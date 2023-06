Inleiding tot Concurrency in Go

Concurrency is de organisatie van onafhankelijke taken die gelijktijdig of pseudo-parallel door een programma worden uitgevoerd. Concurrency is een fundamenteel aspect van modern programmeren, waarmee ontwikkelaars het volledige potentieel van multicoreprocessors kunnen benutten, systeembronnen efficiënt kunnen beheren en het ontwerp van complexe toepassingen kunnen vereenvoudigen.

Go, ook bekend als golang, is een statisch getypeerde, gecompileerde programmeertaal die is ontworpen met eenvoud en efficiëntie in gedachten. Het concurrency model is geïnspireerd door Tony Hoare's Communicating Sequential Processes (CSP), een formalisme dat de creatie van onafhankelijke processen bevordert die onderling verbonden zijn door expliciete message-passing kanalen. Concurrency in Go draait om de concepten van goroutines, kanalen en het 'select' statement.

Deze kernfuncties stellen ontwikkelaars in staat om zeer gelijktijdige programma's te schrijven met gemak en minimale boilerplate-code, terwijl ze zorgen voor veilige en nauwkeurige communicatie en synchronisatie tussen taken.

Goroutines: De bouwstenen van gelijktijdigheid

In Go is concurrency opgebouwd rond het concept van goroutines, lichtgewicht thread-achtige structuren die worden beheerd door de Go runtime scheduler. Goroutines zijn ongelooflijk goedkoop in vergelijking met OS threads, en ontwikkelaars kunnen er gemakkelijk duizenden of zelfs miljoenen in een enkel programma spawnen zonder de systeembronnen te overweldigen. Om een goroutine te maken, zet je simpelweg een functieaanroep vooraf met het sleutelwoord 'go'. Bij het aanroepen zal de functie gelijktijdig met de rest van het programma worden uitgevoerd:

func printMessage(message string) { fmt.Println(message) } func main() { go printMessage("Hello, concurrency!") fmt.Println("This might print first.") }

Merk op dat de volgorde van de afgedrukte berichten niet deterministisch is en dat het tweede bericht voor het eerste kan worden afgedrukt. Dit illustreert dat goroutines gelijktijdig met de rest van het programma worden uitgevoerd en dat hun uitvoeringsvolgorde niet gegarandeerd is. De Go runtime scheduler is verantwoordelijk voor het beheren en uitvoeren van goroutines, en zorgt ervoor dat ze gelijktijdig worden uitgevoerd terwijl het CPU-gebruik wordt geoptimaliseerd en onnodige contextwisselingen worden vermeden. De scheduler van Go maakt gebruik van een work-stealing algoritme en roostert goroutines gezamenlijk in, zodat ze de controle overdragen wanneer dat nodig is, zoals tijdens langlopende bewerkingen of wanneer er gewacht wordt op netwerkgebeurtenissen.

Onthoud dat goroutines, hoewel ze efficiënt zijn, niet onzorgvuldig gebruikt moeten worden. Het is essentieel om de levenscyclus van je goroutines bij te houden en te beheren om de stabiliteit van de applicatie te garanderen en lekken in bronnen te voorkomen. Ontwikkelaars moeten overwegen om patronen te gebruiken, zoals worker pools, om het aantal actieve goroutines op een gegeven moment te beperken.

Kanalen: Synchroniseren en communiceren tussen goroutines

Kanalen zijn een fundamenteel onderdeel van Go's concurrency model, waarmee goroutines kunnen communiceren en hun uitvoering veilig kunnen synchroniseren. Kanalen zijn eersteklas waarden in Go en kunnen worden gemaakt met de functie 'make', met een optionele buffergrootte om de capaciteit te regelen:

// Ongebufferd kanaal ch := make(chan int) // Gebufferd kanaal met een capaciteit van 5 bufCh := make(chan int, 5)

Door een gebufferd kanaal met een gespecificeerde capaciteit te gebruiken, kunnen meerdere waarden in het kanaal worden opgeslagen, zodat het als een eenvoudige wachtrij fungeert. Dit kan de doorvoer in bepaalde scenario's helpen verhogen, maar ontwikkelaars moeten oppassen dat ze geen deadlocks of andere synchronisatieproblemen introduceren. Het versturen van waarden door kanalen wordt uitgevoerd via de '<-' operator:

// De waarde 42 door het kanaal sturen ch <- 42 // Waarden verzenden in een for-lus for i := 0; i < 10; i++ { ch <- i }

Op dezelfde manier wordt voor het ontvangen van waarden van kanalen dezelfde '<-'-operator gebruikt, maar dan met het kanaal aan de rechterkant:

// Een waarde ontvangen van het kanaal waarde := <-ch // Waarden ontvangen in een for-lus for i := 0; i < 10; i++ { waarde := <-ch fmt.Println(waarde) }

