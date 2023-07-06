Zerocode ve Low-Code Araçları nedir?

Zerocode (kodsuz) ve düşük kodlu araçlar, geleneksel programlama ihtiyacını en aza indirerek geliştirme sürecini basitleştirmek için tasarlanmış yazılım platformlarıdır. Bu araçlarla, teknik bilgisi olmayan kullanıcılar, görsel arabirimler, drag-and-drop işlevselliği ve önceden oluşturulmuş bileşenleri kullanarak uygulamaları verimli bir şekilde oluşturabilir.

Kodsuz platformlar, programlama deneyimi çok az olan veya hiç olmayan kullanıcıların tek satır kod yazmadan uygulamalar oluşturmasını sağlar. Öte yandan, low-code platformlar bazı temel kodlama becerileri gerektirebilir, ancak yine de geleneksel geliştirme süreçlerine kıyasla gereken manuel kodlama miktarını önemli ölçüde azaltır.

Her iki araç türü de iş analistleri, tasarımcılar ve hatta geliştirme sürecini hızlandırmak isteyen geliştiriciler dahil olmak üzere geniş bir kitleye hitap ediyor. Yazılım geliştirmeye daha erişilebilir ve düzenli bir yaklaşım sunarak, no-code ve low-code araçlar, işletmelerin uygulama oluşturma, yönetme ve dağıtma biçiminde devrim yaratarak modern geliştirme iş akışlarında giderek hayati bileşenler haline geldi.

No-Code ve Az Kodlu Araçların Avantajları

Zerocode ve low-code araçlar, işletmelerin verimliliği artırmasına, zamandan ve kaynaklardan tasarruf etmesine ve nihayetinde daha iyi sonuçlar elde etmesine yardımcı olabilecek çok sayıda avantaj sunar. Bu araçların bazı önemli avantajları şunlardır:

Artan verimlilik: Görsel arayüzler ve önceden oluşturulmuş bileşenlerle, no-code ve low-code platformlar, geliştirme sürecini basitleştirerek kullanıcıların uygulamaları geleneksel geliştirme yöntemlerine kıyasla çok daha hızlı oluşturmasını sağlar.

Görsel arayüzler ve önceden oluşturulmuş bileşenlerle, ve platformlar, geliştirme sürecini basitleştirerek kullanıcıların uygulamaları geleneksel geliştirme yöntemlerine kıyasla çok daha hızlı oluşturmasını sağlar. Daha düşük geliştirme maliyetleri: Bu araçlar, deneyimli geliştiricilere olan ihtiyacı ve uzun geliştirme döngülerini azaltarak, uygulama geliştirmeyle ilişkili genel maliyetleri önemli ölçüde azaltabilir .

Bu araçlar, deneyimli geliştiricilere olan ihtiyacı ve uzun geliştirme döngülerini azaltarak, uygulama geliştirmeyle ilişkili genel maliyetleri önemli ölçüde azaltabilir . Azaltılmış teknik borç: AppMaster.io gibi platformlar, uygulamaları sıfırdan oluşturarak, eski kod veya eski yazılımlardan kaynaklanan olası teknik borçları ortadan kaldırır.

AppMaster.io gibi platformlar, uygulamaları sıfırdan oluşturarak, eski kod veya eski yazılımlardan kaynaklanan olası teknik borçları ortadan kaldırır. Daha hızlı pazara sürüm süresi : no-code ve low-code araçlar geliştirme sürecini kolaylaştırdığından, işletmeler uygulamaları pazarda hızlı bir şekilde prototipleyebilir, test edebilir ve dağıtabilir.

ve araçlar geliştirme sürecini kolaylaştırdığından, işletmeler uygulamaları pazarda hızlı bir şekilde prototipleyebilir, test edebilir ve dağıtabilir. Daha fazla uyarlanabilirlik: Görsel geliştirme ortamlarıyla, ekiplerin uygulamalarında ayarlamalar ve güncellemeler yapması daha kolay hale gelir ve değişen iş gereksinimlerine yanıt verme becerileri artar.

