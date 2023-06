Go-তে সমগতির পরিচিতি

একযোগে বা ছদ্ম-সমান্তরাল ফ্যাশনে একটি প্রোগ্রাম দ্বারা সম্পাদিত স্বাধীন কাজের সংগঠন। কনকারেন্সি হল আধুনিক প্রোগ্রামিং এর একটি মৌলিক দিক, যা ডেভেলপারদের মাল্টিকোর প্রসেসরের পূর্ণ সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে, দক্ষতার সাথে সিস্টেম রিসোর্স পরিচালনা করতে এবং জটিল অ্যাপ্লিকেশনের ডিজাইনকে সহজ করতে সক্ষম করে।

Go, Golang নামেও পরিচিত , একটি স্থিতিশীলভাবে টাইপ করা, সংকলিত প্রোগ্রামিং ভাষা যা সরলতা এবং দক্ষতার কথা মাথায় রেখে ডিজাইন করা হয়েছে। এর কনকারেন্সি মডেলটি টনি হোয়ারের কমিউনিকেটিং সিকোয়েন্সিয়াল প্রসেস (সিএসপি) দ্বারা অনুপ্রাণিত, একটি আনুষ্ঠানিকতা যা সুস্পষ্ট বার্তা-পাসিং চ্যানেলগুলির দ্বারা আন্তঃসংযুক্ত স্বাধীন প্রক্রিয়া তৈরির প্রচার করে। Go-তে সমগতি গরউটিন, চ্যানেল এবং 'নির্বাচন' বিবৃতির ধারণার চারপাশে ঘোরে।

এই মূল বৈশিষ্ট্যগুলি ডেভেলপারদের সহজে এবং ন্যূনতম বয়লারপ্লেট কোড সহ অত্যন্ত সমসাময়িক প্রোগ্রামগুলি লিখতে দেয় যখন নিরাপদ এবং সুনির্দিষ্ট যোগাযোগ এবং কাজের মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিত করে। AppMaster- এ, বিকাশকারীরা একটি ভিজ্যুয়াল ব্লুপ্রিন্ট ডিজাইনার এবং স্বয়ংক্রিয় সোর্স কোড জেনারেশনের সাহায্যে স্কেলেবল, উচ্চ-পারফরম্যান্স ব্যাকএন্ড অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে Go-এর কনকারেন্সি মডেলের শক্তিকে কাজে লাগাতে পারে।

গোরুটিনস: দ্য বিল্ডিং ব্লক অফ কনকারেন্সি

Go-তে, গরউটিনের ধারণার চারপাশে কনকারেন্সি তৈরি করা হয়েছে, Go রানটাইম শিডিউলার দ্বারা পরিচালিত লাইটওয়েট থ্রেডের মতো কাঠামো। ওএস থ্রেডের তুলনায় গোরুটিনগুলি অবিশ্বাস্যভাবে সস্তা, এবং বিকাশকারীরা অপ্রতিরোধ্য সিস্টেম সংস্থান ছাড়াই একটি একক প্রোগ্রামে হাজার হাজার বা এমনকি লক্ষ লক্ষ সহজেই জন্ম দিতে পারে। একটি গোরুটিন তৈরি করতে, শুধু 'go' কীওয়ার্ড দিয়ে একটি ফাংশন কলের উপসর্গ দিন। আহ্বানের পরে, ফাংশনটি বাকি প্রোগ্রামের সাথে একযোগে কার্যকর হবে:

func printMessage(message string) { fmt.Println(message) } func main() { go printMessage("Hello, concurrency!") fmt.Println("This might print first.") }

