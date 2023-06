Go এবং CLI অ্যাপ্লিকেশনের ভূমিকা

Go, Golang নামেও পরিচিত , একটি ওপেন সোর্স প্রোগ্রামিং ভাষা যা Google দ্বারা ডিজাইন করা হয়েছে। এটি সরলতা, নিরাপত্তা এবং কর্মক্ষমতার উপর জোর দেয়, এটি কমান্ড-লাইন ইন্টারফেস (CLI) অ্যাপ্লিকেশন তৈরির জন্য একটি চমৎকার পছন্দ করে তোলে। CLI অ্যাপ্লিকেশনগুলি এমন সরঞ্জাম যা ব্যবহারকারীরা একটি পাঠ্য-ভিত্তিক ইন্টারফেসের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারে, সাধারণত সিস্টেম প্রশাসন, অটোমেশন এবং স্ক্রিপ্টিং কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়। Go CLI বিকাশের জন্য উপযুক্ত কারণ এটি অফার করে:

সরলতা: Go-এর সিনট্যাক্স বুঝতে এবং লিখতে সহজ, যা ডেভেলপারদের দ্রুত CLI অ্যাপ্লিকেশানগুলি তৈরি এবং বজায় রাখতে দেয়। কর্মক্ষমতা: Go হল একটি সংকলিত এবং স্ট্যাটিকালি-টাইপ করা ভাষা, যার মানে হল এটি অপ্টিমাইজ করা বাইনারি ফাইল তৈরি করে, যার ফলে দ্রুত এবং দক্ষ CLI অ্যাপ্লিকেশন হয়। কনকারেন্সি সাপোর্ট: গো বৈশিষ্ট্য বিল্ট-ইন কনকারেন্সি প্রাইমিটিভস, যেমন গোরুটিন এবং চ্যানেল, নিরবিচ্ছিন্ন সমান্তরাল প্রক্রিয়াকরণ সক্ষম করে এবং শেষ পর্যন্ত দ্রুত এবং আরও প্রতিক্রিয়াশীল CLI অ্যাপ্লিকেশন। স্ট্যাটিক বাইনারি সংকলন: Go অ্যাপ্লিকেশনগুলিকে একটি একক, স্বতন্ত্র বাইনারিতে কম্পাইল করে — একটি বাহ্যিক নির্ভরতা ছাড়াই — আপনার CLI অ্যাপ্লিকেশনের সহজ বিতরণ এবং স্থাপনার সুবিধা দেয়৷ শক্তিশালী স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরি: Go-এর স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরি অসংখ্য বিল্ট-ইন প্যাকেজ সরবরাহ করে, সাধারণ CLI ডেভেলপমেন্ট কাজগুলিকে সহজ করে, যেমন ফাইলগুলির সাথে কাজ করা, নেটওয়ার্কিং এবং কমান্ড-লাইন আর্গুমেন্ট পরিচালনা করা।

এই নিবন্ধে, আপনি Go ব্যবহার করে CLI অ্যাপ্লিকেশনগুলি তৈরি করার প্রয়োজনীয়তাগুলি শিখবেন—আপনার পরিবেশ সেট আপ করা থেকে শুরু করে কমান্ড-লাইন আর্গুমেন্টগুলি পরিচালনা করা এবং তৃতীয় পক্ষের প্যাকেজগুলিকে কাজে লাগানো পর্যন্ত আপনার অ্যাপ্লিকেশন গঠন করা।

শুরু করা: Go ইনস্টল করা এবং আপনার পরিবেশ সেট আপ করা

আপনি Go দিয়ে CLI অ্যাপ্লিকেশন লেখা শুরু করার আগে, আপনাকে প্রথমে আপনার সিস্টেমে Go প্রোগ্রামিং ভাষা ইনস্টল করতে হবে।

অফিসিয়াল Go ডাউনলোড পৃষ্ঠায় যান, আপনার প্ল্যাটফর্মের জন্য উপযুক্ত বাইনারি প্যাকেজ নির্বাচন করুন (Windows, macOS, বা Linux), এবং ইনস্টলেশন নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন। ইনস্টলেশন সম্পূর্ণ হলে, আপনার টার্মিনালে go version চালিয়ে Go সঠিকভাবে ইনস্টল করা হয়েছে কিনা তা যাচাই করুন। এই কমান্ডটি ইনস্টল করা Go সংস্করণ প্রদর্শন করা উচিত। Go এর জন্য প্রয়োজনীয় এনভায়রনমেন্ট ভেরিয়েবল কনফিগার করুন, GOPATH সহ, যা আপনার Go ওয়ার্কস্পেসের অবস্থান নির্ধারণ করে (যেখানে আপনার Go প্রোজেক্ট এবং নির্ভরতা সংরক্ষণ করা হবে), এবং GOROOT , যা আপনার Go ইনস্টলেশন ডিরেক্টরিকে নির্দেশ করে। নিশ্চিত করুন যে go কমান্ডটি আপনার সিস্টেমের PATH ভেরিয়েবলে রয়েছে। এটি আপনাকে যেকোন ডিরেক্টরি থেকে Go কমান্ড চালানোর অনুমতি দেয়।

Go ইনস্টল করা এবং আপনার পরিবেশ কনফিগার করা হলে, আপনি আপনার প্রথম CLI অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করা শুরু করতে প্রস্তুত৷

