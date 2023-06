Go หรือที่เรียกว่า Golang เป็นภาษาโปรแกรมโอเพ่นซอร์สที่พัฒนาโดยวิศวกรของ Google Robert Griesemer, Rob Pike และ Ken Thompson เปิดตัวในปี 2009 Go ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากความเรียบง่าย การพิมพ์ที่แข็งแกร่ง รองรับการทำงานพร้อมกันในตัว และประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม

Go ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของการพัฒนาแอปพลิเคชันสมัยใหม่ โดยเป็นเลิศในด้านแอปพลิเคชันบนเครือข่าย ซอฟต์แวร์บนระบบคลาวด์ บริการขนาดเล็ก และการเขียนโปรแกรมพร้อมกัน Go ผสมผสานภาษาการเขียนโปรแกรมระบบต่างๆ เช่น C++ และ Java เข้ากับประสิทธิภาพและความสะดวกในการใช้งานของ Python และ JavaScript ด้วยการรวบรวมขยะ การพิมพ์แบบคงที่ และการลดความซับซ้อนเชิงวัตถุให้เหลือน้อยที่สุด Go มอบผลลัพธ์ที่ทรงพลังสำหรับนักพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันที่ปรับขนาดได้

อะไรทำให้ Go เหมาะสำหรับโครงการในโลกแห่งความเป็นจริง

Go ได้กลายเป็นตัวเลือกที่องค์กรและนักพัฒนาจำนวนมากทั่วโลกเลือกใช้ และความนิยมส่วนใหญ่เป็นผลมาจากข้อได้เปรียบที่น่าสนใจในโครงการในโลกแห่งความเป็นจริง บางส่วนของผลประโยชน์เหล่านี้รวมถึง:

ความเรียบง่าย: Go ออกแบบมาเพื่อความเรียบง่ายและรหัสที่สะอาด ภาษานี้รวบรวมแนวทางแบบมินิมัลลิสต์ด้วยไวยากรณ์ที่ซับซ้อนน้อยกว่า ทำให้อ่าน เขียน และบำรุงรักษาได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาแอปพลิเคชันในระยะยาว

Go ออกแบบมาเพื่อความเรียบง่ายและรหัสที่สะอาด ภาษานี้รวบรวมแนวทางแบบมินิมัลลิสต์ด้วยไวยากรณ์ที่ซับซ้อนน้อยกว่า ทำให้อ่าน เขียน และบำรุงรักษาได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาแอปพลิเคชันในระยะยาว การทำงานพร้อมกัน: Go มีการสนับสนุนการ ทำงานพร้อม กันในตัว โดยใช้ goroutines และช่องเพื่อจัดการงานหลายอย่างโดยไม่ต้องใช้เธรดแบบเดิม สิ่งนี้ทำให้ง่ายต่อการสร้างแอปพลิเคชันที่ปรับขนาดได้ ประสิทธิภาพสูง จัดการคำขอจำนวนมากในเวลาเดียวกัน

Go มีการสนับสนุนการ ทำงานพร้อม กันในตัว โดยใช้ goroutines และช่องเพื่อจัดการงานหลายอย่างโดยไม่ต้องใช้เธรดแบบเดิม สิ่งนี้ทำให้ง่ายต่อการสร้างแอปพลิเคชันที่ปรับขนาดได้ ประสิทธิภาพสูง จัดการคำขอจำนวนมากในเวลาเดียวกัน ความเร็วในการคอมไพล์: Go ให้ความเร็วในการคอมไพล์ที่รวดเร็ว ลดเวลาในการพัฒนาลงอย่างมาก ระบบการจัดการการพึ่งพาที่มีประสิทธิภาพของ Go และการสร้างไบนารีแบบเนทีฟช่วยให้สามารถพัฒนาและปรับใช้ซ้ำได้อย่างรวดเร็ว

