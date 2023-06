Go ، المعروفة أيضًا باسم Golang ، هي لغة برمجة مفتوحة المصدر طورها مهندسو Google Robert Griesemer و Rob Pike و Ken Thompson. تم طرح Go في عام 2009 ، وقد اكتسب شعبية هائلة ، نظرًا لبساطته وكتابته القوية ودعمه المدمج للتزامن والأداء الممتاز.

تم تصميم Go لتلبية احتياجات تطوير التطبيقات الحديثة ، والتميز في مجالات التطبيقات الشبكية ، والبرمجيات السحابية الأصلية ، والخدمات المصغرة ، والبرمجة المتزامنة. يمزج Go بين جوانب لغات برمجة الأنظمة مثل C ++ و Java بكفاءة وسهولة استخدام Python و JavaScript . من خلال جمع البيانات المهملة والكتابة الثابتة وتقليل التعقيد الموجه للكائنات ، يقدم Go نتيجة قوية للمطورين الذين يتعاملون مع التطبيقات القابلة للتطوير.

ما الذي يجعله مناسبًا لمشروعات العالم الحقيقي؟

أصبح Go هو الخيار المفضل للعديد من المؤسسات والمطورين في جميع أنحاء العالم ، وترجع شعبيته في المقام الأول إلى مزاياها الجذابة في مشاريع العالم الحقيقي. بعض هذه الفوائد تشمل:

البساطة: تم تصميم Go من أجل البساطة والرمز النظيف. تتبنى اللغة نهجًا أضيق الحدود مع بناء جملة أقل تعقيدًا ، مما يسهل القراءة والكتابة والصيانة ، وهو أمر بالغ الأهمية في تطوير التطبيقات على المدى الطويل.

تم تصميم Go من أجل البساطة والرمز النظيف. تتبنى اللغة نهجًا أضيق الحدود مع بناء جملة أقل تعقيدًا ، مما يسهل القراءة والكتابة والصيانة ، وهو أمر بالغ الأهمية في تطوير التطبيقات على المدى الطويل. التزامن: يحتوي Go على دعم التزامن مدمج ، باستخدام goroutines والقنوات لإدارة مهام متعددة دون عبء الخيوط التقليدية. هذا يجعل من السهل إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير وعالية الأداء تتعامل مع عدد كبير من الطلبات في نفس الوقت.

يحتوي Go على دعم التزامن مدمج ، باستخدام goroutines والقنوات لإدارة مهام متعددة دون عبء الخيوط التقليدية. هذا يجعل من السهل إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير وعالية الأداء تتعامل مع عدد كبير من الطلبات في نفس الوقت. سرعة التجميع: يوفر Go سرعات تجميع سريعة ، مما يقلل بشكل كبير من وقت التطوير. يسمح نظام إدارة التبعية الفعال الخاص بـ Go والتوليد الثنائي الأصلي بدورات تطوير ونشر تكرارية سريعة.

يوفر Go سرعات تجميع سريعة ، مما يقلل بشكل كبير من وقت التطوير. يسمح نظام إدارة التبعية الفعال الخاص بـ Go والتوليد الثنائي الأصلي بدورات تطوير ونشر تكرارية سريعة. دعم عبر الأنظمة الأساسية: Go عبارة عن نظام أساسي مشترك ، مما يعني أنه يمكن تشغيله على أنظمة أساسية مختلفة ، بما في ذلك Windows و macOS و Linux والأنظمة الأساسية للجوّال. يتيح ذلك للمطورين إنشاء تطبيقات تستهدف منصات متنوعة بنفس كود المصدر.

Go عبارة عن نظام أساسي مشترك ، مما يعني أنه يمكن تشغيله على أنظمة أساسية مختلفة ، بما في ذلك Windows و macOS و Linux والأنظمة الأساسية للجوّال. يتيح ذلك للمطورين إنشاء تطبيقات تستهدف منصات متنوعة بنفس كود المصدر. المجتمع والنظام البيئي: لدى Go مجتمع قوي ومتنامي ، يساهم في ثروة من المكتبات والأدوات مفتوحة المصدر. يعزز هذا النظام البيئي التعاون والإبداع وحل المشكلات ، ويعزز تبادل المعرفة القيمة.

