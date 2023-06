Go ve CLI Uygulamalarına Giriş

Golang olarak da bilinen Go, Google tarafından tasarlanmış açık kaynaklı bir programlama dilidir. Sadeliği, güvenliği ve performansı vurgulayarak onu komut satırı arayüzü (CLI) uygulamaları oluşturmak için mükemmel bir seçim haline getirir. CLI uygulamaları, kullanıcıların genellikle sistem yönetimi, otomasyon ve komut dosyası oluşturma görevleri için kullanılan, metin tabanlı bir arabirim aracılığıyla etkileşimde bulunabileceği araçlardır. Go, aşağıdakileri sunduğu için CLI geliştirme için çok uygundur:

Basitlik: Go'nun sözdiziminin anlaşılması ve yazılması kolaydır, bu da geliştiricilerin CLI uygulamalarını hızlı bir şekilde oluşturmasına ve sürdürmesine olanak tanır. Performans: Go derlenmiş ve statik olarak yazılmış bir dildir, yani optimize edilmiş ikili dosyalar üreterek hızlı ve verimli CLI uygulamaları sağlar. Eşzamanlılık desteği: Go, rutinler ve kanallar gibi yerleşik eşzamanlılık ilkellerine sahiptir ve sorunsuz paralel işleme ve sonuç olarak daha hızlı ve daha duyarlı CLI uygulamaları sağlar. Statik ikili derleme: Go, uygulamaları harici bağımlılıkları olmayan tek, bağımsız bir ikili dosyada derleyerek CLI uygulamanızın kolay dağıtımını ve dağıtımını kolaylaştırır. Güçlü standart kitaplık: Go'nun standart kitaplığı, dosyalarla çalışma, ağ oluşturma ve komut satırı argümanlarını işleme gibi yaygın CLI geliştirme görevlerini basitleştiren çok sayıda yerleşik paket sağlar.

Bu makalede, ortamınızı ayarlamak ve uygulamanızı yapılandırmaktan komut satırı bağımsız değişkenlerini işlemeye ve üçüncü taraf paketlerden yararlanmaya kadar Go kullanarak CLI uygulamaları geliştirmenin temellerini öğreneceksiniz.

Başlarken: Go'yu Yükleme ve Ortamınızı Kurma

Go ile CLI uygulamaları yazmaya başlamadan önce sisteminize Go programlama dilini kurmalısınız.

Resmi Go indirme sayfasını ziyaret edin, platformunuz için uygun ikili paketi seçin (Windows, macOS veya Linux) ve kurulum talimatlarını izleyin. Kurulum tamamlandığında, terminalinizde go version çalıştırarak Go'nun doğru şekilde kurulduğunu doğrulayın. Bu komut kurulu Go sürümünü göstermelidir. Go çalışma alanınızın konumunu (Go projelerinizin ve bağımlılıklarınızın depolanacağı yer) belirleyen GOPATH ve Go kurulum dizininize işaret eden GOROOT dahil, Go için gerekli ortam değişkenlerini yapılandırın. go komutunun sisteminizin PATH değişkeninde olduğundan emin olun. Bu, Go komutlarını herhangi bir dizinden yürütmenize izin verir.

Go yüklendikten ve ortamınız yapılandırıldıktan sonra, ilk CLI uygulamanızı oluşturmaya hazırsınız.

CLI Uygulamanızı Yapılandırma: Paketler ve Modüller

CLI uygulamanızı düzgün bir şekilde yapılandırmak, bakım ve ölçeklenebilirlik için çok önemlidir ve kodunuzun düzenli ve gezinmesi kolay olmasını sağlar. Go'da kod organizasyonu, paketler ve modüller aracılığıyla sağlanır.