Görsel geliştirme ortamlarıyla, ekiplerin uygulamalarında ayarlamalar ve güncellemeler yapması daha kolay hale gelir ve değişen iş gereksinimlerine yanıt verme becerileri artar. Basitleştirilmiş bakım: No-code ve low-code araçlar, genellikle yerleşik altyapı yönetimi sağlayarak bakım sürecini kolaylaştırır ve BT ekiplerinin yükünü azaltır.

ve araçlar, genellikle yerleşik altyapı yönetimi sağlayarak bakım sürecini kolaylaştırır ve BT ekiplerinin yükünü azaltır. Güçlendirilmiş teknik olmayan kullanıcılar: Programlama deneyimi çok az olan veya hiç olmayan çalışanların uygulama oluşturmasına olanak tanıyan bu araçlar, geliştirme sürecini demokratikleştirir ve kuruluş genelinde yeniliği teşvik eder.

İşletmeniz için Doğru Aracı Seçmek

İş gereksinimlerinize uygun bir sıfır kod veya low-code aracı seçmek, faydaları en üst düzeye çıkarmak ve mevcut sistemlerinizle sorunsuz bir entegrasyon sağlamak için çok önemlidir. Şirketiniz için doğru aracı seçerken göz önünde bulundurmanız gereken bazı faktörler şunlardır:

İhtiyaçlarınızı belirleyin: İşletmenizin özel gereksinimlerini ve hedeflerini değerlendirerek başlayın. Geliştirmeniz gereken uygulama türlerini, gereken özelleştirme derecesini ve teknik uzmanlığınızı göz önünde bulundurun. Mevcut sistemlerle uyumluluk: Olası çakışmaları veya uyumluluk sorunlarını önlemek için no-code veya low-code platformun mevcut altyapınız, yazılımınız ve veritabanlarınızla sorunsuz bir şekilde entegre edilebildiğinden emin olun. Özellikler ve işlevsellik: Aracın görsel düzenleyiciler, önceden oluşturulmuş bileşenler, API yönetimi ve üçüncü taraf entegrasyonlar gibi yeteneklerini ve özelliklerini değerlendirin. Özel geliştirme hedeflerinizle uyumlu olduğundan ve istediğiniz kullanım durumlarını destekleyebildiğinden emin olun. Kullanım kolaylığı: Sezgisel bir arayüze sahip kullanıcı dostu bir platform, ekibinizin hızlı bir şekilde çalışmaya başlamasını sağlar ve teknik olmayan kullanıcıların aracı benimsemesini daha az zorlaştırır. Kapsamlı destek ve dokümantasyon: Kapsamlı dokümantasyon, eğitim materyalleri ve duyarlı müşteri desteği sunan bir çözüm arayın. Bu, ekibinizin araçtan en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olacak ve olası sorunların derhal çözülmesini sağlayacaktır. Ölçeklenebilirlik: Uygulama karmaşıklığı, kullanıcı sayısı ve veri hacmindeki büyümeye uyum sağlayan, işletmenizle kolayca ölçeklenebilen bir platform seçin. Bu, işiniz geliştikçe no-code veya low-code aracı tam potansiyelinden yararlanmanıza olanak tanır.

Bu faktörleri hesaba katmak, iş gereksinimlerinize en uygun no-code veya low-code platformu bulmanıza yardımcı olacak ve bu araçların sunduğu verimlilik ve esneklikten tam olarak yararlanmanıza olanak sağlayacaktır.

Uygulama Stratejisi ve Önemli Hususlar

no-code ve low-code araçları işletmenizin iş akışına entegre etmek, sorunsuz bir dağıtım sağlamak için dikkatli bir planlama ve stratejik bir yaklaşım gerektirir. Aşağıda, bu süreçte göz önünde bulundurulması gereken bazı önemli adımlar verilmiştir:

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Hedeflerinizi ve gereksinimlerinizi belirleyin: no-code ve low-code çözümler uygulamak için hedeflerinizi açıkça tanımlayın. Geliştirmek istediğiniz belirli iş süreçlerini anlayın ve araçların karşılaması gereken gereksinimlerin ve özelliklerin bir listesini geliştirin. Araştırma yapın ve doğru platformu seçin: AppMaster .io gibi çeşitli no-code ve low-code platformları özelliklerini, uyumluluğunu, kullanım kolaylığını, ölçeklenebilirliğini ve desteğini karşılaştırarak değerlendirin. İş hedeflerinize ve gereksinimlerinize en uygun platformu seçin. Kapsamlı bir uygulama planı geliştirin: Dağıtım adımlarını özetleyen ayrıntılı bir plan oluşturun. Kaynakları buna göre planlayın ve tahsis edin, potansiyel riskleri ve zorlukları belirleyin ve ilerlemeyi ve etkiyi ölçmek için kilometre taşları ve başarı ölçütleri oluşturun. Paydaşların katılımını sağlayın ve desteği güvence altına alın: Herhangi bir endişe veya direnişi ele alarak faydaları ve uygulama planını kilit paydaşlara iletin. Bu adım, entegrasyon boyunca katılımlarını ve sürekli desteğini sağlamak için çok önemlidir. Özel bir ekip oluşturun: Sistem entegrasyonu, kullanıcı eğitimi ve sürekli bakım gibi dağıtımın farklı yönlerinin sorumluluğunu üstlenecek yetenekli ekip üyeleri atayın. Bu ekip üyeleri no-code ve low-code çözümlerin şirket içi şampiyonları olacak. Eğitime ve kapasite oluşturmaya öncelik verin: Ekibinizi, seçilen platformu etkili bir şekilde kullanmak için gerekli beceri ve bilgilerle donatın. Çalıştaylar, eğitim oturumları ve bilgi paylaşımı çabaları, personeliniz arasında benimseme sürecini kolaylaştırabilir. Sürekli yönetim ve bakım için plan yapın: Dağıtıldıktan sonra uygulamalarınızın yönetim ve bakım ihtiyaçlarını hesaba katın. Sürekli izleme, optimizasyon ve olası sorunları ele almak için süreçler oluşturun ve kaynakları tahsis edin.

Güçlü No-Code Çözüm Olarak AppMaster.io

AppMaster.io, kapsamlı ve güçlü özellikleri nedeniyle sayısız kodsuz ve low-code platform arasında öne çıkıyor. Aşağıda, bu platformu iş akışınız için mükemmel bir seçim haline getiren bazı önemli özellikler yer almaktadır:

Görsel geliştirme yaklaşımı: AppMaster .io, kullanıcıların bir sürükle ve bırak arabirimi aracılığıyla arka uç, web ve mobil uygulamaları görsel olarak tasarlamasına olanak tanıyarak programcı olmayanlar için bile kullanım kolaylığı ve hızlı geliştirme sağlar.

.io, kullanıcıların bir sürükle ve bırak arabirimi aracılığıyla arka uç, web ve mobil uygulamaları görsel olarak tasarlamasına olanak tanıyarak programcı olmayanlar için bile kullanım kolaylığı ve hızlı geliştirme sağlar. Tam yığın uygulama geliştirme: Veritabanı şeması, sunucu endpoints , iş süreçleri ve web ve mobil uygulamalar dahil olmak üzere kapsamlı uygulama geliştirme sağlayarak sorunsuz bir şekilde entegre bir çözüm sağlar.

Veritabanı şeması, sunucu , iş süreçleri ve web ve mobil uygulamalar dahil olmak üzere kapsamlı uygulama geliştirme sağlayarak sorunsuz bir şekilde entegre bir çözüm sağlar. Ölçeklenebilirlik ve uyarlanabilirlik: AppMaster .io, uygulamaları sıfırdan oluşturarak, gereksinimler değiştikçe teknik borç olmamasını sağlar. Platform, Postgresql uyumlu veritabanlarını destekler ve küçük girişimlerden işletmelere kadar çok çeşitli işletmelere uygun mükemmel performans sunar.

.io, uygulamaları sıfırdan oluşturarak, gereksinimler değiştikçe teknik borç olmamasını sağlar. Platform, Postgresql uyumlu veritabanlarını destekler ve küçük girişimlerden işletmelere kadar çok çeşitli işletmelere uygun mükemmel performans sunar. Esnek abonelik planları: Altı farklı abonelik türü sunan AppMaster .io, temel keşiften özel olarak yapılandırılabilir planlara sahip büyük ölçekli kurumsal projelere kadar çeşitli kullanıcı ihtiyaçlarını karşılar.