লক্ষ্য করুন যে মুদ্রিত বার্তাগুলির ক্রম নির্ধারক নয় এবং দ্বিতীয় বার্তাটি প্রথমটির আগে মুদ্রিত হতে পারে। এটি ব্যাখ্যা করে যে গোরুটিনগুলি প্রোগ্রামের বাকি অংশগুলির সাথে একযোগে চলে এবং তাদের কার্যকর করার আদেশ নিশ্চিত করা হয় না। গো রানটাইম শিডিউলার গোরুটিনগুলি পরিচালনা এবং কার্যকর করার জন্য দায়ী, সিপিইউ ব্যবহার অপ্টিমাইজ করার সময় এবং অপ্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ সুইচগুলি এড়ানোর সময় সেগুলি একযোগে চলে তা নিশ্চিত করে৷ Go-এর সময়সূচী একটি কাজের-চুরির অ্যালগরিদম নিয়োগ করে এবং সহযোগিতামূলকভাবে গোরুটিনগুলি নির্ধারণ করে, যাতে তারা যখন উপযুক্ত হয় তখন নিয়ন্ত্রণ দেয়, যেমন দীর্ঘ-চলমান অপারেশনের সময় বা নেটওয়ার্ক ইভেন্টের জন্য অপেক্ষা করার সময়।

মনে রাখবেন যে goroutines, যদিও দক্ষ, অসতর্কভাবে ব্যবহার করা উচিত নয়. অ্যাপ্লিকেশানের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে এবং রিসোর্স লিক এড়াতে আপনার গোরুটিনের জীবনচক্র ট্র্যাক করা এবং পরিচালনা করা অপরিহার্য। যে কোনো সময়ে সক্রিয় গোরুটিনের সংখ্যা সীমিত করতে ডেভেলপারদের নিয়োগের ধরণ, যেমন কর্মী পুল, বিবেচনা করা উচিত।

চ্যানেল: গোরুটিনের মধ্যে সিঙ্ক্রোনাইজিং এবং যোগাযোগ

চ্যানেলগুলি হল Go-এর কনকারেন্সি মডেলের একটি মৌলিক অংশ, যা goroutineগুলিকে যোগাযোগ করতে এবং নিরাপদে তাদের সম্পাদনকে সিঙ্ক্রোনাইজ করার অনুমতি দেয়৷ চ্যানেলগুলি গো-তে প্রথম-শ্রেণীর মান এবং ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি ঐচ্ছিক বাফার আকার সহ 'মেক' ফাংশন ব্যবহার করে তৈরি করা যেতে পারে:

// Unbuffered channel ch := make(chan int) // Buffered channel with a capacity of 5 bufCh := make(chan int, 5)

একটি নির্দিষ্ট ক্ষমতা সহ একটি বাফার করা চ্যানেল ব্যবহার করা চ্যানেলে একাধিক মান সংরক্ষণ করার অনুমতি দেয়, একটি সাধারণ সারি হিসাবে পরিবেশন করে। এটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে থ্রুপুট বাড়াতে সাহায্য করতে পারে, তবে ডেভেলপারদের অবশ্যই ডেডলক বা অন্যান্য সিঙ্ক্রোনাইজেশন সমস্যা প্রবর্তন না করার জন্য সতর্ক থাকতে হবে। চ্যানেলের মাধ্যমে মান পাঠানো '<-' অপারেটরের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়:

// Sending the value 42 through the channel ch <- 42 // Sending values in a for loop for i := 0; i < 10; i++ { ch <- i }

একইভাবে, চ্যানেলগুলি থেকে মানগুলি গ্রহণ করার জন্য একই '<-' অপারেটর ব্যবহার করে তবে ডানদিকে চ্যানেলের সাথে:

// Receiving a value from the channel value := <-ch // Receiving values in a for loop for i := 0; i < 10; i++ { value := <-ch fmt.Println(value) }

চ্যানেলগুলি গুরুটিনগুলিকে যোগাযোগ এবং সিঙ্ক্রোনাইজ করার জন্য একটি সহজ কিন্তু শক্তিশালী বিমূর্ততা প্রদান করে। চ্যানেলগুলি ব্যবহার করে, বিকাশকারীরা শেয়ার্ড-মেমরি মডেলগুলির সাধারণ ত্রুটিগুলি এড়াতে পারে এবং ডেটা রেস এবং অন্যান্য সমসাময়িক প্রোগ্রামিং সমস্যাগুলির সম্ভাবনা হ্রাস করতে পারে। একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে, নিম্নলিখিত উদাহরণটি বিবেচনা করুন যেখানে দুটি সমসাময়িক ফাংশন দুটি স্লাইসের উপাদানগুলিকে যোগ করে এবং ফলাফলগুলিকে একটি ভাগ করা পরিবর্তনশীলে সংরক্ষণ করে:

func sumSlice(slice []int, result *int) { sum := 0 for _, value := range slice { sum += value } *result = sum } func main() { slice1 := []int{1, 2, 3, 4, 5} slice2 := []int{6, 7, 8, 9, 10} sharedResult := 0 go sumSlice(slice1, &sharedResult) go sumSlice(slice2, &sharedResult) time.Sleep(1 * time.Second) fmt.Println("Result:", sharedResult) }