Paketler: Paketler, Go'nun kodu düzenleme ve bölümlere ayırma yöntemidir. Bir paket, aynı dizinde bulunan bir veya daha fazla kaynak dosyadan ( .go uzantılı) oluşur. Bir paketteki her dosya, dosyanın başında package anahtar kelimesiyle belirtilen paket adını bildirmelidir. Tipik bir Go CLI uygulamasının en az iki paketi vardır:

main : Bu, uygulamanızın giriş noktası için varsayılan pakettir. Bu, main() işlevinin bulunduğu yerdir ve CLI uygulamanız için başlangıç ​​noktası görevi görür. CLI'ye özgü tüm mantık ve komutlar ana paketin içine yerleştirilmelidir. internal veya pkg : Bu paketler, CLI mantığınızdan ayrılmış yeniden kullanılabilir kod içerir. Proje içinde yalnızca kendi Go kodunuz tarafından içe aktarılması gereken kod için internal ve herhangi bir Go projesi tarafından içe aktarılabilen kod için pkg kullanabilirsiniz.

Modüller: Modüller, Go uygulamalarında bağımlılıkları ve sürüm oluşturmayı yönetmenin bir yoludur. Go 1.11'de tanıtılan bu özellikler, geliştiricilerin paket bağımlılıklarını bildirmesine ve gerekli sürümü belirlemesine olanak tanır. Yeni bir Go modülü oluşturmak için projenizin kök dizinine gidin ve aşağıdaki komutu yürütün:

go mod init your.module.name

Bu komut, kök dizinde projenizin bağımlılıklarını listeleyen bir go.mod dosyası ve her bağımlılığın sağlama toplamlarını tutan bir go.sum dosyası oluşturur. Paketleri içe aktardığınızda veya üçüncü taraf kitaplıkları kullandığınızda Go, go.mod ve go.sum dosyalarındaki bağımlılıkları otomatik olarak takip edecektir.

Görüntü kaynağı: Go Programlama Dili

Paketleri ve modülleri etkin bir şekilde kullanarak, Go CLI uygulamanız için temiz ve verimli bir kod yapısını koruyabilir, gelecekte projenizi geliştirmeyi, hata ayıklamayı ve genişletmeyi daha kolay hale getirebilirsiniz.

Komut Satırı Argümanları ve Bayrakları

Komut satırı bağımsız değişkenleri ve bayrakları, CLI uygulamalarının temel bileşenleridir ve kullanıcıların uygulamanın davranışını kontrol etmesine ve gerekli girdiyi sağlamasına olanak tanır. Go'da, standart kitaplığın flag ve os.Args paketlerini kullanarak komut satırı bağımsız değişkenleri ve bayraklarıyla çalışabilirsiniz.

os.Args'ı kullanma

os.Args paketi, komut satırı bağımsız değişkenlerine doğrudan erişim sağlar. Bu, os.Args[0] çalışan programın adı olduğu ve girdilerin geri kalanının programa iletilen bağımsız değişkenleri temsil ettiği bir dize dilimidir.

İşte os.Args kullanımına bir örnek:

ana paket içe aktarmak ( "fmt" "işletim sistemi" ) ana fonksiyon() { argCount := len(os.Args) fmt.Printf("Argüman sayısı: %d

", argCount) fmt.Println("Bağımsız Değişkenler:", os.Args) }

Programı çalıştırarak, verilen argümanların sayısını ve listesini göreceksiniz.

Bayrak Paketini Kullanma

flag paketi, komut satırı bayraklarıyla çalışmanın daha karmaşık ve esnek bir yoludur. Çeşitli veri türlerine sahip bayrakları tanımlamanıza ve girişi uygun şekilde ayrıştırmanıza olanak tanır.

flag paketini kullanmanın bir örneği aşağıdadır:

ana paket içe aktarmak ( "bayrak" "fmt" ) ana fonksiyon() { var ( isim dizisi yaş yükseklik float64 ) flag.StringVar(&isim, "isim", "John Doe", "Adınız") flag.IntVar(&yaş, "yaş", 21, "Yaşınız") flag.Float64Var(&height, "height", 180.0, "Boyunuz (cm olarak)") flag.Ayrıştır() fmt.Printf("Ad: %s

", ad) fmt.Printf("Yaş: %d

", yaş) fmt.Printf("Yükseklik: %.1f

", yükseklik) }

Bayrakları tanımladıktan sonra, sağlanan komut satırı girişini ayrıştırmak ve tanımlanmış değişkenleri doldurmak için flag.Parse() çağırırsınız. Daha sonra bu değişkenleri uygulamanız boyunca kullanabilirsiniz.