أفضل 5 مشاريع في العالم الحقيقي

تم إنشاء العديد من المشاريع الشهيرة باستخدام لغة برمجة Go ، والتي تعرض قوة وتعدد استخدامات Golang. فيما يلي خمسة تطبيقات مؤثرة تم إنشاؤها باستخدام Go:

Docker: Docker هي عبارة عن منصة حاويات مستخدمة على نطاق واسع ، والتي تبسط نشر وإدارة التطبيقات داخل الحاويات. تجعل إمكانات الاتصال والتزامن القوية لـ Go الجهاز مناسبًا تمامًا لـ Docker ، مما يتيح للمطورين إنشاء التطبيقات وإدارتها ونشرها بكفاءة.

Docker هي عبارة عن منصة حاويات مستخدمة على نطاق واسع ، والتي تبسط نشر وإدارة التطبيقات داخل الحاويات. تجعل إمكانات الاتصال والتزامن القوية لـ Go الجهاز مناسبًا تمامًا لـ Docker ، مما يتيح للمطورين إنشاء التطبيقات وإدارتها ونشرها بكفاءة. Kubernetes: يدير Kubernetes ، وهو نظام تنسيق حاوية مفتوح المصدر تم تصميمه بواسطة Google ، التطبيقات المعبأة في حاويات عبر مجموعات من المضيفين. يستفيد Kubernetes المكتوب بلغة Go من التزامن اللغوي وأدائها وبساطتها ، مما يسمح بالإدارة الفعالة للمجموعات والتعامل مع تنظيم الحاويات على نطاق واسع.

يدير Kubernetes ، وهو نظام تنسيق حاوية مفتوح المصدر تم تصميمه بواسطة Google ، التطبيقات المعبأة في حاويات عبر مجموعات من المضيفين. يستفيد Kubernetes المكتوب بلغة Go من التزامن اللغوي وأدائها وبساطتها ، مما يسمح بالإدارة الفعالة للمجموعات والتعامل مع تنظيم الحاويات على نطاق واسع. Gogs (Go Git Service): Gogs هي خدمة Git خفيفة الوزن وذاتية الاستضافة تمكن الفرق من إدارة كود المصدر الخاص بهم بكفاءة. تجعل أوقات الترجمة السريعة والبنية البسيطة لـ Go Gogs سهلة التثبيت والاستخدام والصيانة. يوضح هذا المشروع قدرة Go على إنشاء تطبيقات بجودة الإنتاج.

Gogs هي خدمة Git خفيفة الوزن وذاتية الاستضافة تمكن الفرق من إدارة كود المصدر الخاص بهم بكفاءة. تجعل أوقات الترجمة السريعة والبنية البسيطة لـ Go Gogs سهلة التثبيت والاستخدام والصيانة. يوضح هذا المشروع قدرة Go على إنشاء تطبيقات بجودة الإنتاج. Go Ethereum (geth): Go Ethereum ، أو geth ، هو تطبيق Ethereum ، النظام الأساسي اللامركزي الشهير الذي يدير العقود الذكية. Geth هو أحد العملاء الأكثر استخدامًا في النظام البيئي Ethereum ويعمل كبوابة إلى Ethereum blockchain. ميزات Go القوية للكتابة والتزامن تجعله خيارًا ممتازًا لتنفيذ هذا النظام المعقد.