Altı farklı abonelik türü sunan .io, temel keşiften özel olarak yapılandırılabilir planlara sahip büyük ölçekli kurumsal projelere kadar çeşitli kullanıcı ihtiyaçlarını karşılar. Güçlü topluluk ve destek: Canlı bir kullanıcı topluluğu ve kapsamlı belgelerle AppMaster .io, başarılı uygulama ve büyüme için gereken kaynaklara ve yardıma sahip olmanızı sağlar.

İster küçük işletme sahibi olun ister kurumsal yazılım geliştirici olun, AppMaster.io'yu iş akışınıza entegre etmek, uygulama geliştirme ihtiyaçlarınız için hızlı, verimli ve uygun maliyetli bir çözüm sağlayabilir.

Zerocode ve Low-Code Araçlarını Mevcut Sistemlerinize Entegre Etme

Sıfır kodlu ve low-code araçlarınızın faydalarını en üst düzeye çıkarmak için mevcut sistemlerinizle sorunsuz entegrasyonun sağlanması çok önemlidir. Aşağıdaki adımlar, bu hayati hedefe nasıl ulaşılacağını özetlemektedir:

Mevcut altyapınızı analiz edin: Olası uyumluluk sorunlarını ve entegrasyon zorluklarını belirleyerek mevcut sistemlerinizin ve uygulamalarınızın derinlemesine bir değerlendirmesini yapın. Veri kaynaklarını bağlayın: Seçtiğiniz no-code veya low-code platform ile veritabanları, API'ler ve üçüncü taraf hizmetleri gibi mevcut veri kaynaklarınız arasında bağlantılar kurun. Bu adım, veri alışverişini kolaylaştırır ve uygulamalarınızın ve işlemlerinizin tutarlılığını sağlar. API ve veri entegrasyon planları oluşturun: API'ler ve diğer veri alışverişi mekanizmaları aracılığıyla no-code veya low-code araçların sistemlerinizle nasıl etkileşime gireceğini özetleyen ayrıntılı planlar geliştirin. Planlarınızda performansı, veri biçimlerini, güvenliği ve hata işlemeyi göz önünde bulundurun. Entegrasyon testi gerçekleştirin: Üretimde konuşlandırmadan önce yeni uygulamalarınızı ve entegrasyonlarınızı mevcut altyapınızla kapsamlı bir şekilde test edin. Sorunsuz bir başlatma sağlamak için tüm sorunları tanımlayın ve çözün. Değişiklik yönetimi süreçlerini uygulayın: Değişiklik yönetimi uygulamaları, yeni araçları sistemlerinize entegre etmek ve kesintileri en aza indirmek için gereklidir. Net iletişim hatları oluşturun, ekibinizi entegrasyon sürecine dahil edin ve geçiş sırasında ortaya çıkabilecek sorunları ele almak için bir süreç oluşturun. Güvenliği ve uyumluluğu sağlayın: Uygun güvenlik önlemlerini uygulayarak tüm entegrasyon süreci boyunca verilerinizi ve uygulamalarınızı koruyun. Yüksek maliyetli para cezalarını veya ihlalleri önlemek için uygulamalarınızın ilgili düzenlemelere ve endüstri standartlarına uygun olduğundan emin olun.

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Bu adımları izleyerek no-code ve low-code araçları mevcut sistemlerinize entegre edebilir, iş ihtiyaçlarınızı karşılayan sorunsuz ve verimli bir iş akışı oluşturabilirsiniz.

Verimli Bir İş Akışı Oluşturma

no-code ve low-code araçları iş akışınıza etkili bir şekilde entegre etmek, artan verimlilik ve üretkenliğe yol açabilir. Bu araçlardan en iyi şekilde yararlanmak için işbirliğine, organizasyona ve sürekli iyileştirmeye öncelik veren iyi yapılandırılmış bir iş akışı tanımlamak çok önemlidir.

Rolleri ve Sorumlulukları Tanımlayın

no-code ve low-code çözümlerle çalışırken ekip üyelerinizin rollerini ve sorumluluklarını net bir şekilde tanımlayın. Her bir kişinin araç ve sistemler konusundaki uzmanlığına ve bilgisine dayalı olarak belirli görevler atayın. Herkesin geliştirme sürecindeki rolünü anlamasını ve katkılarından sorumlu tutulmasını sağlayın.