উপরের উদাহরণটি ডেটা রেসের জন্য দায়ী কারণ উভয় গোরুটিন একই ভাগ করা মেমরি অবস্থানে লেখা। চ্যানেল ব্যবহার করে, যোগাযোগ নিরাপদ এবং এই ধরনের সমস্যা থেকে মুক্ত করা যেতে পারে:

func sumSlice(slice []int, ch chan int) { sum := 0 for _, value := range slice { sum += value } ch <- sum } func main() { slice1 := []int{1, 2, 3, 4, 5} slice2 := []int{6, 7, 8, 9, 10} ch := make(chan int) go sumSlice(slice1, ch) go sumSlice(slice2, ch) result1 := <-ch result2 := <-ch fmt.Println("Result:", result1 + result2) }

Go-এর বিল্ট-ইন কনকারেন্সি ফিচার ব্যবহার করে, ডেভেলপাররা সহজে শক্তিশালী এবং মাপযোগ্য অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে পারে। গোরুটিন এবং চ্যানেল ব্যবহারের মাধ্যমে, তারা নিরাপদ এবং মার্জিত কোড বজায় রেখে আধুনিক হার্ডওয়্যারের সম্পূর্ণ সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পারে। AppMaster এ, Go ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপারদেরকে আরও শক্তিশালী করে ব্যাকএন্ড অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে, যা স্বয়ংক্রিয় সোর্স কোড জেনারেশনের মাধ্যমে উন্নত কর্মক্ষমতা এবং স্কেলেবিলিটির জন্য।

Go-এ সাধারণ সমসাময়িক নিদর্শন

সমসাময়িক সফ্টওয়্যার ডিজাইন এবং বাস্তবায়নের সময় উদ্ভূত সাধারণ সমস্যাগুলির পুনর্ব্যবহারযোগ্য সমাধান হল কনকারেন্সি প্যাটার্ন। এই বিভাগে, আমরা গো-তে সবচেয়ে জনপ্রিয় কিছু কনকারেন্সি প্যাটার্নগুলি অন্বেষণ করব, যার মধ্যে ফ্যান-ইন/ফ্যান-আউট, কর্মী পুল, পাইপলাইন এবং আরও অনেক কিছু রয়েছে৷

ফ্যান-ইন/ফ্যান-আউট

ফ্যান-ইন/ফ্যান-আউট প্যাটার্নটি ব্যবহার করা হয় যখন আপনার কাছে ডেটা তৈরির (ফ্যান-আউট) বেশ কয়েকটি কাজ থাকে এবং তারপরে সেই কাজগুলি (ফ্যান-ইন) থেকে ডেটা ব্যবহার করে একটি একক কাজ থাকে। Go-তে, আপনি গরউটিন এবং চ্যানেল ব্যবহার করে এই প্যাটার্নটি বাস্তবায়ন করতে পারেন। ফ্যান-আউট অংশটি ডেটা তৈরি করতে একাধিক গোরুটিন চালু করে তৈরি করা হয় এবং ফ্যান-ইন অংশটি একটি একক চ্যানেল ব্যবহার করে ডেটা ব্যবহার করে তৈরি করা হয়। ```go func FanIn(চ্যানেল...<-chan int) <-chan int { var wg sync. WaitGroup out := make(chan int) wg. Add(len(channels)) for _, c := range চ্যানেলগুলি { go func(ch <-chan int) { n := রেঞ্জ ch { আউট <- n } wg.Done() }(c) } go func() { wg.Wait() close(out) }( ) রিটার্ন আউট } ```