Kanalen bieden een eenvoudige maar krachtige abstractie voor het communiceren en synchroniseren van goroutines. Door kanalen te gebruiken, kunnen ontwikkelaars veelvoorkomende valkuilen van shared-memory modellen vermijden en de kans op dataraces en andere gelijktijdige programmeerproblemen verkleinen. Ter illustratie het volgende voorbeeld waarbij twee gelijktijdige functies de elementen van twee slices bij elkaar optellen en de resultaten opslaan in een gedeelde variabele:

func sumSlice(slice []int, result *int) { sum := 0 for _, value := range slice { sum += value } *result = sum } func main() { slice1 := []int{1, 2, 3, 4, 5} slice2 := []int{6, 7, 8, 9, 10} sharedResult := 0 go sumSlice(slice1, &sharedResult) go sumSlice(slice2, &sharedResult) time.Sleep(1 * time.Second) fmt.Println("Resultaat:", gedeeldResultaat) }

Het bovenstaande voorbeeld is vatbaar voor dataraces omdat beide goroutines naar dezelfde gedeelde geheugenlocatie schrijven. Door kanalen te gebruiken, kan de communicatie veilig worden gemaakt en vrij van dergelijke problemen:

func sumSlice(slice []int, ch chan int) { sum := 0 for _, value := range slice { sum += value } ch <- sum } func main() { slice1 := []int{1, 2, 3, 4, 5} slice2 := []int{6, 7, 8, 9, 10} ch := make(chan int) go sumSlice(slice1, ch) go sumSlice(slice2, ch) result1 := <-ch result2 := <-ch fmt.Println("Resultaat:", resultaat1 + resultaat2) }

Door gebruik te maken van de ingebouwde concurrency functies van Go, kunnen ontwikkelaars eenvoudig krachtige en schaalbare applicaties bouwen. Door het gebruik van goroutines en kanalen kunnen ze het volledige potentieel van moderne hardware benutten terwijl ze veilige en elegante code behouden.

Gemeenschappelijke concurrentiepatronen in Go

Concurrency patronen zijn herbruikbare oplossingen voor veelvoorkomende problemen die zich voordoen bij het ontwerpen en implementeren van gelijktijdige software. In deze sectie verkennen we een aantal van de meest populaire concurrency patronen in Go, waaronder fan-in/fan-out, worker pools, pipelines en meer.

Fan-in/fan-out

Het fan-in/fan-out patroon wordt gebruikt als je meerdere taken hebt die data produceren (fan-out) en dan een enkele taak die data consumeert van die taken (fan-in). In Go kun je dit patroon implementeren met behulp van goroutines en kanalen. Het fan-out gedeelte wordt gemaakt door meerdere goroutines te starten om gegevens te produceren, en het fan-in gedeelte wordt gemaakt door gegevens te consumeren met behulp van een enkel kanaal. ``go func FanIn(channels ...<-chan int) <-chan int { var wg sync.WaitGroup out := make(chan int) wg.Add(len(channels)) for _, c := range channels { go func(ch <-chan int) { for n := range ch { out <- n } wg.Done() }(c) } go func() { wg.Wait() close(out) }() return out } ```

Werker-pools

Een worker pool is een set van goroutines die dezelfde taak gelijktijdig uitvoeren en de werklast onderling verdelen. Dit patroon wordt gebruikt om gelijktijdigheid te beperken, bronnen te beheren en het aantal goroutines dat een taak uitvoert te controleren. In Go kun je een worker pool maken met een combinatie van goroutines, kanalen en het sleutelwoord 'range'. ``go func WorkerPool(workers int, jobs <-chan Job, results chan<- Result) { for i := 0; i < workers; i++ { go func() { for job := range jobs { results <- job.Execute() } } }() } } ```

Pijplijnen

Het pijplijnpatroon is een keten van taken die gegevens opeenvolgend verwerken, waarbij elke taak zijn uitvoer als invoer doorgeeft aan de volgende taak. In Go kan het pijplijnpatroon worden geïmplementeerd met behulp van een reeks kanalen om gegevens door te geven tussen goroutines, waarbij een goroutine fungeert als een stap in de pijplijn. ``go func Pipeline(input <-chan Data) <-chan Resultaat { stage1 := stage1(input) stage2 := stage2(stage1) return stage3(stage2) } ```

Snelheidsbegrenzing

Snelheidsbegrenzing is een techniek die wordt gebruikt om de snelheid te regelen waarmee een applicatie bronnen verbruikt of een bepaalde actie uitvoert. Dit kan handig zijn bij het beheren van bronnen en het voorkomen van overbelasting van systemen. In Go kun je snelheidsbeperking implementeren met time.Ticker en het 'select' statement. ``go func RateLimiter(requests <-chan Request, rate time.Duration) <-chan Response { limit := time.NewTicker(rate) responses := make(chan Response) go func() { defer close(responses) for req := range requests { <-limit.C responses <- req.Process() } } }() retourneer reacties } ```