Komutlar ve Alt Komutlar Oluşturma

Karmaşık CLI uygulamalarında, işlevlerinizi ve seçeneklerinizi daha iyi organize etmek için komutlar ve alt komutlar oluşturmak isteyebilirsiniz. Go'da komutlar ve alt komutlarla çalışmak için popüler bir üçüncü taraf paketi github.com/spf13/cobra .

Cobra'ya Başlarken

Başlamak için Cobra paketini yüklemeniz gerekir:

git -u github.com/spf13/cobra/cobra adresine gidin

Kurulduktan sonra, Cobra ile yeni bir CLI uygulaması oluşturabilirsiniz:

kobra init my-cli --pkg-name=my-cli

Bu komut, Cobra tabanlı bir CLI uygulaması için gerekli yapı ve dosyalarla my-cli adlı yeni bir dizin oluşturur.

Komutları Tanımlama

Cobra tabanlı bir uygulamada, komutları cobra.Command örneklerini tanımlayarak oluşturursunuz. Her komutun bir Use alanı (komutun nasıl kullanıldığını gösterir), bir Short alanı (kısa bir açıklama sağlar) ve bir Long alanı (daha ayrıntılı bir açıklama sağlar) vardır.

Ayrıca, her komutun, komutun mantığını yürüten bir işlevi içeren bir Run alanı olmalıdır. Bu işlevi genellikle komutun bayraklarını ve bağımsız değişkenlerini yakalamak için bir kapatma olarak tanımlayacaksınız.

İşte basit bir "selamla" komutu oluşturmaya bir örnek:

selamCmd := &cobra.Command{ Kullanım: "selam", Kısa: "Birini selamlayın", Uzun: "Bu komut, özelleştirilebilir bir mesajla birini karşılar.", Çalıştır: func(cmd *cobra.Command, args []string) { // Selamlama komutu için mantık }, }

Bir alt komut oluşturmak için başka bir cobra.Command örneği tanımlayabilir ve AddCommand yöntemini kullanarak üst komutun alt öğesi olarak ekleyebilirsiniz. Örneğin, "selamla" komutu altında bir "güle güle" alt komutu oluşturabilirsiniz:

güle güleCmd := &cobra.Command{ Kullanım: "güle güle", Kısa: "Birine veda et", Uzun: "Bu alt komut, belirli bir dilde birine veda ediyor.", Çalıştır: func(cmd *cobra.Command, args []string) { // Güle güle alt komutu için mantık }, } greetCmd.AddCommand(güle güleCmd)

Etkileşimli İstemler ve Kullanıcı Girişi

Etkileşimli bilgi istemleri, kullanıcılara bir dizi soru boyunca rehberlik ederek ve yanıtlarına göre girdi toplayarak CLI uygulamanızın kullanıcı deneyimini iyileştirebilir. Go'da etkileşimli istemlerle çalışmaya yönelik popüler bir üçüncü taraf paketi github.com/AlecAivazis/survey/v2 .

Ankete Başlarken

Öncelikle, Anket paketini yüklemeniz gerekir:

git -u github.com/AlecAivazis/survey/v2 adresini edinin

Etkileşimli İstemler için Anketi Kullanma

Anket, Input , Select , MultiSelect , Confirm ve daha fazlasını içeren bir dizi önceden tanımlanmış bilgi istemi türü sağlar. Bilgi istemi oluşturmak için, istenen bilgi istemi tipini başlatır ve survey.Ask işlevini çağırırsınız.

ana paket içe aktarmak ( "fmt" "github.com/AlecAivazis/survey/v2" ) ana fonksiyon() { değişken adı dizisi namePrompt := &survey.Input{ Mesaj: "Adın ne?", } hata := anket.Ask([]*survey.Question{{ İsim: "isim", İstemi: namePrompt, Doğrula: anket.Gerekli, }}, &isim) eğer hata != sıfır { fmt.Println("Hata:", hata) geri dönmek } fmt.Printf("Merhaba, %s!

