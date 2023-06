Golang olarak da bilinen Go, Google mühendisleri Robert Griesemer, Rob Pike ve Ken Thompson tarafından geliştirilen açık kaynaklı bir programlama dilidir. 2009'da tanıtılan Go, basitliği, güçlü yazım özelliği, yerleşik eşzamanlılık desteği ve mükemmel performansı sayesinde muazzam bir popülerlik kazandı.

Go, ağ bağlantılı uygulamalar, bulut tabanlı yazılım, mikro hizmetler ve eşzamanlı programlama alanlarında mükemmel olan modern uygulama geliştirme ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Go, C++ ve Java gibi sistem programlama dillerinin özelliklerini Python ve JavaScript'in verimliliği ve kullanım kolaylığı ile harmanlar. Çöp toplama, statik yazma ve nesne yönelimli karmaşıklığın en aza indirilmesi ile Go, ölçeklenebilir uygulamalarla uğraşan geliştiriciler için güçlü bir sonuç sunar.

Go'yu Gerçek Dünya Projeleri için Uygun Kılan Nedir?

Go, dünya çapında birçok kuruluş ve geliştirici için tercih edilen bir seçenek haline geldi ve popülaritesi, öncelikle gerçek dünya projelerindeki zorlayıcı avantajlarından kaynaklanıyor. Bu avantajlardan bazıları şunlardır:

Sadelik: Go, basitlik ve temiz kod için tasarlanmıştır. Dil, daha az karmaşık sözdizimi ile minimalist bir yaklaşımı benimsiyor ve uzun vadeli uygulama geliştirmede kritik olan okumayı, yazmayı ve bakımını kolaylaştırıyor.

Eşzamanlılık: Go, geleneksel iş parçacıklarının ek yükü olmadan birden çok görevi yönetmek için rutinleri ve kanalları kullanan yerleşik eşzamanlılık desteğine sahiptir. Bu, ölçeklenebilir, yüksek performanslı uygulamaların aynı anda çok sayıda isteği işlemesini kolaylaştırır.

Derleme hızı: Go, yüksek derleme hızları sunarak geliştirme süresini önemli ölçüde azaltır. Go'nun verimli bağımlılık yönetimi sistemi ve yerel ikili oluşturma, hızlı yinelemeli geliştirme ve devreye alma döngülerine izin verir.

Çapraz platform desteği: Go çapraz platformdur, yani Windows, macOS, Linux ve mobil platformlar dahil olmak üzere çeşitli platformlarda çalışabilir. Bu, geliştiricilerin aynı kaynak koduyla farklı platformları hedefleyen uygulamalar oluşturmasını sağlar.

Topluluk ve ekosistem: Go, çok sayıda açık kaynaklı kitaplık ve araçla katkıda bulunan güçlü ve büyüyen bir topluluğa sahiptir. Bu ekosistem, değerli bilgi alışverişini teşvik ederek işbirliğini, yaratıcılığı ve problem çözmeyi teşvik eder.

En İyi 5 Gerçek Dünya Go Projesi

Golang'ın gücünü ve çok yönlülüğünü sergileyen Go programlama dili kullanılarak birçok ünlü proje inşa edilmiştir. İşte Go kullanılarak oluşturulan beş etkili uygulama:

Docker: Docker , kapsayıcılar içindeki uygulamaların dağıtımını ve yönetimini basitleştiren, yaygın olarak benimsenen bir kapsayıcılaştırma platformudur. Go'nun güçlü bağlantı ve eşzamanlılık yetenekleri, onu Docker için mükemmel bir uyum haline getirerek, geliştiricilerin uygulamaları verimli bir şekilde oluşturmasını, yönetmesini ve dağıtmasını sağlar.

Kubernetes: Google tarafından tasarlanan açık kaynaklı bir container düzenleme sistemi olan Kubernetes, barındırıcı kümeleri genelinde kapsayıcılı uygulamaları yönetir. Go'da yazılan Kubernetes, dilin eşzamanlılığından, performansından ve basitliğinden yararlanarak, kümelerin etkin yönetimine ve kapsayıcı düzenlemesinin geniş ölçekte yönetilmesine olanak tanır.

Gogs (Go Git Hizmeti): Gogs, ekiplerin kaynak kodlarını verimli bir şekilde yönetmelerini sağlayan hafif, kendi kendine barındırılan bir Git hizmetidir. Go'nun hızlı derleme süreleri ve basit sözdizimi, Gogs'un kurulumunu, kullanımını ve bakımını kolaylaştırır. Bu proje, Go'nun üretim kalitesinde uygulamalar oluşturma becerisini göstermektedir.