শ্রমিক পুল

একটি কর্মী পুল হল গোরুটিনের একটি সেট যা একই সাথে একই কাজ সম্পাদন করে, নিজেদের মধ্যে কাজের চাপ বন্টন করে। এই প্যাটার্নটি সঙ্গতি সীমিত করতে, সংস্থানগুলি পরিচালনা করতে এবং একটি কার্য সম্পাদনকারী গোরুটিনের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যবহৃত হয়। Go-তে, আপনি গোরুটিন, চ্যানেল এবং 'রেঞ্জ' কীওয়ার্ডের সংমিশ্রণ ব্যবহার করে একটি কর্মী পুল তৈরি করতে পারেন। ``` go func WorkerPool(workers int, jobs <-chan Job, results chan<- ফলাফল) { i := 0 এর জন্য; আমি < শ্রমিক; i++ { go func() { কাজের জন্য := পরিসরের চাকরি { ফলাফল <- job.Execute() } }() } } ```

পাইপলাইন

পাইপলাইন প্যাটার্ন হল টাস্কের একটি শৃঙ্খল যা ক্রমানুসারে ডেটা প্রক্রিয়া করে, প্রতিটি টাস্ক তার আউটপুটকে ইনপুট হিসাবে পরবর্তী টাস্কে পাঠায়। Go-তে, পাইপলাইন প্যাটার্নটি গরউটিনের মধ্যে ডেটা পাস করার জন্য চ্যানেলগুলির একটি সিরিজ ব্যবহার করে প্রয়োগ করা যেতে পারে, একটি গুরুটিন পাইপলাইনের একটি স্টেজ হিসাবে কাজ করে। ```গো ফাঙ্ক পাইপলাইন(ইনপুট <-চ্যান ডেটা) <-চ্যান ফলাফল { স্টেজ1 := স্টেজ1(ইনপুট) স্টেজ2 := স্টেজ2(স্টেজ1) রিটার্ন স্টেজ3(স্টেজ2) } ```

হার সীমাবদ্ধতা

হার সীমিত করা একটি কৌশল যা একটি অ্যাপ্লিকেশন সম্পদ গ্রহণ করে বা একটি নির্দিষ্ট ক্রিয়া সম্পাদন করে তা নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যবহৃত হয়। এটি সম্পদ পরিচালনা এবং ওভারলোডিং সিস্টেম প্রতিরোধে কার্যকর হতে পারে। Go-তে, আপনি time.Ticker এবং 'select' স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে হার সীমিতকরণ বাস্তবায়ন করতে পারেন। ```go func RateLimiter(অনুরোধ <-চ্যান অনুরোধ, রেট সময়। সময়কাল) <-চ্যান প্রতিক্রিয়া { সীমা := সময়। নিউটিকার(রেট) প্রতিক্রিয়া := মেক(চ্যান রেসপন্স) গো ফাঙ্ক() { বন্ধ বন্ধ করুন(প্রতিক্রিয়াগুলি) অনুরোধের জন্য := পরিসরের অনুরোধ { <-limit.C প্রতিক্রিয়া <- req.Process() } }() প্রতিক্রিয়া ফেরত } ```

বাতিলকরণ এবং টাইমআউট প্যাটার্ন

সমসাময়িক প্রোগ্রামগুলিতে, এমন পরিস্থিতি হতে পারে যেখানে আপনি একটি অপারেশন বাতিল করতে চান বা এটি সম্পূর্ণ করার জন্য একটি সময়সীমা সেট করতে চান। Go প্রসঙ্গ প্যাকেজ প্রদান করে, যা আপনাকে একটি গোরুটিনের জীবনচক্র পরিচালনা করতে দেয়, এটি তাদের বাতিল করার জন্য সংকেত দেওয়া, একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা সেট করা, বা বিচ্ছিন্ন কল পাথগুলিতে ভাগ করার জন্য মান সংযুক্ত করা সম্ভব করে। ``go func WithTimeout(ctx context.context, period time.Duration, task func() error) error { ctx, cancel := context.WithTimeout(ctx, duration) defer cancel() done := make(chan error, 1) go func() { সম্পন্ন <- task() }() নির্বাচন করুন { case <-ctx.Done(): ctx.Err() case err := <-done: return err } } ```