Kaynakları Planlayın ve Organize Edin

Bir projeye başlamadan önce personel, zaman ve bütçe dahil olmak üzere gerekli kaynakları dikkatli bir şekilde planlayın ve tahsis edin. Uygulama geliştirme sürecinin her aşaması için kilometre taşlarını ve son teslim tarihlerini içeren gerçekçi bir zaman çizelgesi oluşturun. Ayrıca, ilerlemeyi izlemek, görevleri yönetmek ve önemli kararları ve proje boyunca yapılan değişiklikleri belgelemek için bir sistem oluşturun.

İşbirliği ve İletişim

Özellikle no-code ve low-code araçlarla çalışırken, ekibiniz içinde işbirliğine dayalı bir ortamı teşvik edin. Bu çözümler, hem teknik hem de teknik olmayan ekip üyelerinin katkıda bulunmasını sağlar, bu nedenle açık iletişimi ve işbirliğini teşvik etmek, tüm ekibinizin uzmanlığından yararlanmanın anahtarıdır. Fikir alışverişini, geri bildirimi ve proje güncellemelerini kolaylaştırmak için paylaşılan klasörler, proje yönetimi yazılımı ve iletişim platformları gibi işbirliği araçlarını kullanın.

Süreçleri İzleyin ve Optimize Edin

Geliştirme süreçlerinizi düzenli olarak değerlendirin ve iyileştirme alanlarını belirleyin. İş akışınızdaki verimsizlikleri veya darboğazları tespit etmek için performans ölçümlerini izleyin ve analiz edin ve ekip üyelerinden geri bildirim alın. Süreçlerinizi optimize etmek, işbirliğini geliştirmek ve sürtüşme veya gecikme kaynaklarını en aza indirmek için değişiklikleri uygulayın.

Ekibinizdeki Eğitim ve Yetenekleri Geliştirme

İş akışınıza no-code ve low-code araçlar eklemek, ekibiniz için uygun eğitim ve geliştirme gerektirir. Ekibinizin bu yeni ortamda başarılı olmak için gereken bilgi ve becerilere sahip olmasını sağlamaya yönelik bazı stratejiler aşağıda verilmiştir.

Eğitim Materyalleri ve Dokümantasyon Sağlayın

Uyguladığınız no-code veya low-code aracı sağlam bir şekilde anlamalarını sağlamak için ekibinize kapsamlı eğitim materyalleri ve belgeler sağlayın. Bu, resmi kılavuzları, video eğitimlerini, SSS bölümlerini, etkileşimli demoları ve daha fazlasını içerebilir. Ekibinizi soruları olduğunda veya bilgileri tazelemeye ihtiyaç duyduklarında bu kaynaklara başvurmaya teşvik edin.

Atölye Çalışmaları ve Uygulamalı Oturumlar Düzenleyin

Ekip üyelerinizin kontrollü bir ortamda no-code veya low-code aracı kullanarak pratik yapmasına olanak sağlamak için uygulamalı oturumları ve atölyeleri kolaylaştırın. Bu oturumlar, sahip olabilecekleri soruları veya endişeleri ele alırken platformla ilgili güvenlerini ve uzmanlıklarını geliştirmelerine yardımcı olabilir.

Aracın Satıcısından veya Topluluğundan Destek İsteyin

Aracın satıcısı veya çevredeki kullanıcı topluluğu tarafından sağlanan destek kaynaklarından yararlanın. Birçok no-code ve low-code platform, forumlar, sohbet tabanlı yardım ve hatta özel hesap yöneticileri dahil olmak üzere müşteri desteği sunar. Sık karşılaşılan sorunları çözmek veya gerektiğinde rehberlik istemek için bu kaynaklarla etkileşim kurun. Ek olarak, ilgili topluluklara katılmak, en iyi uygulamaları öğrenmek ve alandaki diğer profesyonellerle bağlantı kurmak için fırsatlar sağlayabilir.

Sürekli Öğrenme Kültürünü Teşvik Edin

Özellikle yeni teknolojilerin ve uygulamaların benimsenmesi söz konusu olduğunda, sürekli öğrenmeye ve gelişmeye değer veren bir çalışma ortamı yaratın. Ekip üyelerinizi, becerilerini daha da geliştirmek için çevrimiçi kurslar veya atölyeler gibi ek kaynakları keşfetmeye teşvik edin. Bireylerin öğrendiklerini ve içgörülerini meslektaşlarına sunabilecekleri düzenli ekip toplantıları düzenleyerek bilgi paylaşımını teşvik edin.