", ad) }

Bu kod parçacığı, bir ad toplamak ve bir karşılama mesajı görüntülemek için Anketin Input isteminin kullanımını gösterir. Validate alanı, kullanıcı girişi için özel doğrulama mantığı uygulamak üzere ayarlanabilir.

Harici Kitaplıklarla Çalışma

Birçok CLI uygulamasında, işlevselliği geliştirmek ve geliştirme sürecini kolaylaştırmak için harici kitaplıklara güvenmek yaygındır. Go, geliştiricilerin harici kitaplıklarla sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayan bağımlılık yönetimine modern ve verimli bir yaklaşım sunar. Go 1.11'de tanıtılan Go modülleri, projenizdeki paket bağımlılıklarını bildirmenize ve gerekli paketleri indirme, oluşturma ve kurma sürecini otomatikleştirmenize olanak tanır. CLI uygulamanızdaki harici kitaplıkları yönetmek için şu adımları izleyin:

Bir Go modülü başlatın: CLI uygulamanızın kök dizininde, go mod init <module-name> komutunu çalıştırın ve '<module-name>' yerine istediğiniz modül adını yazın. Bu komut, proje dizininizde go.mod adlı yeni bir dosya oluşturacaktır. Dış kitaplıklar ekleyin: Bir dış kitaplığı içe aktarmak istediğinizde, gerekli içe aktarma ifadelerini kaynak kodunuza ekleyin. Projenizi ilk oluşturduğunuzda veya çalıştırdığınızda Go, bu kitaplıkların gerekli sürümlerini otomatik olarak indirip yükleyecek ve go.mod ve go.sum dosyalarını güncelleyecektir. Kitaplıkları güncelleyin: Harici bir kitaplığı güncellemek için go get -u komutunu ve ardından paket adını kullanabilirsiniz. Bu, paketi go.mod dosyanızdaki değişiklikleri yansıtacak şekilde en son sürüme günceller. Kullanılmayan kitaplıkları kaldırın: Kullanılmayan kitaplıkları go.mod dosyanızdan temizlemek için go mod tidy komutunu çalıştırın. Bu, artık ihtiyaç duyulmayan veya geliştirme sırasında geçersiz hale gelen tüm kitaplıkları kaldırır.

Go modüllerini kullanmak, harici kitaplıklarla çalışırken çeşitli avantajlar sağlar. Örneğin, kodun okunabilirliğini artırır ve bağımlılık yönetimini basitleştirerek daha bakım yapılabilir ve modüler bir CLI uygulaması sağlar.

Hataları İşleme ve Günlüğe Kaydetme

CLI uygulamanızın sağlamlığını sağlamak için uygun hata işleme ve günlük kaydı çok önemlidir. Go, hatalar ve günlüklerle çalışmak için son derece pratik ve ergonomik bir yaklaşım sunar. Go'daki hataları işlemek için standart errors paketini kullanabilirsiniz. CLI uygulamalarınızdaki hatalarla çalışırken en iyi uygulamalardan bazıları şunlardır:

Panik yerine hata döndürün: Uygulamanızın paniğe kapılmasına ve çökmesine neden olmak yerine, işlevlerden hata döndürün ve bunları uygun şekilde ele alın. Bu, CLI uygulamanızda daha iyi kontrol akışı ve kurtarma mekanizmaları sağlar.

Uygulamanızın paniğe kapılmasına ve çökmesine neden olmak yerine, işlevlerden hata döndürün ve bunları uygun şekilde ele alın. Bu, CLI uygulamanızda daha iyi kontrol akışı ve kurtarma mekanizmaları sağlar. Özel hata türlerini kullanın: errors.New işlevini kullanarak veya error arayüzünü uygulayarak kendi hata türlerinizi oluşturun. Özel hata türleri, bir hata oluştuğunda neyin yanlış gittiği hakkında daha spesifik bilgiler iletmenizi sağlar.

işlevini kullanarak veya arayüzünü uygulayarak kendi hata türlerinizi oluşturun. Özel hata türleri, bir hata oluştuğunda neyin yanlış gittiği hakkında daha spesifik bilgiler iletmenizi sağlar. Hataları kaynağına yakın bir şekilde ele alın: Mümkün olduğunda, hataları olabildiğince kaynağına yakın bir şekilde ele alın. Bu, kodunuzun basitliğini korumaya yardımcı olur ve karmaşık durumlarda hata işleme hakkında akıl yürütmeyi kolaylaştırır.

