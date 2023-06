Einführung in Go und CLI-Anwendungen

Go, auch bekannt als Golang, ist eine Open-Source-Programmiersprache, die von Google entwickelt wurde. Der Schwerpunkt liegt auf Einfachheit, Sicherheit und Leistung, was sie zu einer ausgezeichneten Wahl für die Erstellung von CLI-Anwendungen (Command Line Interface) macht. CLI-Anwendungen sind Tools, mit denen Benutzer über eine textbasierte Schnittstelle interagieren können und die üblicherweise für Systemadministration, Automatisierung und Skripting-Aufgaben verwendet werden. Go ist für die CLI-Entwicklung gut geeignet, weil es Folgendes bietet:

Einfachheit: Die Syntax von Go ist leicht zu verstehen und zu schreiben, so dass Entwickler schnell CLI-Anwendungen erstellen und pflegen können. Leistung: Go ist eine kompilierte und statisch typisierte Sprache, was bedeutet, dass sie optimierte Binärdateien erzeugt, was zu schnellen und effizienten CLI-Anwendungen führt. Unterstützung der Gleichzeitigkeit: Go verfügt über integrierte Parallelitätsprimitive wie Goroutines und Channels, die eine nahtlose parallele Verarbeitung und letztlich schnellere und reaktionsschnellere CLI-Anwendungen ermöglichen. Statische Binärkompilierung: Go kompiliert Anwendungen in eine einzige, eigenständige Binärdatei - eine ohne externe Abhängigkeiten - und erleichtert so die Verteilung und Bereitstellung Ihrer CLI-Anwendung. Leistungsstarke Standardbibliothek: Die Standardbibliothek von Go bietet zahlreiche integrierte Pakete, die gängige CLI-Entwicklungsaufgaben vereinfachen, z. B. die Arbeit mit Dateien, Netzwerken und die Handhabung von Befehlszeilenargumenten.

In diesem Artikel lernen Sie die Grundlagen der Entwicklung von CLI-Anwendungen mit Go kennen - vom Einrichten Ihrer Umgebung und der Strukturierung Ihrer Anwendung bis hin zum Umgang mit Befehlszeilenargumenten und der Nutzung von Paketen von Drittanbietern.

Erste Schritte: Installieren von Go und Einrichten der Umgebung

Bevor Sie mit dem Schreiben von CLI-Anwendungen mit Go beginnen können, müssen Sie zunächst die Programmiersprache Go auf Ihrem System installieren.

Besuchen Sie die offizielle Go-Download-Seite, wählen Sie das entsprechende Binärpaket für Ihre Plattform (Windows, macOS oder Linux) und folgen Sie den Installationsanweisungen. Sobald die Installation abgeschlossen ist, überprüfen Sie, ob Go korrekt installiert ist, indem Sie go version in Ihrem Terminal ausführen. Dieser Befehl sollte die installierte Go-Version anzeigen. Konfigurieren Sie die erforderlichen Umgebungsvariablen für Go, einschließlich GOPATH , das den Speicherort Ihres Go-Arbeitsbereichs bestimmt (wo Ihre Go-Projekte und Abhängigkeiten gespeichert werden), und GOROOT , das auf Ihr Go-Installationsverzeichnis verweist. Stellen Sie sicher, dass der go-Befehl in der PATH-Variablen Ihres Systems enthalten ist. So können Sie Go-Befehle von jedem beliebigen Verzeichnis aus ausführen.

Nachdem Sie Go installiert und Ihre Umgebung konfiguriert haben, können Sie mit der Erstellung Ihrer ersten CLI-Anwendung beginnen.

Strukturierung Ihrer CLI-Anwendung: Pakete und Module

Die ordnungsgemäße Strukturierung Ihrer CLI-Anwendung ist für die Wartbarkeit und Skalierbarkeit von entscheidender Bedeutung. In Go wird die Organisation des Codes durch Pakete und Module erreicht.