Go ให้ความเร็วในการคอมไพล์ที่รวดเร็ว ลดเวลาในการพัฒนาลงอย่างมาก ระบบการจัดการการพึ่งพาที่มีประสิทธิภาพของ Go และการสร้างไบนารีแบบเนทีฟช่วยให้สามารถพัฒนาและปรับใช้ซ้ำได้อย่างรวดเร็ว การสนับสนุนข้ามแพลตฟอร์ม: Go เป็นแบบข้ามแพลตฟอร์ม ซึ่งหมายความว่าสามารถทำงานบนแพลตฟอร์มต่างๆ รวมถึง Windows, macOS, Linux และแพลตฟอร์มมือถือ สิ่งนี้ทำให้นักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่กำหนดเป้าหมายแพลตฟอร์มที่หลากหลายด้วยซอร์สโค้ดเดียวกัน

Go เป็นแบบข้ามแพลตฟอร์ม ซึ่งหมายความว่าสามารถทำงานบนแพลตฟอร์มต่างๆ รวมถึง Windows, macOS, Linux และแพลตฟอร์มมือถือ สิ่งนี้ทำให้นักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่กำหนดเป้าหมายแพลตฟอร์มที่หลากหลายด้วยซอร์สโค้ดเดียวกัน ชุมชนและระบบนิเวศ: Go มีชุมชนที่แข็งแกร่งและกำลังเติบโต โดยบริจาคห้องสมุดและเครื่องมือโอเพ่นซอร์สมากมาย ระบบนิเวศนี้ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน ความคิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหา ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้อันมีค่า

โครงการ Real-World Go 5 อันดับแรก

โครงการที่มีชื่อเสียงมากมายถูกสร้างขึ้นโดยใช้ภาษาโปรแกรม Go ซึ่งแสดงถึงพลังและความเก่งกาจของ Golang ต่อไปนี้คือห้าแอปพลิเคชันที่สร้างผลกระทบโดยใช้ Go:

นักเทียบท่า: นักเทียบท่า เป็นแพลตฟอร์มคอนเทนเนอร์ที่นำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งช่วยลดความยุ่งยากในการปรับใช้และการจัดการแอปพลิเคชันภายในคอนเทนเนอร์ ความสามารถในการเชื่อมต่อที่แข็งแกร่งและความสามารถพร้อมกันของ Go ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ Docker ทำให้นักพัฒนาสามารถสร้าง จัดการ และปรับใช้แอปพลิเคชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นักเทียบท่า เป็นแพลตฟอร์มคอนเทนเนอร์ที่นำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งช่วยลดความยุ่งยากในการปรับใช้และการจัดการแอปพลิเคชันภายในคอนเทนเนอร์ ความสามารถในการเชื่อมต่อที่แข็งแกร่งและความสามารถพร้อมกันของ Go ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ Docker ทำให้นักพัฒนาสามารถสร้าง จัดการ และปรับใช้แอปพลิเคชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ Kubernetes: Kubernetes ซึ่งเป็นระบบการจัดการคอนเทนเนอร์โอเพ่นซอร์สที่ออกแบบโดย Google จัดการแอปพลิเคชันคอนเทนเนอร์ในคลัสเตอร์ของโฮสต์ เขียนใน Go Kubernetes ใช้ประโยชน์จากการทำงานพร้อมกัน ประสิทธิภาพ และความเรียบง่ายของภาษา ทำให้สามารถจัดการคลัสเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและจัดการการประสานคอนเทนเนอร์ตามขนาด

Kubernetes ซึ่งเป็นระบบการจัดการคอนเทนเนอร์โอเพ่นซอร์สที่ออกแบบโดย Google จัดการแอปพลิเคชันคอนเทนเนอร์ในคลัสเตอร์ของโฮสต์ เขียนใน Go Kubernetes ใช้ประโยชน์จากการทำงานพร้อมกัน ประสิทธิภาพ และความเรียบง่ายของภาษา ทำให้สามารถจัดการคลัสเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและจัดการการประสานคอนเทนเนอร์ตามขนาด Gogs (Go Git Service): Gogs เป็นบริการ Git ที่โฮสต์เองและมีน้ำหนักเบา ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถจัดการซอร์สโค้ดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เวลาคอมไพล์ที่รวดเร็วและไวยากรณ์ที่เรียบง่ายของ Gogs ทำให้ติดตั้ง ใช้งาน และบำรุงรักษา Gogs ได้ง่าย โครงการนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถของ Go ในการสร้างแอปพลิเคชันคุณภาพการผลิต

