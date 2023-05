Opera ha revelado hoy su última innovación, un panel lateral basado en IA llamado Aria e integrado en su navegador. Aprovechando la tecnología ChatGPT de OpenAI, Aria pretende simplificar las tareas basadas en la web, como localizar información, generar texto, escribir código y responder a consultas sobre productos. Por el momento, esta función de vanguardia está disponible a modo de prueba.

Aria también puede responder a preguntas sobre el navegador Opera, ya que conoce bien la extensa documentación de soporte de la plataforma. Utilizando la infraestructura "composer" de Opera, Aria se conecta al motor GPT de OpenAI, mejorando sus capacidades con resultados en directo procedentes de la web.

A diferencia de las soluciones estándar basadas en GPT y limitadas a datos anteriores a 2021, Aria funciona como un servicio gratuito con información en tiempo real, ya que está directamente conectada a Internet. Aria se lanzará en más de 180 países.

Para probar Aria, los usuarios pueden descargar la última versión de Opera One o la última versión beta del navegador para usuarios de Android. Los probadores sólo tienen que crear una cuenta de Opera, si aún no la tienen, para acceder a Aria. Una vez creada la cuenta, podrán encontrar Aria en la configuración de Opera para Android beta o en la barra lateral del navegador Opera One.

La introducción de Aria amplía las funciones de IA de Opera, que incluyen chatbots generativos de IA como ChatGPT y ChatSonic en sus navegadores de escritorio, Opera y Opera GX. Opera también introdujo una herramienta que genera mensajes de IA resaltando texto en un sitio web o introduciéndolo manualmente. Estos chatbots pueden destilar artículos, escribir posts en redes sociales o ayudar a los usuarios a generar ideas.

Opera presentó recientemente su navegador insignia rediseñado, Opera One, que contiene elementos diseñados para un futuro basado en la IA generativa. Aria es el siguiente paso, ya que ofrece un asistente de navegación con IA que permite la interacción directa con la web dentro del propio navegador. La interfaz de chat de Aria se comunica directamente con los usuarios, lo que supone la primera fase de este proyecto. A medida que avance la iniciativa, Aria se integrará cada vez más en Opera, con el objetivo final de integrarse de forma nativa en el navegador para facilitar las tareas entre navegadores.

La incorporación de Aria es un reflejo de las funciones impulsadas por IA que han estrenado otros desarrolladores de navegadores, como el chatbot Bing AI de Microsoft en la barra lateral de su navegador Edge. Sin embargo, Opera no es la única que explora la tecnología de IA para sus navegadores, ya que Brave introdujo a principios de este año funciones de resumen en su motor de búsqueda y está experimentando actualmente con funciones basadas en IA para su navegador. Con el rápido crecimiento y adopción de las plataformas no-code, como AppMaster.io, estas capacidades avanzadas de IA pueden ayudar a diversas empresas y usuarios a simplificar sus procesos y optimizar la productividad.