Go Ethereum ، أو geth ، هو تطبيق Ethereum ، النظام الأساسي اللامركزي الشهير الذي يدير العقود الذكية. Geth هو أحد العملاء الأكثر استخدامًا في النظام البيئي Ethereum ويعمل كبوابة إلى Ethereum blockchain. ميزات Go القوية للكتابة والتزامن تجعله خيارًا ممتازًا لتنفيذ هذا النظام المعقد. Hugo: Hugo هو مولد مواقع ويب ثابت شهير حصل على قاعدة مستخدمين ضخمة نظرًا لسرعته ومرونته وسهولة استخدامه. تدين أوقات الإنشاء الفائقة السرعة في Hugo كثيرًا بفوائد أداء Go ، لأنها تتيح إنشاء مواقع الويب ذات المحتوى الثقيل بسرعة.

تجسد هذه المشاريع الواقعية نقاط قوة Go كلغة برمجة حديثة ، مما يدل على أدائها الممتاز وبساطتها وتعدد استخداماتها في معالجة المشكلات المعقدة.

فوائد استخدام Go لمشروعك التالي

أصبحت Go ، التي يشار إليها غالبًا باسم Golang ، بسرعة لغة برمجة شائعة لتطوير البرامج الحديثة. بفضل بساطته وكفاءته ودعمه القوي للمعالجة المتزامنة ، يعد Go خيارًا ممتازًا لمختلف مجالات التطبيق. فيما يلي بعض الفوائد الرئيسية لاستخدام Go لمشروعك التالي:

البساطة وسهولة القراءة

تم تصميم Go مع مراعاة البساطة وسهولة القراءة. تركيبته واضحة وموجزة ، مما يجعل من السهل فهمها لأي شخص على دراية بلغات البرمجة مثل C أو Java. وهذا يضمن أن المطورين يمكن أن يصبحوا منتجين بسرعة مع Go والحفاظ بسهولة على قواعد الأكواد الخاصة بهم بمرور الوقت.

Try AppMaster today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

دعم التزامن

واحدة من نقاط القوة الرئيسية لـ Go هي دعمها الأصلي للتزامن. يوفر Go Goroutines والقنوات ، التي تتيح البرمجة المتزامنة الفعالة والمباشرة. يتيح ذلك للمطورين كتابة التعليمات البرمجية التي يتم تنفيذها بشكل متزامن بسهولة ، مما يؤدي إلى أداء أفضل وأوقات استجابة أسرع.

مكتبة قياسية قوية

تفتخر Go بمكتبة قياسية شاملة ، والتي تقدم مجموعة واسعة من الأدوات والحزم لبناء التطبيقات. هذا يسهل على المطورين بدء مشاريعهم دون الحاجة إلى الاعتماد بشكل كبير على مكتبات الطرف الثالث.

التوافق عبر الأنظمة الأساسية

Go هي لغة مجمعة يمكنها بسهولة استهداف العديد من الأنظمة الأساسية ، بما في ذلك Windows و macOS و Linux. يعني هذا التوافق عبر الأنظمة الأساسية أنه يمكنك كتابة التعليمات البرمجية مرة واحدة ونشرها عبر أنظمة أساسية متعددة ، مما يبسط عملية التطوير والنشر.

التجميع والتنفيذ السريع

Go يجمع بسرعة ، مما يسمح للمطورين بتجربة ردود الفعل السريعة أثناء عملية التطوير. بالإضافة إلى ذلك ، تعرض برامج Go عمومًا أداءً ممتازًا في وقت التشغيل ، وغالبًا ما تتفوق على لغات البرمجة الشائعة الأخرى.

مجتمع قوي ونظام بيئي متنام

لدى Go مجتمع مزدهر يساهم بنشاط في نمو اللغة والنظام البيئي. هذا يعني أنه يمكنك توقع ثروة من الموارد والمكتبات والدعم لمساعدتك في إنشاء تطبيقات Go الخاصة بك وصيانتها.

AppMaster : دمج Go في تطبيقات الواجهة الخلفية

يتعرف AppMaster ، وهو نظام أساسي قوي لا يحتوي على رمز لإنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية ، على فوائد لغة برمجة Go ويدمجها في تطبيقات الواجهة الخلفية. من خلال استخدام Go جنبًا إلى جنب مع نهج no-code ، يتيح AppMaster-io للمستخدمين إنشاء تطبيقات فعالة وقابلة للتطوير بسهولة.