Gogs เป็นบริการ Git ที่โฮสต์เองและมีน้ำหนักเบา ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถจัดการซอร์สโค้ดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เวลาคอมไพล์ที่รวดเร็วและไวยากรณ์ที่เรียบง่ายของ Gogs ทำให้ติดตั้ง ใช้งาน และบำรุงรักษา Gogs ได้ง่าย โครงการนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถของ Go ในการสร้างแอปพลิเคชันคุณภาพการผลิต Go Ethereum (geth): Go Ethereum หรือ geth คือการนำ Ethereum มาใช้ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแบบกระจายอำนาจยอดนิยมที่รันสัญญาอัจฉริยะ Geth เป็นหนึ่งในลูกค้าที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในระบบนิเวศ Ethereum และทำหน้าที่เป็นประตูสู่ Ethereum blockchain คุณสมบัติการพิมพ์และการทำงานพร้อมกันที่แข็งแกร่งของ Go ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการใช้ระบบที่ซับซ้อนนี้

Go Ethereum หรือ geth คือการนำ Ethereum มาใช้ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแบบกระจายอำนาจยอดนิยมที่รันสัญญาอัจฉริยะ Geth เป็นหนึ่งในลูกค้าที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในระบบนิเวศ Ethereum และทำหน้าที่เป็นประตูสู่ Ethereum blockchain คุณสมบัติการพิมพ์และการทำงานพร้อมกันที่แข็งแกร่งของ Go ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการใช้ระบบที่ซับซ้อนนี้ Hugo: Hugo เป็นเครื่องมือสร้างเว็บไซต์แบบคงที่ที่มีชื่อเสียงซึ่งรวบรวมฐานผู้ใช้จำนวนมากเนื่องจากความเร็ว ความยืดหยุ่น และความสะดวกในการใช้งาน เวลาในการสร้างที่รวดเร็วอย่างน่าทึ่งของ Hugo เป็นผลจากประสิทธิภาพการทำงานของ Go เนื่องจากช่วยให้สร้างเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว

โครงการในโลกแห่งความจริงเหล่านี้เป็นตัวอย่างของจุดแข็งของ Go ในฐานะภาษาโปรแกรมสมัยใหม่ แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม ความเรียบง่าย และความสามารถรอบด้านในการจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อน

ประโยชน์ของการใช้ Go สำหรับโครงการถัดไปของคุณ

Go หรือที่มักเรียกกันว่า Golang ได้กลายเป็นภาษาโปรแกรมยอดนิยมอย่างรวดเร็วสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่ ด้วยความเรียบง่าย ประสิทธิภาพ และการรองรับที่แข็งแกร่งสำหรับการประมวลผลพร้อมกัน Go จึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับโดเมนแอปพลิเคชันต่างๆ ต่อไปนี้คือประโยชน์หลักบางประการของการใช้ Go สำหรับโครงการถัดไปของคุณ:

ความเรียบง่ายและอ่านง่าย

Go ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงความเรียบง่ายและอ่านง่าย ไวยากรณ์มีความชัดเจนและกระชับ ซึ่งทำให้เข้าใจได้ง่ายสำหรับทุกคนที่คุ้นเคยกับภาษาโปรแกรม เช่น C หรือ Java สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่านักพัฒนาสามารถสร้างผลงานได้อย่างรวดเร็วด้วย Go และบำรุงรักษา codebases ได้อย่างง่ายดายเมื่อเวลาผ่านไป

