Teknolojik gelişmeler sayesinde insanlar giderek artan sayıda video izliyor. Cisco, 2021 yılına kadar videoların tüm internet trafiğinin yaklaşık %80'ini oluşturacağını cesurca iddia etti. Tüm türlerdeki videolar, yükselen şöhretlerine eşit derecede katkıda bulundu mu? Mevcut video tüketimi üzerindeki en büyük etkilerden biri, canlı akış uygulamalarına bağlanabilir.

18-34 yaş arasındakilerin yaklaşık %64'ü canlı akışı sevdiklerini söylüyor. Aslında, canlı akış uygulaması işinin 2021'in sonunda neredeyse 70 milyar dolar değerinde olacağı tahmin ediliyor. Restream tarafından yapılan araştırmaya göre, bu 24 yaş ve altındakilerin %78'i oyun için uygulama akışı yapacak. Ancak, 45 yaş ve üzerindekilerin çoğu, eğlence için video akışı uygulamalarını kullanacak.

Twitch uygulaması nedir ve nasıl çalışır?

Twitch uygulaması, kullanıcıların kayıtlı veya canlı videoları izlemesini ve yayınlamasını sağlar. Oyun endüstrisi, özellikle platformun popülaritesine sahiptir. Oyuncular, yorumlar da dahil olmak üzere videoları yayınlamak için sıklıkla Twitch'i kullanır. Twitch, canlı sohbet yoluyla, kullanıcıların oyuncularla etkileşime girmesini de sağlar.

Twitch sadece oyuncular için değil. Yaklaşan oyunlar için e-turnuvalar ve gösteriler Twitch üzerinden düzenleniyor. Ek olarak, gruplar, tüm programlama video projelerini yayınladıkları uygulama yapımını incelemek için uygulamayı bir platform olarak kullanır.

Twitch gibi bir uygulama yapmak için eklemeniz gereken en önemli özellikler

Twitch uygulaması gibi birkaç akış sitesi var, ancak Twitch bir nedenden dolayı rekabete rağmen yerini koruyor.

İlk Katılım

Genel uygulama deneyimi, işe alım sezgisel olduğunda önemli ölçüde daha ilgi çekicidir. Twitch gibi bir uygulama oluşturmak istiyorsanız, yeni kullanıcılar için kapsamlı bir katılım süreci sağladığınızdan emin olun.

Kullanıcı Kaydı ve Giriş

İnsanların uygulamanızı indirmesine ve kullanmadan önce oturum açmasına izin verin. Yine de kayıt sürecini basit ve sorunsuz hale getirmek çok önemlidir.

Video Kitaplığı

Çoğunlukla videolara bağlı bir uygulama oluşturmak istiyorsanız zengin video kitaplıkları dahil edilmelidir. Uygulamanızın kullanıcılarının tüm video koleksiyonuna göz atmalarına ve tam o anda oynatmak ve görüntülemek istedikleri medyayı seçmelerine izin verin

Canlı yayın

Bu özellikler, uygulama kullanıcılarının video materyallerini canlı olarak yayınlamasına olanak tanır, böylece diğer uygulama kullanıcıları onu görüntüleyebilir ve onunla etkileşim kurabilir.

Anında Sohbet

Bu canlı yayın uygulamasının sosyal bir bileşeni var. Bu nedenle, anlık mesajlaşma işlevi, tüm uygulama kullanıcılarının iletişim kurmasını mümkün kılar. Bu işlev, uygulama kullanıcıları ile içerik üreticileri arasında olduğu kadar uygulama kullanıcıları arasında da doğrudan iletişime olanak tanır.

Arama çubuğu

Uygulamanın kullanıcıları, kullanışlı bir arama kutusu sayesinde görmek istedikleri herhangi bir video materyalini kolayca keşfedebilirler. Bu işlev, uygulamanızın kullanıcılarının ilgili materyali hızlı bir şekilde bulmasını sağlar.

Twitch gibi bir akış hizmeti nasıl oluşturulur?

Bir uygulamayı baştan oluşturmak için inanılmaz yetenekli bir geliştirici ekibinden büyük bir finansal taahhüt ve aylarca çalışma gereklidir. Çoğu girişim ve küçük işletme, geleneksel uygulama yapımını üstlenmek için gerekli finansmandan yoksundur. İşletmeler ve yeni başlayanlar, daha geniş bir kitleye ulaşmak için ürün lansmanları, fırsatlar ve çevrimiçi konferanslar gibi kurumsal etkinlikleri yayınlamak için Twitch gibi platformları kullanıyor. Bu platformlar, gelişen bir canlı yayın işinin yolunu açtı. Twitch gibi bir uygulama oluşturmak için aşağıdaki adımlar kullanılabilir.