Uygulamalarınızın Sürekli Yönetimi ve Bakımı

Sorunsuz çalışma, kararlılık, güvenlik ve performans sağlamak için uygulamalarınızın etkin yönetimi ve bakımı çok önemlidir. Burada no-code ve low-code uygulamalarınızı yönetmek ve sürdürmek için bazı öneriler verilmiştir.

Düzenli İzleme

Performanslarını veya kararlılıklarını etkileyebilecek sorunları tespit etmek için uygulamalarınızı ve altyapınızı düzenli olarak izleyin. Yanıt süreleri, yükleme süreleri, hata oranları ve kaynak kullanımı gibi performans ölçümlerini izlemek için izleme araçlarını kullanın, böylece olası sorunları tırmanmadan önce belirleyebilirsiniz.

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Güncellemeleri ve İyileştirmeleri Uygulayın

Kullanıcı geri bildirimlerine, performans ölçümlerine ve değişen iş gereksinimlerine dayalı güncellemeler ve geliştirmeler yaparak uygulamalarınızı sürekli olarak iyileştirmeye çalışın. no-code ve low-code platformlar genellikle yeni özellikler ve geliştirmelerle güncellendiğinden, uygulamalarınızın güncel kalmasını sağlayın ve bu iyileştirmelerden yararlanın.

Veri Güvenliği ve Gizlilik

Uygulamalarınızı yönetirken, veri güvenliğine ve gizliliğine çok dikkat etmeniz çok önemlidir. Gerekli önlemleri uygulayarak uygulamalarınızın GDPR veya HIPAA gibi ilgili veri koruma düzenlemelerine uygun olduğundan emin olun. Riskleri azaltmak ve kullanıcılarınızın verilerini korumak için güvenlik önlemlerinizi düzenli olarak denetleyin ve güncel olduklarından emin olun.

Yedekleme ve Kurtarma İşlemleri

Veri kaybını önlemek ve beklenmeyen olayların etkisini en aza indirmek için uygulamalarınız ve verileriniz için güçlü bir yedekleme ve kurtarma süreci oluşturun. Uygulama verilerinizin yedeklerini düzenli olarak oluşturun ve bunları tesis dışında güvenli bir şekilde saklayın. Kurtarma süreçlerinizi, amaçlandığı gibi çalıştıklarından ve minimum kesinti süresiyle yürütülebileceklerinden emin olmak için periyodik olarak test edin.

Verimli bir iş akışı oluşturmak, ekibinizi eğitmek ve uygulamalarınızı yönetmek için bu en iyi uygulamaları izleyerek, kuruluşunuzdaki no-code ve low-code araçların potansiyelini en üst düzeye çıkarabilirsiniz.

Başarıyı Ölçme ve Sürekli İyileştirme

no-code ve low-code araçları etkili bir şekilde uygulamak çok önemlidir, ancak iş burada bitmiyor. Devam eden başarıyı sağlamak için, bu araçların kullanımıyla ilgili temel performans göstergelerini (KPI) belirleyin ve analiz edin. İyileştirme fırsatlarını ortaya çıkarmak ve gerekli ayarlamaları yapmak için süreçlerinizi ve sonuçlarınızı sürekli olarak değerlendirin. Bu bölümde, başarıyı nasıl ölçeceğinize ve kuruluşunuzda sürekli iyileştirme zihniyetini nasıl geliştireceğinize bir göz atalım.

Temel Performans Göstergelerini (KPI) Belirleyin

Kritik KPI'ları belirlemek, no-code ve low-code uygulamalarınızın başarısını değerlendirmek için çok önemlidir. Bu performans ölçümleri, ilerlemeyi izlemenize, bu araçların ürettiği değeri değerlendirmenize ve iyileştirme için hedefler belirlemenize yardımcı olacaktır. Dikkate alınması gereken bazı kritik KPI'lar şunları içerir:

Geliştirme Süresi: Geleneksel geliştirme yöntemleriyle karşılaştırıldığında, no-code ve low-code araçlar kullanarak uygulamaları tasarlamak, oluşturmak ve dağıtmak için harcanan süre.