يتيح النظام الأساسي AppMaster للعملاء إنشاء نماذج بيانات (مخطط قاعدة البيانات) ومنطق الأعمال (يسمى عمليات الأعمال) بشكل مرئي عبر مصمم BP المرئي و REST API ونقاط نهاية WSS. يضمن هذا النهج المبسط لتطوير التطبيقات أنه يمكن للمستخدمين إنشاء تطبيقاتهم بسرعة دون التضحية بالأداء أو قابلية التوسع.

يتم إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية التي تم إنشاؤها بواسطة منصة AppMaster باستخدام Go (Golang) ، مما يوفر أداءً ممتازًا وخصائص قابلية للتوسع. ينتج عن هذا المزيج من نهج Go و no-code تطبيقات يمكنها التعامل بشكل فعال مع حالات الاستخدام عالية الحمل والمؤسسة. إليك كيفية استخدام AppMaster للغة برمجة Go:

التطبيقات عديمة الحالة: تطبيقات الواجهة الخلفية التي تم إنشاؤها باستخدام Go عديمة الحالة ، مما يضمن إمكانية توسيع نطاقها أفقيًا بسهولة حسب الحاجة.

تطبيقات الواجهة الخلفية التي تم إنشاؤها باستخدام Go عديمة الحالة ، مما يضمن إمكانية توسيع نطاقها أفقيًا بسهولة حسب الحاجة. أداء عالٍ: يضمن الكود المترجم الفعال والمحسّن من Go أن تظهر تطبيقات الواجهة الخلفية خصائص أداء ممتازة ، مما يمكّنها من التعامل مع أعباء العمل المتطلبة.

يضمن الكود المترجم الفعال والمحسّن من Go أن تظهر تطبيقات الواجهة الخلفية خصائص أداء ممتازة ، مما يمكّنها من التعامل مع أعباء العمل المتطلبة. التكامل مع PostgreSQL: يمكن أن تعمل تطبيقات AppMaster بسلاسة مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كقاعدة بيانات أساسية ، مما يسهل تخزين بيانات التطبيق وإدارتها.

يمكن أن تعمل تطبيقات بسلاسة مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كقاعدة بيانات أساسية ، مما يسهل تخزين بيانات التطبيق وإدارتها. حل من فئة المؤسسات: بفضل استخدام Go ، يقدم AppMaster حلاً برمجيًا شاملاً وقابلًا للتطوير وفعالًا يناسب مجموعة واسعة من العملاء ، من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات.

من خلال اختيار منصة AppMaster لمشروعك التالي لتطوير التطبيقات ، يمكنك الاستفادة من قوة لغة برمجة Go في بيئة سهلة الاستخدام no-code. يتيح لك ذلك إنشاء تطبيقات خلفية عالية الأداء بدون التعقيدات التقليدية المرتبطة بتطوير البرامج.

خاتمة

لقد ألقى استكشاف مشاريع Go في العالم الحقيقي الضوء على الإمكانات الرائعة لمنصة AppMaster no-code. من خلال تسخير قوة قوة Go ودمجها مع بساطة بيئة no-code ، يمكن للمطورين إطلاق العنان لإبداعهم وبناء تطبيقات مبتكرة.

يقدم AppMaster تجربة سلسة ، تمكن المستخدمين من إنشاء حلول برمجية معقدة دون الحاجة إلى معرفة واسعة بالبرمجة. من تطبيقات الويب إلى واجهات برمجة التطبيقات والخدمات المصغرة ، يمكّن AppMaster المطورين من تقديم أفكارهم إلى الحياة بكفاءة وفعالية. مع استمرار ازدهار النظام البيئي Go ، فإن تبني منصة AppMaster no-code يفتح إمكانيات جديدة للمطورين ، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتسريع عملية التطوير في العالم الحقيقي.