সমসাময়িক প্রোগ্রামে ত্রুটি হ্যান্ডলিং এবং পুনরুদ্ধার

ত্রুটি হ্যান্ডলিং এবং পুনরুদ্ধার একটি শক্তিশালী সমসাময়িক প্রোগ্রামের অপরিহার্য উপাদান কারণ তারা প্রোগ্রামটিকে অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে প্রতিক্রিয়া জানাতে এবং একটি নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে এটির সম্পাদন চালিয়ে যেতে দেয়। এই বিভাগে, আমরা সমসাময়িক Go প্রোগ্রামগুলিতে কীভাবে ত্রুটিগুলি পরিচালনা করতে হয় এবং কীভাবে গোরুটিনে আতঙ্ক থেকে পুনরুদ্ধার করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করব।

সমসাময়িক প্রোগ্রামে ত্রুটি পরিচালনা করা

চ্যানেলগুলির মাধ্যমে ত্রুটিগুলি পাঠান : আপনি গুরুটিনের মধ্যে ত্রুটির মানগুলি পাস করতে চ্যানেলগুলি ব্যবহার করতে পারেন এবং প্রাপককে সে অনুযায়ী পরিচালনা করতে দিতে পারেন৷ ```গো ফাঙ্ক ওয়ার্কার (চাকরি <-চ্যান int, ফলাফল চ্যান<- int, errs chan<- ত্রুটি) { কাজের জন্য := পরিসরের চাকরি { res, err := প্রক্রিয়া(চাকরি) যদি ভুল হয় != শূন্য { errs < - ত্রুটি চালিয়ে যান } ফলাফল <- res } } ``` 'নির্বাচন' বিবৃতিটি ব্যবহার করুন : ডেটা এবং ত্রুটি চ্যানেলগুলিকে একত্রিত করার সময়, আপনি একাধিক চ্যানেল শুনতে এবং প্রাপ্ত মানগুলির উপর ভিত্তি করে ক্রিয়া সম্পাদন করতে 'নির্বাচন' বিবৃতিটি ব্যবহার করতে পারেন। ```যাও { case res := <-results: fmt.Println("ফলাফল:", res) কেস err := <-errs: fmt.Println("Error:", err) } ```

Goroutines মধ্যে আতঙ্ক থেকে পুনরুদ্ধার

একটি গোরুটিনে আতঙ্ক থেকে পুনরুদ্ধার করতে, আপনি একটি কাস্টম পুনরুদ্ধার ফাংশন সহ 'defer' কীওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন। এই ফাংশনটি কার্যকর করা হবে যখন গোরুটিন একটি আতঙ্কের সম্মুখীন হয় এবং আপনাকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে এবং ত্রুটিটি লগ করতে সাহায্য করতে পারে। ```go func workerSafe() { defer func() { if r := recover(); r != nil { fmt.Println("এর থেকে পুনরুদ্ধার করা হয়েছে:", r) } }() // আপনার গোরুটিন কোড এখানে } ```

পারফরম্যান্সের জন্য সামঞ্জস্য অপ্টিমাইজ করা

Go-তে সমসাময়িক প্রোগ্রামগুলির কর্মক্ষমতা উন্নত করার জন্য প্রধানত সম্পদ ব্যবহারের সঠিক ভারসাম্য খুঁজে পাওয়া এবং হার্ডওয়্যার ক্ষমতার সর্বাধিক ব্যবহার করা জড়িত। আপনার সমসাময়িক Go প্রোগ্রামগুলির কর্মক্ষমতা অপ্টিমাইজ করতে আপনি এখানে কিছু কৌশল ব্যবহার করতে পারেন:

গোরুটিনের সংখ্যা ঠিক করে নিন : গোরুটিনের সঠিক সংখ্যা আপনার নির্দিষ্ট ব্যবহারের ক্ষেত্রে এবং আপনার হার্ডওয়্যারের সীমাবদ্ধতার উপর নির্ভর করে। আপনার আবেদনের জন্য সর্বোত্তম সংখ্যক গোরুটিন খুঁজে পেতে বিভিন্ন মান নিয়ে পরীক্ষা করুন।

