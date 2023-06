Wprowadzenie do współbieżności w Go

Współbieżność to organizacja niezależnych zadań wykonywanych przez program w sposób jednoczesny lub pseudo-równoległy. Współbieżność jest podstawowym aspektem nowoczesnego programowania, umożliwiając programistom wykorzystanie pełnego potencjału procesorów wielordzeniowych, efektywne zarządzanie zasobami systemowymi i uproszczenie projektowania złożonych aplikacji.

Go, znany również jako golang, to statycznie typowany, kompilowany język programowania zaprojektowany z myślą o prostocie i wydajności. Jego model współbieżności jest inspirowany Communicating Sequential Processes (CSP) Tony'ego Hoare'a, formalizmem, który promuje tworzenie niezależnych procesów połączonych jawnymi kanałami przekazywania wiadomości. Współbieżność w Go obraca się wokół koncepcji goroutines, kanałów i instrukcji "select".

Te podstawowe funkcje pozwalają programistom pisać wysoce współbieżne programy z łatwością i minimalną ilością standardowego kodu, zapewniając jednocześnie bezpieczną i precyzyjną komunikację i synchronizację między zadaniami. W AppMaster programiści mogą wykorzystać moc modelu współbieżności Go do tworzenia skalowalnych, wysokowydajnych aplikacji backendowych za pomocą wizualnego projektanta i automatycznego generowania kodu źródłowego.

Goroutines: Elementy składowe współbieżności

W Go, współbieżność jest zbudowana wokół koncepcji goroutines, lekkich struktur wątkowych zarządzanych przez harmonogram Go. Goroutines są niewiarygodnie tanie w porównaniu do wątków systemu operacyjnego, a programiści mogą z łatwością tworzyć ich tysiące, a nawet miliony w jednym programie bez obciążania zasobów systemowych. Aby utworzyć goroutine, wystarczy poprzedzić wywołanie funkcji słowem kluczowym "go". Po wywołaniu, funkcja będzie wykonywana współbieżnie z resztą programu:

func printMessage(message string) { fmt.Println(message) } func main() { go printMessage("Witaj, współbieżność!") fmt.Println("To może zostać wydrukowane jako pierwsze.") }

Zauważ, że kolejność drukowanych komunikatów nie jest deterministyczna, a drugi komunikat może zostać wydrukowany przed pierwszym. Ilustruje to, że goroutines działają współbieżnie z resztą programu, a ich kolejność wykonywania nie jest gwarantowana. Harmonogram Go jest odpowiedzialny za zarządzanie i wykonywanie goroutines, zapewniając ich współbieżność przy jednoczesnej optymalizacji wykorzystania procesora i unikaniu niepotrzebnych przełączeń kontekstu. Harmonogram Go wykorzystuje algorytm kradzieży pracy i wspólnie planuje goroutines, zapewniając, że oddają kontrolę w razie potrzeby, na przykład podczas długotrwałych operacji lub podczas oczekiwania na zdarzenia sieciowe.

Należy pamiętać, że goroutines, choć wydajne, nie powinny być używane beztrosko. Niezbędne jest śledzenie i zarządzanie cyklem życia goroutines, aby zapewnić stabilność aplikacji i uniknąć wycieków zasobów. Programiści powinni rozważyć zastosowanie wzorców, takich jak pule pracowników, aby ograniczyć liczbę aktywnych goroutines w danym momencie.