Günlük kaydı için Go standart kitaplığı, basit ve esnek bir günlük kaydı arabirimi sağlayan log paketini sunar. Paketi, farklı önem düzeylerine sahip iletileri günlüğe kaydetmek ve çıktı hedefini özelleştirmek için kullanabilirsiniz. Daha gelişmiş günlük kaydı özellikleri için, popüler github.com/sirupsen/logrus paketiyle yapılandırılmış günlük kaydı kullanmayı düşünün. CLI uygulamanızda etkili bir şekilde oturum açmaya yönelik bazı ipuçları:

Doğru kayıt düzeyini seçin: Kritik hatalar, uyarılar ve düzenli bilgi mesajları arasında ayrım yapmak için günlük seviyelerini kullanın. Bu, günlükleri daha uygulanabilir hale getirir ve sorunları daha verimli bir şekilde belirlemeye yardımcı olur.

Kritik hatalar, uyarılar ve düzenli bilgi mesajları arasında ayrım yapmak için günlük seviyelerini kullanın. Bu, günlükleri daha uygulanabilir hale getirir ve sorunları daha verimli bir şekilde belirlemeye yardımcı olur. Günlük mesajlarına bağlam dahil et: Günlük tutarken, değişken değerleri ve işlev adları gibi ilgili bağlamı sağlayın. Bu, sorun giderme sırasında sorunları izlemeyi kolaylaştırır.

Günlük tutarken, değişken değerleri ve işlev adları gibi ilgili bağlamı sağlayın. Bu, sorun giderme sırasında sorunları izlemeyi kolaylaştırır. Yapılandırılmış günlüğe kaydetmeyi düşünün: Günlük mesajlarını JSON gibi makine tarafından okunabilen bir biçimde yaymak için yapılandırılmış günlük kaydını kullanın. Bu özellikle merkezi kayıt sistemleri, günlük toplama ve analiz araçları için kullanışlıdır.

CLI Uygulamalarını Test Etme ve Kıyaslama

Kalite güvencesi, güvenilir CLI uygulamaları geliştirmenin bir başka hayati yönüdür. Go'nun yerleşik test ve kıyaslama desteği, etkili birim testleri yazmanıza ve CLI uygulamanızın performansını ölçmenize olanak tanır. Go'nun testing paketi, birim testleri yazmanıza, bunları paralel olarak çalıştırmanıza ve test kapsamı raporları oluşturmanıza olanak tanır. Test uygulamalarınızı geliştirmek için aşağıdaki teknikleri kullanın:

Test işlevleri oluşturun: CLI uygulama bileşenleriniz için test işlevleri yazın ve bunların önüne Test , TestMyFunction gibi ekleyin. Bu işlevleri, test edilen kaynak dosyanın yanında ayrı bir _test.go dosyasına yerleştirin.

CLI uygulama bileşenleriniz için test işlevleri yazın ve bunların önüne , gibi ekleyin. Bu işlevleri, test edilen kaynak dosyanın yanında ayrı bir dosyasına yerleştirin. Test tablolarını kullanın: Tek bir test işlevi kullanarak birden çok girdi-çıktı kombinasyonunu test etmek için test tablolarını (tabloya dayalı testler olarak da bilinir) kullanın. Bu yaklaşım, test kodunuzu basitleştirir ve daha bakım yapılabilir hale getirir.

Tek bir test işlevi kullanarak birden çok girdi-çıktı kombinasyonunu test etmek için test tablolarını (tabloya dayalı testler olarak da bilinir) kullanın. Bu yaklaşım, test kodunuzu basitleştirir ve daha bakım yapılabilir hale getirir. Testleri paralel olarak çalıştırın: Testleri aynı anda çalıştırmak için test işlevlerinizdeki t.Parallel() işlevinden yararlanın. Bu, özellikle kaynak yoğun testlerle uğraşırken test takımınızın yürütülmesini hızlandırabilir.