আপনার CLI অ্যাপ্লিকেশন গঠন: প্যাকেজ এবং মডিউল

আপনার CLI অ্যাপ্লিকেশানকে সঠিকভাবে গঠন করা রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতা এবং মাপযোগ্যতার জন্য অপরিহার্য, আপনার কোডটি সংগঠিত এবং নেভিগেট করা সহজ। গো-তে, প্যাকেজ এবং মডিউলগুলির মাধ্যমে কোড সংগঠন অর্জন করা হয়।

প্যাকেজ: প্যাকেজগুলি হল গো-এর কোড সংগঠিত করার এবং কম্পার্টমেন্টালাইজ করার উপায়। একটি প্যাকেজ একই ডিরেক্টরিতে অবস্থিত এক বা একাধিক সোর্স ফাইল ( .go এক্সটেনশন সহ) নিয়ে গঠিত। প্যাকেজের প্রতিটি ফাইলকে অবশ্যই তার প্যাকেজের নাম ঘোষণা করতে হবে, ফাইলের শুরুতে package কীওয়ার্ড দিয়ে নির্দিষ্ট করা আছে। একটি সাধারণ Go CLI অ্যাপ্লিকেশনের কমপক্ষে দুটি প্যাকেজ থাকে:

main : এটি আপনার অ্যাপ্লিকেশনের এন্ট্রি পয়েন্টের জন্য ডিফল্ট প্যাকেজ। এখানেই main() ফাংশন থাকে এবং আপনার CLI অ্যাপ্লিকেশনের সূচনা বিন্দু হিসেবে কাজ করে। সমস্ত CLI-নির্দিষ্ট যুক্তি এবং কমান্ড প্রধান প্যাকেজের ভিতরে স্থাপন করা উচিত। internal বা pkg : এই প্যাকেজগুলিতে পুনঃব্যবহারযোগ্য কোড রয়েছে যা আপনার CLI যুক্তি থেকে পৃথক করা হয়েছে। আপনি কোডের জন্য internal ব্যবহার করতে পারেন যা শুধুমাত্র আপনার নিজের Go কোড দ্বারা প্রজেক্টের মধ্যে আমদানি করা উচিত এবং কোডের জন্য pkg যেকোন Go প্রকল্প দ্বারা আমদানি করা যেতে পারে।

মডিউল: মডিউল হল গো অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে নির্ভরতা এবং সংস্করণ পরিচালনার একটি মাধ্যম। Go 1.11-এ প্রবর্তিত, তারা বিকাশকারীদের প্যাকেজ নির্ভরতা ঘোষণা করতে এবং প্রয়োজনীয় সংস্করণ নির্দিষ্ট করার অনুমতি দেয়। একটি নতুন Go মডিউল তৈরি করতে, আপনার প্রকল্পের রুট ডিরেক্টরিতে নেভিগেট করুন এবং নিম্নলিখিত কমান্ডটি চালান:

go mod init your.module.name

এই কমান্ডটি রুট ডিরেক্টরিতে একটি go.mod ফাইল তৈরি করে, যা আপনার প্রকল্পের নির্ভরতা তালিকাভুক্ত করে এবং একটি go.sum ফাইল তৈরি করে, যা প্রতিটি নির্ভরতার চেকসাম ধারণ করে। আপনি যখন প্যাকেজ আমদানি করেন বা তৃতীয় পক্ষের লাইব্রেরি ব্যবহার করেন, তখন Go স্বয়ংক্রিয়ভাবে go.mod এবং go.sum ফাইলগুলির নির্ভরতাগুলির উপর নজর রাখবে৷

প্যাকেজ এবং মডিউলগুলি কার্যকরভাবে ব্যবহার করে, আপনি আপনার Go CLI অ্যাপ্লিকেশনের জন্য একটি পরিষ্কার এবং দক্ষ কোড কাঠামো বজায় রাখতে পারেন, যা ভবিষ্যতে আপনার প্রকল্পের বিকাশ, ডিবাগ এবং প্রসারিত করতে আরও সহজ করে তোলে।

কমান্ড-লাইন আর্গুমেন্ট এবং পতাকা

কমান্ড-লাইন আর্গুমেন্ট এবং পতাকা হল CLI অ্যাপ্লিকেশনের অপরিহার্য উপাদান, ব্যবহারকারীদের অ্যাপ্লিকেশনের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে এবং প্রয়োজনীয় ইনপুট প্রদান করতে দেয়। Go-তে, আপনি স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরির flag এবং os.Args প্যাকেজ ব্যবহার করে কমান্ড-লাইন আর্গুমেন্ট এবং পতাকাগুলির সাথে কাজ করতে পারেন।

os.Args ব্যবহার করে

os.Args প্যাকেজ কমান্ড-লাইন আর্গুমেন্টে সরাসরি অ্যাক্সেস প্রদান করে। এটি স্ট্রিংগুলির একটি স্লাইস, যেখানে os.Args[0] হল চলমান প্রোগ্রামের নাম, এবং বাকি এন্ট্রিগুলি প্রোগ্রামে পাস করা আর্গুমেন্টের প্রতিনিধিত্ব করে।

এখানে os.Args ব্যবহার করার একটি উদাহরণ:

প্যাকেজ প্রধান আমদানি ( "fmt" "ওএস" ) func main() { argCount := len(os.Args) fmt.Printf("আর্গুমেন্টের সংখ্যা: %d

", argCount) fmt.Println("আর্গুমেন্টস:", os.Args) }

প্রোগ্রামটি চালানোর মাধ্যমে, আপনি প্রদত্ত আর্গুমেন্টের সংখ্যা এবং তালিকা দেখতে পাবেন।

