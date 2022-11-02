Geçtiğimiz birkaç ay boyunca, Bay Area Area'daki Disrupt ve diğer teknoloji etkinlikleri sayesinde çeşitli büyük teknoloji şirketlerinden birçok üst düzey teknik insan, mühendis ve yönetici ile konuşma şansımız oldu. Genel halktan oldukça az sayıda kişi, kaynak kodu oluşturma terimine ve yazılımın genellikle nasıl oluşturulduğuna aşinadır. Ancak teknoloji insanlarıyla, özellikle modern yazılım geliştirmeyi takip edenlerle konuştuğumuzda, AppMaster'ın GitHub Copilot AppMaster nasıl farklı olduğu sorusuyla karşılaşıyoruz. Bu oldukça ilginç bir soru.

Gönderimi okuyorsanız, muhtemelen gelişmiş kaynak kodu tamamlama ve oluşturma için bir AI aracı olan Copilot duymuşsunuzdur. Geliştirici kaynak kodun yalnızca bir bölümünü yazdığında ve AI kod tamamlama, hatta tüm işlevler sunduğunda, yardımcı Copilot zaten yardımcı programlama için oldukça iyi bir araçtır. Özellikle kalıpları ve sözlükleri tamamlamada iyi bir Copilot: birkaç öğe yazın, gerisi otomatik olarak oluşturulacaktır. Topluluk geri bildirimlerine ve son GitHub CEO gönderilerine göre Copilot iyi bir hızla büyüyor.

Copilot farklı olarak, AppMaster parçalar yerine eksiksiz yazılım projesi oluşturmaya odaklanır. AppMaster, tüm proje için gereksinimleri toplar: sunucu uygulamaları (arka uç), web uygulamaları, mobil uygulamalar ve tüm tamamlayıcı şeyler. Genel olarak, mühendis veri modelleri şemasından, uygulama mantığından, uç noktalardan, UI öğelerinden ve gelecekteki uygulama için tüm standart gereksinimlerden görsel drag-and-drop biçiminde topluyoruz. Hepsi bir arada yaklaşım, yazılım mühendislerinin daha fazlasını elde etmek için daha azını yapmasını sağlar.

Daha iyi anlamak için size küçük bir örnek vereceğim.

Web veya mobil uygulamadan sunucuya/arka uca API çağrısı yapmak en yaygın görevlerden biridir. Genellikle mühendis, sunucu API belgelerine bakmalı ve istek/yanıt yapısını ve ilgili tüm kodu oluşturmalıdır. Aynı görev, AppMaster tek bir sürükle ve bırak eylemiyle gerçekleştirilebilir. Platform, veri modelleri ve uç noktalar hakkında her şeyi bildiğinden, karşılık gelen nesne yapısı da dahil olmak üzere sorunsuz API istekleri yapmak için görsel blokları otomatik olarak önceden oluşturur. Ve dahası: veri modellerindeki her değişiklikten sonra, iş mantığı veya uç nokta platformu, bağımlı UI öğelerini mühendis müdahalesi olmadan otomatik olarak günceller.

AppMaster ve Copilot farklı sorunları çözmeye çalışıyor gibi görünüyor, aynı yazılım mühendisliği sorunu üzerinde çalışıyoruz, ancak yaklaşımlarımız oldukça farklı. Copilot, yazılım mühendislerinin daha fazla kodu daha hızlı ve daha kolay yazmasına yardımcı olmaya karar verirken, biz yazılım geliştirme paradigmasını program kodu yazarak yazılım oluşturmaktan yalnızca üst düzey gereksinimleri tanımlamaya kaydırmaya odaklandık. Gereksinimlere sahip olmak bize tüm proje kodu tabanını sıfırdan yeniden oluşturma yeteneğinin büyük avantajını sağlar. Herhangi bir nedenle rejenerasyon yapabiliriz: gereksinimler değiştiğinde, geliştirilmiş kod oluşturma algoritmaları mevcut olduğunda, programlama dilini veya kitaplık sürümlerini güncellemek ve hatta tüm teknoloji yığınını değiştirmek için!

" Kaynak koda dokunma " yaklaşımı ve yazılım mühendisliğinin üst düzey gereksinimleri ile geleceğe inanıyoruz.

Ne düşünüyorsun? Gerçek olamayacak kadar iyi mi? Ütopya mı?

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