Go Ethereum (geth): Go Ethereum veya geth, akıllı sözleşmeler yürüten popüler merkezi olmayan platform olan Ethereum'un bir uygulamasıdır. Geth, Ethereum ekosisteminde en yaygın kullanılan istemcilerden biridir ve Ethereum blok zincirine bir ağ geçidi görevi görür. Go'nun güçlü yazma ve eşzamanlılık özellikleri, onu bu karmaşık sistemi uygulamak için mükemmel bir seçim haline getiriyor.

Hugo: Hugo, hızı, esnekliği ve kullanım kolaylığı nedeniyle büyük bir kullanıcı tabanı toplayan ünlü bir statik web sitesi üreticisidir. Hugo'nun inanılmaz hızlı oluşturma süreleri, içerik ağırlıklı web sitelerinin hızlı bir şekilde oluşturulmasını sağladığı için Go'nun performans avantajlarına çok şey borçludur.

Bu gerçek dünya projeleri, karmaşık problemlerin üstesinden gelmede Go'nun mükemmel performansını, basitliğini ve çok yönlülüğünü göstererek, modern bir programlama dili olarak Go'nun güçlü yanlarını örneklemektedir.

Bir Sonraki Projeniz İçin Go'yu Kullanmanın Yararları

Genellikle Golang olarak anılan Go, modern yazılım geliştirme için hızla popüler bir programlama dili haline geldi. Sadeliği, verimliliği ve eşzamanlı işleme için güçlü desteği ile Go, çeşitli uygulama alanları için mükemmel bir seçimdir. Bir sonraki projeniz için Go'yu kullanmanın temel avantajlarından bazıları şunlardır:

Sadelik ve Okunabilirlik

Go, basitlik ve okunabilirlik düşünülerek tasarlanmıştır. Sözdizimi açık ve özlüdür, bu da C veya Java gibi programlama dillerine aşina olan herkes tarafından anlaşılmasını kolaylaştırır. Bu, geliştiricilerin Go ile hızlı bir şekilde üretken olabilmelerini ve kod tabanlarını zaman içinde kolayca koruyabilmelerini sağlar.

Eşzamanlılık Desteği

Go'nun ana güçlü yönlerinden biri, eşzamanlılık için yerel desteğidir. Go, verimli ve doğrudan eş zamanlı programlamayı mümkün kılan Goroutinler ve kanallar sağlar. Bu, geliştiricilerin aynı anda yürütülen kodu kolayca yazmasına olanak tanıyarak daha iyi performans ve daha hızlı yanıt süreleri sağlar.

Güçlü Standart Kitaplık

Go, bina uygulamaları için çok çeşitli araçlar ve paketler sunan kapsamlı bir standart kitaplığa sahiptir. Bu, geliştiricilerin, üçüncü taraf kitaplıklara büyük ölçüde güvenmek zorunda kalmadan projelerine hızlı bir şekilde başlamalarını kolaylaştırır.

Platformlar Arası Uyumluluk

Go, Windows, macOS ve Linux dahil olmak üzere çeşitli platformları kolayca hedefleyebilen derlenmiş bir dildir. Bu platformlar arası uyumluluk, kodunuzu bir kez yazıp birden çok platforma dağıtabileceğiniz anlamına gelir ve geliştirme ve devreye alma sürecini basitleştirir.

Hızlı Derleme ve Yürütme

Go hızla derlenir ve geliştiricilerin geliştirme sürecinde hızlı geri bildirim almalarına olanak tanır. Ek olarak, Go programları genellikle diğer popüler programlama dillerini geride bırakarak mükemmel çalışma zamanı performansı sergiler.

Güçlü Topluluk ve Büyüyen Ekosistem

Go, dilin büyümesine ve ekosistemine aktif olarak katkıda bulunan gelişen bir topluluğa sahiptir. Bu, Go uygulamalarınızı oluşturmanıza ve sürdürmenize yardımcı olacak çok sayıda kaynak, kitaplık ve destek bekleyebileceğiniz anlamına gelir.

