und Updates auf dem neuesten Stand. Datenbankanbieter veröffentlichen häufig Updates, um Schwachstellen zu beheben und die Sicherheit zu erhöhen. Sehen Sie sich regelmäßig die Versionshinweise Ihrer Software an, um über wichtige Updates auf dem Laufenden zu bleiben.

Bewältigung allgemeiner Sicherheitsbedrohungen in CRUD-Anwendungen

CRUD-Anwendungen können mehreren gängigen Sicherheitsbedrohungen ausgesetzt sein. Wenn Sie sich dieser Bedrohungen bewusst sind und geeignete Gegenmaßnahmen ergreifen, können Sie Ihre Anwendung und ihre Daten schützen. Hier sind einige häufige Sicherheitsbedrohungen und wie man ihnen begegnet:

SQL-Injection – SQL-Injection tritt auf, wenn ein Angreifer SQL-Abfragen manipuliert, indem er über Benutzereingaben Schadcode einschleust und so möglicherweise Ihre Datenbank gefährdet. Um SQL-Injection zu verhindern, verwenden Sie parametrisierte Abfragen oder vorbereitete Anweisungen, validieren und bereinigen Sie Benutzereingaben und wenden Sie eine Zugriffsrichtlinie mit den geringsten Berechtigungen für Ihr Datenbankbenutzerkonto an. Cross-Site Scripting (XSS) – XSS ist eine Sicherheitslücke, bei der ein Angreifer bösartige clientseitige Skripts in Webseiten einschleust, die von anderen Benutzern angezeigt werden, und so möglicherweise vertrauliche Informationen stiehlt oder Benutzersitzungen kapert. Um XSS zu bekämpfen, validieren und bereinigen Sie Benutzereingaben und vertrauen Sie niemals Daten aus nicht vertrauenswürdigen Quellen. Nutzen Sie außerdem CSP-Header (Content Security Policy) und kodieren Sie Daten, die auf der Clientseite gerendert werden. Cross-Site Request Forgery (CSRF) – CSRF ist ein Angriff, bei dem ein Benutzer dazu verleitet wird, eine unerwünschte Aktion, beispielsweise das Löschen von Daten, in einer Webanwendung auszuführen, in der er authentifiziert ist. Schützen Sie Ihre CRUD-App vor CSRF-Angriffen, indem Sie CSRF-Token verwenden, Benutzeranfragen validieren und das SameSite-Cookie-Attribut implementieren. Unsichere direkte Objektreferenz (IDOR) – IDOR-Angriffe treten auf, wenn eine Anwendung einen Verweis auf ein internes Implementierungsobjekt offenlegt, beispielsweise eine Datei, ein Verzeichnis oder einen Datenbankeintrag. Angreifer können diese Referenzen ausnutzen, um auf nicht autorisierte Daten zuzugreifen. Um IDOR zu verhindern, implementieren Sie geeignete Zugriffskontrollen, verwenden Sie indirekte Objektverweise und begrenzen Sie die Offenlegung interner Daten.

Best Practices für die Sicherheit für die CRUD-App-Entwicklung

Die Einhaltung bewährter Sicherheitspraktiken ist für die Entwicklung sicherer und zuverlässiger CRUD-Anwendungen von entscheidender Bedeutung. Diese Vorgehensweisen tragen dazu bei, potenzielle Sicherheitsbedrohungen zu mindern und die Sicherheit Ihrer Anwendung zu gewährleisten. Hier sind einige wichtige Sicherheits-Best Practices für die CRUD-App-Entwicklung:

Prinzip der geringsten Privilegien – Befolgen Sie bei der Gewährung von Zugriffsrechten und -berechtigungen immer das Prinzip der geringsten Privilegien. Beschränken Sie Benutzer- und Systemberechtigungen auf das zur Erledigung von Aufgaben unbedingt erforderliche Minimum und reduzieren Sie so die möglichen Auswirkungen einer Sicherheitsverletzung. Sichere Codierungsstandards – Halten Sie sich bei der Entwicklung Ihrer CRUD-Anwendung an sichere Codierungsstandards und -richtlinien wie OWASP oder CERT. Die Einhaltung etablierter Standards kann dazu beitragen, häufige Sicherheitsfallen zu vermeiden und die Entwicklungsbemühungen zu rationalisieren. Sicherheitstests – Testen Sie Ihre CRUD-Anwendung regelmäßig, um Schwachstellen und Risiken zu identifizieren. Nutzen Sie Penetrationstests, statische und dynamische Codeanalysen sowie Techniken zum Scannen von Schwachstellen, um potenzielle Probleme aufzudecken. Web Application Firewall – Setzen Sie eine Web Application Firewall (WAF) ein, um Ihre CRUD-Anwendung vor häufigen Angriffen wie SQL-Injection, XSS und CSRF zu schützen. Eine WAF kann böswilligen Datenverkehr erkennen und blockieren und so zum Schutz Ihrer Anwendung und Daten beitragen. Softwarekomponenten patchen und aktualisieren – Patchen und aktualisieren Sie regelmäßig alle Softwarekomponenten, einschließlich Ihrer Datenbank, Ihres Webservers und aller verwendeten Bibliotheken oder Frameworks. Wenn Sie auf dem neuesten Stand bleiben, stellen Sie sicher, dass Ihre Anwendung vor neu entdeckten Schwachstellen geschützt bleibt.