পতাকা প্যাকেজ ব্যবহার করে

flag প্যাকেজ কমান্ড-লাইন পতাকাগুলির সাথে কাজ করার একটি আরও পরিশীলিত এবং নমনীয় উপায়। এটি আপনাকে বিভিন্ন ডেটা প্রকারের সাথে পতাকা সংজ্ঞায়িত করতে এবং ইনপুটটিকে সুবিধামত পার্স করতে সক্ষম করে।

নীচে flag প্যাকেজ ব্যবহার করার একটি উদাহরণ:

প্যাকেজ প্রধান আমদানি ( "পতাকা" "fmt" ) func main() { var ( নামের স্ট্রিং বয়স int উচ্চতা float64 ) flag.StringVar(&name, "name", "John Doe", "Your name") flag.IntVar(&age, "বয়স", 21, "আপনার বয়স") flag.Float64Var(&উচ্চতা, "উচ্চতা", 180.0, "আপনার উচ্চতা (সেমিতে)") পতাকা. পার্স() fmt.Printf("নাম: %s

", নাম) fmt.Printf("বয়স: %d

", বয়স) fmt.Printf("উচ্চতা: %.1f

", উচ্চতা) }

একবার আপনি ফ্ল্যাগগুলি সংজ্ঞায়িত করলে, আপনি প্রদত্ত কমান্ড-লাইন ইনপুট পার্স করতে এবং সংজ্ঞায়িত ভেরিয়েবলগুলিকে পপুলেট করতে flag.Parse() ব্যবহার করবেন। তারপরে আপনি আপনার অ্যাপ্লিকেশন জুড়ে এই ভেরিয়েবলগুলি ব্যবহার করতে পারেন।

কমান্ড এবং সাবকমান্ড তৈরি করা

জটিল CLI অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য, আপনি আপনার কার্যকারিতা এবং বিকল্পগুলিকে আরও ভালভাবে সংগঠিত করতে কমান্ড এবং সাবকমান্ড তৈরি করতে চাইতে পারেন। Go-তে কমান্ড এবং সাবকমান্ডের সাথে কাজ করার জন্য একটি জনপ্রিয় তৃতীয় পক্ষের প্যাকেজ হল github.com/spf13/cobra ।

কোবরা দিয়ে শুরু করা

শুরু করতে, আপনাকে কোবরা প্যাকেজ ইনস্টল করতে হবে:

যান -u github.com/spf13/cobra/cobra

একবার ইনস্টল হয়ে গেলে, আপনি কোবরা দিয়ে একটি নতুন CLI অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে পারেন:

cobra init my-cli --pkg-name=my-cli

এই কমান্ডটি একটি কোবরা-ভিত্তিক CLI অ্যাপ্লিকেশনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঠামো এবং ফাইল সহ my-cli নামে একটি নতুন ডিরেক্টরি তৈরি করে।

কমান্ড সংজ্ঞায়িত করা

একটি কোবরা-ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশনে, আপনি cobra.Command এর উদাহরণ সংজ্ঞায়িত করে কমান্ড তৈরি করেন। প্রতিটি কমান্ডের একটি Use ক্ষেত্র রয়েছে (কমান্ডটি কীভাবে ব্যবহৃত হয় তা নির্দেশ করে), একটি Short ক্ষেত্র (একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করে), এবং একটি Long ক্ষেত্র (আরো বিশদ বিবরণ প্রদান করে)।

তাছাড়া, প্রতিটি কমান্ডের একটি Run ক্ষেত্র থাকা উচিত, যাতে একটি ফাংশন থাকে যা কমান্ডের লজিক চালায়। কমান্ডের ফ্ল্যাগ এবং আর্গুমেন্ট ক্যাপচার করার জন্য আপনি প্রায়ই এই ফাংশনটিকে একটি বন্ধ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করবেন।

এখানে একটি সাধারণ "অভিবাদন" কমান্ড তৈরি করার একটি উদাহরণ:

greetCmd := &cobra.Command{ ব্যবহার করুন: "অভিবাদন", সংক্ষিপ্ত: "কাউকে শুভেচ্ছা জানাও", দীর্ঘ: "এই কমান্ডটি কাস্টমাইজযোগ্য বার্তা দিয়ে কাউকে শুভেচ্ছা জানায়।", রান: func(cmd *cobra.Command, args []string) { // অভিবাদন আদেশের জন্য যুক্তি }, }

একটি সাবকমান্ড তৈরি করতে, আপনি অন্য একটি cobra.Command উদাহরণ সংজ্ঞায়িত করতে পারেন এবং AddCommand পদ্ধতি ব্যবহার করে এটিকে প্যারেন্ট কমান্ডের সন্তান হিসাবে যোগ করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, আপনি "অভিবাদন" কমান্ডের অধীনে একটি "বিদায়" সাবকমান্ড তৈরি করতে পারেন:

বিদায় সিএমডি := &cobra.Command{ ব্যবহার করুন: "বিদায়", সংক্ষিপ্ত: "কাউকে বিদায় বলুন", দীর্ঘ: "এই সাবকমান্ডটি একটি নির্দিষ্ট ভাষায় কাউকে বিদায় বলে।", রান: func(cmd *cobra.Command, args []string) { // বিদায় সাবকমান্ডের জন্য যুক্তি }, } greetCmd.AddCommand(গুডবাই সিএমডি)