AppMaster: Go'yu Arka Uç Uygulamalarına Dahil Etme

Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için kod içermeyen güçlü bir platform olan AppMaster , Go programlama dilinin faydalarının farkındadır ve onu arka uç uygulamalarına dahil eder. Go'yu no-code yaklaşımıyla birlikte kullanan AppMaster-io, kullanıcıların kolaylıkla verimli ve ölçeklenebilir uygulamalar oluşturmasına olanak tanır.

AppMaster platformu, müşterilerin görsel BP Designer , REST API ve WSS Uç Noktaları aracılığıyla görsel olarak veri modelleri (veritabanı şeması), iş mantığı (İş Süreçleri olarak adlandırılır) oluşturmasına olanak tanır. Uygulama geliştirmeye yönelik bu aerodinamik yaklaşım, kullanıcıların uygulamalarını performanstan veya ölçeklenebilirlikten ödün vermeden hızlı bir şekilde oluşturabilmelerini sağlar.

AppMaster platformu tarafından oluşturulan arka uç uygulamaları, mükemmel performans ve ölçeklenebilirlik özellikleri sunan Go (Golang) kullanılarak oluşturulur. Go'nun bu kombinasyonu ve no-code bir yaklaşım, yüksek yük ve kurumsal kullanım durumlarını etkin bir şekilde idare edebilen uygulamalarla sonuçlanır. AppMaster Go programlama dilinden şu şekilde yararlanır:

Durum Bilgisi Olmayan Uygulamalar: Go kullanılarak oluşturulan arka uç uygulamaları durum bilgisi içermez, bu da ihtiyaç duyulduğunda kolayca yatay olarak ölçeklenebilmelerini sağlar.

Go kullanılarak oluşturulan arka uç uygulamaları durum bilgisi içermez, bu da ihtiyaç duyulduğunda kolayca yatay olarak ölçeklenebilmelerini sağlar. Yüksek Performans: Go'nun verimli ve optimize edilmiş derlenmiş kodu, arka uç uygulamalarının mükemmel performans özellikleri sergilemesini sağlayarak zorlu iş yüklerinin üstesinden gelmelerini sağlar.

Go'nun verimli ve optimize edilmiş derlenmiş kodu, arka uç uygulamalarının mükemmel performans özellikleri sergilemesini sağlayarak zorlu iş yüklerinin üstesinden gelmelerini sağlar. PostgreSQL ile Entegrasyon: AppMaster uygulamaları, birincil veritabanları olarak herhangi bir PostgreSQL uyumlu veritabanıyla sorunsuz bir şekilde çalışarak uygulama verilerini depolamayı ve yönetmeyi kolaylaştırır.

uygulamaları, birincil veritabanları olarak herhangi bir PostgreSQL uyumlu veritabanıyla sorunsuz bir şekilde çalışarak uygulama verilerini depolamayı ve yönetmeyi kolaylaştırır. Kurumsal Düzeyde Çözüm: Go kullanımı sayesinde AppMaster , küçük işletmelerden işletmelere kadar geniş bir müşteri yelpazesine uygun, kapsamlı, ölçeklenebilir ve verimli bir yazılım çözümü sunar.

Bir sonraki uygulama geliştirme projeniz için AppMaster platformunu seçerek kullanıcı dostu, no-code bir ortamda Go programlama dilinin gücünü kullanabilirsiniz. Bu, yazılım geliştirmeyle ilişkili geleneksel karmaşıklıklar olmadan yüksek performanslı arka uç uygulamaları oluşturmanıza olanak tanır.

Çözüm

Gerçek dünyadaki Go projelerini keşfetmek, AppMaster no-code platformunun olağanüstü potansiyeline ışık tuttu. Geliştiriciler, Go'nun sağlamlığının gücünü kullanarak ve bunu no-code ortamın basitliğiyle birleştirerek yaratıcılıklarını ortaya çıkarabilir ve yenilikçi uygulamalar geliştirebilir.

AppMaster, kullanıcıların kapsamlı kodlama bilgisine ihtiyaç duymadan karmaşık yazılım çözümleri oluşturmasına olanak tanıyan kusursuz bir deneyim sunar. AppMaster, web uygulamalarından API'lere ve mikro hizmetlere kadar, geliştiricilere fikirlerini verimli ve etkili bir şekilde hayata geçirme gücü verir. Go ekosistemi gelişmeye devam ederken, AppMaster no-code platformunu benimsemek, geliştiriciler için yeni olanaklar açarak üretkenliği artırır ve gerçek dünyadaki geliştirme sürecini hızlandırır.