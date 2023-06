Go中的并发性介绍

并发是指以同时或伪并行的方式组织由程序执行的独立任务。并发是现代编程的一个基本方面,使开发人员能够充分利用多核处理器的潜力,有效地管理系统资源,并简化复杂应用程序的设计。

Go,也被称为golang,是一种静态类型的编译编程语言,设计时考虑到了简单性和效率。它的并发模型受到Tony Hoare的通信顺序进程(CSP)的启发,这种形式主义提倡创建由显式消息传递通道相互连接的独立进程。Go中的并发性围绕着goroutines、通道和'select'语句的概念展开。

这些核心功能使开发人员能够轻松地编写高并发程序,并将模板代码降到最低,同时确保任务之间的安全和精确通信和同步。在AppMaster,开发者可以利用Go的并发模型的力量,通过可视化蓝图设计器和自动源代码生成,构建可扩展、高性能的后端应用程序。

Goroutines:并发的构件

在 Go 中,并发性是围绕着 goroutines 的概念建立的,goroutines 是由 Go 运行时调度程序管理的轻量级线程类结构。与操作系统的线程相比,goroutines是非常便宜的,开发者可以在一个程序中轻松生成数千甚至数百万个goroutines,而不至于使系统资源不堪重负。要创建一个goroutine,只需在函数调用前加上 "go "关键字。调用后,该函数将与程序的其他部分同时执行:

func printMessage(message string) { fmt.Println(message) } func main() { go printMessage("Hello, concurrency!") fmt.Println("This might print first." ) }

请注意,打印信息的顺序不是确定的,第二条信息可能会在第一条之前被打印。这说明了goroutines与程序的其他部分同时运行,它们的执行顺序不受保证。Go运行时调度器负责管理和执行goroutines,确保它们同时运行,同时优化CPU利用率,避免不必要的上下文切换。Go的调度器采用了偷工减料的算法,对goroutines进行合作调度,确保它们在适当的时候让出控制权,例如在长期运行的操作中或等待网络事件时。

请记住,goroutines虽然高效,但不应该被粗心使用。跟踪和管理你的goroutines的生命周期是非常重要的,以确保应用程序的稳定性并避免资源泄漏。开发者应该考虑采用一些模式,如工作池,来限制任何时候的活动goroutines的数量。

通道:在goroutines之间进行同步和通信

通道是 Go 并发模型的一个基本部分,允许goroutines安全地通信和同步它们的执行。通道是Go中的第一类值,可以使用'make'函数来创建,可以选择缓冲区大小来控制容量:

// 无缓冲通道 ch := make(chan int) // 缓冲通道,容量为5 bufCh := make(chan int, 5)

使用一个有指定容量的缓冲通道,可以在通道中存储多个值,作为一个简单的队列。在某些情况下,这可以帮助提高吞吐量,但开发人员必须谨慎,不要引入死锁或其他同步问题。通过通道发送数值是通过'<-'操作符进行的:

//通过通道发送数值42 ch <- 42 //在for循环中发送数值 for i := 0; i < 10; i++ { ch <- i }

同样,从通道接收数值也使用同样的'<-'操作符,但通道在右边:

// 从通道接收一个值 value := <-ch // 在for循环中接收值 for i := 0; i < 10; i++ { value := <-ch fmt.Println(value) }

通道为通信和同步goroutine提供了一个简单而强大的抽象。通过使用通道,开发者可以避免共享内存模型的常见缺陷,减少数据竞赛和其他并发编程问题的可能性。作为一个说明,考虑下面的例子,两个并发的函数对两个片的元素进行求和,并将结果存储在一个共享变量中:

func sumSlice(slice []int, result *int) { sum := 0 for _, value := range slice { sum += value } *result = sum } func main() { slice1 := []int{1, 2, 3, 4, 5} slice2 := []int{6, 7, 8, 9, 10} sharedResult := 0 go sumSlice(slice1, &sharedResult) go sumSlice(slice2, &sharedResult) time.Sleep(1 * time.Second) fmt.Println("Result:", sharedResult) }

上面的例子很容易发生数据竞赛,因为两个goroutine都写到了同一个共享内存位置。通过使用通道,可以使通信安全并避免此类问题:

func sumSlice(slice []int, chan int) { sum := 0 for _, value := range slice { sum += value } ch <- sum } func main() { slice1 := []int{1, 2, 3, 4, 5} slice2 := []int{6, 7, 8, 9, 10} ch := make(chan int) go sumSlice(slice1, ch) go sumSlice(slice2, ch) result1 := <-ch result2 := <-ch fmt.Println("结果:", result1 + result2) }

通过采用Go的内置并发功能,开发人员可以轻松地建立强大的可扩展的应用程序。通过使用goroutines和通道,他们可以利用现代硬件的全部潜力,同时保持安全和优雅的代码。在AppMaster ,Go语言进一步使开发人员能够可视化地构建后端应用程序,并通过自动源代码生成来实现一流的性能和可扩展性。

Go语言中的常见并发模式

并发模式是对设计和实现并发软件时出现的常见问题的可重复使用的解决方案。在本节中,我们将探讨 Go 中一些最流行的并发模式,包括扇入/扇出、工人池、管道等。

扇入/扇出

扇入/扇出模式适用于有多个任务产生数据(扇出),然后有一个任务从这些任务中消耗数据(扇入)的情况。在Go中,你可以使用goroutines和通道来实现这种模式。扇出部分是通过启动多个goroutines来产生数据,而扇入部分是通过使用单个通道来消耗数据。``go func FanIn(channel ...<-chan int) <-chan int { var wg sync.WaitGroup out := make(chan int) wg.Add(len(channels)) for _, c := range channels { go func(ch <-chan int) { for n := range ch { out <- n } wg.Done() }(c) } go func() { wg.Wait() close(out) }() return out }```