Pakete: Pakete sind Go's Art, Code zu organisieren und aufzuteilen. Ein Paket besteht aus einer oder mehreren Quelldateien (mit einer .go-Erweiterung ), die sich im selben Verzeichnis befinden. Jede Datei in einem Paket muss ihren Paketnamen deklarieren, der mit dem Schlüsselwort package am Anfang der Datei angegeben wird. Eine typische Go-CLI-Anwendung hat mindestens zwei Pakete:

main : Dies ist das Standardpaket für den Einstiegspunkt Ihrer Anwendung. Hier befindet sich die main() -Funktion und dient als Ausgangspunkt für Ihre CLI-Anwendung. Alle CLI-spezifische Logik und Befehle sollten im main-Paket untergebracht werden. intern oder pkg : Diese Pakete enthalten wiederverwendbaren Code, der von Ihrer CLI-Logik getrennt ist. Sie können internal für Code verwenden, der nur von Ihrem eigenen Go-Code innerhalb des Projekts importiert werden soll, und pkg für Code, der von jedem Go-Projekt importiert werden kann.

Module: Module sind ein Mittel zur Verwaltung von Abhängigkeiten und zur Versionierung in Go-Anwendungen. Sie wurden in Go 1.11 eingeführt und ermöglichen es Entwicklern, Paketabhängigkeiten zu deklarieren und die erforderliche Version anzugeben. Um ein neues Go-Modul zu erstellen, navigieren Sie zum Stammverzeichnis Ihres Projekts und führen Sie den folgenden Befehl aus:

go mod init ihr.modul.name

Dieser Befehl erstellt eine go.mod-Datei im Stammverzeichnis, in der die Abhängigkeiten Ihres Projekts aufgelistet sind, sowie eine go.sum-Datei , die die Prüfsummen der einzelnen Abhängigkeiten enthält. Wenn Sie Pakete importieren oder Bibliotheken von Drittanbietern verwenden, behält Go automatisch den Überblick über die Abhängigkeiten in den Dateien go.mod und go.sum .

Bildquelle: Die Programmiersprache Go

Durch den effektiven Einsatz von Paketen und Modulen können Sie eine saubere und effiziente Codestruktur für Ihre Go-CLI-Anwendung beibehalten, was die Entwicklung, das Debugging und die künftige Erweiterung Ihres Projekts vereinfacht.

Befehlszeilenargumente und Flags

Befehlszeilenargumente und Flags sind wesentliche Bestandteile von CLI-Anwendungen, die es dem Benutzer ermöglichen, das Verhalten der Anwendung zu steuern und notwendige Eingaben zu machen. In Go können Sie mit Befehlszeilenargumenten und Flags arbeiten, indem Sie die Pakete flag und os.Args der Standardbibliothek verwenden.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Verwendung von os.Args

Das os.Ar gs-Paket bietet direkten Zugriff auf die Befehlszeilenargumente. Es besteht aus einer Reihe von Strings, wobei os.Args[0] der Name des laufenden Programms ist und die restlichen Einträge die an das Programm übergebenen Argumente darstellen.

Hier ist ein Beispiel für die Verwendung von os.Args :

package main import ( "fmt" "os" ) func main() { argCount := len(os.Args) fmt.Printf("Anzahl der Argumente: %d

", argCount) fmt.Println("Argumente:", os.Args) }

Wenn Sie das Programm ausführen, sehen Sie die Anzahl und die Liste der angegebenen Argumente.

Verwendung des flag-Pakets

Das Flag-Paket bietet eine ausgefeiltere und flexiblere Möglichkeit, mit Befehlszeilen-Flags zu arbeiten. Es ermöglicht Ihnen, Flags mit verschiedenen Datentypen zu definieren und die Eingabe bequem zu parsen.

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für die Verwendung des Flag-Pakets :

package main import ( "flag" "fmt" ) func main() { var ( name string age int height float64 ) flag.StringVar(&name, "name", "John Doe", "Ihr Name") flag.IntVar(&age, "age", 21, "Ihr Alter") flag.Float64Var(&height, "height", 180.0, "Ihre Größe (in cm)") flag.Parse() fmt.Printf("Name: %s

", name) fmt.Printf("Alter: %d

", age) fmt.Printf("Höhe: %.1f

", height) }

Sobald Sie die Flags definiert haben, rufen Sie flag.Parse() auf, um die bereitgestellte Befehlszeileneingabe zu analysieren und die definierten Variablen zu füllen. Sie können diese Variablen dann in Ihrer gesamten Anwendung verwenden.