Kanały: Synchronizacja i komunikacja między goroutines

Kanały są fundamentalną częścią modelu współbieżności Go, pozwalając goroutinom na bezpieczną komunikację i synchronizację ich wykonania. Kanały są wartościami pierwszej klasy w Go i mogą być tworzone za pomocą funkcji "make", z opcjonalnym rozmiarem bufora do kontrolowania pojemności:

// Kanał niebuforowany ch := make(chan int) // Kanał buforowany o pojemności 5 bufCh := make(chan int, 5)

Użycie buforowanego kanału o określonej pojemności pozwala na przechowywanie w nim wielu wartości, służąc jako prosta kolejka. Może to pomóc zwiększyć przepustowość w niektórych scenariuszach, ale programiści muszą zachować ostrożność, aby nie wprowadzać zakleszczeń lub innych problemów z synchronizacją. Wysyłanie wartości przez kanały odbywa się za pomocą operatora "<-":

// Wysyłanie wartości 42 przez kanał ch <- 42 // Wysyłanie wartości w pętli for for i := 0; i < 10; i++ { ch <- i }

Podobnie, odbieranie wartości z kanałów wykorzystuje ten sam operator "<-", ale z kanałem po prawej stronie:

// Odbieranie wartości z kanału value := <-ch // Odbieranie wartości w pętli for for i := 0; i < 10; i++ { value := <-ch fmt.Println(value) }

Kanały zapewniają prostą, ale potężną abstrakcję do komunikacji i synchronizacji goroutines. Korzystając z kanałów, programiści mogą uniknąć typowych pułapek modeli pamięci współdzielonej i zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia wyścigów danych i innych problemów związanych z programowaniem współbieżnym. Jako ilustrację rozważmy następujący przykład, w którym dwie współbieżne funkcje sumują elementy dwóch plasterków i przechowują wyniki we współdzielonej zmiennej:

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

func sumSlice(slice []int, result *int) { sum := 0 for _, value := range slice { sum += value } *result = sum } func main() { slice1 := []int{1, 2, 3, 4, 5} slice2 := []int{6, 7, 8, 9, 10} sharedResult := 0 go sumSlice(slice1, &sharedResult) go sumSlice(slice2, &sharedResult) time.Sleep(1 * time.Second) fmt.Println("Result:", sharedResult) }

Powyższy przykład jest podatny na wyścigi danych, ponieważ oba goroutines zapisują do tej samej lokalizacji pamięci współdzielonej. Korzystając z kanałów, komunikacja może być bezpieczna i wolna od takich problemów:

func sumSlice(slice []int, ch chan int) { sum := 0 for _, value := range slice { sum += value } ch <- sum } func main() { slice1 := []int{1, 2, 3, 4, 5} slice2 := []int{6, 7, 8, 9, 10} ch := make(chan int) go sumSlice(slice1, ch) go sumSlice(slice2, ch) result1 := <-ch result2 := <-ch fmt.Println("Wynik:", wynik1 + wynik2) }

Wykorzystując wbudowane funkcje współbieżności Go, programiści mogą z łatwością tworzyć potężne i skalowalne aplikacje. Korzystając z goroutines i kanałów, mogą wykorzystać pełny potencjał nowoczesnego sprzętu, zachowując przy tym bezpieczny i elegancki kod. Na stronie AppMaster, język Go dodatkowo umożliwia programistom wizualne tworzenie aplikacji zaplecza, wspieranych przez automatyczne generowanie kodu źródłowego w celu zapewnienia najwyższej wydajności i skalowalności.

Typowe wzorce współbieżności w języku Go

Wzorce współbieżności są rozwiązaniami wielokrotnego użytku dla typowych problemów, które pojawiają się podczas projektowania i wdrażania oprogramowania współbieżnego. W tej sekcji omówimy niektóre z najpopularniejszych wzorców współbieżności w Go, w tym fan-in/fan-out, pule robocze, potoki i inne.