Testleri aynı anda çalıştırmak için test işlevlerinizdeki işlevinden yararlanın. Bu, özellikle kaynak yoğun testlerle uğraşırken test takımınızın yürütülmesini hızlandırabilir. Test kapsamı raporları oluşturun: Kod kapsamı raporları oluşturmak için go test -cover komutunu kullanın. Bu, kodunuzun daha kapsamlı testler gerektiren alanlarını belirlemenize yardımcı olur ve daha yüksek derecede test kapsamı sağlar.

CLI uygulama bileşenlerinizin performansını ölçmek için Go, aynı testing paketi aracılığıyla kıyaslama için destek sağlar. Kriterleri aşağıdaki gibi kullanın:

Kıyaslama işlevleri oluşturun: Kıyaslama işlevlerini yazın ve BenchmarkMyFunction gibi Benchmark ile önek ekleyin. Bu işlevleri, ilgili test işlevlerini içeren aynı _test.go dosyasına yerleştirin.

Kıyaslama işlevlerini yazın ve gibi ile önek ekleyin. Bu işlevleri, ilgili test işlevlerini içeren aynı dosyasına yerleştirin. testing.B parametresini kullanın: Kıyaslamak istediğiniz kodu, testing.B parametresi tarafından kontrol edilen bir döngü içinde çalıştırın (örn. for i := 0; i < bN; i++ { ... } . testing.B parametresi, istatistiksel olarak anlamlı bir ölçüm elde etmek için testing paketi tarafından otomatik olarak ayarlanır.

Kıyaslamak istediğiniz kodu, parametresi tarafından kontrol edilen bir döngü içinde çalıştırın (örn. . parametresi, istatistiksel olarak anlamlı bir ölçüm elde etmek için paketi tarafından otomatik olarak ayarlanır. Kıyaslama sonuçlarını analiz edin: Deneylerinizi çalıştırmak ve sonuçları analiz etmek için go test -bench komutunu kullanın. Bu, CLI uygulamanızın optimizasyon gerektiren alanlarını belirlemenize ve performans iyileştirmelerinin etkisini ölçmenize yardımcı olabilir.

Sonuç olarak, güvenilir ve verimli CLI uygulamaları oluşturmak için harici kitaplıkların doğru yönetimi, hata işleme, günlük kaydı, test etme ve kıyaslama hayati önem taşır. Bu makalede özetlenen çeşitli araçlardan, tekniklerden ve en iyi uygulamalardan yararlanarak, Go tabanlı CLI uygulamanızın yüksek düzeyde kalite ve mükemmelliğe ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca, Go'nun gücünü AppMaster gibi çok yönlü platformlarla birleştirmek, yazılım geliştirme süreçlerini büyük ölçüde hızlandırabilir ve böylece olağanüstü sonuçlar elde edebilir.

CLI Uygulamanızı Dağıtma ve Dağıtma

Go'da Komut Satırı Arayüzü (CLI) uygulamanızın geliştirilmesini tamamladıktan sonra, son adım, kullanıcıların erişmesi ve kullanması için uygulamayı dağıtmak ve dağıtmaktır. Go programlama dili ve oluşturma araç zinciri, platformlar arasında dağıtması ve paylaşması kolay, bağımsız, statik olarak bağlantılı yürütülebilir dosyalar oluşturmanıza olanak tanır.

Yürütülebilir Dosyayı Oluşturma

Go CLI uygulamanızı oluşturmak için go build komutunu ve ardından hedef paket veya dosyayı kullanın:

go build ./path/to/your/package

Veya:

go build main.go

Bu komut, mevcut platformunuz (örn. Windows, macOS, Linux) için yürütülebilir bir ikili dosya oluşturacak ve onu mevcut çalışma dizinine yerleştirecektir. Varsayılan olarak, ikili dosyanın adı, paketin adıyla veya kaynak dosyanın adıyla uzantısız (örn. main ) eşleşir.