工作者池

工人池是一组goroutines,它们同时执行同一个任务,在它们之间分配工作负荷。这种模式被用来限制并发性,管理资源,控制执行任务的goroutine的数量。在Go中,你可以使用goroutines、通道和'range'关键字的组合来创建一个工作者池。``go func WorkerPool(workers int, jobs <-chan Job, results chan<- Result) { for i := 0; i < workers; i++ { go func() { for job := range jobs { results <- job.Execute() }()}() }}```

流水线

管道模式是一连串按顺序处理数据的任务,每个任务将其输出传递给下一个任务作为输入。在Go中,流水线模式可以通过一系列通道来实现,在goroutine之间传递数据,一个goroutine作为流水线的一个阶段。``go func Pipeline(input <-chan Data) <-chan Result { stage1 := stage1(input) stage2 := stage2(stage1) return stage3(stage2) }```

速率限制

速率限制是一种技术,用于控制应用程序消耗资源或执行特定动作的速率。这在管理资源和防止系统过载方面非常有用。在Go中,你可以使用time.Ticker和'select'语句实现速率限制。``go func RateLimiter(requests <-chan Request, rate time.Duration) <-chan Response { limit := time.NewTicker(rate) responses := make(chan Response) go func() { defer close( responses) for req := range requests { <-limit.C responses <- req.Process() }}() 返回响应 }```

取消和超时模式

在并发程序中,可能会有这样的情况:你想取消一个操作或为其完成设置一个超时。Go提供了上下文包,允许你管理goroutine的生命周期,使之有可能向它们发出取消的信号,设置一个截止日期,或者附加值,以便在隔离的调用路径中共享。``go func WithTimeout(ctx context.Context, duration time.Duration, task func() error) 错误 { ctx, cancel := context.WithTimeout(ctx, duration) defer cancel() done := make(chan error, 1) go func() { done <- task() }() select { case <-ctx.Done(): return ctx.Err() case err := <- done: return err }}```

并发程序中的错误处理和恢复

错误处理和恢复是一个强大的并发程序的重要组成部分,因为它们允许程序对意外情况做出反应,并以可控的方式继续执行。在本节中,我们将讨论如何处理Go并发程序中的错误,以及如何从goroutines的慌乱中恢复。

处理并发程序中的错误

通过通道发送错误:你可以使用通道在goroutines之间传递错误值,并让接收方进行相应处理。``go func worker(job <-chan int, results chan<- int, errs chan<- error) { for job := range jobs { res, err := process(job) if err != nil { errs <- err continue } results <- res }}``` 使用 "选择 "语句:当结合数据和错误通道时,你可以使用'select'语句来监听多个通道,并根据收到的值执行操作。```go select { case res := <-results: fmt.Println("Result:", res) case err := <-errs: fmt.Println("Error:", err) }```

从Goroutines中的慌乱中恢复

为了从goroutine的恐慌中恢复,你可以使用'defer'关键字和一个自定义的恢复函数。当goroutine遇到恐慌时,这个函数将被执行,可以帮助你优雅地处理和记录错误。``go func workerSafe() { defer func() { if r := recover(); r != nil { fmt.Println("Recovered from: ", r) }}() // 你的goroutine代码在这里 }```

优化并发程序的性能

提高Go中并发程序的性能主要涉及到找到资源利用的正确平衡点,并充分利用硬件能力。以下是你可以采用的一些技术来优化你的并发Go程序的性能:

微调goroutines的数量 :正确的goroutines数量取决于你的具体使用情况和硬件的限制。用不同的数值进行试验,为你的应用程序找到最佳的goroutines数量。

:正确的goroutines数量取决于你的具体使用情况和硬件的限制。用不同的数值进行试验,为你的应用程序找到最佳的goroutines数量。 使用缓冲通道 :使用缓冲通道可以增加并发任务的吞吐量,允许它们产生和消耗更多的数据而不需要等待同步。

:使用缓冲通道可以增加并发任务的吞吐量,允许它们产生和消耗更多的数据而不需要等待同步。 实施速率限制 :在资源密集型进程中采用速率限制,可以帮助控制资源利用率,防止出现争用、死锁和系统过载等问题。

:在资源密集型进程中采用速率限制,可以帮助控制资源利用率,防止出现争用、死锁和系统过载等问题。 使用缓存 :对经常访问的计算结果进行缓存,减少冗余计算,提高程序的整体性能。

:对经常访问的计算结果进行缓存,减少冗余计算,提高程序的整体性能。 对你的 应用程序 进行建模:使用 pprof 等工具对 Go 应用程序进行剖析,以确定并优化性能瓶颈和耗费资源的任务。

进行建模:使用 pprof 等工具对 Go 应用程序进行剖析,以确定并优化性能瓶颈和耗费资源的任务。 在后端应用程序中利用 AppMaster :在使用 AppMaster 无代码平台时,您可以利用 Go 的并发能力构建后端应用程序,确保软件解决方案的最佳性能和可扩展性。

通过掌握这些并发模式和优化技术,你可以在Go中创建高效和高性能的并发应用程序。利用 Go 的内置并发功能以及强大的AppMaster 平台,使您的软件项目达到新的高度。