การสนับสนุนการทำงานพร้อมกัน

หนึ่งในจุดแข็งหลักของ Go คือการสนับสนุนแบบเนทีฟสำหรับการทำงานพร้อมกัน Go ให้บริการ Goroutines และช่องต่างๆ ซึ่งช่วยให้สามารถตั้งโปรแกรมพร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงไปตรงมา ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาสามารถเขียนโค้ดที่ทำงานพร้อมกันได้อย่างง่ายดาย ส่งผลให้ประสิทธิภาพดีขึ้นและเวลาตอบสนองเร็วขึ้น

ห้องสมุดมาตรฐานที่แข็งแกร่ง

Go มีไลบรารีมาตรฐานที่ครอบคลุมซึ่งมีเครื่องมือและแพ็คเกจมากมายสำหรับการสร้างแอปพลิเคชัน สิ่งนี้ทำให้นักพัฒนาสามารถเริ่มต้นโครงการได้อย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาไลบรารี่ของบุคคลที่สามมากนัก

ความเข้ากันได้ข้ามแพลตฟอร์ม

Go เป็นภาษาที่คอมไพล์แล้วซึ่งสามารถกำหนดเป้าหมายแพลตฟอร์มต่างๆ รวมถึง Windows, macOS และ Linux ได้อย่างง่ายดาย ความเข้ากันได้ข้ามแพลตฟอร์มนี้หมายความว่าคุณสามารถเขียนโค้ดของคุณเพียงครั้งเดียวและปรับใช้กับหลายแพลตฟอร์ม ทำให้กระบวนการพัฒนาและการปรับใช้ง่ายขึ้น

การรวบรวมและดำเนินการอย่างรวดเร็ว

คอมไพล์อย่างรวดเร็ว ช่วยให้นักพัฒนาได้รับข้อเสนอแนะอย่างรวดเร็วในระหว่างกระบวนการพัฒนา นอกจากนี้ โดยทั่วไปแล้ว โปรแกรม Go จะแสดงประสิทธิภาพรันไทม์ที่ยอดเยี่ยม ซึ่งมักจะเหนือกว่าภาษาโปรแกรมยอดนิยมอื่นๆ

ชุมชนที่เข้มแข็งและระบบนิเวศที่กำลังเติบโต

Go มีชุมชนที่เจริญรุ่งเรืองซึ่งมีส่วนสนับสนุนการเติบโตและระบบนิเวศของภาษาอย่างจริงจัง ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถคาดหวังทรัพยากร ไลบรารี และการสนับสนุนมากมายที่จะช่วยคุณสร้างและบำรุงรักษาแอปพลิเคชัน Go ของคุณ

AppMaster: การรวม Go ในแอปพลิเคชันแบ็กเอนด์

AppMaster ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม แบบไม่ใช้โค้ด ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการสร้างแบ็กเอนด์ เว็บ และแอปพลิเคชันมือถือ ตระหนักถึงประโยชน์ของภาษาการเขียนโปรแกรม Go และรวมไว้ในแอปพลิเคชันแบ็กเอนด์ ด้วยการใช้ Go ร่วมกับแนวทาง no-code AppMaster-io ช่วยให้ผู้ใช้สร้างแอปพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพและปรับขนาดได้อย่างง่ายดาย

แพลตฟอร์ม AppMaster ช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้าง แบบจำลองข้อมูล (สคีมาฐานข้อมูล) ตรรกะทางธุรกิจ (เรียกว่ากระบวนการทางธุรกิจ) ผ่านทาง Visual BP Designer , REST API และ WSS Endpoints แนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพช่วยให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้สามารถสร้างแอปพลิเคชันของตนได้อย่างรวดเร็วโดยไม่สูญเสียประสิทธิภาพหรือความสามารถในการปรับขนาด

แอปพลิเคชันแบ็กเอนด์ที่สร้างโดยแพลตฟอร์ม AppMaster นั้นสร้างขึ้นโดยใช้ Go (Golang) ซึ่งให้ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมและลักษณะความสามารถในการขยายขนาด การผสมผสานระหว่าง Go และแนวทาง no-code ทำให้เกิดแอปพลิเคชันที่สามารถจัดการกับกรณีการใช้งานที่มีโหลดสูงและระดับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือวิธีที่ AppMaster ใช้ประโยชน์จากภาษาโปรแกรม Go:

แอปพลิเคชันไร้สถานะ: แอปพลิเคชันแบ็กเอนด์ที่สร้างโดยใช้ Go นั้นไร้สถานะ ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถปรับขนาดในแนวนอนได้อย่างง่ายดายตามต้องการ

แอปพลิเคชันแบ็กเอนด์ที่สร้างโดยใช้ Go นั้นไร้สถานะ ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถปรับขนาดในแนวนอนได้อย่างง่ายดายตามต้องการ ประสิทธิภาพสูง: โค้ดคอมไพล์ที่มีประสิทธิภาพและปรับให้เหมาะสมของ Go ช่วยให้มั่นใจได้ว่าแอปพลิเคชันส่วนหลังมีลักษณะการทำงานที่ยอดเยี่ยม ทำให้สามารถจัดการกับเวิร์กโหลดที่ต้องการได้

โค้ดคอมไพล์ที่มีประสิทธิภาพและปรับให้เหมาะสมของ Go ช่วยให้มั่นใจได้ว่าแอปพลิเคชันส่วนหลังมีลักษณะการทำงานที่ยอดเยี่ยม ทำให้สามารถจัดการกับเวิร์กโหลดที่ต้องการได้ การผสานรวมกับ PostgreSQL: แอปพลิ AppMaster สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นกับฐานข้อมูลใดๆ ที่เข้ากันได้กับ PostgreSQL เป็นฐานข้อมูลหลัก ทำให้ง่ายต่อการจัดเก็บและจัดการข้อมูลแอปพลิเคชัน

แอปพลิ สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นกับฐานข้อมูลใดๆ ที่เข้ากันได้กับ PostgreSQL เป็นฐานข้อมูลหลัก ทำให้ง่ายต่อการจัดเก็บและจัดการข้อมูลแอปพลิเคชัน โซลูชันระดับองค์กร: ด้วยการใช้ Go ทำให้ AppMaster มอบโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ครอบคลุม ปรับขนาดได้ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งเหมาะสำหรับลูกค้าหลากหลายกลุ่ม ตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงองค์กร

เมื่อเลือกแพลตฟอร์ม AppMaster สำหรับโครงการพัฒนาแอปพลิเคชันครั้งต่อไป คุณจะสามารถควบคุมพลังของภาษาโปรแกรม Go ในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับผู้ใช้และ no-code สิ่งนี้ช่วยให้คุณสร้างแอปพลิเคชันแบ็กเอนด์ที่มีประสิทธิภาพสูงโดยไม่ต้องมีความซับซ้อนแบบดั้งเดิมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์

บทสรุป

การสำรวจโครงการ Go ในโลกแห่งความเป็นจริงได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพอันโดดเด่นของแพลตฟอร์ม AppMaster no-code ด้วยการควบคุมพลังของความแข็งแกร่งของ Go และรวมเข้ากับความเรียบง่ายของสภาพแวดล้อม no-code นักพัฒนาสามารถปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์และสร้างแอปพลิเคชันที่เป็นนวัตกรรมได้

AppMaster มอบประสบการณ์ที่ไร้รอยต่อ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนโดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ดมากมาย ตั้งแต่เว็บแอปพลิเคชันไปจนถึง API และไมโครเซอร์วิส AppMaster ช่วยให้นักพัฒนานำแนวคิดของพวกเขามาสู่ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขณะที่ระบบนิเวศ Go เติบโตอย่างต่อเนื่อง การใช้แพลตฟอร์ม AppMaster no-code ได้เปิดโอกาสใหม่ๆ สำหรับนักพัฒนา ขับเคลื่อนประสิทธิภาพการทำงาน และเร่งกระบวนการพัฒนาในโลกแห่งความเป็นจริง