Erstellen von Befehlen und Unterbefehlen

Für komplexe CLI-Anwendungen möchten Sie vielleicht Befehle und Unterbefehle erstellen, um Ihre Funktionen und Optionen besser zu organisieren. Ein beliebtes Drittanbieterpaket für die Arbeit mit Befehlen und Unterbefehlen in Go ist github.com/spf13/cobra .

Erste Schritte mit Cobra

Um zu beginnen, müssen Sie das Cobra-Paket installieren:

go get -u github.com/spf13/cobra/cobra

Sobald es installiert ist, können Sie eine neue CLI-Anwendung mit Cobra erstellen:

cobra init my-cli --pkg-name=my-cli

Dieser Befehl erstellt ein neues Verzeichnis namens my-cli mit der notwendigen Struktur und den Dateien für eine Cobra-basierte CLI-Anwendung.

Definieren von Befehlen

In einer Cobra-basierten Anwendung erstellen Sie Befehle, indem Sie Instanzen von cobra.Command definieren. Jeder Befehl hat ein Use-Feld (gibt an, wie der Befehl verwendet wird), ein Short-Feld (liefert eine kurze Beschreibung) und ein Long-Feld (liefert eine ausführlichere Beschreibung).

Außerdem sollte jeder Befehl ein Feld Run haben, das eine Funktion enthält, die die Logik des Befehls ausführt. Sie werden diese Funktion oft als Closure definieren, um die Flags und Argumente des Befehls zu erfassen.

Hier ist ein Beispiel für die Erstellung eines einfachen "greet"-Befehls:

greetCmd := &cobra.Command{ Use: "greet", Short: "Greet someone", Long: "Dieser Befehl grüßt jemanden mit einer anpassbaren Nachricht.", Run: func(cmd *cobra.Command, args []string) { // Logik für den Befehl greet }, }

Um einen Unterbefehl zu erstellen, können Sie eine weitere cobra.Command-Instanz definieren und sie mit der AddCommand-Methode als Kind des übergeordneten Befehls hinzufügen. Zum Beispiel können Sie einen Unterbefehl "goodbye" unter dem Befehl "greet" erstellen:

goodbyeCmd := &cobra.Command{ Use: "goodbye", Short: "Say goodbye to someone", Long: "Dieser Unterbefehl verabschiedet sich von jemandem in einer bestimmten Sprache.", Run: func(cmd *cobra.Command, args []string) { // Logik für den Unterbefehl goodbye }, } greetCmd.AddCommand(goodbyeCmd)

Interaktive Eingabeaufforderungen und Benutzereingaben

Interaktive Eingabeaufforderungen können die Benutzerfreundlichkeit Ihrer CLI-Anwendung verbessern, indem sie die Benutzer durch eine Reihe von Fragen führen und auf der Grundlage ihrer Antworten Eingaben erfassen. Ein beliebtes Drittanbieter-Paket für die Arbeit mit interaktiven Prompts in Go ist github.com/AlecAivazis/survey/v2 .

Erste Schritte mit Survey

Zuerst müssen Sie das Survey-Paket installieren:

go get -u github.com/AlecAivazis/survey/v2

Survey für interaktive Eingabeaufforderungen verwenden

Survey bietet eine Reihe von vordefinierten Aufforderungstypen, darunter Input , Select , MultiSelect , Confirm und weitere. Um einen Prompt zu erstellen, instanziieren Sie den gewünschten Prompt-Typ und rufen die Funktion survey.Ask auf.

package main import ("fmt" "github.com/AlecAivazis/survey/v2" ) func main() { var name string namePrompt := &survey.Input{ Message: "Wie ist Ihr Name?", } err := survey.Ask([]*survey.Question{{ Name: "name", Prompt: namePrompt, Validate: survey.Required, }}, &name) if err != nil { fmt.Println("Error:", err) return } fmt.Printf("Hallo, %s!

", name) }

Dieses Codeschnipsel demonstriert die Verwendung der Eingabeaufforderung von Survey, um einen Namen zu erfassen und eine Begrüßungsnachricht anzuzeigen. Das Feld Validate kann gesetzt werden, um eine benutzerdefinierte Validierungslogik für Benutzereingaben zu implementieren.