ইন্টারেক্টিভ প্রম্পট এবং ইউজার ইনপুট

ইন্টারেক্টিভ প্রম্পটগুলি ব্যবহারকারীদের একাধিক প্রশ্নের মাধ্যমে গাইড করে এবং তাদের প্রতিক্রিয়াগুলির উপর ভিত্তি করে ইনপুট সংগ্রহ করে আপনার CLI অ্যাপ্লিকেশনের ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা উন্নত করতে পারে। Go-তে ইন্টারেক্টিভ প্রম্পটগুলির সাথে কাজ করার জন্য একটি জনপ্রিয় তৃতীয় পক্ষের প্যাকেজ হল github.com/AlecAivazis/survey/v2 ।

সার্ভে দিয়ে শুরু করা

প্রথমে, আপনাকে সার্ভে প্যাকেজটি ইনস্টল করতে হবে:

যান -u github.com/AlecAivazis/survey/v2

ইন্টারেক্টিভ প্রম্পটের জন্য সমীক্ষা ব্যবহার করা

সমীক্ষা Input , Select , MultiSelect , Confirm , এবং আরও অনেক কিছু সহ পূর্বনির্ধারিত প্রম্পট প্রকারের একটি সেট প্রদান করে৷ একটি প্রম্পট তৈরি করতে, আপনি পছন্দসই প্রম্পট টাইপ ইনস্ট্যান্টিয়েট করুন এবং survey.Ask ফাংশন।

প্যাকেজ প্রধান আমদানি ( "fmt" "github.com/AlecAivazis/survey/v2" ) func main() { var নামের স্ট্রিং namePrompt := &survey.Input{ বার্তা: "আপনার নাম কি?", } ভুল := সমীক্ষা। জিজ্ঞাসা([]*সমীক্ষা। প্রশ্ন{{ নাম: "নাম", প্রম্পট: namePrompt, যাচাই করুন: জরিপ। প্রয়োজনীয়, }}, &নাম) যদি ভুল হয়!= শূন্য { fmt.Println("ত্রুটি:", ভুল) ফিরে } fmt.Printf("হ্যালো, %s!

", নাম) }

এই কোড স্নিপেটটি একটি নাম সংগ্রহ করতে এবং একটি শুভেচ্ছা বার্তা প্রদর্শন করতে সমীক্ষার Input প্রম্পটের ব্যবহার প্রদর্শন করে৷ Validate ক্ষেত্রটি ব্যবহারকারীর ইনপুটের জন্য কাস্টম বৈধতা যুক্তি প্রয়োগ করতে সেট করা যেতে পারে।

এক্সটার্নাল লাইব্রেরির সাথে কাজ করা

অনেক CLI অ্যাপ্লিকেশানে, কার্যকারিতা উন্নত করতে এবং বিকাশ প্রক্রিয়াকে স্ট্রীমলাইন করতে বাহ্যিক লাইব্রেরির উপর নির্ভর করা সাধারণ। Go নির্ভরতা ব্যবস্থাপনার জন্য একটি আধুনিক এবং দক্ষ পদ্ধতির প্রদান করে যা বিকাশকারীদেরকে বহিরাগত লাইব্রেরির সাথে নির্বিঘ্নে কাজ করতে সক্ষম করে। Go 1.11-এ প্রবর্তিত, Go মডিউলগুলি আপনাকে আপনার প্রকল্পের মধ্যে প্যাকেজ নির্ভরতা ঘোষণা করতে দেয় এবং প্রয়োজনীয় প্যাকেজগুলি ডাউনলোড, নির্মাণ এবং ইনস্টল করার প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয় করতে দেয়। আপনার CLI অ্যাপ্লিকেশনে বহিরাগত লাইব্রেরি পরিচালনা করতে, এই পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করুন:

একটি গো মডিউল শুরু করুন: আপনার CLI অ্যাপ্লিকেশনের রুট ডিরেক্টরিতে, আপনার পছন্দসই মডিউল নামের সাথে '<module-name>' প্রতিস্থাপন করে go mod init <module-name> কমান্ডটি চালান। এই কমান্ডটি আপনার প্রকল্প ডিরেক্টরিতে go.mod নামে একটি নতুন ফাইল তৈরি করবে। বাহ্যিক লাইব্রেরি যোগ করুন: যখনই আপনি একটি বহিরাগত লাইব্রেরি আমদানি করতে চান, আপনার উৎস কোডে প্রয়োজনীয় আমদানি বিবৃতি যোগ করুন। প্রথমবার যখন আপনি আপনার প্রকল্প তৈরি বা চালান, Go স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেই লাইব্রেরিগুলির প্রয়োজনীয় সংস্করণগুলি ডাউনলোড এবং ইনস্টল করবে এবং go.mod এবং go.sum ফাইলগুলি আপডেট করবে৷ লাইব্রেরি আপডেট করুন: একটি বহিরাগত লাইব্রেরি আপডেট করতে, আপনি প্যাকেজের নাম অনুসরণ করে go get -u কমান্ডটি ব্যবহার করতে পারেন। এটি আপনার go.mod ফাইলের পরিবর্তনগুলি প্রতিফলিত করে প্যাকেজটিকে সর্বশেষ সংস্করণে আপডেট করে৷ অব্যবহৃত লাইব্রেরিগুলি সরান: আপনার go.mod ফাইল থেকে অব্যবহৃত লাইব্রেরিগুলি পরিষ্কার করতে, go mod tidy কমান্ডটি চালান। এটি এমন কোনও লাইব্রেরি সরিয়ে দেয় যা আর প্রয়োজন নেই বা বিকাশের সময় অপ্রচলিত হয়ে গেছে।

বাহ্যিক লাইব্রেরির সাথে কাজ করার সময় Go মডিউল ব্যবহার করে বেশ কিছু সুবিধা পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, এটি কোড পঠনযোগ্যতা প্রচার করে এবং নির্ভরতা ব্যবস্থাপনাকে সহজ করে, আরও রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য এবং মডুলার CLI অ্যাপ্লিকেশনের জন্য অনুমতি দেয়।