Annulerings- en time-outpatronen

In gelijktijdige programma's kunnen zich situaties voordoen waarin je een bewerking wilt annuleren of een time-out wilt instellen voor de voltooiing ervan. Go biedt het contextpakket, waarmee je de levenscyclus van een goroutine kunt beheren, waardoor het mogelijk wordt om ze een signaal te geven om te annuleren, een deadline in te stellen of waarden vast te leggen die moeten worden gedeeld over geïsoleerde aanroeppaden. ``go func WithTimeout(ctx context.Context, duration time.Duration, task func() error) error { ctx, cancel := context.WithTimeout(ctx, duration) defer cancel() done := make(chan error, 1) go func() { done <- task() }() select { case <-ctx.Done(): return ctx.Err() case err := <-done: return err } } } ```

Foutafhandeling en herstel in gelijktijdige programma's

Foutafhandeling en herstel zijn essentiële onderdelen van een krachtig gelijktijdig programma omdat ze het programma in staat stellen om te reageren op onverwachte situaties en de uitvoering op een gecontroleerde manier voort te zetten. In deze sectie bespreken we hoe we fouten kunnen afhandelen in gelijktijdige Go-programma's en hoe we kunnen herstellen van paniek in goroutines.

Fouten afhandelen in gelijktijdige programma's

Stuur fouten door kanalen: Je kunt kanalen gebruiken om foutwaarden door te geven tussen goroutines en de ontvanger ze dienovereenkomstig te laten afhandelen. ``go func worker(jobs <-chan int, results chan<- int, errs chan<- error) { for job := range jobs { res, err := process(job) if err != nil { errs <- err continue } results <- res } } ``` Gebruik het 'select' statement: Wanneer je data- en foutkanalen combineert, kun je het 'select' statement gebruiken om naar meerdere kanalen te luisteren en acties uit te voeren op basis van de ontvangen waarden. ```go select { case res := <-results: fmt.Println("Resultaat:", res) case err := <-errs: fmt.Println("Fout:", err) } ```

Herstellen van paniek in goroutines

Om te herstellen van een panic in een goroutine, kun je het sleutelwoord 'defer' gebruiken samen met een aangepaste herstelfunctie. Deze functie wordt uitgevoerd wanneer de goroutine een panic tegenkomt en kan je helpen de fout netjes af te handelen en te loggen. ``go func workerSafe() { defer func() { if r := recover(); r != nil { fmt.Println("Hersteld van:", r) } } }() // Je goroutine code hier } ```

Concurrency optimaliseren voor prestaties

Het verbeteren van de prestaties van gelijktijdige programma's in Go bestaat voornamelijk uit het vinden van de juiste balans tussen het gebruik van bronnen en het optimaal benutten van de hardwaremogelijkheden. Hier zijn enkele technieken die je kunt gebruiken om de prestaties van je gelijktijdige Go-programma's te optimaliseren:

Verfijn het aantal goroutines : Het juiste aantal goroutines hangt af van je specifieke gebruikssituatie en de beperkingen van je hardware. Experimenteer met verschillende waarden om het optimale aantal goroutines voor jouw toepassing te vinden.

: Het juiste aantal goroutines hangt af van je specifieke gebruikssituatie en de beperkingen van je hardware. Experimenteer met verschillende waarden om het optimale aantal goroutines voor jouw toepassing te vinden. Gebruik gebufferde kanalen : Het gebruik van gebufferde kanalen kan de doorvoer van gelijktijdige taken verhogen, waardoor ze meer gegevens kunnen produceren en consumeren zonder te wachten op synchronisatie.

: Het gebruik van gebufferde kanalen kan de doorvoer van gelijktijdige taken verhogen, waardoor ze meer gegevens kunnen produceren en consumeren zonder te wachten op synchronisatie. Snelheidsbegrenzing implementeren : Het toepassen van snelheidsbegrenzing in processen die veel bronnen gebruiken kan helpen om het gebruik van bronnen onder controle te houden en problemen zoals conflicten, deadlocks en overbelasting van het systeem te voorkomen.

: Het toepassen van snelheidsbegrenzing in processen die veel bronnen gebruiken kan helpen om het gebruik van bronnen onder controle te houden en problemen zoals conflicten, deadlocks en overbelasting van het systeem te voorkomen. Gebruik caching : Sla berekende resultaten die vaak worden opgevraagd op in de cache, verminder overbodige berekeningen en verbeter de algehele prestaties van uw programma.

: Sla berekende resultaten die vaak worden opgevraagd op in de cache, verminder overbodige berekeningen en verbeter de algehele prestaties van uw programma. Profileer je applicatie : Profileer uw Go-applicatie met tools zoals pprof om prestatieknelpunten en taken die veel bronnen gebruiken te identificeren en te optimaliseren.

Door deze concurrency-patronen en optimalisatietechnieken onder de knie te krijgen, kun je efficiënte en goed presterende gelijktijdige applicaties in Go maken. Maak gebruik van de ingebouwde concurrency-functies van Go in combinatie met het krachtige AppMaster platform om je softwareprojecten naar nieuwe hoogten te brengen.