Arbeiten mit externen Bibliotheken

In vielen CLI-Anwendungen ist es üblich, auf externe Bibliotheken zurückzugreifen, um die Funktionalität zu verbessern und den Entwicklungsprozess zu rationalisieren. Go bietet einen modernen und effizienten Ansatz für die Verwaltung von Abhängigkeiten, der es Entwicklern ermöglicht, nahtlos mit externen Bibliotheken zu arbeiten. Mit den in Go 1.11 eingeführten Go-Modulen können Sie Paketabhängigkeiten in Ihrem Projekt deklarieren und den Prozess des Herunterladens, Erstellens und Installierens der erforderlichen Pakete automatisieren. Um externe Bibliotheken in Ihrer CLI-Anwendung zu verwalten, gehen Sie folgendermaßen vor:

Initialisieren Sie ein Go-Modul: Führen Sie im Stammverzeichnis Ihrer CLI-Anwendung den Befehl go mod init <Modulname> aus und ersetzen Sie dabei "<Modulname>" durch den gewünschten Modulnamen. Dieser Befehl erstellt eine neue Datei namens go.mod in Ihrem Projektverzeichnis. Hinzufügen externer Bibliotheken: Wann immer Sie eine externe Bibliothek importieren wollen, fügen Sie die notwendigen Import-Anweisungen in Ihren Quellcode ein. Wenn Sie Ihr Projekt zum ersten Mal bauen oder ausführen, wird Go automatisch die erforderlichen Versionen dieser Bibliotheken herunterladen und installieren und die Dateien go.mod und go.sum aktualisieren. Bibliotheken aktualisieren: Um eine externe Bibliothek zu aktualisieren, können Sie den Befehl go get -u gefolgt von dem Paketnamen verwenden. Dadurch wird das Paket auf die neueste Version aktualisiert, die die Änderungen in Ihrer go.mod-Datei widerspiegelt. Unbenutzte Bibliotheken entfernen: Um unbenutzte Bibliotheken aus Ihrer go.mod-Datei zu entfernen, führen Sie den Befehl go mod tidy aus. Dadurch werden alle Bibliotheken entfernt, die nicht mehr benötigt werden oder die während der Entwicklung veraltet sind.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Die Verwendung von Go-Modulen bietet mehrere Vorteile bei der Arbeit mit externen Bibliotheken. Zum Beispiel fördert es die Lesbarkeit des Codes und vereinfacht die Verwaltung von Abhängigkeiten, was zu einer besser wartbaren und modularen CLI-Anwendung führt.

Fehlerbehandlung und Protokollierung

Eine angemessene Fehlerbehandlung und Protokollierung sind entscheidend für die Robustheit Ihrer CLI-Anwendung. Go bietet einen äußerst praktischen und ergonomischen Ansatz für die Arbeit mit Fehlern und Protokollen. Um Fehler in Go zu behandeln, können Sie das Standard-Fehlerpaket verwenden. Hier sind einige Best Practices für die Arbeit mit Fehlern in Ihren CLI-Anwendungen:

Geben Sie Fehler zurück, anstatt in Panik zu geraten: Anstatt Ihre Anwendung in Panik zu versetzen und zum Absturz zu bringen, sollten Sie Fehler aus Funktionen zurückgeben und sie entsprechend behandeln. Dies ermöglicht einen besseren Kontrollfluss und Wiederherstellungsmechanismen in Ihrer CLI-Anwendung.

Anstatt Ihre Anwendung in Panik zu versetzen und zum Absturz zu bringen, sollten Sie Fehler aus Funktionen zurückgeben und sie entsprechend behandeln. Dies ermöglicht einen besseren Kontrollfluss und Wiederherstellungsmechanismen in Ihrer CLI-Anwendung. Verwenden Sie eigene Fehlertypen: Erstellen Sie Ihre eigenen Fehlertypen mithilfe der Funktion errors.New oder durch Implementierung der Fehlerschnittstelle . Mit benutzerdefinierten Fehlertypen können Sie spezifischere Informationen darüber übermitteln, was beim Auftreten eines Fehlers schief gelaufen ist.