হ্যান্ডলিং ত্রুটি এবং লগিং

আপনার CLI অ্যাপ্লিকেশনের দৃঢ়তা নিশ্চিত করতে সঠিক ত্রুটি পরিচালনা এবং লগিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। Go ত্রুটি এবং লগগুলির সাথে কাজ করার জন্য একটি অত্যন্ত ব্যবহারিক এবং ergonomic পদ্ধতির অফার করে৷ Go এ ত্রুটিগুলি পরিচালনা করতে , আপনি স্ট্যান্ডার্ড errors প্যাকেজ ব্যবহার করতে পারেন। আপনার CLI অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ত্রুটিগুলির সাথে কাজ করার সময় এখানে কিছু সেরা অনুশীলন রয়েছে:

আতঙ্কের পরিবর্তে ত্রুটিগুলি ফেরত দিন: আপনার অ্যাপ্লিকেশনটিকে আতঙ্কিত এবং ক্র্যাশ করার পরিবর্তে, ফাংশনগুলি থেকে ত্রুটিগুলি ফিরিয়ে দিন এবং সেগুলি যথাযথভাবে পরিচালনা করুন৷ এটি আপনার CLI অ্যাপ্লিকেশনে আরও ভাল নিয়ন্ত্রণ প্রবাহ এবং পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ার জন্য অনুমতি দেয়।

আপনার অ্যাপ্লিকেশনটিকে আতঙ্কিত এবং ক্র্যাশ করার পরিবর্তে, ফাংশনগুলি থেকে ত্রুটিগুলি ফিরিয়ে দিন এবং সেগুলি যথাযথভাবে পরিচালনা করুন৷ এটি আপনার CLI অ্যাপ্লিকেশনে আরও ভাল নিয়ন্ত্রণ প্রবাহ এবং পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ার জন্য অনুমতি দেয়। কাস্টম ত্রুটি প্রকারগুলি ব্যবহার করুন: errors.New ফাংশন ব্যবহার করে বা error ইন্টারফেস প্রয়োগ করে আপনার নিজস্ব ত্রুটির প্রকারগুলি তৈরি করুন৷ কাস্টম ত্রুটির প্রকারগুলি আপনাকে একটি ত্রুটি ঘটলে কী ভুল হয়েছে সে সম্পর্কে আরও নির্দিষ্ট তথ্য জানাতে সক্ষম করে৷

ফাংশন ব্যবহার করে বা ইন্টারফেস প্রয়োগ করে আপনার নিজস্ব ত্রুটির প্রকারগুলি তৈরি করুন৷ কাস্টম ত্রুটির প্রকারগুলি আপনাকে একটি ত্রুটি ঘটলে কী ভুল হয়েছে সে সম্পর্কে আরও নির্দিষ্ট তথ্য জানাতে সক্ষম করে৷ উত্সের কাছাকাছি ত্রুটিগুলি পরিচালনা করুন: যখনই সম্ভব, আপনি যতটা পারেন তাদের উত্সের কাছাকাছি ত্রুটিগুলি পরিচালনা করুন৷ এটি আপনার কোডের সরলতা বজায় রাখতে সাহায্য করে এবং জটিল পরিস্থিতিতে ত্রুটি পরিচালনার বিষয়ে যুক্তি করা সহজ করে তোলে।

লগিংয়ের জন্য, গো স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরি log প্যাকেজ অফার করে, যা একটি সহজ এবং নমনীয় লগিং ইন্টারফেস প্রদান করে। আপনি প্যাকেজটি বিভিন্ন তীব্রতা স্তরের সাথে বার্তা লগ করতে এবং আউটপুট লক্ষ্য কাস্টমাইজ করতে ব্যবহার করতে পারেন। আরো উন্নত লগিং ক্ষমতার জন্য, জনপ্রিয় github.com/sirupsen/logrus প্যাকেজের সাথে কাঠামোবদ্ধ লগিং ব্যবহার করার কথা বিবেচনা করুন। আপনার CLI অ্যাপ্লিকেশনে কার্যকর লগিং করার জন্য এখানে কিছু টিপস রয়েছে:

সঠিক লগিং স্তর চয়ন করুন: গুরুতর ত্রুটি, সতর্কতা এবং নিয়মিত তথ্যমূলক বার্তাগুলির মধ্যে পার্থক্য করতে লগিং স্তরগুলি ব্যবহার করুন৷ এটি লগগুলিকে আরও কার্যকর করে তোলে এবং সমস্যাগুলি আরও দক্ষতার সাথে সনাক্ত করতে সহায়তা করে৷

গুরুতর ত্রুটি, সতর্কতা এবং নিয়মিত তথ্যমূলক বার্তাগুলির মধ্যে পার্থক্য করতে লগিং স্তরগুলি ব্যবহার করুন৷ এটি লগগুলিকে আরও কার্যকর করে তোলে এবং সমস্যাগুলি আরও দক্ষতার সাথে সনাক্ত করতে সহায়তা করে৷ লগ বার্তাগুলিতে প্রসঙ্গ অন্তর্ভুক্ত করুন: লগিং করার সময় প্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গ প্রদান করুন, যেমন পরিবর্তনশীল মান এবং ফাংশনের নাম। এটি সমস্যার সমাধান করার সময় সমস্যাগুলি ট্র্যাক করা সহজ করে তোলে।