Zusätzlich zu diesen Best Practices sollten Sie erwägen, no-code Plattformen wie AppMaster zu nutzen, um sichere CRUD-Anwendungen zu erstellen. Die AppMaster Plattform berücksichtigt automatisch viele Sicherheitsaspekte, wie z. B. Benutzerauthentifizierung und -autorisierung sowie Datenvalidierung, um sicherzustellen, dass Ihre CRUD-Anwendungen nach Best Practices erstellt werden und Sicherheitsrisiken minimiert werden.

Sichern Sie CRUD-Apps mit AppMaster

Die Implementierung bewährter Sicherheitspraktiken in CRUD-Anwendungen kann komplex und zeitaufwändig sein, insbesondere wenn Sie kein erfahrener Entwickler sind. Glücklicherweise können Ihnen No-Code- Plattformen wie AppMaster dabei helfen, hochsichere CRUD-Anwendungen zu erstellen, ohne eine einzige Codezeile schreiben zu müssen. Die no-code Entwicklungsplattform von AppMaster soll Ihre App-Entwicklung einfacher machen und gleichzeitig sicherstellen, dass die Sicherheit in Ihre gesamte Anwendung integriert ist.

So kann AppMaster Ihnen bei der Sicherung Ihrer CRUD-Anwendungen helfen:

Automatische Abwicklung von Authentifizierung und Autorisierung: AppMaster übernimmt die Benutzerauthentifizierung über sichere Mechanismen und lässt sich nahtlos in gängige Identitätsanbieter für Single Sign-On (SSO) und Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) integrieren. Die rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC) kann mühelos implementiert werden und gibt Ihnen eine detaillierte Kontrolle darüber, wer auf bestimmte Ressourcen in Ihrer Anwendung zugreifen kann. Erweiterte Datenvalidierung und -bereinigung: AppMaster gewährleistet eine konsistente Validierung und Bereinigung aller Komponenten Ihrer Anwendung, indem es wiederverwendbare Eingabefelder und visuelle Datenmodellierung bietet. Dies hilft Ihnen, ungültige Dateneingaben abzulehnen und Ihre Anwendung vor Sicherheitslücken zu schützen. REST-API- und WebSocket-Sicherheit: AppMaster generiert automatisch sichere REST-APIs und WebSocket- endpoints unter Verwendung bekannter Branchensicherheitsstandards und Best Practices. Dadurch wird sichergestellt, dass die Datenübertragung zwischen Ihrer Anwendung und anderen Diensten sicher ist, Risiken minimiert und unbefugter Zugriff verhindert wird. Skalierbare und sichere Anwendungen: Die von AppMaster generierten Anwendungen sind hoch skalierbar und nutzen moderne Technologien wie Go(golang) für Backend, Vue3 für Webanwendungen und Kotlin oder SwiftUI für mobile Anwendungen. Die Plattform nutzt sichere Datenbankverbindungen und Best Practices für die App-Sicherheit, die gängige Sicherheitsbedrohungen von vornherein eliminieren. Automatische Updates und Sicherheitspatches: Mit AppMaster müssen Sie sich keine Sorgen machen, dass veraltete, anfällige Software ausgeführt wird. Es generiert Ihre Anwendungen von Grund auf neu, beseitigt alle technischen Schulden und wendet wichtige Sicherheitspatches an, wenn Sie die zugrunde liegenden Blaupausen ändern. Dadurch bleiben Ihre Anwendungen aktuell und sicher.

AppMaster ermöglicht Unternehmen und Entwicklern die Erstellung verschiedener Anwendungen mit einer benutzerfreundlichen Entwicklungsumgebung no-code. Indem AppMaster sich um die komplexesten und wichtigsten Sicherheitsaspekte in CRUD-Anwendungen kümmert, können Sie sich auf die Bereitstellung umfangreicher, funktionaler und hochsicherer Anwendungen in kürzerer Zeit und zu geringeren Kosten konzentrieren. Egal, ob Sie ein kleines Unternehmen, ein wachsendes Startup oder ein etabliertes Unternehmen sind, die AppMaster Plattform bietet leistungsstarke no-code Tools, die die sichere CRUD-App-Entwicklung zu einem angenehmen und produktiven Erlebnis machen.

Entdecken Sie AppMaster.io und erstellen Sie noch heute ein kostenloses Konto