Erstellen Sie Ihre eigenen Fehlertypen mithilfe der Funktion oder durch Implementierung der . Mit benutzerdefinierten Fehlertypen können Sie spezifischere Informationen darüber übermitteln, was beim Auftreten eines Fehlers schief gelaufen ist. Behandeln Sie Fehler nahe an der Quelle: Wann immer möglich, sollten Sie Fehler so nah wie möglich an ihrem Ursprung behandeln. Dies trägt dazu bei, die Einfachheit Ihres Codes beizubehalten und macht es einfacher, in komplexen Situationen über die Fehlerbehandlung nachzudenken.

Für die Protokollierung bietet die Go-Standardbibliothek das log-Paket , das eine einfache und flexible Protokollierungsschnittstelle bereitstellt. Sie können das Paket verwenden, um Nachrichten mit verschiedenen Schweregraden zu protokollieren und das Ausgabeziel anzupassen. Für fortgeschrittenere Protokollierungsfunktionen sollten Sie die strukturierte Protokollierung mit dem beliebten Paket github.com/sirupsen/logrus in Betracht ziehen. Hier sind einige Tipps für eine effektive Protokollierung in Ihrer CLI-Anwendung:

Wählen Sie die richtige Protokollierungsebene: Verwenden Sie Protokollierungsebenen, um zwischen kritischen Fehlern, Warnungen und normalen Informationsmeldungen zu unterscheiden. Dadurch sind die Protokolle besser verwertbar und helfen, Probleme effizienter zu identifizieren.

Verwenden Sie Protokollierungsebenen, um zwischen kritischen Fehlern, Warnungen und normalen Informationsmeldungen zu unterscheiden. Dadurch sind die Protokolle besser verwertbar und helfen, Probleme effizienter zu identifizieren. Fügen Sie Kontext in die Protokollmeldungen ein: Geben Sie bei der Protokollierung relevanten Kontext an, z. B. Variablenwerte und Funktionsnamen. So lassen sich Probleme bei der Fehlerbehebung leichter aufspüren.

Geben Sie bei der Protokollierung relevanten Kontext an, z. B. Variablenwerte und Funktionsnamen. So lassen sich Probleme bei der Fehlerbehebung leichter aufspüren. Strukturierte Protokollierung in Betracht ziehen: Verwenden Sie die strukturierte Protokollierung, um Protokollmeldungen in einem maschinenlesbaren Format wie JSON auszugeben. Dies ist besonders nützlich für zentralisierte Protokollierungssysteme, Protokollaggregation und Analysetools.

Testen und Benchmarking von CLI-Anwendungen

Die Qualitätssicherung ist ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Entwicklung zuverlässiger CLI-Anwendungen. Die in Go integrierte Unterstützung für Tests und Benchmarking ermöglicht es Ihnen, effektive Unit-Tests zu schreiben und die Leistung Ihrer CLI-Anwendung zu messen. Mit dem Testpaket von Go können Sie Unit-Tests schreiben, sie parallel ausführen und Testabdeckungsberichte erstellen. Verwenden Sie die folgenden Techniken, um Ihre Testverfahren zu verbessern:

Erstellen Sie Testfunktionen: Schreiben Sie Testfunktionen für Ihre CLI-Anwendungskomponenten und stellen Sie ihnen das Präfix Test voran, z. B. TestMyFunction . Platzieren Sie diese Funktionen in einer separaten Datei _test.go neben der zu testenden Quelldatei.

Schreiben Sie Testfunktionen für Ihre CLI-Anwendungskomponenten und stellen Sie ihnen das Präfix voran, z. B. . Platzieren Sie diese Funktionen in einer separaten Datei neben der zu testenden Quelldatei. Verwenden Sie Testtabellen: Verwenden Sie Testtabellen (auch als tabellengesteuerte Tests bekannt), um mehrere Eingabe-Ausgabe-Kombinationen mit einer einzigen Testfunktion zu testen. Dieser Ansatz vereinfacht Ihren Testcode und macht ihn besser wartbar.

Verwenden Sie Testtabellen (auch als tabellengesteuerte Tests bekannt), um mehrere Eingabe-Ausgabe-Kombinationen mit einer einzigen Testfunktion zu testen. Dieser Ansatz vereinfacht Ihren Testcode und macht ihn besser wartbar. Führen Sie Tests parallel aus: Nutzen Sie die Funktion t.Parallel() innerhalb Ihrer Testfunktionen, um Tests parallel auszuführen. Dies kann die Ausführung Ihrer Testsuite beschleunigen, insbesondere bei ressourcenintensiven Tests.