লগিং করার সময় প্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গ প্রদান করুন, যেমন পরিবর্তনশীল মান এবং ফাংশনের নাম। এটি সমস্যার সমাধান করার সময় সমস্যাগুলি ট্র্যাক করা সহজ করে তোলে। স্ট্রাকচার্ড লগিং বিবেচনা করুন: JSON এর মতো মেশিন-পাঠযোগ্য বিন্যাসে লগ বার্তা নির্গত করতে কাঠামোগত লগিং ব্যবহার করুন। এটি কেন্দ্রীভূত লগিং সিস্টেম, লগ একত্রীকরণ এবং বিশ্লেষণ সরঞ্জামগুলির জন্য বিশেষভাবে কার্যকর।

পরীক্ষা এবং বেঞ্চমার্কিং CLI অ্যাপ্লিকেশন

মানের নিশ্চয়তা নির্ভরযোগ্য CLI অ্যাপ্লিকেশন বিকাশের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। টেস্টিং এবং বেঞ্চমার্কিংয়ের জন্য Go-এর অন্তর্নির্মিত সমর্থন আপনাকে কার্যকর ইউনিট পরীক্ষা লিখতে এবং আপনার CLI অ্যাপ্লিকেশনের কর্মক্ষমতা পরিমাপ করতে দেয়। Go এর testing প্যাকেজ আপনাকে ইউনিট পরীক্ষা লিখতে, সেগুলিকে সমান্তরালভাবে চালাতে এবং পরীক্ষার কভারেজ রিপোর্ট তৈরি করতে সক্ষম করে। আপনার পরীক্ষার অনুশীলনগুলি উন্নত করতে নিম্নলিখিত কৌশলগুলি ব্যবহার করুন:

পরীক্ষার ফাংশন তৈরি করুন: আপনার CLI অ্যাপ্লিকেশন উপাদানগুলির জন্য পরীক্ষার ফাংশনগুলি লিখুন এবং TestMyFunction এর মতো Test দিয়ে তাদের উপসর্গ করুন। এই ফাংশনগুলিকে একটি পৃথক _test.go ফাইলে রাখুন যাতে সোর্স ফাইলটি পরীক্ষা করা হচ্ছে।

আপনার CLI অ্যাপ্লিকেশন উপাদানগুলির জন্য পরীক্ষার ফাংশনগুলি লিখুন এবং এর মতো দিয়ে তাদের উপসর্গ করুন। এই ফাংশনগুলিকে একটি পৃথক ফাইলে রাখুন যাতে সোর্স ফাইলটি পরীক্ষা করা হচ্ছে। পরীক্ষার টেবিল ব্যবহার করুন: একটি একক পরীক্ষার ফাংশন ব্যবহার করে একাধিক ইনপুট-আউটপুট সংমিশ্রণ পরীক্ষা করতে পরীক্ষার টেবিল (টেবিল-চালিত পরীক্ষা হিসাবেও পরিচিত) নিয়োগ করুন। এই পদ্ধতিটি আপনার পরীক্ষার কোডকে সরল করে এবং এটিকে আরও রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য করে তোলে।

একটি একক পরীক্ষার ফাংশন ব্যবহার করে একাধিক ইনপুট-আউটপুট সংমিশ্রণ পরীক্ষা করতে পরীক্ষার টেবিল (টেবিল-চালিত পরীক্ষা হিসাবেও পরিচিত) নিয়োগ করুন। এই পদ্ধতিটি আপনার পরীক্ষার কোডকে সরল করে এবং এটিকে আরও রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য করে তোলে। সমান্তরালভাবে পরীক্ষা চালান: একসাথে পরীক্ষা চালানোর জন্য আপনার পরীক্ষার ফাংশনের মধ্যে t.Parallel() ফাংশনটি ব্যবহার করুন। এটি আপনার পরীক্ষা স্যুটের কার্য সম্পাদনকে ত্বরান্বিত করতে পারে, বিশেষত যখন সম্পদ-নিবিড় পরীক্ষাগুলির সাথে কাজ করা হয়।

একসাথে পরীক্ষা চালানোর জন্য আপনার পরীক্ষার ফাংশনের মধ্যে ফাংশনটি ব্যবহার করুন। এটি আপনার পরীক্ষা স্যুটের কার্য সম্পাদনকে ত্বরান্বিত করতে পারে, বিশেষত যখন সম্পদ-নিবিড় পরীক্ষাগুলির সাথে কাজ করা হয়। পরীক্ষার কভারেজ রিপোর্ট তৈরি করুন: কোড কভারেজ রিপোর্ট তৈরি করতে go test -cover কমান্ডটি ব্যবহার করুন। এটি আপনাকে আপনার কোডের ক্ষেত্রগুলি সনাক্ত করতে সাহায্য করে যেগুলির জন্য আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষার প্রয়োজন এবং উচ্চতর স্তরের পরীক্ষার কভারেজ নিশ্চিত করে৷

আপনার CLI অ্যাপ্লিকেশন উপাদানগুলির কর্মক্ষমতা পরিমাপ করতে, Go একই testing প্যাকেজের মাধ্যমে বেঞ্চমার্কিংয়ের জন্য সমর্থন প্রদান করে। নিম্নরূপ বেঞ্চমার্ক ব্যবহার করুন:

বেঞ্চমার্ক ফাংশন তৈরি করুন: বেঞ্চমার্ক ফাংশন লিখুন এবং Benchmark সাথে উপসর্গ করুন, যেমন BenchmarkMyFunction । প্রাসঙ্গিক পরীক্ষার ফাংশন ধারণকারী একই _test.go ফাইলে এই ফাংশনগুলি রাখুন৷