: গোরুটিনের সঠিক সংখ্যা আপনার নির্দিষ্ট ব্যবহারের ক্ষেত্রে এবং আপনার হার্ডওয়্যারের সীমাবদ্ধতার উপর নির্ভর করে। আপনার আবেদনের জন্য সর্বোত্তম সংখ্যক গোরুটিন খুঁজে পেতে বিভিন্ন মান নিয়ে পরীক্ষা করুন। বাফার করা চ্যানেলগুলি ব্যবহার করুন : বাফার করা চ্যানেলগুলি ব্যবহার করে সমসাময়িক কাজের থ্রুপুট বৃদ্ধি করতে পারে, যাতে তারা সিঙ্ক্রোনাইজেশনের জন্য অপেক্ষা না করে আরও ডেটা তৈরি করতে এবং ব্যবহার করতে পারে।

: বাফার করা চ্যানেলগুলি ব্যবহার করে সমসাময়িক কাজের থ্রুপুট বৃদ্ধি করতে পারে, যাতে তারা সিঙ্ক্রোনাইজেশনের জন্য অপেক্ষা না করে আরও ডেটা তৈরি করতে এবং ব্যবহার করতে পারে। হার সীমিতকরণ বাস্তবায়ন করুন : সম্পদ-নিবিড় প্রক্রিয়াগুলিতে নিযুক্তির হার সীমিত করা সম্পদের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করতে পারে এবং বিবাদ, অচলাবস্থা এবং সিস্টেম ওভারলোডের মতো সমস্যাগুলি প্রতিরোধ করতে পারে।

: সম্পদ-নিবিড় প্রক্রিয়াগুলিতে নিযুক্তির হার সীমিত করা সম্পদের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করতে পারে এবং বিবাদ, অচলাবস্থা এবং সিস্টেম ওভারলোডের মতো সমস্যাগুলি প্রতিরোধ করতে পারে। ক্যাশিং ব্যবহার করুন : ক্যাশে গণনা করা ফলাফল যা ঘন ঘন অ্যাক্সেস করা হয়, অপ্রয়োজনীয় গণনা হ্রাস করে এবং আপনার প্রোগ্রামের সামগ্রিক কর্মক্ষমতা উন্নত করে।

: ক্যাশে গণনা করা ফলাফল যা ঘন ঘন অ্যাক্সেস করা হয়, অপ্রয়োজনীয় গণনা হ্রাস করে এবং আপনার প্রোগ্রামের সামগ্রিক কর্মক্ষমতা উন্নত করে। আপনার অ্যাপ্লিকেশানের প্রোফাইল করুন : পারফরম্যান্সের বাধা এবং সম্পদ-ব্যবহারের কাজগুলি সনাক্ত করতে এবং অপ্টিমাইজ করতে pprof-এর মতো সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করে আপনার Go অ্যাপ্লিকেশনটিকে প্রোফাইল করুন৷

: পারফরম্যান্সের বাধা এবং সম্পদ-ব্যবহারের কাজগুলি সনাক্ত করতে এবং অপ্টিমাইজ করতে pprof-এর মতো সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করে আপনার Go অ্যাপ্লিকেশনটিকে প্রোফাইল করুন৷ ব্যাকএন্ড অ্যাপ্লিকেশনের জন্য AppMaster লিভারেজ : AppMaster নো-কোড প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করার সময়, আপনি আপনার সফ্টওয়্যার সমাধানগুলির জন্য সর্বোত্তম কর্মক্ষমতা এবং স্কেলেবিলিটি নিশ্চিত করে Go-এর সমসাময়িক ক্ষমতাগুলি ব্যবহার করে ব্যাকএন্ড অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে পারেন।

এই একযোগে নিদর্শন এবং অপ্টিমাইজেশান কৌশলগুলি আয়ত্ত করে, আপনি Go-তে দক্ষ এবং উচ্চ-সম্পাদক সমকালীন অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে পারেন। আপনার সফ্টওয়্যার প্রকল্পগুলিকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য শক্তিশালী AppMaster প্ল্যাটফর্মের পাশাপাশি Go-এর অন্তর্নির্মিত সমবায় বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যবহার করুন৷