Nutzen Sie die Funktion innerhalb Ihrer Testfunktionen, um Tests parallel auszuführen. Dies kann die Ausführung Ihrer Testsuite beschleunigen, insbesondere bei ressourcenintensiven Tests. Erzeugen Sie Berichte zur Testabdeckung: Verwenden Sie den Befehl go test -cover , um Berichte zur Codeabdeckung zu erstellen. Dies hilft Ihnen, Bereiche Ihres Codes zu identifizieren, die gründlicher getestet werden müssen, und gewährleistet einen höheren Grad der Testabdeckung.

Um die Leistung Ihrer CLI-Anwendungskomponenten zu messen, bietet Go über das gleiche Testpaket Unterstützung für Benchmarking. Verwenden Sie Benchmarks wie folgt:

Erstellen Sie Benchmark-Funktionen: Schreiben Sie Benchmark-Funktionen und stellen Sie ihnen das Präfix Benchmark voran, z. B. BenchmarkMyFunction . Platzieren Sie diese Funktionen in der gleichen Datei _test.go , die auch die relevanten Testfunktionen enthält.

Schreiben Sie Benchmark-Funktionen und stellen Sie ihnen das Präfix voran, z. B. . Platzieren Sie diese Funktionen in der gleichen Datei , die auch die relevanten Testfunktionen enthält. Verwenden Sie den Parameter testing.B : Führen Sie den zu testenden Code innerhalb einer Schleife aus, die durch den Parameter testing.B gesteuert wird (z. B. for i := 0; i < b.N; i++ { ... } ). Der Parameter testing.B wird vom Testpaket automatisch angepasst, um eine statistisch signifikante Messung zu erzielen.

Führen Sie den zu testenden Code innerhalb einer Schleife aus, die durch den Parameter gesteuert wird (z. B. ). Der Parameter wird vom automatisch angepasst, um eine statistisch signifikante Messung zu erzielen. Analysieren Sie die Benchmark-Ergebnisse: Verwenden Sie den Befehl go test -bench , um Ihre Benchmarks auszuführen und die Ergebnisse zu analysieren. So können Sie Bereiche Ihrer CLI-Anwendung ermitteln, die optimiert werden müssen, und die Auswirkungen von Leistungsverbesserungen abschätzen.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine ordnungsgemäße Verwaltung externer Bibliotheken, Fehlerbehandlung, Protokollierung, Tests und Benchmarking für die Erstellung zuverlässiger und effizienter CLI-Anwendungen von entscheidender Bedeutung sind. Durch den Einsatz der verschiedenen Tools, Techniken und Best Practices, die in diesem Artikel beschrieben wurden, können Sie sicherstellen, dass Ihre Go-basierte CLI-Anwendung ein hohes Maß an Qualität und Leistung erreicht. Darüber hinaus können Sie durch die Kombination der Leistungsfähigkeit von Go mit vielseitigen Plattformen wie AppMaster die Softwareentwicklungsprozesse erheblich beschleunigen und so hervorragende Ergebnisse erzielen.

Bereitstellen und Verteilen Ihrer CLI-Anwendung

Sobald Sie die Entwicklung Ihrer Befehlszeilenschnittstellenanwendung (CLI) in Go abgeschlossen haben, besteht der letzte Schritt darin, sie bereitzustellen und zu verteilen, damit die Benutzer darauf zugreifen und sie nutzen können. Mit der Programmiersprache Go und ihrer Build-Toolchain können Sie eigenständige, statisch verknüpfte ausführbare Dateien erstellen, die sich leicht verteilen und auf verschiedenen Plattformen nutzen lassen.

Um Ihre Go CLI-Anwendung zu erstellen, verwenden Sie den Befehl go build , gefolgt von dem Zielpaket oder der Zieldatei:

go build ./pfad/zu/ihrem/package

oder:

go build main.go

Dieser Befehl erstellt eine ausführbare Binärdatei für Ihre aktuelle Plattform (z. B. Windows, macOS, Linux) und legt sie im aktuellen Arbeitsverzeichnis ab. Standardmäßig entspricht der Name der Binärdatei dem Namen des Pakets oder dem Namen der Quelldatei ohne die Erweiterung (z. B. main ).