বেঞ্চমার্ক ফাংশন লিখুন এবং সাথে উপসর্গ করুন, যেমন । প্রাসঙ্গিক পরীক্ষার ফাংশন ধারণকারী একই ফাইলে এই ফাংশনগুলি রাখুন৷ testing.B প্যারামিটার ব্যবহার করুন: testing.B প্যারামিটার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি লুপের মধ্যে আপনি যে কোডটি বেঞ্চমার্ক করতে চান সেটি চালান (যেমন, for i := 0; i < bN; i++ { ... } )। পরিসংখ্যানগতভাবে উল্লেখযোগ্য পরিমাপ অর্জনের জন্য testing.B প্যারামিটার স্বয়ংক্রিয়ভাবে testing প্যাকেজ দ্বারা সামঞ্জস্য করা হয়।

প্যারামিটার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি লুপের মধ্যে আপনি যে কোডটি বেঞ্চমার্ক করতে চান সেটি চালান (যেমন, )। পরিসংখ্যানগতভাবে উল্লেখযোগ্য পরিমাপ অর্জনের জন্য প্যারামিটার স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্যাকেজ দ্বারা সামঞ্জস্য করা হয়। বেঞ্চমার্ক ফলাফল বিশ্লেষণ করুন: আপনার বেঞ্চমার্ক চালানোর জন্য go test -bench কমান্ডটি ব্যবহার করুন এবং ফলাফলগুলি বিশ্লেষণ করুন। এটি আপনাকে আপনার CLI অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রগুলি নির্ধারণ করতে সহায়তা করতে পারে যেগুলির অপ্টিমাইজেশন প্রয়োজন এবং কর্মক্ষমতা উন্নতির প্রভাব পরিমাপ করতে পারে৷

উপসংহারে, বহিরাগত লাইব্রেরিগুলির সঠিক ব্যবস্থাপনা, ত্রুটি পরিচালনা, লগিং, পরীক্ষা এবং বেঞ্চমার্কিং নির্ভরযোগ্য, এবং দক্ষ CLI অ্যাপ্লিকেশন তৈরির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এই নিবন্ধে বর্ণিত বিভিন্ন সরঞ্জাম, কৌশল এবং সর্বোত্তম অনুশীলনগুলি ব্যবহার করে, আপনি নিশ্চিত করতে পারেন যে আপনার Go-ভিত্তিক CLI অ্যাপ্লিকেশন উচ্চ স্তরের গুণমান এবং শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে। উপরন্তু, অ্যাপমাস্টারের মতো বহুমুখী প্ল্যাটফর্মের সাথে Go-এর শক্তিকে একত্রিত করা সফ্টওয়্যার বিকাশের প্রক্রিয়াগুলিকে ব্যাপকভাবে ত্বরান্বিত করতে পারে, যার ফলে অসামান্য ফলাফল অর্জন করা যায়।

আপনার CLI অ্যাপ্লিকেশন স্থাপন এবং বিতরণ করা

একবার আপনি Go-তে আপনার কমান্ড লাইন ইন্টারফেস (CLI) অ্যাপ্লিকেশনের বিকাশ সম্পূর্ণ করে ফেললে, চূড়ান্ত পদক্ষেপ হল ব্যবহারকারীদের অ্যাক্সেস এবং ব্যবহার করার জন্য এটি স্থাপন এবং বিতরণ করা। গো প্রোগ্রামিং ভাষা এবং এর বিল্ড টুলচেন আপনাকে স্বতন্ত্র, স্ট্যাটিকভাবে লিঙ্কযুক্ত এক্সিকিউটেবল তৈরি করতে দেয় যা প্ল্যাটফর্ম জুড়ে বিতরণ এবং ভাগ করা সহজ।

নির্বাহযোগ্য বিল্ডিং

আপনার Go CLI অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে, লক্ষ্য প্যাকেজ বা ফাইল অনুসরণ করে go build কমান্ডটি ব্যবহার করুন:

go build ./path/to/your/package

বা:

go build main.go

এই কমান্ডটি আপনার বর্তমান প্ল্যাটফর্মের জন্য একটি এক্সিকিউটেবল বাইনারি ফাইল তৈরি করবে (যেমন, উইন্ডোজ, ম্যাকওএস, লিনাক্স) এবং এটিকে বর্তমান ওয়ার্কিং ডিরেক্টরিতে স্থাপন করবে। ডিফল্টরূপে, বাইনারি ফাইলের নাম এক্সটেনশন ছাড়া প্যাকেজের নামের সাথে বা উৎস ফাইলের নামের সাথে মিলে যায় (যেমন, main )।

যাইহোক, আপনি আউটপুট বাইনারি ফাইলের নাম নির্দিষ্ট করতে পারেন এবং -o পতাকা এবং পরিবেশ ভেরিয়েবল ব্যবহার করে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মকে লক্ষ্য করতে পারেন:

GOOS=linux GOARCH=amd64 go build -o custom-name ./path/to/your/package

উপরের উদাহরণে, আমরা একটি AMD64 আর্কিটেকচারের সাহায্যে লিনাক্সকে লক্ষ্য করার জন্য Go বিল্ড প্রসেসকে নির্দেশ দেওয়ার জন্য GOOS এবং GOARCH এনভায়রনমেন্ট ভেরিয়েবল সেট করেছি এবং আমরা আউটপুট বাইনারি ফাইলের নাম custom-name সেট করেছি।

বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মের জন্য ক্রস-কম্পাইলিং

গো ক্রস-কম্পাইলেশনকে সহজ করে, এবং আপনি জটিল বিল্ড কনফিগারেশন ছাড়াই বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মের জন্য দ্রুত এক্সিকিউটেবল তৈরি করতে পারেন। একাধিক প্ল্যাটফর্মের জন্য আপনার Go CLI অ্যাপ্লিকেশন ক্রস-কম্পাইল করতে, সেই অনুযায়ী GOOS এবং GOARCH এনভায়রনমেন্ট ভেরিয়েবল সেট করুন। নিম্নলিখিত উদাহরণটি দেখায় কিভাবে Windows, macOS এবং Linux-এর জন্য একটি Go CLI অ্যাপ্লিকেশন ক্রস-কম্পাইল করতে হয়:

# For Windows 64-bit GOOS=windows GOARCH=amd64 go build -o mycli-windows.exe ./path/to/package # For macOS 64-bit GOOS=darwin GOARCH=amd64 go build -o mycli-macos ./path/to/package # For Linux 64-bit GOOS=linux GOARCH=amd64 go build -o mycli-linux ./path/to/package

আপনার CLI আবেদন বিতরণ করা হচ্ছে

আপনি আপনার প্রকল্পের ওয়েবসাইটে বা README ডকুমেন্টেশনের মধ্যে সরাসরি ডাউনলোডের বিকল্প প্রদান করে আপনার Go CLI এক্সিকিউটেবল বাইনারি ফাইলগুলি বিতরণ করতে পারেন। বিকল্পভাবে, প্যাকেজিং সিস্টেম, সংগ্রহস্থল বা প্যাকেজ ম্যানেজার ব্যবহার করে প্ল্যাটফর্ম-নির্দিষ্ট প্যাকেজ হিসাবে বিতরণ করুন। কিছু জনপ্রিয় প্যাকেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের মধ্যে রয়েছে:

হোমব্রু - প্যাকেজ ইনস্টল এবং পরিচালনা করার জন্য ব্যবহারকারী-বান্ধব সিনট্যাক্স সহ macOS এবং Linux-এর জন্য একটি প্যাকেজ ম্যানেজার।

- প্যাকেজ ইনস্টল এবং পরিচালনা করার জন্য ব্যবহারকারী-বান্ধব সিনট্যাক্স সহ macOS এবং Linux-এর জন্য একটি প্যাকেজ ম্যানেজার। এপিটি (ডেবিয়ান-ভিত্তিক সিস্টেম) - উবুন্টুর মতো ডেবিয়ান-ভিত্তিক লিনাক্স বিতরণের জন্য একটি প্যাকেজ ম্যানেজার।

- উবুন্টুর মতো ডেবিয়ান-ভিত্তিক লিনাক্স বিতরণের জন্য একটি প্যাকেজ ম্যানেজার। RPM (Red Hat-ভিত্তিক সিস্টেম) - ফেডোরার মতো Red Hat-ভিত্তিক লিনাক্স ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য একটি প্যাকেজ ম্যানেজার।

চূড়ান্ত চিন্তা এবং সম্পদ

Go এর সাথে শক্তিশালী CLI অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করা একটি উপভোগ্য এবং ফলপ্রসূ প্রক্রিয়া। সরলতা, কর্মক্ষমতা, এবং বাইনারি ডিস্ট্রিবিউশন সুবিধা Go কে এই উদ্দেশ্যে একটি আদর্শ প্রোগ্রামিং ভাষা পছন্দ করে তোলে। আপনি যখন আপনার Go CLI অ্যাপ্লিকেশনগুলি বিকাশ চালিয়ে যাচ্ছেন, আপনার জ্ঞানকে প্রসারিত করতে এবং আপনার দক্ষতা উন্নত করতে অতিরিক্ত সংস্থানগুলি অন্বেষণ করার কথা বিবেচনা করুন:

অফিসিয়াল গো ডকুমেন্টেশন - গো প্রোগ্রামিং ভাষা এবং এর স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরির উপর একটি বিস্তৃত নির্দেশিকা।

গো লার্নিং রিসোর্স - টিউটোরিয়াল, বই এবং কোর্স সহ গো লার্নিং রিসোর্সের একটি বিস্তৃত তালিকা।

Awesome Go - বিষয় অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ Go প্যাকেজ, লাইব্রেরি এবং সংস্থানগুলির একটি কিউরেটেড তালিকা৷

উদাহরণ দ্বারা যান - Go-এর জন্য একটি হ্যান্ডস-অন পদ্ধতি, বিভিন্ন Go বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য সংক্ষিপ্ত উদাহরণ এবং ব্যাখ্যা সমন্বিত।

উপরন্তু, AppMaster.io এর মতো no-code প্ল্যাটফর্মগুলি অন্বেষণ করার কথা বিবেচনা করুন যা তাদের ব্যাকএন্ড প্রোগ্রামিং ভাষা হিসাবে Go (গোলাং) ব্যবহার করে। AppMaster.io একটি স্বজ্ঞাত ড্র্যাগ-এন্ড-ড্রপ ইন্টারফেস প্রদান করে যা আপনাকে কোডের একটি লাইন না লিখে ওয়েব, মোবাইল এবং ব্যাকএন্ড অ্যাপ্লিকেশন বিকাশ করতে দেয়। AppMaster.io-এর মতো Go এবং no-code উভয় প্ল্যাটফর্ম বোঝার মাধ্যমে, আপনি ভবিষ্যতে আরও পরিশীলিত সফ্টওয়্যার সমাধান বিকাশের জন্য সুসজ্জিত হবেন।