Fan-in/Fan-out

Wzorzec fan-in/fan-out jest używany, gdy masz kilka zadań produkujących dane (fan-out), a następnie pojedyncze zadanie pobierające dane z tych zadań (fan-in). W Go można zaimplementować ten wzorzec przy użyciu goroutines i kanałów. Część fan-out jest tworzona przez uruchomienie wielu goroutines do produkcji danych, a część fan-in jest tworzona przez konsumowanie danych za pomocą pojedynczego kanału. `` go func FanIn(channels ...<-chan int) <-chan int { var wg sync.WaitGroup out := make(chan int) wg.Add(len(channels)) for _, c := range channels { go func(ch <-chan int) { for n := range ch { out <- n } wg.Done() }(c) } go func() { wg.Wait() close(out) }() return out } } ```

Pule robocze

Pula robocza to zestaw goroutinów, które wykonują to samo zadanie współbieżnie, rozdzielając między siebie obciążenie. Ten wzorzec jest używany do ograniczania współbieżności, zarządzania zasobami i kontrolowania liczby goroutinów wykonujących zadanie. W Go można utworzyć pulę roboczą przy użyciu kombinacji goroutinów, kanałów i słowa kluczowego "range". ```go func WorkerPool(workers int, jobs <-chan Job, results chan<- Result) { for i := 0; i < workers; i++ { go func() { for job := range jobs { results <- job.Execute() } }() } } ```

Potoki

Wzorzec potoku to łańcuch zadań, które przetwarzają dane sekwencyjnie, przy czym każde zadanie przekazuje swoje dane wyjściowe do następnego zadania jako dane wejściowe. W Go, wzorzec potoku może być zaimplementowany przy użyciu serii kanałów do przekazywania danych pomiędzy goroutinami, z jednym goroutinem działającym jako etap w potoku. ```go func Pipeline(input <-chan Data) <-chan Result { stage1 := stage1(input) stage2 := stage2(stage1) return stage3(stage2) } ```

Ograniczanie szybkości

Ograniczanie szybkości jest techniką używaną do kontrolowania szybkości, z jaką aplikacja zużywa zasoby lub wykonuje określoną akcję. Może to być przydatne w zarządzaniu zasobami i zapobieganiu przeciążeniu systemów. W Go można zaimplementować ograniczanie szybkości przy użyciu time.Ticker i instrukcji "select". ```go func RateLimiter(requests <-chan Request, rate time.Duration) <-chan Response { limit := time.NewTicker(rate) responses := make(chan Response) go func() { defer close(responses) for req := range requests { <-limit.C responses <- req.Process() } }() return responses } ```

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Wzorce anulowania i przekroczenia limitu czasu

W programach współbieżnych mogą wystąpić sytuacje, w których chcesz anulować operację lub ustawić limit czasu na jej zakończenie. Go udostępnia pakiet context, który pozwala zarządzać cyklem życia goroutine, umożliwiając sygnalizowanie im anulowania, ustawianie terminu lub dołączanie wartości, które mają być współdzielone przez izolowane ścieżki wywołań. `` go func WithTimeout(ctx context.Context, duration time.Duration, task func() error) error { ctx, cancel := context.WithTimeout(ctx, duration) defer cancel() done := make(chan error, 1) go func() { done <- task() }() select { case <-ctx.Done(): return ctx.Err() case err := <-done: return err } } ```

Obsługa błędów i odzyskiwanie danych w programach współbieżnych

Obsługa błędów i odzyskiwanie są niezbędnymi składnikami potężnego programu współbieżnego, ponieważ pozwalają programowi reagować na nieoczekiwane sytuacje i kontynuować jego wykonywanie w kontrolowany sposób. W tej sekcji omówimy, jak radzić sobie z błędami w współbieżnych programach Go i jak odzyskać od paniki w goroutines.