Uygulamanıza benzersiz bir ad verin

Uygulamanız için bir ada karar verdikten sonra uygun bir uygulama kategorisi, tasarım teması ve düzeni seçin. Marka logonuzu ekleyerek, işletmenizin markasını geliştirin.

Uygun özellikleri ekleyin

Yukarıda listelenen özelliklere bakın ve hepsini uygulamanıza ekleyin. Uygulama artık kusursuz bir şekilde düzenlenebilir.

Uygulamayı test edin ve canlı yayına geçin

Uygulamada hata ayıklayın ve gerçek cihazlarda test edin. Uygulamanız artık tüm büyük uygulama mağazalarında yayınlanmaya hazır.

Video akışı uygulaması maliyet getirir

Başarılı bir akış web sitesi, norm için bir istisna değildir; her başlangıç maliyeti ile birlikte gelir. Kiralamak istediğiniz geliştirme ekibinin saatlik ücretleri, Twitch'e benzer bir uygulama oluşturma maliyetini önemli ölçüde etkileyecektir. Çoğu batılı ülkenin projelerini Hindistan gibi Asya ülkelerine yaptırmasının temel gerekçesi budur. Twitch gibi uygulamalar yapmak için farklı bölgeler farklı fiyatlara sahip olacak. Örneğin, Kuzey Amerika'da saatlik ortalama 150$'a mal olurken, Birleşik Krallık'ta saatlik ortalama 140$'a mal olacak.

Ne kadar sürer?

Prototipleme ve UI/UX oluşturma

Her şey, UI/UX şemasının oluşturulması ve video akışı kaynaklarının prototipi ile başlar. Basitçe söylemek gerekirse, öncelikle, kullanıcıların web sitesiyle nasıl etkileşime gireceğini gösteren, amaçlanan web sitesinin bir modelini oluşturmalısınız. Bu yaklaşık 250-260 saat sürecektir.

Gerçek web sitesi geliştirme

Platformunuzun yapısı, işlevsel bileşenlerini oluşturan ve gerekli eklentileri, kitaplıkları ve uzantıları birbirine bağlayan profesyoneller tarafından oluşturulmuştur. Bu yaklaşık 550-600 saat sürecektir.

Arka uç geliştirme

Aşağıdaki adım çok önemlidir ve ondan önceki aşamayla karmaşık bir şekilde bağlantılıdır. Uygulama, API entegrasyonunu ve sunucu kurulumunu vurgular. Bu yaklaşık 450-460 saat sürer.

Yönetici paneli oluşturma

Yönetici paneli, uygulamanız için kullanıcı dostu bir yönetim aracı olarak gereklidir. Bu yaklaşık 220-230 saat sürer.

Kodsuz çözüm

AppMaster ile arka uç, ön uç ve son teknoloji yerel mobil uygulama ile tamamen işlevsel bir uygulama oluşturabilirsiniz. Uygulamanızın kaynak kodu, AppMaster tarafından oluşturulur ve ardından onu derler ve herhangi bir bulut hizmetine veya özel sunucuya dağıtır. Bir mühendisin, uygulama ikinci bir nitelik kazanmaya başlamadan önce AppMaster'ın arkasındaki fikirleri kavramak için genellikle yirmi dakikaya ihtiyacı vardır.

Çözüm

Canlı yayın bir süredir ortalıkta dolaşıyordu ancak 2020'de tüm dünya bir pandemi ile uğraşırken tamamen yeni seviyelere ulaştı. Oyun işi, eğlence sektöründe canlı akışın daha yaygın hale gelmesine yardımcı oldu. Canlı yayın izlemek, blog okumaktan veya podcast dinlemekten daha popüler.

Video akışı için küresel pazarın 2028 yılına kadar 223,98 milyar dolara ulaşacağının tahmin edilmesinin nedeni muhtemelen budur. Bu istatistikler çok çekici olduğu için birçok küçük şirket sahibi ve girişimci bu alana girmeye ikna oldu. Yine de geleneksel uygulama geliştirme zorludur. Sıfırdan bir uygulama oluşturmak için zaman, para ve uzmanlık gibi kaynaklara ihtiyacınız var. Ne yazık ki, herkes bunu yapamaz. AppMaster'ın devreye girdiği yer burasıdır. AppMaster, kod gerektirmeyen güçlü bir uygulama geliştirme platformudur.