Ancak, çıktı ikili dosya adlarını belirtebilir ve -o işaretini ve ortam değişkenlerini kullanarak farklı platformları hedefleyebilirsiniz:

GOOS=linux GOARCH=amd64 go build -o custom-name ./path/to/your/package

Yukarıdaki örnekte, Go derleme işlemine bir AMD64 mimarisi ile Linux'u hedefleme talimatını vermek için GOOS ve GOARCH ortam değişkenlerini ayarladık ve çıktı ikili dosya adını custom-name olarak ayarladık.

Farklı Platformlar İçin Çapraz Derleme

Go, çapraz derlemeyi basitleştirir ve karmaşık yapı yapılandırmaları olmadan çeşitli platformlar için hızlı bir şekilde yürütülebilir dosyalar oluşturabilirsiniz. Go CLI uygulamanızı birden çok platform için çapraz derlemek üzere GOOS ve GOARCH ortam değişkenlerini uygun şekilde ayarlayın. Aşağıdaki örnek, Windows, macOS ve Linux için bir Go CLI uygulamasının nasıl çapraz derleneceğini gösterir:

# For Windows 64-bit GOOS=windows GOARCH=amd64 go build -o mycli-windows.exe ./path/to/package # For macOS 64-bit GOOS=darwin GOARCH=amd64 go build -o mycli-macos ./path/to/package # For Linux 64-bit GOOS=linux GOARCH=amd64 go build -o mycli-linux ./path/to/package

CLI Uygulamanızı Dağıtma

Go CLI yürütülebilir ikili dosyalarınızı, projenizin web sitesinde veya README belgelerinde doğrudan indirme seçenekleri sağlayarak dağıtabilirsiniz. Alternatif olarak, paketleme sistemlerini, havuzları veya paket yöneticilerini kullanarak platforma özel paketler olarak dağıtın. Bazı popüler paket yönetim sistemleri şunları içerir:

Homebrew - Paketleri kurmak ve yönetmek için kullanıcı dostu bir söz dizimine sahip, macOS ve Linux için bir paket yöneticisi.

- Paketleri kurmak ve yönetmek için kullanıcı dostu bir söz dizimine sahip, macOS ve Linux için bir paket yöneticisi. APT (Debian tabanlı sistemler) - Ubuntu gibi Debian tabanlı Linux dağıtımları için bir paket yöneticisi.

- Ubuntu gibi Debian tabanlı Linux dağıtımları için bir paket yöneticisi. RPM (Red Hat tabanlı sistemler) - Fedora gibi Red Hat tabanlı Linux dağıtımları için bir paket yöneticisi.

Nihai Düşünceler ve Kaynaklar

Go ile güçlü CLI uygulamaları oluşturmak keyifli ve ödüllendirici bir süreçtir. Basitlik, performans ve ikili dağıtım avantajları, Go'yu bu amaç için ideal bir programlama dili seçimi yapar. Go CLI uygulamalarınızı geliştirmeye devam ederken, bilginizi genişletmek ve becerilerinizi geliştirmek için ek kaynaklar keşfetmeyi düşünün:

Resmi Go Belgelendirmesi - Go programlama dili ve standart kitaplığı hakkında kapsamlı bir kılavuz.

Go Learning Kaynakları - Öğreticiler, kitaplar ve kurslar dahil olmak üzere Go öğrenme kaynaklarının kapsamlı bir listesi.

Müthiş Go - Konuya göre kategorilere ayrılmış, Go paketlerinin, kitaplıklarının ve kaynaklarının derlenmiş bir listesi.

Örnek Olarak Git - Çeşitli Go özellikleri için özlü örnekler ve açıklamalar içeren, Go'ya uygulamalı bir yaklaşım.

Ayrıca, arka uç programlama dili olarak Go (golang) kullanan AppMaster.io gibi no-code platformları keşfetmeyi düşünün. AppMaster.io, tek bir satır kod yazmadan web, mobil ve arka uç uygulamaları geliştirmenize olanak tanıyan sezgisel bir sürükle ve bırak arabirimi sağlar. Hem Go hem de AppMaster.io gibi no-code platformları anlayarak, gelecekte daha da karmaşık yazılım çözümleri geliştirmek için iyi bir donanıma sahip olacaksınız.