Geleneksel geliştirme yöntemleriyle karşılaştırıldığında, ve araçlar kullanarak uygulamaları tasarlamak, oluşturmak ve dağıtmak için harcanan süre. Geliştirme Maliyetleri: Azaltılmış insan gücü ve daha kısa geliştirme döngüleri dahil olmak üzere no-code ve low-code platformların kullanımıyla elde edilen toplam maliyet tasarrufu.

Azaltılmış insan gücü ve daha kısa geliştirme döngüleri dahil olmak üzere ve platformların kullanımıyla elde edilen toplam maliyet tasarrufu. Uygulama Performansı: no-code ve low-code araçlarla oluşturulmuş uygulamaların verimliliğini, ölçeklenebilirliğini ve kararlılığını değerlendirin.

ve araçlarla oluşturulmuş uygulamaların verimliliğini, ölçeklenebilirliğini ve kararlılığını değerlendirin. Kullanıcı Memnuniyeti: no-code ve low-code platformlar kullanılarak geliştirilen uygulamalarla kullanıcı geri bildirimlerini, anket sonuçlarını ve genel memnuniyeti değerlendirin.

ve platformlar kullanılarak geliştirilen uygulamalarla kullanıcı geri bildirimlerini, anket sonuçlarını ve genel memnuniyeti değerlendirin. Süreç İyileştirme: Geliştirilmiş üretkenlik, kolaylaştırılmış iş akışları ve daha hızlı karar alma gibi no-code ve low-code araçların genel iş süreçleriniz üzerindeki etkisini inceleyin.

Sonuçlarınızı Analiz Edin

Periyodik olarak KPI'larınızla ilgili verileri toplayın ve analiz edin, iş akışınızda no-code veya low-code araçları uygulamadan önce ve sonra sonuçlarınızı karşılaştırmayı hedefleyin. Bu, bu çözümlerden elde edilen faydaları değerlendirmenize, olası darboğazları belirlemenize ve no-code ve low-code girişimlerinizi nasıl optimize edeceğinize dair bilinçli kararlar almanıza yardımcı olacaktır. Sonuçlarınızı düzenli olarak gözden geçirmek, doğru yolda kalmanızı ve no-code ve low-code teknolojiye yaptığınız yatırımın değerini en üst düzeye çıkarmanızı sağlar.

Sürekli İyileştirme Kültürünü Teşvik Edin

no-code ve low-code uygulamanızın başarısını sürdürmek ve bunun üzerine inşa etmek için kuruluşunuz içinde sürekli bir iyileştirme kültürü geliştirin. Ekibinizi geliştirme fırsatlarını belirlemede proaktif olmaya, fikir paylaşmaya, birbirinden öğrenmeye ve mükemmellik için çabalamaya teşvik edin. Bu devam eden iyileştirme taahhüdü no-code ve low-code araçlarınızdan en iyi şekilde yararlanmanıza ve işletmeniz için kalıcı değer sağlamanıza yardımcı olacaktır.

Destek ve Topluluk Kaynaklarından Yararlanın

AppMaster.io gibi No-code ve low-code platformlar genellikle destek sistemleri ve aktif kullanıcı toplulukları sağlar. Yardım arayarak, tartışmalara katılarak, güncellemeler ve en iyi uygulamalar hakkında bilgi sahibi olarak ve deneyimlerinizi ve başarı öykülerinizi paylaşarak bu kaynaklardan yararlanın. Kullanmakta olduğunuz platformun destek ve topluluk kaynaklarıyla etkileşimde bulunmak, sürekli iyileştirme girişimlerinize önemli ölçüde katkıda bulunabilir.

Özetle, sıfır kod ve low-code kullanan araçların gerçek potansiyeli, başarıyı düzenli olarak ölçerek, sonuçları analiz ederek ve kuruluşunuzda sürekli iyileştirme zihniyetini benimseyerek gerçekleştirilebilir. İlerlemenizi takip etmek, iş akışlarınızı optimize etmek ve oyunun kurallarını değiştiren bu platformlara yaptığınız yatırımdan kalıcı değer elde etmek için KPI'lardan ve diğer performans ölçümlerinden yararlanın.