Obsługa błędów w programach współbieżnych

Wysyłaniebłędów przez kanały: Możesz użyć kanałów do przekazywania wartości błędów między goroutinami i pozwolić odbiorcy odpowiednio je obsłużyć. ```go func worker(jobs <-chan int, results chan<- int, errs chan<- error) { for job := range jobs { res, err := process(job) if err != nil { errs <- err continue } results <- res } } ``` Użyj instrukcji "select": Łącząc kanały danych i błędów, można użyć instrukcji 'select' do nasłuchiwania wielu kanałów i wykonywania akcji na podstawie odebranych wartości. ``` go select { case res := <-results: fmt.Println("Result:", res) case err := <-errs: fmt.Println("Error:", err) } ```

Odzyskiwanie po panice w goroutines

Aby odzyskać od paniki w goroutine, można użyć słowa kluczowego "defer" wraz z niestandardową funkcją odzyskiwania. Funkcja ta zostanie wykonana, gdy goroutine napotka panikę i może pomóc we wdzięcznej obsłudze i rejestrowaniu błędu. ```go func workerSafe() { defer func() { if r := recover(); r != nil { fmt.Println("Odzyskano z:", r) } }() // Twój kod goroutine tutaj } ```

Optymalizacja współbieżności pod kątem wydajności

Poprawa wydajności współbieżnych programów w Go polega głównie na znalezieniu właściwej równowagi wykorzystania zasobów i maksymalnego wykorzystania możliwości sprzętowych. Oto kilka technik, które można zastosować, aby zoptymalizować wydajność współbieżnych programów Go:

Dostosowanie liczby goroutines: Odpowiednia liczba goroutines zależy od konkretnego przypadku użycia i ograniczeń sprzętu. Eksperymentuj z różnymi wartościami, aby znaleźć optymalną liczbę goroutines dla swojej aplikacji.

liczby goroutines: Odpowiednia liczba goroutines zależy od konkretnego przypadku użycia i ograniczeń sprzętu. Eksperymentuj z różnymi wartościami, aby znaleźć optymalną liczbę goroutines dla swojej aplikacji. Używaj buforowanych kanałów: Korzystanie z buforowanych kanałów może zwiększyć przepustowość współbieżnych zadań, umożliwiając im tworzenie i wykorzystywanie większej ilości danych bez oczekiwania na synchronizację.

kanałów: Korzystanie z buforowanych kanałów może zwiększyć przepustowość współbieżnych zadań, umożliwiając im tworzenie i wykorzystywanie większej ilości danych bez oczekiwania na synchronizację. Wdrażanie ograniczania szybkości: Stosowanie ograniczania szybkości w procesach intensywnie korzystających z zasobów może pomóc kontrolować wykorzystanie zasobów i zapobiegać problemom takim jak rywalizacja, zakleszczenia i przeciążenia systemu.

ograniczania szybkości: Stosowanie ograniczania szybkości w procesach intensywnie korzystających z zasobów może pomóc kontrolować wykorzystanie zasobów i zapobiegać problemom takim jak rywalizacja, zakleszczenia i przeciążenia systemu. Korzystanie z buforowania : buforowanie wyników obliczeń, które są często używane, redukując nadmiarowe obliczenia i poprawiając ogólną wydajność programu.

: buforowanie wyników obliczeń, które są często używane, redukując nadmiarowe obliczenia i poprawiając ogólną wydajność programu. Profilowanie aplikacji : Profiluj swoją aplikację Go za pomocą narzędzi takich jak pprof, aby zidentyfikować i zoptymalizować wąskie gardła wydajności i zadania wymagające dużej ilości zasobów.

: Profiluj swoją aplikację Go za pomocą narzędzi takich jak pprof, aby zidentyfikować i zoptymalizować wąskie gardła wydajności i zadania wymagające dużej ilości zasobów. Wykorzystaj AppMaster dla aplikacji backendowych: Korzystając z platformy AppMaster no-code, można tworzyć aplikacje zaplecza wykorzystujące możliwości Go w zakresie współbieżności, zapewniając optymalną wydajność i skalowalność rozwiązań programistycznych.

Opanowując te wzorce współbieżności i techniki optymalizacji, możesz tworzyć wydajne i wydajne aplikacje współbieżne w Go. Wykorzystaj wbudowane funkcje współbieżności Go wraz z potężną platformą AppMaster, aby przenieść swoje projekty oprogramowania na nowy poziom.