Сегодня компания Opera представила свою последнюю инновацию - боковую панель Aria, работающую на основе искусственного интеллекта и интегрированную в браузер. Используя технологию ChatGPT от OpenAI, Aria призвана упростить выполнение веб-задач, таких как поиск информации, генерация текста, написание кода и ответы на запросы о продукте. В настоящее время эта передовая функция доступна для тестирования.

Aria также может отвечать на вопросы о браузере Opera, поскольку она хорошо знакома с обширной документацией по поддержке этой платформы. Используя инфраструктуру "композитора" Opera, Aria подключается к GPT-движку OpenAI, расширяя его возможности с помощью живых результатов из Интернета.

В отличие от стандартных решений на базе GPT, ограниченных данными до 2021 года, Aria работает как бесплатный сервис с информацией в реальном времени, поскольку напрямую подключен к Интернету. Боковая панель ИИ будет запущена в более чем 180 странах.

Чтобы протестировать Aria, пользователи могут загрузить новейшую версию Opera One или последнюю бета-версию браузера для пользователей Android. Для доступа к Aria тестировщикам достаточно создать учетную запись Opera, если у них ее еще нет. После внесения учетной записи в белый список они смогут найти Aria в настройках Opera for Android beta или в боковой панели браузера Opera One.

Внедрение Aria расширяет существующие функции ИИ в Opera, которые включают генеративные чат-боты ИИ, такие как ChatGPT и ChatSonic в настольных браузерах Opera и Opera GX. Opera также представила инструмент, который генерирует подсказки ИИ, выделяя текст на сайте или вводя его вручную. Эти чат-боты могут разбирать статьи, писать посты в социальных сетях или помогать пользователям генерировать идеи.

Недавно Opera представила свой обновленный флагманский браузер Opera One, который содержит элементы, предназначенные для будущего, основанного на генеративном ИИ. Aria - это следующий шаг, предлагающий браузерный помощник с искусственным интеллектом, который обеспечивает прямое взаимодействие с Интернетом в самом браузере. Чат-интерфейс Aria напрямую общается с пользователями, что означает первый этап этого проекта. По мере развития инициативы Aria будет все больше интегрироваться в Opera, а конечной целью станет встроить ее в браузер, чтобы облегчить выполнение кросс-браузерных задач.

Добавление Aria является зеркальным отражением функций, основанных на искусственном интеллекте, дебютировавших другими разработчиками браузеров, таких как чатбот Bing AI от Microsoft в боковой панели браузера Edge. Однако Opera не одинока в исследовании технологий ИИ для своих браузеров, так как Brave ранее в этом году представила функции обобщения в своей поисковой системе и в настоящее время экспериментирует с функциями ИИ для своего браузера. С быстрым ростом и внедрением платформ no-code, таких как AppMaster.io, эти передовые возможности ИИ могут помочь различным компаниям и пользователям упростить свои процессы и оптимизировать производительность.