Mit dem Flag -o und den Umgebungsvariablen können Sie jedoch die Namen der Ausgabe-Binärdateien festlegen und verschiedene Plattformen anvisieren:

GOOS=linux GOARCH=amd64 go build -o custom-name ./path/to/your/package

Im obigen Beispiel setzen wir die Umgebungsvariablen GOOS und GOARCH , um den Go-Build-Prozess anzuweisen, Linux mit einer AMD64-Architektur zu verwenden, und wir setzen den Namen der Ausgabedatei auf custom-name .

Cross-Kompilierung für verschiedene Plattformen

Go vereinfacht die Cross-Kompilierung, und Sie können schnell ausführbare Dateien für verschiedene Plattformen ohne komplexe Build-Konfigurationen erstellen. Um Ihre Go CLI-Anwendung für mehrere Plattformen zu kompilieren, setzen Sie die Umgebungsvariablen GOOS und GOARCH entsprechend. Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie eine Go CLI-Anwendung für Windows, macOS und Linux crosskompilieren können:

# Für Windows 64-bit GOOS=windows GOARCH=amd64 go build -o mycli-windows.exe ./path/to/package # Für macOS 64-bit GOOS=darwin GOARCH=amd64 go build -o mycli-macos ./path/to/package # Für Linux 64-bit GOOS=linux GOARCH=amd64 go build -o mycli-linux ./path/to/package

Verteilen Ihrer CLI-Anwendung

Sie können Ihre ausführbaren Go CLI-Binärdateien verteilen, indem Sie direkte Download-Optionen auf der Website Ihres Projekts oder in der README-Dokumentation bereitstellen. Alternativ können Sie sie auch als plattformspezifische Pakete über Paketierungssysteme, Repositories oder Paketmanager verteilen. Einige beliebte Paketverwaltungssysteme sind:

Homebrew - Ein Paketmanager für macOS und Linux mit einer benutzerfreundlichen Syntax zur Installation und Verwaltung von Paketen.

- Ein Paketmanager für macOS und Linux mit einer benutzerfreundlichen Syntax zur Installation und Verwaltung von Paketen. APT (Debian-basierte Systeme) - Ein Paketmanager für Debian-basierte Linux-Distributionen wie Ubuntu.

- Ein Paketmanager für Debian-basierte Linux-Distributionen wie Ubuntu. RPM (Red Hat-basierte Systeme) - Ein Paketmanager für Red Hat-basierte Linux-Distributionen wie Fedora.

Abschließende Überlegungen und Ressourcen

Die Erstellung leistungsstarker CLI-Anwendungen mit Go ist ein unterhaltsamer und lohnender Prozess. Die Einfachheit, die Leistung und die Vorteile der Binärdistribution machen Go zu einer idealen Programmiersprache für diesen Zweck. Wenn Sie mit der Entwicklung Ihrer Go-CLI-Anwendungen fortfahren, sollten Sie zusätzliche Ressourcen nutzen, um Ihr Wissen zu erweitern und Ihre Fähigkeiten zu verbessern:

Offizielle Go-Dokumentation - Ein umfassender Leitfaden über die Programmiersprache Go und ihre Standardbibliothek.

Go-Lernressourcen - Eine umfangreiche Liste von Go-Lernressourcen, darunter Tutorials, Bücher und Kurse.

Awesome Go - Eine kuratierte Liste von Go-Paketen, -Bibliotheken und -Ressourcen, kategorisiert nach Thema.

Go by Example - Ein praktischer Ansatz für Go, mit prägnanten Beispielen und Erklärungen für verschiedene Go-Funktionen.

Darüber hinaus können Sie sich auf no-code über Plattformen wie AppMaster.io informieren, die Go (golang) als Backend-Programmiersprache verwenden. AppMaster.io bietet eine intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche, mit der Sie Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen entwickeln können, ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen. Wenn Sie sowohl Go als auch no-code Plattformen wie AppMaster.io verstehen, werden Sie gut gerüstet sein, um in Zukunft noch anspruchsvollere Softwarelösungen zu entwickeln.